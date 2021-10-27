Львов рассматривает введение ряда дополнительных ограничений после перехода в "красную" зону, - местные власти
После перехода в "красную" зону адаптивного карантина Львов может ввести дополнительные ограничения помимо стандартных. На сегодня продолжаются обсуждения с представителями бизнеса.
Об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель городского головы Андрей Москаленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Сегодня мы проводим консультации с представителями сферы услуг, рынков, общественного питания, торговых центров, представителями сферы культуры. Завтра утром будет заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС. Понятно, что будут акцептованы решения по "красной" зоне, но с учетом динамики, которая на сегодня есть, мы рассматриваем ряд дополнительных ограничений", - отметил он.
По его словам, такие ограничения начнут действовать во Львове в тот самый день, в который согласно постановлению предусмотрена "красная" зона.
"Какие это именно ограничения, мы сможем озвучить сразу после комиссии", - отметил Москаленко.
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