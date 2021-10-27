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Правительство должно ввести запрет на экспорт металлолома как можно скорее, потому что потеряем отрасль, - нардеп

Правительство должно ввести запрет на экспорт металлолома как можно скорее, потому что потеряем отрасль, - нардеп

Правительство должно немедленно ввести запрет на экспорт металлолома, являющегося стратегическим сырьем для металлургов, иначе отрасль ожидает коллапс.

  Об этом заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский.

"Вызывает удивление неготовность Кабмина принимать решение тогда, когда для этого есть все основания. Кабинет Министров до сих пор не принял постановление, которое ограничивало бы экспорт металлолома. Похоже, что Кабмин имитирует какие-то действия, а на самом деле играет на руку тем, кто вывозит из страны это важное стратегическое сырье", - сказал Кисилевский.

Он напомнил, что сегодня металлолом, который является незаменимым сырьем для металлургической отрасли, вывозится из Украины в рекордных объемах, в результате чего отечественные предприятия уже испытывают дефицит и вынуждены сокращать производство.

"Нет никакой металлургической технологии в мире, которая позволяла бы выплавлять сталь без использования металлолома. То есть даже до появления зеленого курса, даже до появления тренда на снижение выбросов СО2 без металлолома никакая сталь в мире не выплавляется, нет такой технологии. Ни в мартене, ни в конверторной технологии, ни в электрометаллургической нельзя выплавить сталь без металлолома. Поэтому металлолом – это очень важное сырье", – подчеркнул Кисилевский.

По его словам, если правительство немедленно не введет запрет на экспорт металлолома, металлургическая отрасль окажется на грани коллапса.

"Сейчас все металлургические предприятия готовятся к очень сложной ситуации зимой в плане поставки металлолома. Традиционно заготовка металлолома с наступлением холодов уменьшается. И учитывая тот огромный объем экспорта, который был в этом году и имеет место в этом году, можно ожидать проблем с поставкой этого сырья на металлургические предприятия вот с наступлением холодов, которые могут привести к простоям или потере объемов производства", – пояснил Кисилевский.

Ранее Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома, в связи с тем, что рост мировых цен на металлолом привел к резкому росту его экспорта и отечественные предприятия испытывают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии.

Позже Министерство экономики подготовило проект постановления о запрете экспорта металлолома. Однако его принятие по неизвестным причинам затянулось.

Автор: 

металлолом (191) Кисилевский Дмитрий (11)


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Топ комментарии
+10
Ахметову дешевле купить правительство и ввести нужные запреты. Тем более там пакетная цена за их услуги.
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27.10.2021 12:18 Ответить
+8
Пусть Ахметов поднимет закупочные цены и проблема исчезнет.
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27.10.2021 12:16 Ответить
+7
А Ренат не может продавить в ВР, чтобы пионеры школьники собирали металлолом и сдавали его на предприятия Ахметова бесплатно.
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27.10.2021 12:30 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
теряем рентлеонидыча, теряем! срочно надо что-то делать!
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27.10.2021 12:11 Ответить
А той металобрухт, що є юридичних та фізичних осіб конфіскувати на користь Ахметова, Пінчука та ін.
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27.10.2021 12:13 Ответить
А разве эта отрасль - государственная? Ведь заводы давно в собственности так сказать бизнесменов.
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27.10.2021 12:14 Ответить
что ты такое несешь? ренатлеонидич неотъемлемая часть государства. я бы сказал, он и есть государство!
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27.10.2021 12:39 Ответить
Я от не розумію, чому власники металобрухту не можуть його продавати за світовими цінами в Україні, а виробники металургії можуть продавати тут свою продукцію за світовими цінами?

Дискримінація?
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27.10.2021 12:16 Ответить
какие мировые цены? прокат из Китая с доставкой и пошлиной получается дешевле на 70%, чем то же самое здесь по месту у ренатлеонидыча.
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27.10.2021 12:42 Ответить
И не только из Китая. С той же Польши, Турции и Кореи со всеми пошлинами и доставкой и поборами на таможне все равно прокат дешевле и качественнее чем и Рыната. Просто Рынат никак не может нажраться вот и хочет получать все задурно а продавать втридорога
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27.10.2021 12:44 Ответить
Тим більше.
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27.10.2021 12:53 Ответить
Пусть Ахметов поднимет закупочные цены и проблема исчезнет.
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27.10.2021 12:16 Ответить
Ахметову дешевле купить правительство и ввести нужные запреты. Тем более там пакетная цена за их услуги.
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27.10.2021 12:18 Ответить
Постоянным клиентам - скидка.
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27.10.2021 13:12 Ответить
Давайте уже экспорт металлолома и списывание вагонов поставим первой незакрываемой и несдвигаемой новостью на цензоре шоб человек не мучился каждые два часа их втыкивать.
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27.10.2021 12:17 Ответить
Ахметов продает металл по мировым ценам а лом покупает намного дешевле чем в других странах, потому и вывозят.
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27.10.2021 12:19 Ответить
А Ренат не может продавить в ВР, чтобы пионеры школьники собирали металлолом и сдавали его на предприятия Ахметова бесплатно.
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27.10.2021 12:30 Ответить
Треба ахметову по дудіти щоб почули даунбас.
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27.10.2021 12:36 Ответить
нужно посоветоваться с бородатой ба....тьфу ты с михайл иванычем !
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27.10.2021 12:41 Ответить
А может лучше запретить Ахметова и его *експердов*?
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27.10.2021 12:42 Ответить
І дешевше! Для країни в цілому.
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27.10.2021 12:47 Ответить
Если металлолом такое важное сырье для металлургии, то почему бы Ахметову не платить за него справедливую цену? Шмыгаль провинился перед своим барином?
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27.10.2021 12:45 Ответить
Дилема
Я от думаю, а що якщо на брухт у нас запровадять світові ціни
Чи не по*издять усе, що можна буде здати на той металобрухт😏
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27.10.2021 13:00 Ответить
"потеряем отрасль"___________ахметов с пинчуком потеряют награбленное?? в чем "проблема"?? платите рыночную цену и покупайте металлолом!!
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27.10.2021 13:18 Ответить
"Отрасаль". А почему этот народний дэПУТАН не промурчит с какого перепугу ИЗДЕЛИЯ из метала выросли почти в 2 раза? "ПАТАМУШТА падаражала руда в МИРЕ". Ага. Но лом хотят покупать как прежде. Рыло не рЭпнет?
Смотри вылез зебуин, переживает за олигархов. А ты посмотри своей тупорылкой на цены на изделия из метала. А то как киля-бандюк не будешь даже знать цены. Переживатель туев.
ЕСЛИ там за бугром выгодно купить ЛОМ (с доставкой), заплатить ТАМ эвропейские зарплаты, то почему нашим олигофренам все не выгодно? Может дворцы строить не размерами с футбольные поля?
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27.10.2021 15:20 Ответить
на галузь очікує колапс.

Про цеhttps://glavcom.ua/infonews/uryad-maje-vvesti-zaboronu-na-eksport-metalobruhtu-yakomoga-skorishe-bo-vtratimo-galuz-nardep-794205.html?fbclid=IwAR2onRD7M7Nv2lO5tJylYwIaTL2BNrLnzSdhk68duaSsIGmNkEEinetV1Ss заявив народний депутат із фракції "Слуга народу" Дмитро Кисилевський. Джерело:

для Гудка, нічого не шкода, тим паче якийсь брухт.
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27.10.2021 15:23 Ответить
 
 