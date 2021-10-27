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Мы не хотим вводить локдаун в Украине, потому что наша экономика набирает обороты, - Шмыгаль
Кабинет Министров не планирует вводить локдаун в рамках борьбы с распространением COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Мы не планируем вводить локдаун, или, по-другому сформулирую, мы не хотим вводить локдаун, потому что наша экономика набирает обороты, и локдаун негативно влияет на экономическое развитие", - сказал глава правительства.
Напомним, ранеее глава Минздрава Викторя Ляшко заявил, что локдаун введут, если все регионы Украины перейдут в "красную" зону
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Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов "у зеленского" и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли "у зеленского" и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства "у зеленского" для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! За кредиты вам будут доплачивать! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Великого крадiвництва.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны Веращук. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал презЕдент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами, зарплаты по 4000 евро уже скоро! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок на 100500%!. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Оман и Катар становятся ближе. Отсель БОМБИТЬ мы будем всех! По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
Я себе даже не представляю, сколько лет будут разгребать этот зелено-бабломойский звездец в стране потом.
и Шмыгаль чуть прибавил обороты..." (с)
Забористая шмаль у Шмыгаля ...
Про що він взагалі меле?
маховик матеріальних благ, несеться катком радощів....
ЗЕвласть полностью копирует ***********. Даже врут так же откровенно и напрополую.