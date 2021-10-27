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Изнасилование в отделении полиции в Кагарлыке: с должностей уволили 18 человек, - замглавы МВД Павличенко

Изнасилование в отделении полиции в Кагарлыке: с должностей уволили 18 человек, - замглавы МВД Павличенко

По делу об изнасиловании девушки в кагарлыкском отделении полиции с должностей уволили 18 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко сообщила в интервью изданию "Повага. Кампанія проти сексизму в медіа і політиці".

"В указанном подразделении провели служебное расследование и переаттестацию. В результате 18 человек уволены с должностей, около 15 работников - со службы в полиции, а к части применили дисциплинарные взыскания", - сообщила Павличенко.

По словам заместителя министра, ведется системная работа по выявлению и очищению рядов системы Министерства внутренних дел от людей, которые "не достойны называться полицейскими".

"Сейчас в МВД разрабатывают и внедряют такую ​​систему, как Custody Records. Она, прежде всего, пресекает какие-либо злоупотребления в отношении граждан, которые обратились в отделение полиции или были туда доставлены. Это контроль 24/7", - отметила Павличенко.

Система Custody Records поможет зафиксировать все действия полицейского с момента, когда он начинает контактировать с любым лицом, в частности, в случае задержания, сбора всех материалов и т.п.

"Это больше, чем видеозапись. Видеозапись – это только часть. Затем эту информацию подгружают в соответствующую систему, в которой можно полностью отследить все действия с задержанным", - объясняет замминистра.

По словам Павличенко, резонансное дело в Кагарлыке дало понять, что такая система как Custody Records однозначно должна функционировать в Украине.

Проект уже пилотируется в отдельных регионах, в частности, в Харьковской и Тернопольской областях.

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"Эта система включает в себя определенный замкнутый цикл. Он начинается с момента задержания, когда происходит общение полиции с лицом, и вплоть до того, как его доставили в райотдел или изолятор временного содержания", - уточняет заместитель министра внутренних дел.

Глава МВД Денис Монастырский определил внедрение проекта Custody Records одним из приоритетных направлений работы ведомства. Систему планируют масштабировать по всей территории Украины.

"Это, конечно, требует значительного финансирования. Однако есть еще более амбициозные планы, чтобы эта система заработала не только в полиции, но и у Нацгвардии и пограничников", - отмечает Павличенко.

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Напомним, 25 мая 2020 г. в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

изнасилование (921) Киевская область (4199) МВД (9327) Нацполиция (16562) Павличенко Екатерина (20)


