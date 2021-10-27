РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11183 посетителя онлайн
Новости Задержание Саакашвили в Грузии
1 658 39

Саакашвили слабеет с каждым днем. Надеемся, к нему пустят нашего врача, - Денисова

Саакашвили слабеет с каждым днем. Надеемся, к нему пустят нашего врача, - Денисова

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в тюрьме ухудшилось.

Об этом заявила в среду журналистам посетившая его уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Саакашвили слабеет с каждым днем. За время нахождения в заключении у него были четыре кризисные ситуации. Минимальная медицинская помощь в Руставской тюрьме ему оказывается, но серьезную помощь пенитенциарное заведение оказать не сможет. Саакашвили против госпитализации в тюремную больницу. Он говорит, что это не будет безопасным для него", - сообщила Денисова.

По ее словам, за состоянием здоровья Саакашвили с четверга станет следить врач-реаниматолог. "Мы надеемся, что нашему врачу грузинские власти позволят встретиться с Саакашвили", - сказала Денисова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Или смерть, или свобода: Саакашвили категорически отказывается от перевода в тюремную больницу в Глдани

Автор: 

Грузия (4504) Денисова Людмила (996) Саакашвили Михеил (3307)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Ти привезла йому банку полуничного варення?
показать весь комментарий
27.10.2021 13:31 Ответить
+6
"он улетел, но обещал вернуться.. так выпьем же за то ,что бы не спешил!"
показать весь комментарий
27.10.2021 13:34 Ответить
+6
"Коксу" йому , "коксу"!!! І відразу "оживе"! Саме тому і добивається "цивільної" лікарні - туди "ліки" легше пронести
показать весь комментарий
27.10.2021 13:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
27.10.2021 13:29 Ответить
Ти привезла йому банку полуничного варення?
показать весь комментарий
27.10.2021 13:31 Ответить
"он улетел, но обещал вернуться.. так выпьем же за то ,что бы не спешил!"
показать весь комментарий
27.10.2021 13:34 Ответить
Коли я був в Грузії у відрядженні в Кутаісі, то надебав магазинчик де продавались кинджали, шаблі, ножі. Всі ручної роботи.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:43 Ответить
Зачем на эти новости?. Судя по просмотрам всем плевать на то что там с ним. Нам тут и так есть за что переживать. У нас своих проблем хватает.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:36 Ответить
Щоб ми розуміли,хто пріоритет для зелених: придуркуватий наркоша,від якого в України суцільні проблеми,чи триста полонених і заручників в ОРДЛО.
показать весь комментарий
27.10.2021 14:21 Ответить
Ещё один менингит на голову Украины... Он знал куда едет и что за этим последует. Пусть разбирается сам со своими соотечественниками.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:37 Ответить
Хтота его ввел в заблуждение. Он думал что там его ждут и поддержка у него там большая, пабеда как бы должна быть как у Ленина в Разливе, а на деле оказалось вона оно че...
показать весь комментарий
27.10.2021 13:52 Ответить
Слабеет!?
А, что Ясько теперь будет делать?
НО слава Богу, что есть средство и его просто нужно передать Михуилу!
показать весь комментарий
27.10.2021 13:38 Ответить
Дорого! Простіше примотать "знизу" ложку - "вічний еректор"
показать весь комментарий
27.10.2021 13:40 Ответить
Ну, тогда пускай ему выдадут за счёт
пенитенциарного заведения Грузии
показать весь комментарий
27.10.2021 13:42 Ответить
как вариант - карандаш, и будет член-корреспондент.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:48 Ответить
Йому й без Ясько,-норм.
показать весь комментарий
27.10.2021 14:27 Ответить
Ясько идёт нахер, вместе со всем кодлом зеплесени.
показать весь комментарий
27.10.2021 15:09 Ответить
"Коксу" йому , "коксу"!!! І відразу "оживе"! Саме тому і добивається "цивільної" лікарні - туди "ліки" легше пронести
показать весь комментарий
27.10.2021 13:38 Ответить
Замполиту Холодному клизму , ведерную !
показать весь комментарий
27.10.2021 14:18 Ответить
Цікаво,чи знає Денисова про вчорашню трагедію в одеській лікарні?Там справді хворі українці були на межі життя і смерті.Не фейково,а справді.Але Денисовій по цимбалах на українців,вона за державний кошт няньчиться з брехливим приблудним Мішико
показать весь комментарий
27.10.2021 13:39 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2021 13:41 Ответить
Михуил, принудительный отказ от кокса благотворно влияет на здоровье, но первое время тебе придётся потерпеть.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:42 Ответить
Про Савченко тоже так писали, а теперь ее харя в экран не влазит.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:46 Ответить
пустите ясько к михо, может в последний раз, пусть посексится
показать весь комментарий
27.10.2021 13:47 Ответить
И что? Это его выбор, давайте всех выпускать кто начнет голодать в тюрьме.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:48 Ответить
не не не . он же сказал свобода или смерть . про здоровье он ничего не говорил
показать весь комментарий
27.10.2021 13:48 Ответить
Баночку варенья ему!
показать весь комментарий
27.10.2021 13:52 Ответить
Так бы Денисова обо всех заботилась. А тут за каким-то полугражданином бегает.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:52 Ответить
так, бажано Пальчевського, або Степанова. Не побажають ці їхати - тоді Юзіка.
показать весь комментарий
27.10.2021 14:06 Ответить
Держитесь , Михеил Николозович ! Украина вас не оставит !
показать весь комментарий
27.10.2021 14:19 Ответить
Ехай к михуилу на подселение!
показать весь комментарий
27.10.2021 14:26 Ответить
Надеемся, скоро поедим пирожков и порвем два баяна
показать весь комментарий
27.10.2021 14:25 Ответить
Сидело здесь хорохолилось, чмо.
Просто быдло зажравшееся.
Сожранного им за счёт украинцев на несколько млн, а то и больше. Понтов несчесть и недвижимости на десятки млн.
Там жира хватит на год. Пусть не притворяется. Ну а с ломкой да, труднее и гордона грузины нах послали, не пустили.
показать весь комментарий
27.10.2021 15:06 Ответить
Печалька.
показать весь комментарий
27.10.2021 15:10 Ответить
та *** з ним ,заїбали вже ці хворобливі
показать весь комментарий
27.10.2021 15:12 Ответить
подкацапники и подбарыжники гыгыкают в комментах.
показать весь комментарий
27.10.2021 15:18 Ответить
Яку кнопку натиснути, щоб вимкнути новини про Саакашвілі? Не цікаво, від слова зовсім! Одним клоуном в країні стало менше, а ще ж їх до чорта при владі!
показать весь комментарий
27.10.2021 16:21 Ответить
Хворий, а лікуватися не хоче, значить не смертельно хворий. Жде інвалідний візок від однієї дами.
показать весь комментарий
27.10.2021 16:27 Ответить
у хлопчика відібрали можливість шкодити, ось він і зачах
показать весь комментарий
27.10.2021 17:44 Ответить
 
 