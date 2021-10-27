С начала суток войска РФ осуществили 4 обстрела на Донбассе: враг применял 122-мм артиллерию, 120-мм минометы и сбрасывал неизвестные взрывные устройства
С начала текущих суток, 27 октября, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, вблизи Гранитного оккупанты произвели два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
В направлении Луганского враг вел огонь из автоматических и ручных противотанковых гранатометов.
Кроме того, возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата осуществили сброс неизвестных взрывных устройств.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", - говорится в сообщении.
"Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними", - добавили в пресс-службе Минобороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Спроси у англичанцев, нафига они самолет летающий без человеческих тел за рулем, называют "самцом пчелы"
Та хрень, которая продается на Алиеекспресс и сбрасывает доработанные гранаты от АГС, назвается тоже дрон, но в связи со своими вертикальными взлетностью и посадочностью, а также со своей четырехвинтовостью, называется квадрокоптер. Ну и изначально, тобишь по задумке производителя, является всего лишь летающим кино-фото аппаратом. Но, как всем известно - голь на выдумки хитра.