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Топ комментарии
+23
Напишіть, скількох посадили!! Уволили - не значит наказали! Безнаказанность порождает вседозволенность! Ганьба!
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27.10.2021 15:03 Ответить
+18
За изнасилование просто уволили с должности. Ничего нового, все по закону.
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27.10.2021 15:08 Ответить
+9
Тоесть отделались лёгким испугом...
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27.10.2021 15:05 Ответить
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Херасе у них там генг-бенг был однако
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27.10.2021 15:02 Ответить
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27.10.2021 15:05 Ответить
Звільнені з посад чи звільнені з поліції і віддані під суд з позбавленням звання та пенсії?
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27.10.2021 15:11 Ответить
Весь райвідділ має бути розформований, всі звільнені без права роботи в органах до кінця життя, в райцентрі мають працювати командировані поліціянти з інших регіонів, наступні 10 років.
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27.10.2021 15:13 Ответить
І прибиральниця?
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27.10.2021 15:16 Ответить
Эту в первую очередь, ведь жертва не сбежала, бо как же она по помытому то ?
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27.10.2021 15:18 Ответить
...оперуполномоченный Сергей Сулима...
Меня терзают смутные сомнонья (с), а не брат это извесного бытанутого Вани Сулимы? Давно Ваня тут не кукарекал за бабу Дулю, аж скучно стало, оказывается Ваню и него брата замели по 🐔 статье, уже наверное и кукарекает из-под шконки.
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27.10.2021 15:38 Ответить
Сулима это не фамилия, это диагноз
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27.10.2021 15:48 Ответить
На лінії фронту працює місцева поліція, ті на очах яких це все відбувалось, а ось у глубокому тилу , в Кагарлику вкрай необхідна поліція з інших регіонів. Прикольно. Може ти, засранець, підешь туди у поліцію?
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27.10.2021 15:21 Ответить
Злочин в Кагарлику це брудна пляма на поліцейському мундирі всієї НПУ, тому реагування на такий бєспрєдєл має бути жорстким. Всі поліціянти знали про злочини які творять перевертні і ніхто їх не зупинив і не повідомив керівництву про повних відморозків в поліцейських погонах! Раз була така кругова порука то й відповідати мають всі без винятку! Всіх звільнити, без пенсії та звання і віддати під суд і призначити реальне покарання! А в Кагарлику будуть на ротаційній основі працювати найкращі працівники поліції, щоб про поліцейські злочини в Кагарлику більше ніхто не чув, щоб Кагарлик був прикладом поліцейської роботи для всієї України! Стару будівлю поліції знести к куям, побудувати новий прозорий офіс райвідділку, щоб всі бачили що там не буде ніякої корупції та криміналу!
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27.10.2021 15:26 Ответить
"А в Кагарлику будуть на ротаційній основі працювати найкращі працівники поліції, щоб про поліцейські злочини в Кагарлику більше ніхто не чув, щоб Кагарлик був прикладом поліцейської роботи для всієї України! Стару будівлю поліції знести к куям, побудувати новий прозорий офіс райвідділку, щоб всі бачили що там не буде ніякої корупції та криміналу!"
Ось ми і маємо факт осіннього загостриння. Всі вже уявляють скляну будку на місті райвідділу і елітних поліміліцаїв у всьому білому. Нічого крім: данкешон і бітешон. Лєпота. Знашли злочин для "братської могили". Винуватих там один-два, нехай п'ять, а поклали. А потім досвідчених кадрів народу в поліції невистачає.
На прикнці 70-х, початку 80-х у одному містечку на Донбасі діяла міліцейська ОЗГ, яка грабувала і вбивала на пограбуваннях свідків. Вони вбили дільничного старшого лейтнанта Шпіталенка, тіло якого так і незнайшли. А ось пістолет вбитого дільничного і "спалив" цю банду. Фактично її виявили самі міліціонери, яких потім і звільнили за компанію. Резонанс був на роки. У 90-х я мав честь працювати з операми по яких пройшлась ця справа і мені теж часто кричали, що я бандит у формі, хоча коли діяла ця група я був школярем. Оце злочин, а то дурість. .http://www.voskres.ru/literature/prose/kazmin1.htm
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27.10.2021 16:09 Ответить
На мою думку неможливо в невеликому населеному пункті працювати в поліції поруч з гвалтівниками та відморозками і не бути замазаним в їх злочинах або в покриванні цих злочинів, тому відповідати мають всі без винятку, водії, прибиральниці, завгоспи - всі! Кримінал в поліції вже набув гротескної форми, люди бояться не бандитів а поліцію і така ситуація вже більше 30 років! Тому ситуацію потрібно ламати, а ламати можна тільки радикально, щоб від минулого не лишилось навіть будівлі! Всіх на звільнення і під суд, показовий суд який присудить реальне покарання за все що було зроблено і за бездіяльність також!
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27.10.2021 16:24 Ответить
Тебе кожанную куртку и маузер подогнать?
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27.10.2021 16:26 Ответить
Тут навіть одним кулеметом не обійдеться, буде перегріватись.
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27.10.2021 16:31 Ответить
Крайности это плохо. Система выведенная из равновесия, всегда будет стремиться к устаканиванию, но не сразу. Давайте не усугублять. Результат же есть! Не замяли ведь!
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27.10.2021 17:15 Ответить
Може ти вже заткнешься, ч.м.о.
Судити воно зібралось. Думку воно має.
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28.10.2021 00:32 Ответить
російське хамство кацапського бидла в Україні
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28.10.2021 10:21 Ответить
Знаю про такой случай, получает пенсию 9000 и льготы
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27.10.2021 15:14 Ответить
Так і міг піти у поліцію. Чи тобі в падлу було?
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27.10.2021 15:22 Ответить
Интереса ради: что смешного в изнасиловании?
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27.10.2021 16:50 Ответить
Ти віриш в звалтування? Згвалтувань на 100 може 1. Ну коли дійсно реальне згвалтування, а не просто захист бідної жінки, яка подала заяву.
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28.10.2021 00:37 Ответить
я знаю, что на планете Земля полным-полно отморозков, которые творят такую дичь, что просто ОХ. Если двоих чертей-полицаев арестовали, значит есть за что.

