Гонтарева о скандале в "Укрэксимбанке": "Это огромный позор для наблюдательного совета банка"
За скандал в "Укрэксимбанке" ответственен наблюдательный совет банка, считает экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.
"Каким образом в стратегию экспортно-импортного "Укрэксимбанка" могла попасть идея кредита под проблемный актив (ТРЦ SkyMall. – Ред.). К тому же правило НБУ говорит, что заемщикам, которые генерируют выручку только в гривне, доллары давать нельзя... Я уже не говорю, что от таких кредитов банк нужно было расчищать, а не накапливать новые. И это все на виду и под эгидой этого наблюдательного совета. Это огромный позор для наблюдательного совета. И я думаю, нужно предусматривать законодательно, как можно отозвать подобных независимых членов наблюдательного совета", – сказала Валерия Гонтарева в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, именно назначение Евгения Мецгера главой "Укрэксимбанка" было неправильным, на этой должности она ожидала увидеть "реально независимого, опытного банкира с международной репутацией".
"Я слышала, что он был одним из кандидатов и на главу НБУ. Надеюсь, после подобного позора, который он устроил с журналистами, его кандидатура не будет там рассматриваться, надеюсь, он получил урок. Не хочу ему желать ничего плохого в его карьере, но для руководства НБУ и руководства "Укрэксимбанка" он точно не подходил", – добавила Валерия Гонтарева.
11 октября наблюдательный совет "Укрэксимбанка" уволил Евгения Мецгера с должности главы банка.
Ранее во время интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером журналист "Схем" спросил его о крупном валютном кредите под залог проблемного актива, который банк выдал бизнесмену, чья компания платит налоги российским террористам из группировки "ДНР". Мецгеру не понравился вопрос, и он приказал охране "забрать камеры" у журналистов и "достать из них кассеты". По приказу Евгения Мецгера сотрудники банка применили физическую силу к оператору "Схем", отобрали у него две камеры и карты, на которые производилась запись, и удалили записанное видео. Журналистам удалось записать инцидент на аудио. Журналисты обратились в правоохранительные органы, после чего полиция открыла уголовное производство. Банк отрицал факт нападения, но впоследствии "Схемы" восстановили удаленное видео и обнародовали его.
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понятно, что тебе платят за то, что обелять окружение порошенко, но ты уже откровенно черное называешь белым
Она получила звание ХУДШЕГО банкира в Европе.
Global Finance's annual evaluation of the work of the world's central bankers:
https://www.gfmag.com/magazine/october-2015/central-banker-report-cards-2015?page=2
https://finclub.net/news/gontareva-voshla-v-chislo-luchshikh-bankirov-evropy.html
На то, сколько украла на рефинансировании, докапитализации и валютных интервенциях, забили, потому что эта цифра меркнет по сравнению с сумасшедшей инфляцией. Если опустить национальную валюту В 4 РАЗА - лучший банкир нацбанка, что тогда худший?
Помимо украденных государственных денег, загугли размер банковских вкладов людей в гривне на момент вступления её в должность, и посчитай на какую сумму они обесценились при падении гривны до 33 грн/доллар, потом возьми цену на недвижимость и посчитай на сколько обесценилась она благодаря ей, потом сколько было украдено из кармана украинцев при докапитализации привата - почему эти деньги не забрали у населения, а не у коломойского? Тьфу, даже писать тошно это всё.
у коломойского не забрали деньги, потому что он их вывел их страны.
какими еще "деньгами населения" докапитализирвали приват ?!
признайся - ты криворогий зебил, и вообще нихера не смыслишь в работе банков и банковской системы!
писать тебе тошно, потому что ты пережрал зеленого коломойского гавна
"Где деньги" - спрашивай у владельцев тех банков, типа бени-мойщика кала, которые обокрали своих вкладчиков и навыдавали себе фиктивных кредитов!
Но эта тема о президентах, или о банковской системе?
а теперь им на смену пришли маленькие зеленые криворогие бандючата - и пытаются еще раз провернуть номер яныка и ко
Наша система в целом почти не изменилась с 91-го года, а о банковской вообще смешно говорить. И косметический ремонт здесь погоду не делает.
Прохождение платежей между счетами контрагентов в разных банках еще в лохматые 90-е составляло 20 минут! Тебе это мало о чем говорит, но это рекордное время для некоторых стран даже сегодня!
Так что виноваты не "папередники", а конкретные прокацапские гандоны типа Аизрова, Яныка, рыгобанды, а также группы "Приват" Или ты думаешь на них уголовные дела по всей планете просто так открыты?
У тебя, Полиграф Полиграфыч, причинно-следственная связь нарушена, если всё складываешь в штабель штабель.
И хоть бы не смешил - "Украинская банковская система - одна их самых передовых в миру". Скорость прохождение платежей ещё не является важнейшим критерием в оценке её работы. Раскажи ещё, что на безналичные расчёты среди населения мы перешли первыми в мире.
И, кстати, неликвидные банки существовали и при ней, и неплохо себя ощущали, если там был "полезный хозяин".
А вот махинации с отмыванием денег в банках - это уже в "компетенции" владельцев банков.
Нет, речь идёт о "реструктуризации" банков, которую она провела, и при которой потеряли свои деньги именно вкладчики, а не бывшие или настоящие собственники. "Гениальный" ход от "генеального" менегера.
А ты как хотел - чтобы она профинансировало воровство владельцев банков, которые мало того что обналили черное бабло, так еще и грабили вкладчиков в режиме пылесоса?
Ты один из таких "банкиров" признавайся?
Никто и не оспариривает, что беня и Ко ещё те аферюги, но и не стОит из горбатого
святогореформатора лепить.
P.S.А "злонамеренного гандона" я тебе прощаю, в силу твоего пролетарского происхождения. Понимаю, что у тебя трудности с составлением слов в предложения.
У меня всего один вопрос - ты ещё "вьюноша", или уже "зрелый" дурак?
Ты документы каждого банка проверял?
Если эта чучундра непросыхающая героя Украины за девальвацию гривны с 8 до 32 грн заслуживает по-твоему, то ты тогда заслуживаешь приём у психиатра.
вороватым гандомам-владельцам банков было дадено время на выполнение нормативов НБУ по ликвидности (докапиталицация) + рефинансирование! Со всеми этими гандонами подписывались меморандумы, где они брали на себя обязательства, в том числе с беней-мойщиком кала!
Вместо этого вся перечисленная шушара грабанула свои банки - и растворилась в тумане под шум военных действий в Лугандоне
Но ты и дальше рассказывай что это тебе Гонтарева курс с 8 до 32 подняла! (кстати, 8 он никогда не был, в обменниках при Азирове он был стабильно по 10. а 8 рисовали "официальный" курс, по которому купить доллар было невозможно)
Как откуда? Из разъяснений лерки о "коллапсе" банковской системы. ))
Стандартно кормлю мойщиков кала гавном
К сожалению, украинскому зеленому люмпен-пролетариату White trash этого не понять.
великомученица. почти.
и я написал не "отобрали", а "арестовали" - возможностей твоего мозга достаточно, чтобы понять разницу?