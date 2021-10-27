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Гонтарева о скандале в "Укрэксимбанке": "Это огромный позор для наблюдательного совета банка"

Гонтарева о скандале в

За скандал в "Укрэксимбанке" ответственен наблюдательный совет банка, считает экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Каким образом в стратегию экспортно-импортного "Укрэксимбанка" могла попасть идея кредита под проблемный актив (ТРЦ SkyMall. – Ред.). К тому же правило НБУ говорит, что заемщикам, которые генерируют выручку только в гривне, доллары давать нельзя... Я уже не говорю, что от таких кредитов банк нужно было расчищать, а не накапливать новые. И это все на виду и под эгидой этого наблюдательного совета. Это огромный позор для наблюдательного совета. И я думаю, нужно предусматривать законодательно, как можно отозвать подобных независимых членов наблюдательного совета", – сказала Валерия Гонтарева в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, именно назначение Евгения Мецгера главой "Укрэксимбанка" было неправильным, на этой должности она ожидала увидеть "реально независимого, опытного банкира с международной репутацией".

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"Я слышала, что он был одним из кандидатов и на главу НБУ. Надеюсь, после подобного позора, который он устроил с журналистами, его кандидатура не будет там рассматриваться, надеюсь, он получил урок. Не хочу ему желать ничего плохого в его карьере, но для руководства НБУ и руководства "Укрэксимбанка" он точно не подходил", – добавила Валерия Гонтарева.

11 октября наблюдательный совет "Укрэксимбанка" уволил Евгения Мецгера с должности главы банка.

Ранее во время интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером журналист "Схем" спросил его о крупном валютном кредите под залог проблемного актива, который банк выдал бизнесмену, чья компания платит налоги российским террористам из группировки "ДНР". Мецгеру не понравился вопрос, и он приказал охране "забрать камеры" у журналистов и "достать из них кассеты". По приказу Евгения Мецгера сотрудники банка применили физическую силу к оператору "Схем", отобрали у него две камеры и карты, на которые производилась запись, и удалили записанное видео. Журналистам удалось записать инцидент на аудио. Журналисты обратились в правоохранительные органы, после чего полиция открыла уголовное производство. Банк отрицал факт нападения, но впоследствии "Схемы" восстановили удаленное видео и обнародовали его.

Автор: 

Укрэксимбанк (123) Гонтарева Валерия (816) SkyMall (6) Мецгер Евгений (70)


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Топ комментарии
+9
А положить (ликвидировать)около 200 банков это не позор а заслуга !? Помолчи лучше чудо - еще придет время и с тебя спросят за эти банки и где делись деньги и заложенная недвижимость в них - по оценке это около 460 млрд.грв... Где деньги Зин !?!?
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27.10.2021 14:18 Ответить
+7
Наколядовала и ..слиняла..Мудрая..
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27.10.2021 14:16 Ответить
+6
ликвидировать 200 обнальных помоек - за это Героя Украины нудно давать!

"Где деньги" - спрашивай у владельцев тех банков, типа бени-мойщика кала, которые обокрали своих вкладчиков и навыдавали себе фиктивных кредитов!
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27.10.2021 14:28 Ответить
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молчала бы валера2%....
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27.10.2021 14:15 Ответить
Наколядовала и ..слиняла..Мудрая..
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27.10.2021 14:16 Ответить
На что наколядовала? На звание лучшего главы Нацбанка в Европе? Или на съемную 2х-комнатную квартиру в Лондоне? Или на преподавание в самой престижной школе экономики? Это да.
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27.10.2021 14:18 Ответить
Я прослезился.....Да она наверное милостыню просит у вокзала Ватерлоо. Вот НедоПьёкуйой Луценко алкаш ездил её проведывать и недвижимости прикупить.
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27.10.2021 14:24 Ответить
Меньше портите воздух -- меньше будут слезиться глаза. А сказать то что конкретно хотели?
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27.10.2021 14:41 Ответить
а что тебе говорить?
понятно, что тебе платят за то, что обелять окружение порошенко, но ты уже откровенно черное называешь белым
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27.10.2021 14:44 Ответить
Да, знания так и прут. Спец с банковского дела? Простыми словами. Гонтарева во-первых пришла после Кубива, когда курс уже был выше 12. Во-вторых именно за успешное спасение и реформу банковской системы получила звание лучшего главы Нацбанка в Европе. А в третьих выиграла все суды,, включая в Лондоне, у наших типа "пострадавших" олигархов.
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27.10.2021 14:53 Ответить
Не "с банковского дела", а "по банковскому делу". И ох, да, это важно - опустить гривну до 33 с 12 или 8 гривен за доллар, это прям существенно. И за какое спасение банковской системы - кто бабло влил туда, не международные ли инстанции и 40 млн украинцев, из чьего кармана вытащили $5 млрд? Спасительница выискалась.
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27.10.2021 15:08 Ответить
Даже повторюсь. Если бы Гонтарева слушала люмпенов совков вроде вас и не воевала с банками прокладками и их хозяевами вроде Бахматюка, Таруты, Жеваго, Бени и иже с ними, то сегодня бы мы имели курс бакса под 80 и инфляцию, как в Венесуэле. У совка всегда виноват доктор, а не сам пациент, подхвативший диарею от скушанного гумуса. Нажрутся дерьма и дрыщут, а виноват все-равно доктор. Уколы видишь-ли болючие и лекарство горькое. А так сейчас она живет в Лондоне в съемной двухкомнатной квартире, Работает экспертом-консультантом в Лондонской высшей школе экономики и помогает кризисным странам, как не стать Венесуэлой. А мы имели все шансы стать.
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27.10.2021 16:40 Ответить
И хватит врать про "лучшего главу Нацбанка в Европе".
Она получила звание ХУДШЕГО банкира в Европе.

