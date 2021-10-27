Гонтарева о скандале в "Укрэксимбанке": "Это огромный позор для наблюдательного совета банка"

За скандал в "Укрэксимбанке" ответственен наблюдательный совет банка, считает экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Каким образом в стратегию экспортно-импортного "Укрэксимбанка" могла попасть идея кредита под проблемный актив (ТРЦ SkyMall. – Ред.). К тому же правило НБУ говорит, что заемщикам, которые генерируют выручку только в гривне, доллары давать нельзя... Я уже не говорю, что от таких кредитов банк нужно было расчищать, а не накапливать новые. И это все на виду и под эгидой этого наблюдательного совета. Это огромный позор для наблюдательного совета. И я думаю, нужно предусматривать законодательно, как можно отозвать подобных независимых членов наблюдательного совета", – сказала Валерия Гонтарева в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, именно назначение Евгения Мецгера главой "Укрэксимбанка" было неправильным, на этой должности она ожидала увидеть "реально независимого, опытного банкира с международной репутацией".

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"Я слышала, что он был одним из кандидатов и на главу НБУ. Надеюсь, после подобного позора, который он устроил с журналистами, его кандидатура не будет там рассматриваться, надеюсь, он получил урок. Не хочу ему желать ничего плохого в его карьере, но для руководства НБУ и руководства "Укрэксимбанка" он точно не подходил", – добавила Валерия Гонтарева.

11 октября наблюдательный совет "Укрэксимбанка" уволил Евгения Мецгера с должности главы банка.

Ранее во время интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером журналист "Схем" спросил его о крупном валютном кредите под залог проблемного актива, который банк выдал бизнесмену, чья компания платит налоги российским террористам из группировки "ДНР". Мецгеру не понравился вопрос, и он приказал охране "забрать камеры" у журналистов и "достать из них кассеты". По приказу Евгения Мецгера сотрудники банка применили физическую силу к оператору "Схем", отобрали у него две камеры и карты, на которые производилась запись, и удалили записанное видео. Журналистам удалось записать инцидент на аудио. Журналисты обратились в правоохранительные органы, после чего полиция открыла уголовное производство. Банк отрицал факт нападения, но впоследствии "Схемы" восстановили удаленное видео и обнародовали его.