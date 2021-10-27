Завод "Большевик" в Киеве продали за 1,429 млрд грн: покупатель должен будет погасить еще 500 млн грн задолженности, - Сенниченко

Фонд государственного имущества (ФГИ) в ходе аукциона в среду продал АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, ранее – завод "Большевик") за 1,429 млрд грн.

Аукцион, который продлился около 10 минут, прошел в один раунд, в ходе которого участник 3 предложил цену в 1,409 млрд грн, а участник 1, которым выступило ООО"Дженерал Коммерс", предложил 1,429 млрд грн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В ходе аукциона цена поднялась на 40 млн грн.

Участником №2 выступило ООО "Инвест Новация", участником №3 ООО "ДК Каскад".

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ООО Дженерал Коммерс зарегистрировано в Киеве в 2018 году, уставный капитал -4,1 тыс. грн. Руководитель - Игорь Хижняк.

Конечный бенефициар компании, Владимир Довгополов, является также учредителем с долей 9,99% компании по управлению активами "ЮДП ЕССЕТ Менеджмент".

Как пояснил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, после аукциона процедура предусматривает 10 дней на подписание договора, 30 дней на уплату указанной суммы, а также согласование Антимонопольного комитета. По словам председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко, победитель аукциона должен не только перечислить в госбюджет 1,43 млрд грн, а еще и погасить долги предприятия перед сотрудниками, долги по единому социальному взносу и другие долги.

Как сообщалось, стартовая цена АО "ПКМЗ" установлена на уровне 1,39 млрд грн. Согласно приватизационным условиям, новый владелец должен погасить задолженности ПКМЗ перед трудовым коллективом, госбюджетом и другими кредиторами (сейчас долги насчитывают более 500 млн грн), выполнить действующий коллективного договора и не допустить увольнения в течение определенного срока.

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Помимо этого, покупателю необходимо инвестировать в модернизацию предприятия не менее 57 млн грн в течение трех лет, сохранить часть существующего потенциала производства на площадке в Киеве или Жашкове, или других производственных мощностях в Украине.