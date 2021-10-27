Саакашвили слабеет с каждым днем. Надеемся, к нему пустят нашего врача, - Денисова
Состояние здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в тюрьме ухудшилось.
Об этом заявила в среду журналистам посетившая его уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Саакашвили слабеет с каждым днем. За время нахождения в заключении у него были четыре кризисные ситуации. Минимальная медицинская помощь в Руставской тюрьме ему оказывается, но серьезную помощь пенитенциарное заведение оказать не сможет. Саакашвили против госпитализации в тюремную больницу. Он говорит, что это не будет безопасным для него", - сообщила Денисова.
По ее словам, за состоянием здоровья Саакашвили с четверга станет следить врач-реаниматолог. "Мы надеемся, что нашему врачу грузинские власти позволят встретиться с Саакашвили", - сказала Денисова.
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А, что Ясько теперь будет делать?
НО слава Богу, что есть средство и его просто нужно передать Михуилу!
пенитенциарного заведения Грузии
Просто быдло зажравшееся.
Сожранного им за счёт украинцев на несколько млн, а то и больше. Понтов несчесть и недвижимости на десятки млн.
Там жира хватит на год. Пусть не притворяется. Ну а с ломкой да, труднее и гордона грузины нах послали, не пустили.