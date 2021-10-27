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Новости Коронавирус и карантин
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Если не произойдет чуда, Киев попадет в "красную" зону уже в пятницу-субботу, - Поворозник

Если не произойдет чуда, Киев попадет в

Власти Киева готовы к тому, что уже в ближайшие дни Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям усилит карантин в столице и объявит в городе "красную" зону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник изданию "Украинская правда".

"Мне сложно говорить, когда примет решение непосредственно Госкомиссия, но по показателям – если не произойдет чуда – мы будем подпадать под "красную" зону буквально с пятницы-субботы", - отметил Поворозник.

Также, 28 октября ожидается оглашение решения о продлении каникул или возобновлении обучения в дистанционном режиме в школах. Городские власти уже консультируются с Минобразования и Минздравом для поиска вариантов продолжения работы школ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для перевода Киева в "красную" зону карантина нет соответствующих показателей, - Рубан

Автор: 

карантин (16729) Киев (25685) Поворозник Николай (123) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
спору нет) только зачем вы из Борисполя в Киев на работу ездите, если он так вам мил?
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27.10.2021 14:37 Ответить
+1
Чуда від ЗЄ-борцунів з чорним поясом проти ковіду вже ніхто не чекає: в Києві вже стало менше автомобілів на дорогах, а значить багато людей самі пішли на карантин.
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27.10.2021 14:41 Ответить
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а у нас в Борисполе школы учатся...вообще Борисполь хороший город,лучше чем Киев.
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27.10.2021 14:34 Ответить
спору нет) только зачем вы из Борисполя в Киев на работу ездите, если он так вам мил?
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27.10.2021 14:37 Ответить
ну в США тоже нормальные люди предпочитают жить в пригороде)))))))))))
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27.10.2021 14:39 Ответить
будем признательны если работать будете по месту жительства)
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27.10.2021 14:45 Ответить
я в Киев на работу не езжу. я его иногда проезжаю когда еду в Белую Церковь или в сторону Житомира...окружной же нет. вот и приходится тянуться в пробках.
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27.10.2021 14:47 Ответить
Тільки якби об'їзну у вас ще побудували, бо їхати через місто з цими всіма світлофорами - це ахтунг...
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27.10.2021 14:41 Ответить
тут я с вами согласен на все 200%.на въезде со стороны Киева давно нужна развязка в три стороны,но никто её делать не будет. окружную вроде заасфальтировали,но она же однорядка,а фонд ковидный уже растянули...
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27.10.2021 14:45 Ответить
А пофегу както. А чо нащщёт локдауна?
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27.10.2021 14:37 Ответить
Хужи нібудіт, зато паржєм! На нахунок локдауна Вам (сарказм)
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27.10.2021 16:01 Ответить
Чуда від ЗЄ-борцунів з чорним поясом проти ковіду вже ніхто не чекає: в Києві вже стало менше автомобілів на дорогах, а значить багато людей самі пішли на карантин.
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27.10.2021 14:41 Ответить
чудо произойдёт-ибо чудилы продолжают и дальше чудить...
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27.10.2021 14:50 Ответить
чого це гімно щось квакає,воно має сидіти?
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27.10.2021 15:09 Ответить
 
 