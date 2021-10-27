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Новости Скандалы в Слуге народа
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"Коля шо, дурак? Знает он цены, торгуется у нас до последнего", - продавцы Бессарабского рынка о дешевом сале "слуги народа" Тищенко

Продавцы в шоке от заявлений нардепа по поводу стоимости продуктовой корзины в Украине.

Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко недавно удивил украинцев своими познаниями о продуктовом шопинге. В комментарии журналистам бывший ресторатор утверждал, что кусок сала стоит от 50 за килограмм. Столько же – говядина, от 50 до 70 гривен, но можно найти и за 20. А гречку он покупает примерно по 12-28 гривен за кило. По словам Тищенко, такие цены можно найти не у частных фермеров из глубинки, а в самом центре Киева — на Бессарабском рынке. Журналист показал реальный прайс на продукты с самого дорогого рынка столицы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

За такие деньги, что нардеп готов отдать за килограмм мяса, на Бессарабке можно купить разве что небольшой пучок морковки. Корнеплод стоит в среднем 50 гривен за кило.

Помидоры и лук — по 100. А килограмм чеснока затянет на 250 гривен.

Пресловутая говядина обойдется покупателю от 200 гривен за килограмм. Но продавцы сказали, что на прилавках ее нет. Вместо этого предлагают свинину — по 140.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Гречка по 12 гривен за килограмм, сало - за 50. Говядина - 50-70 грн, но можно купить и за 20, - "слуга народа" Тищенко о своих покупках на Бессарабском рынке в Киеве. ВИДЕО

А вообще есть мясо на любой вкус: ребро хрюшки по 130, печенка – 59, антрекот – 180. Цены указаны в гривнях за килограмм.

За целую утку просят 180 гривен (за килограмм). Продавец показывает увесистые тушки, которые вверх тормашками ждут своего часа.

Любимое лакомство депутата Тищенко – сало. По крайней мере, за ним он приходит на Бессарабку часто. Это подтвердили торговцы на рынке: "Да, приходит сюда. Берет сало, мясо! Торгуется всегда до последнего", – кивает одна из продавщиц.

Стоящая рядом коллега из мясного отдела подхватывает: "Та знает он цены, зачем сказал такое вообще? Коля шо, дурак? Я даже не помню, в каком году килограмм говядины можно было купить за 50 гривен. Это просто нонсенс! Нигде таких цен нет! Ни на Бессарабке, ни на любом другом базаре!"

Женщины показывают куски сала. Цены варьируются от 150 до 500 гривен за килограмм. Тищенко, говорят продавцы, покупает украинский деликатес по 250 гривен.

Автор: 

Киев (25683) продукты (1532) рынок (534) цены (2291) Тищенко Николай (337)


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Топ комментарии
+49
Дурак тот кто это все зелёное привёл к власти
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27.10.2021 12:56 Ответить
+45
Он не дурак, а просто всех остальных считает идиотами с этим надо что-то делать
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27.10.2021 12:53 Ответить
+27
Він не дурак, а ЗЕбанутий на всю голову.
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27.10.2021 12:53 Ответить
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Ретроградна амнезія -пам'ятає те,що було 20 років тому - а що було вчора -не пам 'ятає.
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27.10.2021 14:09 Ответить
Коля котлета, гопник понтовик, в команде офшорника все лучшие, отборные члены.
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27.10.2021 14:29 Ответить
ГОВЯДИНА ПО 50?! а МОЖЕТ БЫТЬ ТИЩЕНКО ПИТАЕТСЯ ПАДАЛЬЮ?
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27.10.2021 14:35 Ответить
у фразі "коля шо дурак?" знак питання лишній.
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27.10.2021 14:54 Ответить
Коля не дурак. Коля подлец.

Потому что знает, что говорит это 73 процентам имбицилов, которые не способны даже просто сравнить, не говоря про проанализировать.
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27.10.2021 16:05 Ответить
Цены "Велюра"!Почувствуйте разницу!
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27.10.2021 14:57 Ответить
Так вони тоді ще при владі не були. Тепер у кілька разів, мабуть, ДЕШЕВШЕ. Бо тоді все було для себе, а тепер для народу. Яйценюх теж обіцяв, як тільки прийде до влади, відразу тарифи на газ знизить...
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27.10.2021 19:04 Ответить
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27.10.2021 15:11 Ответить
І газ по пісят. Сам ПРЕМ"ЄР-МІНІСТР запевняв, що буде. Правда, ще ДО того, як став прем"єром...
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27.10.2021 18:58 Ответить
Это он то дурак???А голосовали за него умные?
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27.10.2021 15:29 Ответить
Решила плесень проверить, насколько еще можно облапошить зеленого избирателя))
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27.10.2021 15:41 Ответить
коля просто - придурок....
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28.10.2021 17:23 Ответить
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