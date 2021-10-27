"Из Коли хотят сделать преступника", - отец 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП в Харькове, не считает его виновным

Отец 16-летнего Николая Харьковского, который был за рулем Infiniti Q50 во время смертельного ДТП в Харькове, называет все происходящее "спланированной акцией".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "KHARKIV Today".

"Вы хотите заняться черным пиаром? Поймите меня правильно просто как отца. Я сейчас не хочу говорить, потому что все выйдет против моего сына. Вся информация, которая выложена в информационной среде, направлена на то, чтобы сделать из Коли преступника. В машине было еще трое человек, и один из этих человек был за рулем. Никто не хотел его привлекать и искать. Мой сын с места происшествия никуда не делся", - рассказал Михаил Харьковский.

Отец заявил, что не знает, кто был за рулем.

Также смотрите: "Мой папа лежит в морге потому, что 16-летний парень чувствует свою безнаказанность", - дочь погибшего в смертельном ДТП в Харькове просит поддержки юристов и свидетелей. ВИДЕО

"Может быть и Николай, а может быть и не Николай был за рулем. Сейчас меня захлестывают эмоции, я ни в коей мере не оправдываю никого, совершено жуткое преступление, нет человека. Почему ничего не было выложено хорошего, ничего хорошего о человеке не сказали, а сказали только одно плохое. Ничего не наводит на мысль о том, что это все спланированная акция? У него пробита башка, в которой ужасная дырка, и я пытался оставить его в неотложке, у меня ничего абсолютно не получилось", - добавил он.

На вопрос, кому принадлежит элитный автомобиль, он отказался отвечать. Но знает, что сразу после ДТП в полицию было подано заявление об угоне автомобиля. Кем - не знает.

"Это вранье, я - отец, мать заявления не подавала. Это заявление было подано официально, из родителей никто этого не заявлял. Заявление было, да, я разговаривал со следователем", - добавил Харьковский.

Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. По предварительным данным, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Да пох#й на те права. Все решают 100-200 баксов", - переписка 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП в Харькове. ВИДЕО+ФОТО