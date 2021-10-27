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Гонтарева об офшорах Зеленского: Украденные деньги "Приватбанка" таки прошли через компанию "95-го квартала"

Гонтарева об офшорах Зеленского: Украденные деньги

Документы, показанные в рамках расследования Pandora Papers, свидетельствуют о том, что транзакции средств "Приватбанка" прошли через офшорную компанию "95-го квартала".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об в интервью Радио Свобода расссказала экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, комментируя офшорный скандал Pandora Papers, в котором фигурируют компании, связанные с нынешним президентом Владимиром Зеленским.

"Я помню, когда я на СНБО говорила о том, что нам нужно делать амнистию капиталов. Это базировалось на том, что я принесла и показала документы, что весь наш крупный и средний бизнес страны давным-давно был не только закредитован за границей, но и имел свою корпоративную структуру, которая базировалась на зарубежных компаниях. Вы понимаете, они (компания Зеленского. – Ред.) были не единственными – так работал весь бизнес в стране. И это нужно было менять. Поэтому здесь претензий ни к Зеленскому, ни к его команде я не выдвигала бы", - отметила она.

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"Что касается отмывания 40 миллионов долларов через счета компании, вот здесь, конечно, очень интересный момент. И мне трудно сказать, прошли ли эти деньги как отмывание, были ли эти деньги заплачены компании за какую-то работу, знала ли компания, что эти деньги имели грязное происхождение. Здесь мне сложно сказать. Но показанные документы говорят о том, что это факт, и эти транзакции были, и эти украденные деньги "Приватбанка" таки прошли через компанию "95-го квартала". Знала ли сама команда о том, что эти деньги были украдены? Ну, я сомневаюсь, что она знала и это намеренно делала. Опять-таки это мои предположения", - акцентировала Гонтарева.

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Автор: 

Зеленский Владимир (20883) Квартал-95 (224) офшор (511) Гонтарева Валерия (816) Приватбанк (833)


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Топ комментарии
+19
Дубилет, обвиняемый в краже 8,2 млрд грн из ПриватБанка , заявляет, что не убегал от украинского правосудия, а просто вернулся на родину, в Израиль. Возвращаться в Украину не собирается и передаёт всем привет через сына, советника Баканова .
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27.10.2021 15:43 Ответить
+17
Она еще очень много может рассказать в Американском суде про беню и его друзей,в том числе и из 95 анала.
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27.10.2021 15:28 Ответить
+15
Крадені гроші вкладників "Привату", в водив в офшори Коломойський через 95 квартал Зєлєнского, а "злодійка", яку зебіли вимагають "посадити"- чомусь Гонтарєва. Чому? 🤔 Воічюстину логіка зебіла - це логіка кактуса у мексиканській пустелі.
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27.10.2021 15:36 Ответить
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Оба на! Сатановская полезную функцию исполняет!!!
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27.10.2021 15:23 Ответить
Прийшла пора згадати інші одкровення Гонтаревої про вкрадені 10 млрд. доларів рефінансування НБУ в 2008 році, коли порошенко був Головою Ради НБУ і частина грошей осіла в його кишенях і в кишенях Президента Ющенка! Ющенко казав що його руки нічого не крали, отже відкати передавались через порошенка!
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27.10.2021 15:35 Ответить
В том то и дело что они всё друг о друге знают. Компромата полно! Вот поэтому при смене Власти НИКТО не несет ответственности!
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27.10.2021 15:42 Ответить
«Фсє фсьо знают!» надіслати тобі форму заяви в прокуратуру?)
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27.10.2021 15:44 Ответить
иди на йуг!
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27.10.2021 15:46 Ответить
На момуйуху твоя мама скаче)
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27.10.2021 15:47 Ответить
ты ***** гной_ный....
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27.10.2021 15:49 Ответить
Чому т ще не в прокуратурі із заявою і фактами?!
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27.10.2021 15:43 Ответить
Так він сам крав і заносив...
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29.10.2021 09:29 Ответить
и шо,и де результат?...
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27.10.2021 15:26 Ответить
Так это Гонтарева по вашему должна была сделать?! Она если что не генпрокурором была
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27.10.2021 16:30 Ответить
таки лера2% наговорит на вторую поломаную ногу))
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27.10.2021 15:26 Ответить
Це вже погрози , за які прийдеться відповідати !
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27.10.2021 18:40 Ответить
Коли Зеленський здохне, напишемо йому на могилі "У РАМКАХ ПРОГРАМИ ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО" - він його любив.
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27.10.2021 15:26 Ответить
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27.10.2021 15:26 Ответить
Она еще очень много может рассказать в Американском суде про беню и его друзей,в том числе и из 95 анала.
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27.10.2021 15:28 Ответить
Да!!! Гонтарева , как всегда схитрила!!!! Играет и нашим и вашим!! Наверное у самой рыльце в пушку!! Небось от Коломойского , за оформление 5млрд кредитов , в долларах ,тоже получили приличный откат,которого хватило прилично устроится в Англии!! ... Там бедные не живут!!!!!
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27.10.2021 15:29 Ответить
Наверное,,небось.Она бедной не была и до банка центрального.Ты думаешь глав.бух. *рошен* ,получает как ты. Тупых просто преподавать в высшую школу экономики не берут.
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28.10.2021 09:02 Ответить
Фраза "так работал весь бизнес в стране..." наводит на мысль, что она или не в курсе, что далеко не все так работали или она просто была в доле по отмыванию.....
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27.10.2021 15:29 Ответить
шо,ЗЄ був не в курсах,шо то бабло каламойскава?чи бабушка бєня просто попросила ЗЄ потримати її бабло на своїх рахунках за кордоном?
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27.10.2021 15:30 Ответить
Разумеется что он был в курсе и разумеется он знал, что с точки зрения закона с тем баблом не все в порядке! Иначе бы Коломойский, не просил Зеленского перекинуть эти деньги через его офшоры, а воспользовался бы своими!
А то как то глупо выглядит что "оно не знало"! Картина маслом: приходи Коломойский и такой "а перекинь мне плиз, 40 млн с этих счетов, но вот эти... Это мол мои деньги, на карманные расходы.... но по какой то причине мне их нужно перекинуть не через свои офшоры.... Ну бухгалтер заболел, а мне ну прям сейчас нужно....". Тут и ежу понятно, что через тебя тупо отмывают деньги! Клоун все знал!!!! Ну, может не знал что это именно из Привата и думаю, если бы узнал, его бы это ничуть не смутило!!!
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27.10.2021 16:38 Ответить
О вылез "великий банкир" из запоя
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27.10.2021 15:33 Ответить
Про украденньіе деньги кричит воровка !
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27.10.2021 15:35 Ответить
И не говори. В 2014-15 годах ликвидировала 88 разворованых банков.

