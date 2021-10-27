Стефанчук о евроинтеграции: Украине будет сложно сделать это одной. Нас нужно рассматривать вместе с Грузией и Молдовой

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук высказывается за совместное вступление в Европейский Союз Украины, Грузии и Молдовы.

Об этом он заявил на встрече с главой делегации Европейского Парламента в ПА Евронест, членом делегации Европарламента в Парламентском комитете Ассоциации Украина-ЕС Андриусом Кубилиусом в среду в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Мы очень четко отдаем себе отчет, что Украине будет сложно это сделать одной. Мы хотели бы, чтобы нас рассматривали вместе с другими странами – Грузией и Молдовой. И Украина хочет быть лидером этой группы", – сказал Стефанчук.

Стефанчук также обратил внимание на то, что четко обозначенные перспективы интеграционных устремлений Украины скажутся на скорости и качестве реформ.

"Курс Украины в ЕС неизменен, за этот период мы выполнили определенный объем обещаний и мы готовы в дальнейшем внедрять необходимые реформы. Но нужно иметь вполне обозримую цель. Мы должны получить конечную точку, куда мы идем. Это будет влиять на скорость и качество происходящих в Украине реформ. Именно поэтому я искренне надеюсь, что вы и дальше будете отстаивать идеи и стремление Украины стать полноценным членом ЕС как лично, так и как председатель делегации Европейского Парламента в ПА Евронест", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук хочет ежемесячно проводить в Раде евроинтеграционный день

Спикер Верховной Рады отметил, что вопрос евроинтеграции объединяет общество и напомнил, что евроинтеграционный курс Украины закреплен в Конституции и в подтверждении этого тезиса 8 октября парламент принял постановление "О приоритетных вопросах интеграции Украины в ЕС", а на прошлой неделе провел первое внеочередное пленарное заседание, посвященное исключительно евроинтеграционным законопроектам.