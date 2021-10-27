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Федоров придумал наказание для создателя фейковой "Дії": "Предлагаю направить парня на исправительные работы в IT"

Федоров придумал наказание для создателя фейковой

Министр цифровых трансформаций Михаил Федоров предложил наказать мошенника, создавшего фейковое приложение "Дія", необычным способом.

Об этом министр написал на своей странице в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Помните мошенника, который создал фейковую копию приложения с документами в дизайн-стиле "Дії"? Киберполу понадобилось меньше дня, чтобы его найти", - написал Федоров.

Министр напомнил, что в рекламе приложения мошенник указывал, что оно поможет несовершеннолетним покупать алкоголь с помощью фейкового паспорта. Умельцу грозит до 6 лет лишения свободы.

"Предлагаю парня направить на исправительные работы в IT, без персональных данных и других сенсативных вещей. Вчера читал, что двум ребятам, которые воровали магнитолы, одесский судья, назначил читать книги Марка Твена и Джека Лондона", - написал Федоров.

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Напомним, ранее министр цифровых трансформаций Михаил Федоров сообщил, что мошенники создали фейковое приложение "Дія" для Android, где можно редактировать данные о вакцинации, возраст и другую информацию.

Сегодня, 27 октября, киберполиция отчиталась, что разоблачила разработчика фейкового приложения цифровых услуг, который полностью копировал дизайн "Дії". Им оказался 21-летний парень. Правонарушителю может грозить до шести лет заключения.

фейк (684) приложение (170) Федоров Михаил (509) Минцифры (317) Дія (426)


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Топ комментарии
+11
что федоров, что судья - клоуны...
создать копию программы - это элементарно для любого более-менее разбирающегося в джаве или др.программах.

Не создают массово - потому что понимают весь идиотизм таких действий, как и уголовку за них.
А направить мошенника в АйТи - все равно что отправить домушника на курсы повышения квалификации..
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27.10.2021 12:34 Ответить
+11
а того шкета на Инфинити, что в Харькове вчера убил человека, отправим в школу экстремальной езды.. пусть учится?

Он еще и стрелял в людей 2 года назад? А курсы обучения снайперской стрельбы - потом прошел? надо направить...
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27.10.2021 12:36 Ответить
+7
кстати, федоров сам мошенник.

https://politcom.org.ua/diia-papers-zhopni-spravi-mihajla-fedorova Diia papers - жопні справи Михайла Федорова
https://politcom.org.ua/diia-papers-zhopni-spravi-mihajla-fedorova
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27.10.2021 12:38 Ответить
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Тоже вариант...может толк будет...Но менты галочку себе хотят и повышение....Конфликт интересов..
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27.10.2021 12:30 Ответить
А є ще закони про які цей Фёдоров мабудь не чув.
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27.10.2021 12:42 Ответить
На законы они давно положили большой и толстый...
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27.10.2021 13:05 Ответить
Поки буде Бубочка при владі - доки ми матимемо таких міністрів.
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27.10.2021 12:32 Ответить
И такие вот поделки от типа "спецов". Класс, правда?

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27.10.2021 12:49 Ответить
Ода мудрості...

Беззавітно віддані справі українського народу, абсолютно чесні, кришталево чисті молоді обличчя Слуг Народу... як новітні біблійські безсрібники - недавно щиро розповіли народу про свої досягнення та про свою щоденну турботу про нього...

І народ несамовито зрадів, почувши, з вуст одного із прославлених СЛУГ -товариша Тищенка, що "Ціни на гречку в Україні вже по 12 гривень за кілограм, сало - по 50, яловичина - 50-70 грн, але можна купити і за 20 грн"

Але, керований "піндосами" ворожий Держстат України... вводячи в оману народ України, збурюючи його невдоволення та розпалюючи ворожнечу в суспільстві, - підступно і нагло стверджує, що ніби-то в Україні існує висока інфляція, а ціни на продовольство зросли аж на цілих 30%...

Народ України, на зборах трудових колективів, гнівно засуджує ворожу, нічим не підтверджену, відверту і брудну пропаганду Держстату України і заявляє про беззастережну підтримку "партії і її правітєльства", їх провідної ролі в ЩАСЛИВОМУ житті і радісній трудовій еміграції , а не вимиранні. українського суспільства .

