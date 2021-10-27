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Гордона депортируют из Грузии: "Международный скандал и позор для грузинских властей"

Гордона депортируют из Грузии:

Украинского журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона депортируют из Грузии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гордон сообщил в Instagram.

"Час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен. Причин не назвали. Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили", - говорится в сообщении.

Гордон назвал произошедшее "международным скандалом и позором для грузинских властей".

По его словам, он сейчас вылетает в Киев на том же самолете, на котором прилетел в Тбилиси.

Жена Гордона, главред издания "Гордон" Алеся Бацман в Facebook сообщила: "Сейчас нас депортировали из Грузии. Позорное и трусливое решение грузинских властей из-за нашей защиты и поддержки Михаила Саакашвили. Мы планировали посетить в тюрьме Михаила Саакашвили, возможно, записать с ним интервью, о чем наш МИД говорил с соответствующими органами Грузии".

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Автор: 

Грузия (4504) депортация (689) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+60
Один гардон не смог попасть к другому гардону....😀
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27.10.2021 14:28 Ответить
+57
Лезет и лезет везде ...."и все знающее чучело", но Никогда Ничего не говорящее. Противный персонаж.
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27.10.2021 14:27 Ответить
+48
гоНдоны не депортируют, а выбрасывают
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27.10.2021 14:27 Ответить
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Молодці грузини, поставили на місце використаний презерватив зеленої шмарклі.
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27.10.2021 15:59 Ответить
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27.10.2021 16:00 Ответить
Яке ж це мурло тошнотворне, якщо за вечір 101 раз не назве свої призвіще та 101 "знаменитість", з якими він знайом - випуск не вдався. Беаа!
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27.10.2021 16:02 Ответить
а шо этот комсомолец делал в грузии?
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27.10.2021 16:04 Ответить
Там и своих Г@ндонов хватает.
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27.10.2021 16:05 Ответить
уважаю грузинов! Так и надо этим обоим презервативам как саакашвили и гондон
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27.10.2021 16:20 Ответить
На передодні обрання Зе Ґордону підкинули свинячу голову, істерики було через край. Цей механізм вигаданий генералом Першинґом працює і досі))
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27.10.2021 16:26 Ответить
натягує себе на усе шо шевелиться й не дуже
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27.10.2021 16:35 Ответить
у меня почемуто есть опасения, что Гордон давно им плодотворно сотрудничает с российскими спецслужбами.
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27.10.2021 16:38 Ответить
Правильно сделали, что не пустили. Эта мерзкая парочка шляются везде и показывают свою значимость. А сами полный ноль.
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27.10.2021 17:32 Ответить
Молодці! Хоч хтось дав Гордону міцного копняка
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27.10.2021 17:38 Ответить
Як на мене то Гордон це і є символ руского міра. Грузини правильно його розкусили та вигнали. Теж мені особа державної ваги, Україну як державу хоче посварити з Грузією.
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27.10.2021 17:41 Ответить
Гордон прославляет Кучму - в Грузии такие "борцы за правду" не нужны.
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27.10.2021 18:08 Ответить
А можно его депортировать в РФ?
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27.10.2021 18:46 Ответить
Вот-вот, вот и займись этим...
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27.10.2021 23:02 Ответить
массонов не ждут в норм стране..
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27.10.2021 18:58 Ответить
Грузины правильно сделали
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27.10.2021 19:10 Ответить
Класс! Гон...ну не дали похайповать на шкуре Сцыкашвили. Дима заранее знал, шо ни его ни Боцмана в Грузию не пустят, но ради хайпу чего не сделаешь..
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27.10.2021 19:57 Ответить
З Саакашвілі поговорити... Нехай для початку з Чаусов поговорить...
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27.10.2021 20:11 Ответить
Пирамидками Мишу хотел вылечить?
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27.10.2021 22:37 Ответить
Хаха. Презервативу не дали хайпануть. Пусть в РФ пашет, там много материала. Вот - Мильчаков, например. Чем не кандидат?
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28.10.2021 14:26 Ответить
БРАВО - зачем в Грузии очередное дерьмо?
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28.10.2021 17:31 Ответить
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