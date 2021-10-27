С начала суток войска РФ осуществили 4 обстрела на Донбассе: враг применял 122-мм артиллерию, 120-мм минометы и сбрасывал неизвестные взрывные устройства

С начала текущих суток, 27 октября, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, вблизи Гранитного оккупанты произвели два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В направлении Луганского враг вел огонь из автоматических и ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата осуществили сброс неизвестных взрывных устройств.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", - говорится в сообщении.

"Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними", - добавили в пресс-службе Минобороны.

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