Если не произойдет чуда, Киев попадет в "красную" зону уже в пятницу-субботу, - Поворозник

Власти Киева готовы к тому, что уже в ближайшие дни Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям усилит карантин в столице и объявит в городе "красную" зону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник изданию "Украинская правда".

"Мне сложно говорить, когда примет решение непосредственно Госкомиссия, но по показателям – если не произойдет чуда – мы будем подпадать под "красную" зону буквально с пятницы-субботы", - отметил Поворозник.

Также, 28 октября ожидается оглашение решения о продлении каникул или возобновлении обучения в дистанционном режиме в школах. Городские власти уже консультируются с Минобразования и Минздравом для поиска вариантов продолжения работы школ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для перевода Киева в "красную" зону карантина нет соответствующих показателей, - Рубан