Изнасилование в отделении полиции в Кагарлыке: с должностей уволили 18 человек, - замглавы МВД Павличенко

По делу об изнасиловании девушки в кагарлыкском отделении полиции с должностей уволили 18 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко сообщила в интервью изданию "Повага. Кампанія проти сексизму в медіа і політиці".

"В указанном подразделении провели служебное расследование и переаттестацию. В результате 18 человек уволены с должностей, около 15 работников - со службы в полиции, а к части применили дисциплинарные взыскания", - сообщила Павличенко.

По словам заместителя министра, ведется системная работа по выявлению и очищению рядов системы Министерства внутренних дел от людей, которые "не достойны называться полицейскими".

"Сейчас в МВД разрабатывают и внедряют такую ​​систему, как Custody Records. Она, прежде всего, пресекает какие-либо злоупотребления в отношении граждан, которые обратились в отделение полиции или были туда доставлены. Это контроль 24/7", - отметила Павличенко.

Система Custody Records поможет зафиксировать все действия полицейского с момента, когда он начинает контактировать с любым лицом, в частности, в случае задержания, сбора всех материалов и т.п.

"Это больше, чем видеозапись. Видеозапись – это только часть. Затем эту информацию подгружают в соответствующую систему, в которой можно полностью отследить все действия с задержанным", - объясняет замминистра.

По словам Павличенко, резонансное дело в Кагарлыке дало понять, что такая система как Custody Records однозначно должна функционировать в Украине.

Проект уже пилотируется в отдельных регионах, в частности, в Харьковской и Тернопольской областях.

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"Эта система включает в себя определенный замкнутый цикл. Он начинается с момента задержания, когда происходит общение полиции с лицом, и вплоть до того, как его доставили в райотдел или изолятор временного содержания", - уточняет заместитель министра внутренних дел.

Глава МВД Денис Монастырский определил внедрение проекта Custody Records одним из приоритетных направлений работы ведомства. Систему планируют масштабировать по всей территории Украины.

"Это, конечно, требует значительного финансирования. Однако есть еще более амбициозные планы, чтобы эта система заработала не только в полиции, но и у Нацгвардии и пограничников", - отмечает Павличенко.

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Напомним, 25 мая 2020 г. в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.