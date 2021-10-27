Гордона депортируют из Грузии: "Международный скандал и позор для грузинских властей"

Украинского журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона депортируют из Грузии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гордон сообщил в Instagram.

"Час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен. Причин не назвали. Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили", - говорится в сообщении.

Гордон назвал произошедшее "международным скандалом и позором для грузинских властей".

По его словам, он сейчас вылетает в Киев на том же самолете, на котором прилетел в Тбилиси.

Жена Гордона, главред издания "Гордон" Алеся Бацман в Facebook сообщила: "Сейчас нас депортировали из Грузии. Позорное и трусливое решение грузинских властей из-за нашей защиты и поддержки Михаила Саакашвили. Мы планировали посетить в тюрьме Михаила Саакашвили, возможно, записать с ним интервью, о чем наш МИД говорил с соответствующими органами Грузии".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гордон: Закон об олигархах - это закон против СМИ и свободы слова. ВИДЕО