С чего пiдлога смеётся - непонятно.
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28.10.2021 01:06 Ответить
А шо Аваков не наказал тогда этих насильников ?
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27.10.2021 15:03 Ответить
Он их возглавил!
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27.10.2021 15:12 Ответить
Напишіть, скількох посадили!! Уволили - не значит наказали! Безнаказанность порождает вседозволенность! Ганьба!
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27.10.2021 15:03 Ответить
Посадили - це не наші методи))
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27.10.2021 15:33 Ответить
Тоесть отделались лёгким испугом...
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27.10.2021 15:05 Ответить
А ПОСАДИЛИ сколько ******???
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27.10.2021 15:05 Ответить
За изнасилование просто уволили с должности. Ничего нового, все по закону.
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27.10.2021 15:08 Ответить
Надо было этих 18 ментов сделать🐔, что-бы запомнили на всю жизнь, а они только 15 предъявили.
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27.10.2021 15:40 Ответить
Іди роби.
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28.10.2021 00:38 Ответить
Еще и в стаж пойдет бесценный опыт.
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27.10.2021 17:16 Ответить
Самое большое наказание для госчиновника, госслужащего это"увольнение".
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27.10.2021 15:11 Ответить
ждем порновидосики с мусарни
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27.10.2021 15:11 Ответить
и никого не посадили чтоле, как же так, преступление есть, а виновных просто уволили?
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27.10.2021 15:13 Ответить
Ніхто нікого не звільнив і не звільнить
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27.10.2021 15:14 Ответить
гвалтівник....поліціянт ...при викронанні службових....- Кримінальний Кодекс просто "згвалтований"...- то що , ідем в ЕС ....
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27.10.2021 15:17 Ответить
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27.10.2021 15:21 Ответить
Але не у всіх є своя міліція.
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28.10.2021 00:39 Ответить
ДИКА в нас держава. Дівчину скоти згвалтували, а інше лайно лише звільнили. ЇХ ВСІХ мали посадити за співучасть в згвалтуванні. Вони що глухі були? Не почули. Чи то не перший раз таке було.
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27.10.2021 15:25 Ответить
Сначала подчинись, а потом оспаривай!!! (с) Арсен Барисыч
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27.10.2021 15:29 Ответить
"...близько 15 працівників - зі служби в поліції...". Допоки в поліції працюють люди, які не вміють рахувати до 15, будемо мати ще не один Кагарлик. На жаль.
Хоча, може вона мала на увазі, що зі служби в поліції звільнено 14,8 або 15,1 працівника, чи щось подібне?
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27.10.2021 15:31 Ответить
а где посадки?
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27.10.2021 15:32 Ответить
т.е., если венедиктову поиметь группой в присутствии и при попустительстве сотрудников, то их можно просто уволить?
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27.10.2021 15:34 Ответить
Бенядиктова такая страшная, что на нее даже мухи не садятся, брезгуют, кто-же ее трахнет? Может она только и мечтает об этом.
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27.10.2021 15:43 Ответить
Русский мир пустил глубокие корни в украинском обществе. Насилие над слабым или подвластным человеком - одна из ключевых скреп русского мира. Надо искоренять.
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27.10.2021 15:38 Ответить
згвалтування - це злочин. Де суд? Де покарання?
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27.10.2021 16:32 Ответить
А кого посадили, или мусора только увольнениями отделались.
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27.10.2021 16:42 Ответить
Что значит уволили 18 человек? Я думал их сначала изнасиловали, а потом посадили в тюрьму. Ужас какой!
Наверное когда начальство увольняло товарищей, то очень так строго-настрого кулаком по столу постучало!!! Мол, А-я-яй!!! Негодяи! Нельзя так поступать с человеками!!!
Дурдом какой то! Куда мы катимся....?
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27.10.2021 18:35 Ответить
Уволили? Это не интересно. Скольких осудили и скольким реальные сроки дали???
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27.10.2021 18:46 Ответить
Звільнені як? Тепер же вони поновляться на посадах та компенсують, як це скрізь по Україні. Держава знущається з громадян вводячи їх у оману!
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20.01.2022 21:48 Ответить
 
 