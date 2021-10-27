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В России второй день подряд рекордное количество летальных случаев от COVID-19: Умерли 1 123 человека
В РФ от коронавируса за сутки скончались рекордные 1 123 человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Так, в РФ зафиксирован новый рекорд по приросту скончавшихся: за сутки умерли 1 123 человека. Вчера умерли 1 106 человека. Больше всего смертей в Москве - 91, в Санкт-Петербурге - 74, в Краснодарском крае - 42.
За минувшие сутки выздоровел 29 151 пациент.
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Москве: 5 789. В Петербурге - 2 913, в Московской области - 2 670.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 352 601 случай коронавирусной инфекции.
Топ комментарии
+4 Yury Mogilchak
показать весь комментарий27.10.2021 12:30 Ответить Ссылка
+3 Valery Greff
показать весь комментарий27.10.2021 12:13 Ответить Ссылка
+2 Есть мнение
показать весь комментарий27.10.2021 12:27 Ответить Ссылка
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У коцабе кстате таже установочка, ток что вряд ли занижают.
Так що ми їх випередили.
Проте нам чомусь кажуть що в них рекорд, ківають на неадекватного сусіда замість того щоб концентрувати увагу на власних прблемах
Тупий якраз ти, бо навіть коми не здатен розставити! Цікаво, яке у тебе утворення?
І знову з пунктуацією ахтунг повний! Так яке утворення маєш?
Так яке утворення?
Гугл-транслейтом користуєшся чи **********?
Дивно, що ти забув ще написати, що заробітчани миють в ЄС туалети статевими ганчірками.
Останнє питання: ти дійсно віриш, що підлога країни їздить на рашку?
Іди лікуй УТВОРЕННЯ - воно по ходу в тебе злоякісне в голові!
Торік був сплеск в ЄС - ковід везли звідти переважно жителі західних областей. Зараз у ЄС привилися масово, тому там ситуація легша, але сплеск у рашці і везуть звідти. Де я кого ділю?