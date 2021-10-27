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Завод "Большевик" в Киеве продали за 1,429 млрд грн: покупатель должен будет погасить еще 500 млн грн задолженности, - Сенниченко

Завод

Фонд государственного имущества (ФГИ) в ходе аукциона в среду продал АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, ранее – завод "Большевик") за 1,429 млрд грн.

Аукцион, который продлился около 10 минут, прошел в один раунд, в ходе которого участник 3 предложил цену в 1,409 млрд грн, а участник 1, которым выступило ООО"Дженерал Коммерс", предложил 1,429 млрд грн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В ходе аукциона цена поднялась на 40 млн грн.

Участником №2 выступило ООО "Инвест Новация", участником №3 ООО "ДК Каскад".

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ООО Дженерал Коммерс зарегистрировано в Киеве в 2018 году, уставный капитал -4,1 тыс. грн. Руководитель - Игорь Хижняк.

Конечный бенефициар компании, Владимир Довгополов, является также учредителем с долей 9,99% компании по управлению активами "ЮДП ЕССЕТ Менеджмент".

Как пояснил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, после аукциона процедура предусматривает 10 дней на подписание договора, 30 дней на уплату указанной суммы, а также согласование Антимонопольного комитета. По словам председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко, победитель аукциона должен не только перечислить в госбюджет 1,43 млрд грн, а еще и погасить долги предприятия перед сотрудниками, долги по единому социальному взносу и другие долги.

Как сообщалось, стартовая цена АО "ПКМЗ" установлена на уровне 1,39 млрд грн. Согласно приватизационным условиям, новый владелец должен погасить задолженности ПКМЗ перед трудовым коллективом, госбюджетом и другими кредиторами (сейчас долги насчитывают более 500 млн грн), выполнить действующий коллективного договора и не допустить увольнения в течение определенного срока.

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Помимо этого, покупателю необходимо инвестировать в модернизацию предприятия не менее 57 млн грн в течение трех лет, сохранить часть существующего потенциала производства на площадке в Киеве или Жашкове, или других производственных мощностях в Украине.

Автор: 

приватизация (1043) ФГИУ (664) Сенниченко Дмитрий (64) Большевик (17)


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Топ комментарии
+4
А где эта несчастная ( подставная?) фирма возьмёт 1,5 МЛРД ГРИВЕН ?

она столько зарабатывает ?
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27.10.2021 12:02 Ответить
+3
Итак, развязки у моста никогда не будет.
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27.10.2021 12:16 Ответить
+1
Судя по всему, активно не торговались. Значит либо стартовая цена + обязательства завода близки к реальной, либо междусобойчик.
Производство, думаю, перенесут (чтобы не нарушить инвестиционные обязательства и не нарваться на разрыв договора), а землю отдадут под коммерческую застройку. Это логично будет.
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27.10.2021 12:00 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Судя по всему, активно не торговались. Значит либо стартовая цена + обязательства завода близки к реальной, либо междусобойчик.
Производство, думаю, перенесут (чтобы не нарушить инвестиционные обязательства и не нарваться на разрыв договора), а землю отдадут под коммерческую застройку. Это логично будет.
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27.10.2021 12:00 Ответить
Договорняк.

землю растеребанят под жилую застройку
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27.10.2021 12:04 Ответить
Да, там полквартала земли. За 55 лямов зелени очень даже недорого.
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27.10.2021 12:07 Ответить
Сколько в квадратных метрах ?
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27.10.2021 12:12 Ответить
Ну так считать нельзя. Там нужно еще все это очистить. Домов 100 туда войдет без проблем. Примерно пол квадратных километра.
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27.10.2021 12:15 Ответить
Так они , блин, 50 Лимонов зелени сэкономили Можно сказать ободрали бюджет
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27.10.2021 12:22 Ответить
Под жилую - вряд ли, скорее под коммерцию (типа торговые центры, офисы . . .).
Правда, если земля была в постоянном пользовании, а не в собственности (а скорее всего так и было - в пользовании), то ещё будет большущий вопрос о её выкупе. Это ещё потянет деньжат у фирмы немало.
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27.10.2021 14:34 Ответить
Они будут менять на сессии назначение земли
жто обойдётся им ещё в 5 млн зелени 😀😀
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27.10.2021 15:08 Ответить
100%
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27.10.2021 12:06 Ответить
теперь перепродадут за лярд один 5-й цех Киеву))
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27.10.2021 12:01 Ответить
А где эта несчастная ( подставная?) фирма возьмёт 1,5 МЛРД ГРИВЕН ?

