Завод "Большевик" в Киеве продали за 1,429 млрд грн: покупатель должен будет погасить еще 500 млн грн задолженности, - Сенниченко
Фонд государственного имущества (ФГИ) в ходе аукциона в среду продал АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, ранее – завод "Большевик") за 1,429 млрд грн.
Аукцион, который продлился около 10 минут, прошел в один раунд, в ходе которого участник 3 предложил цену в 1,409 млрд грн, а участник 1, которым выступило ООО"Дженерал Коммерс", предложил 1,429 млрд грн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В ходе аукциона цена поднялась на 40 млн грн.
Участником №2 выступило ООО "Инвест Новация", участником №3 ООО "ДК Каскад".
ООО Дженерал Коммерс зарегистрировано в Киеве в 2018 году, уставный капитал -4,1 тыс. грн. Руководитель - Игорь Хижняк.
Конечный бенефициар компании, Владимир Довгополов, является также учредителем с долей 9,99% компании по управлению активами "ЮДП ЕССЕТ Менеджмент".
Как пояснил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, после аукциона процедура предусматривает 10 дней на подписание договора, 30 дней на уплату указанной суммы, а также согласование Антимонопольного комитета. По словам председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко, победитель аукциона должен не только перечислить в госбюджет 1,43 млрд грн, а еще и погасить долги предприятия перед сотрудниками, долги по единому социальному взносу и другие долги.
Как сообщалось, стартовая цена АО "ПКМЗ" установлена на уровне 1,39 млрд грн. Согласно приватизационным условиям, новый владелец должен погасить задолженности ПКМЗ перед трудовым коллективом, госбюджетом и другими кредиторами (сейчас долги насчитывают более 500 млн грн), выполнить действующий коллективного договора и не допустить увольнения в течение определенного срока.
Помимо этого, покупателю необходимо инвестировать в модернизацию предприятия не менее 57 млн грн в течение трех лет, сохранить часть существующего потенциала производства на площадке в Киеве или Жашкове, или других производственных мощностях в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Производство, думаю, перенесут (чтобы не нарушить инвестиционные обязательства и не нарваться на разрыв договора), а землю отдадут под коммерческую застройку. Это логично будет.
землю растеребанят под жилую застройку
Правда, если земля была в постоянном пользовании, а не в собственности (а скорее всего так и было - в пользовании), то ещё будет большущий вопрос о её выкупе. Это ещё потянет деньжат у фирмы немало.
жто обойдётся им ещё в 5 млн зелени 😀😀
она столько зарабатывает ?
Все эти годы КТО-ТО платил Киеву за аренду земли .
Что за дичь?
кфт на стоимость аренды в стране писали с потолка кучки доморощенных экономистов , не державших в руках лопаты
Вижу, тебе это тяжело.
Кажется все паразиты и в правительстве, и внутри киевской администрации изыскивают способы, даже и не очень изощренные, как бы это больше себе выдавить денег из доходной части киевского бюджета.
"Самым дорогим районом оказался Шевченковский, где за одну "сотку" земли придется заплатить 3,221 млн гривен."
3500 * 3.221 ляма грн. = +/- 350 лямов евро (!) ёпт очень выгодная сделка для государства ..я бы даже сказал шо "переплатили"...