Global Finance's annual evaluation of the work of the world's central bankers:

https://www.gfmag.com/magazine/october-2015/central-banker-report-cards-2015?page=2
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27.10.2021 15:12 Ответить
Та вы шо? А не врать?

https://finclub.net/news/gontareva-voshla-v-chislo-luchshikh-bankirov-evropy.html
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27.10.2021 16:38 Ответить
Да хорош нести, бот, переборщил уже.
На то, сколько украла на рефинансировании, докапитализации и валютных интервенциях, забили, потому что эта цифра меркнет по сравнению с сумасшедшей инфляцией. Если опустить национальную валюту В 4 РАЗА - лучший банкир нацбанка, что тогда худший?
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27.10.2021 14:43 Ответить
Ответ выше. Повторять не буду.
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27.10.2021 14:54 Ответить
так расскажи нам сколько она украла, не скромничай! или тоже забил?
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27.10.2021 15:00 Ответить
Мозг вообще отсутствует?
Помимо украденных государственных денег, загугли размер банковских вкладов людей в гривне на момент вступления её в должность, и посчитай на какую сумму они обесценились при падении гривны до 33 грн/доллар, потом возьми цену на недвижимость и посчитай на сколько обесценилась она благодаря ей, потом сколько было украдено из кармана украинцев при докапитализации привата - почему эти деньги не забрали у населения, а не у коломойского? Тьфу, даже писать тошно это всё.
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27.10.2021 15:16 Ответить
так она украла капиталиацию твоей вонючей хрущовки, ты об этом?

у коломойского не забрали деньги, потому что он их вывел их страны.
какими еще "деньгами населения" докапитализирвали приват ?!

признайся - ты криворогий зебил, и вообще нихера не смыслишь в работе банков и банковской системы!

писать тебе тошно, потому что ты пережрал зеленого коломойского гавна
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27.10.2021 15:37 Ответить
Гривна падала и до 43 грн/долл, кратковременно. Ты в самом деле не понимаешь причины падения, иканамист хренов?!
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27.10.2021 16:21 Ответить
Якщо "слуги" і ЗЄ ще не злиняли, значить не "колядують", так виходить?
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27.10.2021 14:45 Ответить
просто вони не "мудрі" це ж треба було навчатися у виші, а вони тільки курси в Трускавці осілілі
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27.10.2021 15:38 Ответить
А положить (ликвидировать)около 200 банков это не позор а заслуга !? Помолчи лучше чудо - еще придет время и с тебя спросят за эти банки и где делись деньги и заложенная недвижимость в них - по оценке это около 460 млрд.грв... Где деньги Зин !?!?
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27.10.2021 14:18 Ответить
ликвидировать 200 обнальных помоек - за это Героя Украины нудно давать!

"Где деньги" - спрашивай у владельцев тех банков, типа бени-мойщика кала, которые обокрали своих вкладчиков и навыдавали себе фиктивных кредитов!
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27.10.2021 14:28 Ответить
В нормальных странах банковская старается минимизировать риски для вкладчиков, а не наоборот, за их счёт для банковской системы. Что для этого предприняла "величайший экономист всех времён" на посту НБУ? При ней система работала, как часы?
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27.10.2021 14:47 Ответить
В нормальных странах президенты не сдают свои страны *****, скрываясь потом в государстве-агрессоре, и не вывозят туда же камазами наличность в объеме годового бюджета страны!
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27.10.2021 14:58 Ответить
Ну овощ вообще вне обсуждения, там чисто "пацанские" понятия и понты.
Но эта тема о президентах, или о банковской системе?
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27.10.2021 15:14 Ответить
Это тема о рыговской и бениной бандах, которые выпотрошили банковскую систему Украины.
а теперь им на смену пришли маленькие зеленые криворогие бандючата - и пытаются еще раз провернуть номер яныка и ко
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27.10.2021 15:39 Ответить
Ну да, виноваты, как всегда, "попередныки" и "наступныки", и только "посередныки" (которые между ними) - белые и пушистые.
Наша система в целом почти не изменилась с 91-го года, а о банковской вообще смешно говорить. И косметический ремонт здесь погоду не делает.
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27.10.2021 16:00 Ответить
Ты точно в Украине живешь, Соколофф? Украинская банковская система - одна их самых передовых в мире! Ее такой сконструировал еще Вадим Гетьман, которого грохнул колхозный жлоб и ***** Юльки Паша Лазаренко!