она столько зарабатывает ?
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27.10.2021 12:02 Ответить
Хорошая цена! Молодец Дима! По ходу за покупкой торчат ушки В. Хмельницкого.
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27.10.2021 12:04 Ответить
рыльце бородатой бабушки где то и проявится хотя строить он не любит любит больше отжимать готовое
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27.10.2021 12:05 Ответить
Раз земля под Большевиком коммунальная , то Киев получит дулю от сделки , бо продали завод , а не землю .
Все эти годы КТО-ТО платил Киеву за аренду земли .
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27.10.2021 12:06 Ответить
И когда это государство платило аренду за свою собственность громаде?
Что за дичь?
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27.10.2021 12:15 Ответить
Как когда ? А Вы не в курсе сколько заводов строительной отрасли разорилось из-за бешеной аренды земли, на которой складировали песок, щебень, готовую продукцию
кфт на стоимость аренды в стране писали с потолка кучки доморощенных экономистов , не державших в руках лопаты
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27.10.2021 12:25 Ответить
Ты понимаешь чем отличается госимущество от имущества частного собственника, того же трудового коллектива, например?
Вижу, тебе это тяжело.
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27.10.2021 12:36 Ответить
Хамству бой 😡
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27.10.2021 15:08 Ответить
Похоже хозяин построит квартал на тыщи две квартир и продаст десяток их за те же 55 млн. долларов. Барыги делят то, шо еще осталось по недосмотру населения!
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27.10.2021 12:14 Ответить
Итак, развязки у моста никогда не будет.
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27.10.2021 12:16 Ответить
Ну и на фига Киеву покупать за два миллиарда+ у "победившего" на аукционе ООО этот старый цех, интересно посмотреть как эта прокладка за 10 дней перечислит реальные деньги ворью из Фонда Госимущества, а мост на Шулявке обойдется и без разворота в сторону центра, незачем киевлян грабить, и далеко не все они автомобилисты.
Кажется все паразиты и в правительстве, и внутри киевской администрации изыскивают способы, даже и не очень изощренные, как бы это больше себе выдавить денег из доходной части киевского бюджета.
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27.10.2021 12:20 Ответить
Если в стране ходят денежные знаки, то должны быть и люди, у которых их очень много. Илья Ильф, Евгений Петров - Золотой теленок
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27.10.2021 12:51 Ответить
Очередная афера! Фирма с уставным капиталом в 4110,00грн. и зарегистрированная на Кипре выигрывает такой лот! опять из нас дураков делают!
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27.10.2021 12:55 Ответить
та нах кому нужен тот завод - пишите . плять, честно продали землю в центре Киева за дарма (54 ляма зеленых )... а это 35 гектаров или 3500 соток в Шевченковском районе !
"Самым дорогим районом оказался Шевченковский, где за одну "сотку" земли придется заплатить 3,221 млн гривен."
3500 * 3.221 ляма грн. = +/- 350 лямов евро (!) ёпт очень выгодная сделка для государства ..я бы даже сказал шо "переплатили"...
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27.10.2021 13:33 Ответить
снесут и застроят.
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27.10.2021 15:11 Ответить
Сколько стоит земля? Это зависит от дохода, который можно получить от застройки участка, говорит Игорь Райков, основатель школы профессионального девелопмента Urbanland.pm. «Цена завода - это примерно 10-20% общей суммы потенциального дохода от застройки и минус сложности участка: необходимость демонтажа, проведение сетей, - говорит Райков. - Принимая за основу эти расчеты, стоимость гектара земли «Большевика» - около $4-5 млн». Исходя из этой оценки, только 33 га земли стоит 3,5 млрд грн.
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27.10.2021 15:17 Ответить
площадь участка, при условии плотности застройки на уровне 25 000 кв. м на 1 га, позволяет построить на нем 5136 квартир. «Общая стоимость их реализации - 23,5 млрд грн. И стоит учитывать, что рынок недвижимости активно растет», - говорит он.
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27.10.2021 15:18 Ответить
 
 