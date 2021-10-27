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Новости Коронавирус и карантин
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В России второй день подряд рекордное количество летальных случаев от COVID-19: Умерли 1 123 человека

В России второй день подряд рекордное количество летальных случаев от COVID-19: Умерли 1 123 человека

В РФ от коронавируса за сутки скончались рекордные 1 123 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Так, в РФ зафиксирован новый рекорд по приросту скончавшихся: за сутки умерли 1 123 человека. Вчера умерли 1 106 человека. Больше всего смертей в Москве - 91, в Санкт-Петербурге - 74, в Краснодарском крае - 42.

За минувшие сутки выздоровел 29 151 пациент. 

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Москве: 5 789. В Петербурге - 2 913, в Московской области - 2 670.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 352 601 случай коронавирусной инфекции.

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Автор: 

карантин (16729) россия (96200) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Если учесть что численность населения в РФ в 4 раза больше чем в Украине то с уверенностью можно констатировать кто у нас чемпион. Пусть меня простят родные погибших от ковид, но в Украине 692человека попрощалось с жизнью. И благодаря нашей успешной подготовке работают только два кислородных завода. Вот и преодолели и бедность и благополучие. Да и на "попередників" уже не свернешь...
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27.10.2021 12:30 Ответить
+3
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27.10.2021 12:13 Ответить
+2
Из-за ватных полудурков Украина вот-вот догонит парашу.
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27.10.2021 12:27 Ответить
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27.10.2021 12:13 Ответить
Какие умные глаза
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27.10.2021 12:14 Ответить
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27.10.2021 12:17 Ответить
Девиз антиваксеров: ДОГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ РОССИЮ ПО СМЕРТЯМ ОТ КОРОНАВИРУСА!
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27.10.2021 12:19 Ответить
Здравомыслящие депутаты Госдумы высказали предположение, что нынешняя пандемия - Божье наказание за аннексию «КРЫМНАШ», семилетние бомбежки Донецкой фильтровальной станции и гибели 298 человек, среди которых - 80 детей, пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого ракетой из Бука российским расчетом 53-й Курской бригады ПВО, который нелегально пересек государственную границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска.

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27.10.2021 14:46 Ответить
Скорее всего , официальная статистика занижена , как и в Беларуси.
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27.10.2021 12:16 Ответить
А в Украине она завышена?
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27.10.2021 12:19 Ответить
В Украине нет политического заказа на систематическое искажение статистики . В отличие от РФ и РБ .
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27.10.2021 12:22 Ответить
Да ладно. Скоро вон срок хранения прививочек истекает, надо бы поднажать.

У коцабе кстате таже установочка, ток что вряд ли занижают.
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27.10.2021 12:26 Ответить
Александр Ивашин имеет какие то доказательства или он просто балабол?
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27.10.2021 12:26 Ответить
Дивіться на нашу соціологію - рейтинг Зе упав і результати соціологічних служб це підтверджують... ЄС уже слуг обігнала за опитуваннями. Хіба у рашці чи білорашці можливо, щоб соціологи показали падіння рейтингу х@йла і бацьки???
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27.10.2021 12:39 Ответить
Да мне плевать что там в рашке и какие там рейтинги.
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27.10.2021 12:41 Ответить
не сцым, у зели все под контролем - хуже не будет
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27.10.2021 12:28 Ответить
везде статистика неточна. Важно видеть тенденцию.
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27.10.2021 12:20 Ответить
Риторичне питання: що нам дає це знання?
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27.10.2021 12:21 Ответить
що ми вже близько до їхніх рекордів...
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27.10.2021 12:24 Ответить
Уже давно впереди в проценте
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27.10.2021 12:26 Ответить
В них населення 140 млн. 1143 померлих. В нас населення 40(чи скільки)млн та 650 померлих.
Так що ми їх випередили.
Проте нам чомусь кажуть що в них рекорд, ківають на неадекватного сусіда замість того щоб концентрувати увагу на власних прблемах
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27.10.2021 13:04 Ответить
А у нас мало?
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27.10.2021 12:23 Ответить
главное не останавливайтесь, "братоубийственный народец"! Темп в самый раз, поднажмите! Мы верим в то, что можно больше смертей - не носите в транспорте маски, не прививайтесь, не слушайте пиндосов, Моз а молитесь, ходите в церкви на многочисленные службы гундяя и поверьте - эти цифры можно увеличить много кратно1
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27.10.2021 12:24 Ответить
Мрут, в основном, тетки и дядьки недетородного и непризывного возраста. Так что, чем больше их закопают, тем больше освободится пенсионного бабла для его более эффективного использования - побольше навоять калибров, искандеров, других армат и побольше пустить на мотивацию "народных милиционеров" в созданных и давно, и сравнительно недавно жопах мира, в разных концах "исконно ихней" земли.
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27.10.2021 12:43 Ответить
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27.10.2021 12:26 Ответить
Из-за ватных полудурков Украина вот-вот догонит парашу.
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27.10.2021 12:27 Ответить
Логічно, найбільше хворих у нас на Сході - бо шастають в рашку, ну і з ОРДЛО сюди за пенсіями шастають... А щоб перекрити всі КПП, у зеленої влади причандалів нема!
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27.10.2021 12:46 Ответить
плотность населения потому что больше на востоке.
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27.10.2021 12:53 Ответить
А торік тоді чому більше Захід хворів, а?
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27.10.2021 13:19 Ответить
от гастарбайтеров из ЕС.
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27.10.2021 13:35 Ответить
Чому торік більше хворів Захід, а зараз Схід? Тому, що на Схід везуть з рашки і ОРДЛО... Ти москаль чи тупим прикидаєшся?
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27.10.2021 13:53 Ответить
А год назад не везли?))) чувак ты тупой как свинья
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27.10.2021 14:03 Ответить
Рік назад в рашці не було по 1000+ смертей на день...