Доярки ферми імені Зеленського справедливо вимагають, щоб влада рішуче очистила не лише гаманці, а й свої ряди. І безжальною, реформаторською рукою розпустила ворожий Держстат України. Його клєрків, як несвідомих шкідників інтересам боротьби з бідністю - "прігвозділа к позорному столбу", а його керівників, - як зрадників безмежних апетитів "гарячо любімого і глубоко уважаємого"товариша Зеленського - розстріляла... кислим молоком на п'ять років

За що ми вам, праволомно хитрому офшорному гангстеру товаришу ЗЕ,- будемо безмежно вдячні. Бо тоді, як економічна, політична, безпекова на вулицях, так і військова обстановки в країні - нарешті стабілізуються !

Запевнюємо вас, що ініціюватимемо референдум про продовження вашого мудрого і безмежно грабіжницького правління ще на чотири наступні каденції.
Бо Україна, врешті, дочекалася на врівноваженого і підступного злодюгу та зрадника, що здатний дати достойну відсіч всім її друзям...

А беззаконню в Україні і її зрадам, що стали системою при мудрому правлінні зелених гадів (пардон - слуг)... слуг і помічників всесвітньо відомого, невтомного трудівника і відданого патріота грошей, слюсаря найвищого гатунку - товариша Коломойського - вже пора рішуче покласти край.

Бо саме він створив партію, навчив її мудрості ... яка вперше в світі реалізувала новаторську програму вирощування найдешевшого сала та якісної яловичини - на "корабельних соснах"...
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27.10.2021 12:55 Ответить
Ну конечно учитывая "качество" Дии, ей очень нехватает нормальных спецов.
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27.10.2021 12:34 Ответить
А у неё задача другая. Там качество не нужно. Тонны баблоса налогоплательщиков и так исправно пилятся.
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27.10.2021 12:51 Ответить
что федоров, что судья - клоуны...
создать копию программы - это элементарно для любого более-менее разбирающегося в джаве или др.программах.

Не создают массово - потому что понимают весь идиотизм таких действий, как и уголовку за них.
А направить мошенника в АйТи - все равно что отправить домушника на курсы повышения квалификации..
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27.10.2021 12:34 Ответить
а того шкета на Инфинити, что в Харькове вчера убил человека, отправим в школу экстремальной езды.. пусть учится?

Он еще и стрелял в людей 2 года назад? А курсы обучения снайперской стрельбы - потом прошел? надо направить...
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27.10.2021 12:36 Ответить
В тюрьме он точно станет ближе к преступному миру, а с таким нестандартным подходом ещё возможны варианты.
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27.10.2021 14:15 Ответить
пусть посидит подумает. на зоне найдут применение его талантам. потом с судимостью попробует устроиться в ИТ
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27.10.2021 12:38 Ответить
кстати, федоров сам мошенник.

