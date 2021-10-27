"Коля шо, дурак? Знает он цены, торгуется у нас до последнего", - продавцы Бессарабского рынка о дешевом сале "слуги народа" Тищенко

Продавцы в шоке от заявлений нардепа по поводу стоимости продуктовой корзины в Украине.

Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко недавно удивил украинцев своими познаниями о продуктовом шопинге. В комментарии журналистам бывший ресторатор утверждал, что кусок сала стоит от 50 за килограмм. Столько же – говядина, от 50 до 70 гривен, но можно найти и за 20. А гречку он покупает примерно по 12-28 гривен за кило. По словам Тищенко, такие цены можно найти не у частных фермеров из глубинки, а в самом центре Киева — на Бессарабском рынке. Журналист показал реальный прайс на продукты с самого дорогого рынка столицы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

За такие деньги, что нардеп готов отдать за килограмм мяса, на Бессарабке можно купить разве что небольшой пучок морковки. Корнеплод стоит в среднем 50 гривен за кило.

Помидоры и лук — по 100. А килограмм чеснока затянет на 250 гривен.

Пресловутая говядина обойдется покупателю от 200 гривен за килограмм. Но продавцы сказали, что на прилавках ее нет. Вместо этого предлагают свинину — по 140.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Гречка по 12 гривен за килограмм, сало - за 50. Говядина - 50-70 грн, но можно купить и за 20, - "слуга народа" Тищенко о своих покупках на Бессарабском рынке в Киеве. ВИДЕО

А вообще есть мясо на любой вкус: ребро хрюшки по 130, печенка – 59, антрекот – 180. Цены указаны в гривнях за килограмм.

За целую утку просят 180 гривен (за килограмм). Продавец показывает увесистые тушки, которые вверх тормашками ждут своего часа.

Любимое лакомство депутата Тищенко – сало. По крайней мере, за ним он приходит на Бессарабку часто. Это подтвердили торговцы на рынке: "Да, приходит сюда. Берет сало, мясо! Торгуется всегда до последнего", – кивает одна из продавщиц.

Стоящая рядом коллега из мясного отдела подхватывает: "Та знает он цены, зачем сказал такое вообще? Коля шо, дурак? Я даже не помню, в каком году килограмм говядины можно было купить за 50 гривен. Это просто нонсенс! Нигде таких цен нет! Ни на Бессарабке, ни на любом другом базаре!"

Женщины показывают куски сала. Цены варьируются от 150 до 500 гривен за килограмм. Тищенко, говорят продавцы, покупает украинский деликатес по 250 гривен.