Тупий якраз ти, бо навіть коми не здатен розставити! Цікаво, яке у тебе утворення?
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27.10.2021 14:06 Ответить
Да, нет) тупой как раз ты и еще и лживый потому что в РФ на заработки ездит и запад и восток и центр и юг что легко проверяется с помощью гугла.. https://kievvlast.com.ua/news/poezd-kiev-moskva-stal-samym-pribylnym-poezdom-ukrzaliznytsi-v-2019-godu?noredirect=true
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27.10.2021 14:33 Ответить
Москалику, онови методичку - не ходять потяги на мацкву з 2020 року...
І знову з пунктуацією ахтунг повний! Так яке утворення маєш?
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27.10.2021 14:39 Ответить
Так я и пишу о том что ты полный дебил)) ибо когда поезда ездить перестали больше и начало болеть правда те кто ездил поездами пересели на автобусы но опять же это все регионы https://busfor.ua/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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27.10.2021 14:56 Ответить
Знову жодного натяку на пунктуацыю...
Так яке утворення?
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27.10.2021 15:05 Ответить
Тебе по факту ответить нечего потому что в углу оказался а мое образование точно так же как и твое никакого значения не имеет к вопросу данной новостной тематики.
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27.10.2021 15:10 Ответить
Браво, дякую, відповідь я отримав... Красиво спалився москалик!
Гугл-транслейтом користуєшся чи **********?
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27.10.2021 15:16 Ответить
Я житель Украины и гражданин Украины и все ссылки что я тебе предоставил с исключительно украинских сайтов но поскольку ты очень туп разрешаю тебе фантазировать на эту тему как тебе нравится.. дурень думкою багатіє
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27.10.2021 15:24 Ответить
О, у москалика почалися борошна сумління - він не розуміє, що його видало!
Дивно, що ти забув ще написати, що заробітчани миють в ЄС туалети статевими ганчірками.
Останнє питання: ти дійсно віриш, що підлога країни їздить на рашку?
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27.10.2021 15:35 Ответить
Ай красавець, продовжуєш палитися...

Іди лікуй УТВОРЕННЯ - воно по ходу в тебе злоякісне в голові!
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27.10.2021 16:26 Ответить
Москалям слова не давали! Спалився - іди вали вже звідси, бо начальство не заплатить тепер!
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27.10.2021 18:16 Ответить
Якщо ти подумав, що утворення це освіта, то ти тупий ідіот! Де вас таких находять?
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27.10.2021 18:17 Ответить
А на заході ніхто нікуди не шастає та нічого не привозе?
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27.10.2021 13:07 Ответить
На Заході більше Шастають в ЄС, де великий процент привитих і епідемія не така страшна,я к у рашці... Ну реально гляньте статистику - якщо торік більше хворих було в західних областях, то тепер - на Сході!
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27.10.2021 13:18 Ответить
Мені плювати яка там пандемія в Росії не треба людей ділити на правильних на заході Та не правильних на сході
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27.10.2021 14:27 Ответить
Я не ділю, я кажу, що треба кордони просто закрити мінімум на час сплеску пандемії за порєбріком! І так, я вважаю неправильними не тих, хто на Сході (у мене на Сході і родичі є), а тих, хто з ОРДЛО за пенсіями сюди лізе!

Торік був сплеск в ЄС - ковід везли звідти переважно жителі західних областей. Зараз у ЄС привилися масово, тому там ситуація легша, але сплеск у рашці і везуть звідти. Де я кого ділю?
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27.10.2021 14:32 Ответить
Если учесть что численность населения в РФ в 4 раза больше чем в Украине то с уверенностью можно констатировать кто у нас чемпион. Пусть меня простят родные погибших от ковид, но в Украине 692человека попрощалось с жизнью. И благодаря нашей успешной подготовке работают только два кислородных завода. Вот и преодолели и бедность и благополучие. Да и на "попередників" уже не свернешь...
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27.10.2021 12:30 Ответить
Всё идёт к тому, что кацапия скоро развалится.
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27.10.2021 12:33 Ответить
До речі, цікава деталь - найбільше хворих у нас зараз у Харківській, Запорізькій, Донецькій областях - якраз на кордоні з москалями, ОРДЛО і окупованим Кримом! Треба терміново закривати кордони!
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27.10.2021 12:37 Ответить
МНЕ конечно накакать на Парашников, НОР у них численность населения в 3,5 раза больше чем у нас, а что там у нас со смертностью? Вот и сравните, их "рекорд" с нашими РЕКОРДАМИ от Зеленского и его шайки.
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27.10.2021 12:41 Ответить
700 смертей против 1130 смертей.. будет забавно когда 40 миллионная Украина догонит 145 млн РФ
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27.10.2021 12:50 Ответить
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27.10.2021 13:31 Ответить
Цього покидька ніяк не приягнуть до відповідальності.
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27.10.2021 14:37 Ответить
Ерунда! Если в Украине умерло 700 чел. то по нормам Украины в орде должно умирать 2800....
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27.10.2021 15:40 Ответить
Я жду .......и ....я дождусь.....когда будет .....ПОЛК В СУТКИ!.......а это 1200 чел. Это в мирное время!!!.....и я верю в Расссссию и......в Спутник файв.
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27.10.2021 16:26 Ответить
 
 