https://politcom.org.ua/diia-papers-zhopni-spravi-mihajla-fedorova Diia papers - жопні справи Михайла Федорова
https://politcom.org.ua/diia-papers-zhopni-spravi-mihajla-fedorova
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27.10.2021 12:38 Ответить
Да там вся семейка такая.
Некий Федоров из Запорожья в свое время был первопроходцем в вопросе отмывания денег через информационные технологии под крылом у самого Пинчука.
Потом за эти деньги "приватизировали" Укрсоцбанк, Оранту, Галактон и куеву тучу других фирм
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27.10.2021 12:47 Ответить
Федор и Дубилет -- еще те "красавцы".
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27.10.2021 12:53 Ответить
Министр такого уровня это "великое" будущее страны...кто таких недоумков утверждает на такие высокие должности.
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27.10.2021 12:39 Ответить
Лучше санитаром в ковид-отделение Александровской больницы.
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27.10.2021 12:43 Ответить
А ще краще до Подоляка позитивним блогером або бригадиром зелеботів.
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27.10.2021 12:49 Ответить
А правильнее было бы заплатить парню за сертификацию "Дії", шоб у него были деньги оплачивать интернет из тюремной камеры. А с разработчиков "Дії" и Федорова - вычесть 90% уплаченных денег и добавить возмещение нанесенного ущерба, с отработкой в соседней камере!
Но это все в другой стране, в другом времени и с другими людьми....
А тут у буратин одна судьба - мотай лапшу на уши, голосуй и зарывай свой золотой сольдо на приусадебном участке барыги!
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27.10.2021 12:43 Ответить
Федоров расписался в своей некомпетентности. По факту уже на данные с Дії, толи еще будет.
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27.10.2021 12:45 Ответить
В липні мінцифра запустила конкурс на 1 млн. за злом Дії на півроку. Дайте хлопцю лям і відпустіть )))
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27.10.2021 12:45 Ответить
Копія - це не злам.
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27.10.2021 14:17 Ответить
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27.10.2021 12:47 Ответить
растет второй арахамия
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27.10.2021 12:48 Ответить
Суперпрагматизм IRL. Еще бы предложил тех, кто ворует из бюджета, отправлять на работы в банковский сектор
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27.10.2021 12:49 Ответить
Дивна позиція посадових осіб, що вони курять. Так, крадії вожна направляти в податкову, шахраїв в банки, вбивць на бойні, педофілів у школи, маньяків у хірюргічні відділення лікарень. Всі тішатьться осіннім загостринням. Суддя виніс рішення, яке не передбачено КК України, де реакція на це влади?
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27.10.2021 12:50 Ответить
Меня удивляют до невозможности такие безграмотные люди на таких ответственных должностях - действительно страна деградирует. Ты, Федоров, возьми этого пацана на «исправительные работы» к себе в IT - пусть он тебе вирус напишет, или червя в систему запустит. Вот будем смеяться - это же хайп
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27.10.2021 12:54 Ответить
Понять и простить... и так 30 лет. Разворовали все.
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27.10.2021 13:05 Ответить
нeхай фопам за бeсплатно систeму встанавлює
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27.10.2021 13:14 Ответить
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27.10.2021 13:33 Ответить
одеський суддя призначив читати книги Марка Твена та Джека Лондона", - написав Федоров
***********
Про Марка Твена, - це він погарячкував. Тепер цього письменника (особливо "Гекльберрі Фінна") у США не рекомендують читати, а з багатьох шкільних бібліотек його взагалі повикидали. Бо, бачте, там вживається слово "негр". А це вже расізЬм.

Цензура - річ смішна. В 19 столітті роман Марка Твена забороняли за створення позитивного образу чорношкірих. У 20 і 21 століттях - за расизм.
1884 рік. Марк Твен завершує роботу над романом «Пригоди Гекльберрі Фінна». Уже через рік книгу заборонили - вперше, але не востаннє.

Якщо за життя Марка Твена «Гекльберрі Фінна» забороняли через толерантність до чорних рабів, то після смерті автора - навпаки. В книзі часто вживається слово «негр», яке за часів створення книги вважалося не більше образливим, ніж сьогодні «афроамериканець».

Слів з пісні не викинеш, а книгу Марка Твена зі шкільних бібліотек - можна. Так в 1982 році вирішили в одній зі шкіл штату Вірджинія. Її директор назвав роман «Найбільш вульгарним проявом расизму з усіх відомих». За його прикладом вчинила низка шкіл США і Великобританії. В деяких інших навчальних закладах «Пригоди» почали викладати лише учням старших класів.

Наступна хвиля заборон пішла після обрання Барака Обами президентом США. Шкільні ради по всій країні вирішили, що готові відмовитися від класичного твору. Так «Пригоди Гекльберрі Фінна» увійшли в топ-5 проблемних книг за версією Американської бібліотечної асоціації.

В 2011 році видавничий дім NewSouth Books замінив всі слова «негр» (nigger) в романі на слова «раб» (slave). В іншій пародійній адаптації слово «негр» замінили на «хіпстер», вважаючи його ******** символом інакшості.

Після обробки текст Марка Твена став виглядати так: «Це був день виборів, і я збирався йти голосувати, хоч і був занадто п'яним для цього. Але коли мені сказали, що в цій країні є штат, де хіпстеру дозволено голосувати, я вирішив, що ніколи більше не проголосую… Я говорив людям, що цих хіпстерів треба продавати на аукціонах».
https://was.media/uk/2017-12-19-istorija-tzenzury-na-prikladi-geklberri-finna/
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27.10.2021 14:32 Ответить
Если бы всё было так просто,то можно было бы переформатировать голову Холмсу.Из него получился бы отличный вор с его знаниями и талантами.Но всё дело в выборе,который человек для себя делает выбирая сторону добра или зла.Этот малолетка выбрал для себя сторону подделывать вещи.Не производить законно,а именно зарабатывать с подделки
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27.10.2021 15:00 Ответить
 
 