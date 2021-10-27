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"Из Коли хотят сделать преступника", - отец 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП в Харькове, не считает его виновным

Отец 16-летнего Николая Харьковского, который был за рулем Infiniti Q50 во время смертельного ДТП в Харькове, называет все происходящее "спланированной акцией".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "KHARKIV Today".

"Вы хотите заняться черным пиаром? Поймите меня правильно просто как отца. Я сейчас не хочу говорить, потому что все выйдет против моего сына. Вся информация, которая выложена в информационной среде, направлена на то, чтобы сделать из Коли преступника. В машине было еще трое человек, и один из этих человек был за рулем. Никто не хотел его привлекать и искать. Мой сын с места происшествия никуда не делся", - рассказал Михаил Харьковский.

Отец заявил, что не знает, кто был за рулем.

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"Может быть и Николай, а может быть и не Николай был за рулем. Сейчас меня захлестывают эмоции, я ни в коей мере не оправдываю никого, совершено жуткое преступление, нет человека. Почему ничего не было выложено хорошего, ничего хорошего о человеке не сказали, а сказали только одно плохое. Ничего не наводит на мысль о том, что это все спланированная акция? У него пробита башка, в которой ужасная дырка, и я пытался оставить его в неотложке, у меня ничего абсолютно не получилось", - добавил он.

На вопрос, кому принадлежит элитный автомобиль, он отказался отвечать. Но знает, что сразу после ДТП в полицию было подано заявление об угоне автомобиля. Кем - не знает.

"Это вранье, я - отец, мать заявления не подавала. Это заявление было подано официально, из родителей никто этого не заявлял. Заявление было, да, я разговаривал со следователем", - добавил Харьковский.

Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. По предварительным данным, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.

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Автор: 

ДТП (7686) Харьков (7581)


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Топ комментарии
+69
папаша такой же отморозок как и его долбанутый сынуля....про политические преследования забыл сказать
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27.10.2021 14:10 Ответить
+62
вот поэтому и сын такой у такого отца дебилоида! Он случайно не в харьковском осередке партии Зеленского? Подходит....
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27.10.2021 14:10 Ответить
+44
А что хорошее можно сказать об ублюдке летящем по городу со скоростью 100, убившему людей и делавшему это сознательно и не первый раз? Папашка, да ты моральный урод, вырастивший морального урода.
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27.10.2021 14:11 Ответить
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таких уродов даже бабы не ждут..
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27.10.2021 18:53 Ответить
Коля был в машине, машину угнали, угадаем с ОДНОГО раза,КТО УГНАЛ ?? Думаю что ИНОПЛАНЕТЯНЕ хотят невиновного подставить. Ты ОТЕЦ МРАЗОТА и такую же МРАЗОТУ выплодил. Харьковчане !!!!!! ЧМЫРИТЕ этих ТВАРЕЙ, устройте СКОТАМ ** райскую** жизнь.
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27.10.2021 18:57 Ответить
Прізвище змінив адназначна, щоб додати собі понтів. Мабуть був якимось Пупкіним чи Карпуком.

Дуже сподівають, що цього Моню таки примусять відповідати, звідки у його лічінки два стволи у автівці, де він здавав на права, та чому ці батьки дозволяли дитині скоювати тяжкі злочини. Батько та мамка повинні бути покарані, а виродка треба таки перевірити у психіатра, бо його поведінка неадекватна, скоріше за все цього хлопчика зробили на п'яну голову.
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27.10.2021 19:08 Ответить
Должен быть суд присяжных из родствеников пострадавших в ДТП.
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27.10.2021 19:12 Ответить
Ну купиш ты следака, ну сделаеш угон, но жить то как будеш??? Как ты **** жить будешь, зная что ты мразь воспитало сына ублюдка убийцу, тварь которая еще **** в 14 лет бл... людям в лицо стреляло? Как **** себя сейчас чувствует продажная судья проститутка? Не икается?
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27.10.2021 20:31 Ответить
Цілком нормально. Вони інших за людей не вважають.
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28.10.2021 14:11 Ответить
Вы действительно думаете что у богачей Украины может быть совесть?)))
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28.10.2021 15:37 Ответить
знов експертам з Бокаріуса довелетьмя аналізи випити за бабки
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27.10.2021 23:02 Ответить
Ща закончится тем, что за рулём инфинити был водитель шевроле
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28.10.2021 10:07 Ответить
...і під кайфом.
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28.10.2021 12:47 Ответить
А если бы ему сразу руки повыдергивали за стрельбу, глядишь и не было ДТП. А если б сразу вздернули на фонарном столбе, глядишь и папа по другому пел.
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28.10.2021 10:08 Ответить
Сволочь старая - ты тоже преступник.
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28.10.2021 10:11 Ответить
Пошли отмазки! Таких как этот отец , на фарш пускать надо, что бы воспитывали нормально
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28.10.2021 10:53 Ответить
Коля має сидіти!!!
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28.10.2021 11:10 Ответить
Бесполезная трата времени. Лучше его признать невменяемым, буйным психом, отправить на дурочку "без права переписки" и обкатывать на нём новые вакцины и таблетки. Опыты на мышках, это конечно здорово, но примат со 100%-ным совпадением внутреннего строения со строением организма Homo sapiens, это ведь просто находка для лаборантов
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28.10.2021 12:13 Ответить
Та хто ж сумнівається що вкрали автомобіль разом з його *********? Ідіотизм у них сімейне..тому й такі наслідки.
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28.10.2021 12:22 Ответить
Папаша не за те хвилюєшся. От попочку Коліка точно порвуть.
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28.10.2021 12:45 Ответить
Як Зайцевій?
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28.10.2021 14:12 Ответить


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28.10.2021 14:33 Ответить
В башке дырка? У этого законченного недоноска дырка в башке от рождения. Судячи по его "подвигам" с 14 лет это уже вполне сформировавшееся тварь, место которой даже не на зоне. И выжила же падла, а люди погибли.
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28.10.2021 14:47 Ответить
таких ублюдков надо кончать на месте......
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28.10.2021 17:30 Ответить
Потому что полнейшая безнаказанность в стране. Убил человека заплатил и отдыхай. Уроды. Только смертная казнь.
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29.10.2021 14:47 Ответить
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