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Новости Коронавирус и карантин
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Львов рассматривает введение ряда дополнительных ограничений после перехода в "красную" зону, - местные власти

Львов рассматривает введение ряда дополнительных ограничений после перехода в

После перехода в "красную" зону адаптивного карантина Львов может ввести дополнительные ограничения помимо стандартных. На сегодня продолжаются обсуждения с представителями бизнеса.

Об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель городского головы Андрей Москаленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сегодня мы проводим консультации с представителями сферы услуг, рынков, общественного питания, торговых центров, представителями сферы культуры. Завтра утром будет заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС. Понятно, что будут акцептованы решения по "красной" зоне, но с учетом динамики, которая на сегодня есть, мы рассматриваем ряд дополнительных ограничений", - отметил он.

По его словам, такие ограничения начнут действовать во Львове в тот самый день, в который согласно постановлению предусмотрена "красная" зона.

"Какие это именно ограничения, мы сможем озвучить сразу после комиссии", - отметил Москаленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львов уже завтра могут перевести в "красную" зону карантина, - Садовый

Автор: 

карантин (16729) Львов (4599) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Мы примем ограничения, только вам об этом не скажем
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27.10.2021 14:07 Ответить
Невакцинированным в парке низзя будет гулять, было уже такое
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27.10.2021 14:10 Ответить
COVID преступления против человечности:
Миллионы погибших и инвалидов без раннего лечения.
Миллионы людей пострадали от карантина.
Экономики разрушены. Средний класс уничтожен.
Массовые медицинские эксперименты.
Ковид-паспорт для мандата на работу.
Никто не будет нести ответственности, но вы будете на крючке, чтобы заплатить за это.(с)
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27.10.2021 14:11 Ответить
 
 