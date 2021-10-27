В России второй день подряд рекордное количество летальных случаев от COVID-19: Умерли 1 123 человека

В РФ от коронавируса за сутки скончались рекордные 1 123 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Так, в РФ зафиксирован новый рекорд по приросту скончавшихся: за сутки умерли 1 123 человека. Вчера умерли 1 106 человека. Больше всего смертей в Москве - 91, в Санкт-Петербурге - 74, в Краснодарском крае - 42.

За минувшие сутки выздоровел 29 151 пациент.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Москве: 5 789. В Петербурге - 2 913, в Московской области - 2 670.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 352 601 случай коронавирусной инфекции.

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