РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7662 посетителя онлайн
Новости
949 28

Стефанчук о евроинтеграции: Украине будет сложно сделать это одной. Нас нужно рассматривать вместе с Грузией и Молдовой

Стефанчук о евроинтеграции: Украине будет сложно сделать это одной. Нас нужно рассматривать вместе с Грузией и Молдовой

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук высказывается за совместное вступление в Европейский Союз Украины, Грузии и Молдовы.

Об этом он заявил на встрече с главой делегации Европейского Парламента в ПА Евронест, членом делегации Европарламента в Парламентском комитете Ассоциации Украина-ЕС Андриусом Кубилиусом в среду в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Мы очень четко отдаем себе отчет, что Украине будет сложно это сделать одной. Мы хотели бы, чтобы нас рассматривали вместе с другими странами – Грузией и Молдовой. И Украина хочет быть лидером этой группы", – сказал Стефанчук. 

Стефанчук также обратил внимание на то, что четко обозначенные перспективы интеграционных устремлений Украины скажутся на скорости и качестве реформ.

"Курс Украины в ЕС неизменен, за этот период мы выполнили определенный объем обещаний и мы готовы в дальнейшем внедрять необходимые реформы. Но нужно иметь вполне обозримую цель. Мы должны получить конечную точку, куда мы идем. Это будет влиять на скорость и качество происходящих в Украине реформ. Именно поэтому я искренне надеюсь, что вы и дальше будете отстаивать идеи и стремление Украины стать полноценным членом ЕС как лично, так и как председатель делегации Европейского Парламента в ПА Евронест", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук хочет ежемесячно проводить в Раде евроинтеграционный день

Спикер Верховной Рады отметил, что вопрос евроинтеграции объединяет общество и напомнил, что евроинтеграционный курс Украины закреплен в Конституции и в подтверждении этого тезиса 8 октября парламент принял постановление "О приоритетных вопросах интеграции Украины в ЕС", а на прошлой неделе провел первое внеочередное пленарное заседание, посвященное исключительно евроинтеграционным законопроектам.

Автор: 

