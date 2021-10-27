Федоров придумал наказание для создателя фейковой "Дії": "Предлагаю направить парня на исправительные работы в IT"

Министр цифровых трансформаций Михаил Федоров предложил наказать мошенника, создавшего фейковое приложение "Дія", необычным способом.

Об этом министр написал на своей странице в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Помните мошенника, который создал фейковую копию приложения с документами в дизайн-стиле "Дії"? Киберполу понадобилось меньше дня, чтобы его найти", - написал Федоров.

Министр напомнил, что в рекламе приложения мошенник указывал, что оно поможет несовершеннолетним покупать алкоголь с помощью фейкового паспорта. Умельцу грозит до 6 лет лишения свободы.

"Предлагаю парня направить на исправительные работы в IT, без персональных данных и других сенсативных вещей. Вчера читал, что двум ребятам, которые воровали магнитолы, одесский судья, назначил читать книги Марка Твена и Джека Лондона", - написал Федоров.

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Напомним, ранее министр цифровых трансформаций Михаил Федоров сообщил, что мошенники создали фейковое приложение "Дія" для Android, где можно редактировать данные о вакцинации, возраст и другую информацию.

Сегодня, 27 октября, киберполиция отчиталась, что разоблачила разработчика фейкового приложения цифровых услуг, который полностью копировал дизайн "Дії". Им оказался 21-летний парень. Правонарушителю может грозить до шести лет заключения.