Прохождение платежей между счетами контрагентов в разных банках еще в лохматые 90-е составляло 20 минут! Тебе это мало о чем говорит, но это рекордное время для некоторых стран даже сегодня!

Так что виноваты не "папередники", а конкретные прокацапские гандоны типа Аизрова, Яныка, рыгобанды, а также группы "Приват" Или ты думаешь на них уголовные дела по всей планете просто так открыты?
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27.10.2021 21:09 Ответить
На западне Украины, прикинь.
У тебя, Полиграф Полиграфыч, причинно-следственная связь нарушена, если всё складываешь в штабель штабель.
И хоть бы не смешил - "Украинская банковская система - одна их самых передовых в миру". Скорость прохождение платежей ещё не является важнейшим критерием в оценке её работы. Раскажи ещё, что на безналичные расчёты среди населения мы перешли первыми в мире.
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27.10.2021 21:38 Ответить
А остальные "банды" в её "потрошении" участия не принимали? Ах да, они "созидатели", но только тоже с прицелом на свой карман. Кстати многие из "созидателей" как раз очень успешно работали в упоминаемых тобой "бандах", или сотрудничали с ними. )).
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27.10.2021 21:43 Ответить
и да, при Сатановской бансковская система работала как часы - ни один системный банк не упал
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27.10.2021 14:58 Ответить
Банковская система в любой стране система, извиняюсь за тавтологию. А вот будучи главой НБУ "ложить" неугодные банки, не вписывающие в схему - это даже не устранение конкурентов, а продвижение чьих-то интересов.
И, кстати, неликвидные банки существовали и при ней, и неплохо себя ощущали, если там был "полезный хозяин".
А вот махинации с отмыванием денег в банках - это уже в "компетенции" владельцев банков.
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27.10.2021 15:22 Ответить
ну и какие "неугодные" банки положили? росийские имеешь ввиду? так они финансировали террористов по всей Украине
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27.10.2021 15:41 Ответить
У "залериков" все банки, не вписывающиеся в её "экономическое видиние" либо "российские", либо "рыговские". ))
Нет, речь идёт о "реструктуризации" банков, которую она провела, и при которой потеряли свои деньги именно вкладчики, а не бывшие или настоящие собственники. "Гениальный" ход от "генеального" менегера.
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27.10.2021 15:53 Ответить
Уже понятно что ты злонамеренный гандон! Конечно деньги потеряли "именно вкладчики", которых ограбили собственники банков, у которых эти вкладчики были в заложниках

А ты как хотел - чтобы она профинансировало воровство владельцев банков, которые мало того что обналили черное бабло, так еще и грабили вкладчиков в режиме пылесоса?

Ты один из таких "банкиров" признавайся?
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27.10.2021 21:12 Ответить
Обычно деньги теряют вкладчики при банкротстве, или ликвидации банка, но никак при его реструктуризации. Теряет при этом только бывший хозяин. А при леркиной "реструктуризации" и хозяев поменяли, и вкладчиков кинули., и главное под лозунгом "европейской реформы".
Никто и не оспариривает, что беня и Ко ещё те аферюги, но и не стОит из горбатого святого реформатора лепить.
P.S.А "злонамеренного гандона" я тебе прощаю, в силу твоего пролетарского происхождения. Понимаю, что у тебя трудности с составлением слов в предложения.
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27.10.2021 21:55 Ответить
Ну давай, не-злонамеренный лишнехромосомный не-гандон, публикуй список банков где поменяли "хозяев" и кинули вкладчиков - а мы, пролетарии умственного труда, рассмотрим
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28.10.2021 12:44 Ответить
Общаться с таким дауном, как ты - себя не уважать.
У меня всего один вопрос - ты ещё "вьюноша", или уже "зрелый" дурак?
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28.10.2021 13:54 Ответить
"200 обнальных помоек" - откуда инфа?
Ты документы каждого банка проверял?
Если эта чучундра непросыхающая героя Украины за девальвацию гривны с 8 до 32 грн заслуживает по-твоему, то ты тогда заслуживаешь приём у психиатра.
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27.10.2021 14:50 Ответить
инфа из кацап-ТВ, чучело лишнехромосомное! все есть в открытом доступе на сайте НБУ!