ВР (29285) Грузия (4504) евроинтеграция (2124) Молдова (1886) реформы (3953) Стефанчук Руслан (658)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
показать весь комментарий
27.10.2021 14:56 Ответить
+5
С такими ,, Стефанчуками ,, и ,, Юзиками ,, сложно не застрять по дороге - что нибудь обязательно не пролезет - или задница или живот .
показать весь комментарий
27.10.2021 14:58 Ответить
+4
Поясните - зачем мы ЕС? Всё что нужно ЕС от нас оно и так имеет. Но если нас туда возьмут, то у ЕС возникнут проблемы с нашей нищетой, коррупцией и преступностью. А оно ЕС надо?
показать весь комментарий
27.10.2021 14:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
При зеленій владі всі ці процеси поставлені на паузу.
показать весь комментарий
27.10.2021 14:48 Ответить
На тормоз!
показать весь комментарий
27.10.2021 14:59 Ответить
То Есть НИ КОГДА
показать весь комментарий
27.10.2021 14:49 Ответить
Быстрее развалится кацапия, чем нас примут в ЕС.
показать весь комментарий
27.10.2021 14:52 Ответить
Поясните - зачем мы ЕС? Всё что нужно ЕС от нас оно и так имеет. Но если нас туда возьмут, то у ЕС возникнут проблемы с нашей нищетой, коррупцией и преступностью. А оно ЕС надо?
показать весь комментарий
27.10.2021 14:52 Ответить
для того что бы не иметь проблем с нашей нищетой и коррупцией мы должны провести ряд реформ, что бы получить нормальную судебную систему и развивающуюся экономику. И эти реформы поставлены в условие для дальнейшей интеграции. Проблема в том, что наше зеленое правительство не хочет их делать просто так как, собсно и предполагается, а хочет что бы им сначала пообещали вступление в ЕС и уж потом может быть реформы (ну или обещание оных). Что несколько странно, ведь эти вещи сделать нужно не столько для ЕС сколько на нас самих.
показать весь комментарий
27.10.2021 15:21 Ответить
Чуєш "ніщий", ти взагалі чув з якою зарплатою приймали в ЄС країни Балтії, чи Польши, чи Болгарії з Румунами?????????? 150, 200 баксів!!!!!!!! Скажи навіщо їм потрібні були ті "ніщі"????????? То мовчи і не вякай, ти чий ОТ Будеш?????? Гніда!!!!!!!
показать весь комментарий
27.10.2021 16:24 Ответить
вот из-за таких как ты и не возьмут. уровень культуры НОЛЬ. Или ты с ЕС будешь по другому разговаривать? Меня оскорблять можно а ЕС нельзя?
показать весь комментарий
27.10.2021 17:09 Ответить
Колыван рассчитывает проскочить в ЕС,затерявшись в толпе.
Из Молдовы Чауса выкрали,из Грузии Сааку украдите из тюрьмы и взявшись за руки широкой поступью в Евросоюз.
показать весь комментарий
27.10.2021 14:54 Ответить
кто он такой что лезет в эти дела
показать весь комментарий
27.10.2021 14:54 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2021 14:56 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2021 14:56 Ответить
Ни Грузия, ни Молдова не имеют тех проблем, которые имеем мы. В Грузии не сейчас ни нашей корупции, ни таких как у нас олигархов. Молдова идёт ровненько в кильватере у Румынии. У нас не известно когда будет свободное ношение оружия, а в Румынии этот закон уже несколько десятилетий.
показать весь комментарий
27.10.2021 14:57 Ответить
до победы госпожи Санду речь о Молдове и не шла, додон и не планировал в ЕС вступать. Сейчас все отмечают качественный рывок от правительства Молдовы. В Грузии полуватное правительство, которое пытается на 2 стула сидеть. Скорее всего разговоров о НАТО там пока станет меньше, дел тем более. Имхо конечно...из наблюдений в прессе)
показать весь комментарий
27.10.2021 15:26 Ответить
С такими ,, Стефанчуками ,, и ,, Юзиками ,, сложно не застрять по дороге - что нибудь обязательно не пролезет - или задница или живот .
показать весь комментарий
27.10.2021 14:58 Ответить
и сложно, и просто невозможно это делать с квартальным идиотом и зебыдлом при власти.
показать весь комментарий
27.10.2021 15:01 Ответить
Это напоминает ситуацию когда пожилой мужчина берет в жёны 20 летнею девушку и возможности не совпадают с потребностями...
показать весь комментарий
27.10.2021 15:02 Ответить
вот чем отличается не украинский "слуга" Стефанчук от Меркель.Если бы она думала,что разрешение на строительство газовой трубы в обход Украины нужно согласовывать вместе с Украиной и Польшей,рашист хрен бы начал ее строить.
показать весь комментарий
27.10.2021 15:17 Ответить
Євроінтегратсія - це вам не єврореволюція, тут "всім натовпом" чогсось добитися важко, якщо взагалі можливо. Тим більше для трьох найвідсталіших країн Європи, які навіть у межах своїх офіційних кордонів ради дати не можуть.
показать весь комментарий
27.10.2021 15:19 Ответить
Зурабишвили и Сандра тащат Стефанчука,бо он не может сам.Представляю эту картину.
показать весь комментарий
27.10.2021 15:31 Ответить
Почему Нас нужно(!) рассматривать вместе с Грузией и Молдовой ? боров-жлоб и сам ответить не сможет.
показать весь комментарий
27.10.2021 15:31 Ответить
САНДУ
показать весь комментарий
27.10.2021 15:32 Ответить
Украина на порядок больше и мощнее Грузии и Молдовьі , а в военном плане - на два порядка. В єтом и проблема ЕС и Украиньі : ЕС просто боится неадекватной реакции РФ , а те мечтают загнать Украину снова в имперское стойло . Без Украиньі империя невозможна .
показать весь комментарий
27.10.2021 15:33 Ответить
Поки Україна не позбудеться зеленої плісняви, свиноподібний представник якої посідає місце спікера у Раді, про євроінтеграцію можна лише мріяти.
показать весь комментарий
27.10.2021 15:41 Ответить
В Грузии и Молдове проводят реформы и борятся с коррупцией
показать весь комментарий
27.10.2021 16:04 Ответить
Як гарно звучить!!!!! А ти подивись на карту, Молдова як одна наша область, це саме і Грузія!!!!! Про що тут взагалі мова?????!!!!! І кому легше порядки наводити?????!!!!!!! От тож!!!!!!
показать весь комментарий
27.10.2021 16:35 Ответить
Свиннннаморда, що ти несеш?????? ти ще приплюсуй Казахстан з арменією!!!!!! Дебіл ***!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
27.10.2021 16:26 Ответить
"Україна подібна до ліани,яка завжди обирає собі дерево,на яке може обпертись.І завжди обирає найслабше"
Чайковський."Чорні рядки".
показать весь комментарий
27.10.2021 17:47 Ответить
 
 