Мы не хотим вводить локдаун в Украине, потому что наша экономика набирает обороты, - Шмыгаль

Кабинет Министров не планирует вводить локдаун в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы не планируем вводить локдаун, или, по-другому сформулирую, мы не хотим вводить локдаун, потому что наша экономика набирает обороты, и локдаун негативно влияет на экономическое развитие", - сказал глава правительства.

Напомним, ранеее глава Минздрава Викторя Ляшко заявил, что локдаун введут, если все регионы Украины перейдут в "красную" зону

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