Ни один собственник ответственности не понёс.

Ни за что не поверю, что их крышанули бесплатно.
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27.10.2021 15:39 Ответить
Крадені гроші вкладників "Привату", в водив в офшори Коломойський через 95 квартал Зєлєнского, а "злодійка", яку зебіли вимагають "посадити"- чомусь Гонтарєва. Чому? 🤔 Воічюстину логіка зебіла - це логіка кактуса у мексиканській пустелі.
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27.10.2021 15:36 Ответить
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27.10.2021 15:53 Ответить
Пустая болтовня. Если знает и есть доказательства - то пусть гонарея через суд Зелю садит. И в то же время Если Зеля промолчит на обвинения гонореи и не посадит за клевету ,то получается ,что она права.
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27.10.2021 15:38 Ответить
Она что прокурор чтобы садить Зелю?!
Или она просто, на него иск в суд должна подать?! И как кто она должна это сделать? И в пользу кого иск? Она не есть сторона - суд отклонит такой иск!!!!
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27.10.2021 16:41 Ответить
От имени партии Порошенко пусть подает. Это по сути ее ртом он и говорит. Вот пусть и садят. А не выискивают придирки,чтобы свои прикрывать в качестве обмена.
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27.10.2021 16:47 Ответить
Кто и каким ртом говорит еще вопрос. Вот ты например молотишь чепуху, теперь думай, ты такой умный, или кто подсказал?
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27.10.2021 19:48 Ответить
"Игорь Бех": я бы всем советовал не обращать внимания на кривляющихся троллей вроде вас.
Гонтарева - вполне достойный и квалифицированный финансист. Просто она позакрывала фиктивные банки-грабители украинцев, то-то коломойские её и ненавидят.
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29.10.2021 12:03 Ответить
Ты прямо венеролог какой то.Больная тема?
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28.10.2021 09:04 Ответить
Ща быстро набегут тролли с Банковой,обсирать все и облизывать бубочку.
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27.10.2021 15:40 Ответить
Дубилет, обвиняемый в краже 8,2 млрд грн из ПриватБанка , заявляет, что не убегал от украинского правосудия, а просто вернулся на родину, в Израиль. Возвращаться в Украину не собирается и передаёт всем привет через сына, советника Баканова .
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27.10.2021 15:43 Ответить
Майже самий неупереджений свідок!
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27.10.2021 15:51 Ответить
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27.10.2021 15:52 Ответить
Вся країна вважала що Коломойський краде бабки з Привату і не тільки, а 95 квартал про це навіть не чув...
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27.10.2021 16:05 Ответить
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27.10.2021 16:38 Ответить
Сказала бывшая начальница НБУ которая сразу после смены власти сбежала в Лондон.
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27.10.2021 16:11 Ответить
Не сбежала ,а уехала преподавать в высшую школу экономики.Причем за долго до прихода дегенератов.
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28.10.2021 09:06 Ответить
Я так подивлюся, що щирі українці не зерно відрами крадуть,за що наші сидять по 5-10 років, а грабують вклади українських громадян на десятки мільярдів доларів США і їм нічогісінько, так 73%?
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27.10.2021 16:14 Ответить
так если прошли через офшорную компанию "95-го квартала"- так когда наконец зелю и прочих официальных лиц наконец то посадят?
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27.10.2021 16:17 Ответить
сколько ждать?
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27.10.2021 16:18 Ответить
Таки да, вор он и в Африке вор...
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27.10.2021 16:25 Ответить
Хазанов на юбилее мвд у москалей в 1998 - Вот ещё случай... Один высокопоставленный чиновник теряет большую сумму казенных денег. Даже скажу точнее: один ОЧЕНЬ высокопоставленный чиновник теряет ОЧЕНЬ большую сумму ОЧЕНЬ казенных денег. Кстати, недалеко от Министерства внутренних дел. Что смутило сразу? Деньги он теряет в Москве, а находит их в Цюрихе. Потерял он их на улице, а нашли их в банке. Потерял он их в девяносто шестом году, а счёт в банке открыт в девяносто третьем. Не за что зацепиться...
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27.10.2021 16:43 Ответить
А непроплачені налоги то таке?...
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27.10.2021 16:50 Ответить
Гонтарева дурочкой прикидываеся. Она как председатель НБУ могла остановить незаконные трансакции. А если она разрешила, то с этого тоже что-то имела.
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27.10.2021 18:24 Ответить
Ты бы тему изучил,прежде чем плести .Они для этого и есть афшоры ,что бы не у кого ничего не спрашивать.Или по твоему ворюги разрешение просят на вывод денег?
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28.10.2021 09:09 Ответить
Как не крути, а Всё таки Зеленский офшорный бварыга!!
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27.10.2021 19:13 Ответить
 
 