вороватым гандомам-владельцам банков было дадено время на выполнение нормативов НБУ по ликвидности (докапиталицация) + рефинансирование! Со всеми этими гандонами подписывались меморандумы, где они брали на себя обязательства, в том числе с беней-мойщиком кала!

Вместо этого вся перечисленная шушара грабанула свои банки - и растворилась в тумане под шум военных действий в Лугандоне

Но ты и дальше рассказывай что это тебе Гонтарева курс с 8 до 32 подняла! (кстати, 8 он никогда не был, в обменниках при Азирове он был стабильно по 10. а 8 рисовали "официальный" курс, по которому купить доллар было невозможно)
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27.10.2021 14:56 Ответить
"200 обнальных помоек" - откуда инфа?
Как откуда? Из разъяснений лерки о "коллапсе" банковской системы. ))
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27.10.2021 15:55 Ответить
А ты у своего хозяина бени спроси про денюшку.
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27.10.2021 15:16 Ответить
Макс, на рви душу. Публика наглухо зомбирована Г+Г. Здесь не идет речь о знаниях или объективности, здесь тупо ретрансляция потока кала. Плюнь. Нехай испражняются.
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27.10.2021 16:23 Ответить
Да чего б я рвал душу?

Стандартно кормлю мойщиков кала гавном
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27.10.2021 21:13 Ответить
Та шо ж эту жабу вытащили?
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27.10.2021 14:18 Ответить
Позор - єто профура Гонтарева .
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27.10.2021 14:20 Ответить
вот интересно, коментаторы хоть малейшие понятие имеют в банковском деле?
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27.10.2021 14:22 Ответить
зачем зеленым криворогим прокацапским пропагандонам знания о банковском деле?
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27.10.2021 14:29 Ответить
Ооооо Сатановская проклюнулась. мы все помним.....Сами НабСоветы ЭТО позор для Украины.
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27.10.2021 14:22 Ответить
помнишь как грабил свой банк?
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27.10.2021 14:30 Ответить
ну хамства и лядства лерке-налейвстаканивыпей, подорвавшей финансово-банковскую систему Украины и опустившую гривну, хватает... а ее помощник вообще великий человек - петюня вальцман...
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27.10.2021 14:30 Ответить
Если бы Гонтарева слушала люмпенов совков вроде вас и не воевала с банками прокладками и их хозяевами вроде Бахматюка, Таруты, Жеваго, Бени и иже с ними, то сегодня бы мы имели курс бакса под 80 и инфляцию, как в Венесуэле. У совка всегда виноват доктор, а не сам пациент, подхвативший диарею от скушанного гумуса. Нажрутся дерьма и дрыщут, а виноват все-равно доктор. Уколы видишь-ли болючие и лекарство горькое. А так сейчас она живет в Лондоне в съемной двухкомнатной квартире, Работает экспертом-консультантом в Лондонской высшей школе экономики и помогает кризисным странам, как не стать Венесуэлой. А мы имели все шансы стать.
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27.10.2021 14:44 Ответить
Зебобикам не нравится реальность, вот они и мычат. Или блеют? Кошка мяукает, собака лает, а что делает зебобик, я так и не понял: то ли блеет, то ли мычит. То ли все вместе...Впрочем, это уже совсем другая история, не банковская.
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27.10.2021 14:31 Ответить
Гонтарева - реально хороший банкир и классный профессионал. И все решения, которые принимались в НБУ во время ее менеджмента, были правильными.

К сожалению, украинскому зеленому люмпен-пролетариату White trash этого не понять.
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27.10.2021 14:43 Ответить
Сейчас говорит она всё правильно.
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27.10.2021 14:52 Ответить
оо гонтарева появилась насцене, видать скоро ротации будут..
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27.10.2021 15:07 Ответить
нехристи ногу сломали, хату спалили, на чужбину изгнали.
великомученица. почти.
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27.10.2021 15:25 Ответить
а прикинь какой в сравнении с ней мученик беня? его погнали со всех стран, включая Израиль, арестовали там все его имущество и бабло, наворованное непосильным трудом в Украине! да еще и детей пришлось вывозить из США и Швейцарии - они у него были ЗИЦ-председателями, и на них тоже куча всего оформленно в зарубежных юрисдикциях!
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27.10.2021 21:18 Ответить
я не испытываю к нему симпатии, но инфа про то, что его отовсюду погнали и отобрали не верна.
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28.10.2021 02:35 Ответить
ну как же ж не верна?, когда именно что верна!

и я написал не "отобрали", а "арестовали" - возможностей твоего мозга достаточно, чтобы понять разницу?
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28.10.2021 12:46 Ответить
 
 