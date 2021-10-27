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Новости Агрессия России против Украины Война
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С начала суток войска РФ осуществили 4 обстрела на Донбассе: враг применял 122-мм артиллерию, 120-мм минометы и сбрасывал неизвестные взрывные устройства

С начала суток войска РФ осуществили 4 обстрела на Донбассе: враг применял 122-мм артиллерию, 120-мм минометы и сбрасывал неизвестные взрывные устройства

С начала текущих суток, 27 октября, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, вблизи Гранитного оккупанты произвели два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В направлении Луганского враг вел огонь из автоматических и ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата осуществили сброс неизвестных взрывных устройств.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", - говорится в сообщении.

"Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними", - добавили в пресс-службе Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще один ранен на Донбассе. Войска РФ 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя артиллерию, ПТРК и ВОГ-17, - штаб ОС

обстрел (27885) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
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Офшорный подельник Каломойши молчит? Боится обидеть кремлёвскую крысу и нарваться на угрозы бородатой свиной жопы кабздыра?
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27.10.2021 13:21 Ответить
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надо их каждый день байрактарить...
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27.10.2021 13:20 Ответить
Офшорный подельник Каломойши молчит? Боится обидеть кремлёвскую крысу и нарваться на угрозы бородатой свиной жопы кабздыра?
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27.10.2021 13:21 Ответить
Наверняка всем понятно, что теперь, после первого удара дрона по артилерии, кацапы будут ставить ловушку - спецом бить из артилерии, а то и Град выкатят, чтоб только заманить дрон под удар из всего что есть.
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27.10.2021 13:24 Ответить
мальчик, ты каруд? Байрактар не дрон.
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27.10.2021 13:26 Ответить
Байрактар дрон, просто он не квадрокоптер с алиекспресс
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27.10.2021 14:03 Ответить
Дрон это вообще не название а слэнг, так же как и "вертушка" для вертолёта. Утверждать что правильное название вертолёта - вертушка есть идиотизм.
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27.10.2021 18:04 Ответить
Дрон (англ. drone - трутень) - беспилотный летательный аппарат.

Спроси у англичанцев, нафига они самолет летающий без человеческих тел за рулем, называют "самцом пчелы"

Та хрень, которая продается на Алиеекспресс и сбрасывает доработанные гранаты от АГС, назвается тоже дрон, но в связи со своими вертикальными взлетностью и посадочностью, а также со своей четырехвинтовостью, называется квадрокоптер. Ну и изначально, тобишь по задумке производителя, является всего лишь летающим кино-фото аппаратом. Но, как всем известно - голь на выдумки хитра.
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27.10.2021 19:57 Ответить
тебе надо, ты и спроси. Ты лишь подтвердил, что это слэнг.
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27.10.2021 20:11 Ответить
Байрактар, як зброя потрібен не для протирання на ньому пилу. Кацапи пугані і не злякались учорашньої демонстрації наших можливостей. Виходить, що тільки мертвий кацап не стріляє з гармати.
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27.10.2021 13:34 Ответить
Кацапьё напрашивается на боевую ракету вместо вчерашней учебной.
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27.10.2021 13:25 Ответить
 
 