Правительство должно ввести запрет на экспорт металлолома как можно скорее, потому что потеряем отрасль, - нардеп

Правительство должно немедленно ввести запрет на экспорт металлолома, являющегося стратегическим сырьем для металлургов, иначе отрасль ожидает коллапс.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский.

"Вызывает удивление неготовность Кабмина принимать решение тогда, когда для этого есть все основания. Кабинет Министров до сих пор не принял постановление, которое ограничивало бы экспорт металлолома. Похоже, что Кабмин имитирует какие-то действия, а на самом деле играет на руку тем, кто вывозит из страны это важное стратегическое сырье", - сказал Кисилевский.

Он напомнил, что сегодня металлолом, который является незаменимым сырьем для металлургической отрасли, вывозится из Украины в рекордных объемах, в результате чего отечественные предприятия уже испытывают дефицит и вынуждены сокращать производство.

"Нет никакой металлургической технологии в мире, которая позволяла бы выплавлять сталь без использования металлолома. То есть даже до появления зеленого курса, даже до появления тренда на снижение выбросов СО2 без металлолома никакая сталь в мире не выплавляется, нет такой технологии. Ни в мартене, ни в конверторной технологии, ни в электрометаллургической нельзя выплавить сталь без металлолома. Поэтому металлолом – это очень важное сырье", – подчеркнул Кисилевский.

По его словам, если правительство немедленно не введет запрет на экспорт металлолома, металлургическая отрасль окажется на грани коллапса.

"Сейчас все металлургические предприятия готовятся к очень сложной ситуации зимой в плане поставки металлолома. Традиционно заготовка металлолома с наступлением холодов уменьшается. И учитывая тот огромный объем экспорта, который был в этом году и имеет место в этом году, можно ожидать проблем с поставкой этого сырья на металлургические предприятия вот с наступлением холодов, которые могут привести к простоям или потере объемов производства", – пояснил Кисилевский.

Ранее Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома, в связи с тем, что рост мировых цен на металлолом привел к резкому росту его экспорта и отечественные предприятия испытывают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии.

Позже Министерство экономики подготовило проект постановления о запрете экспорта металлолома. Однако его принятие по неизвестным причинам затянулось.