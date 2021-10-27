Гонтарева об офшорах Зеленского: Украденные деньги "Приватбанка" таки прошли через компанию "95-го квартала"

Документы, показанные в рамках расследования Pandora Papers, свидетельствуют о том, что транзакции средств "Приватбанка" прошли через офшорную компанию "95-го квартала".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об в интервью Радио Свобода расссказала экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, комментируя офшорный скандал Pandora Papers, в котором фигурируют компании, связанные с нынешним президентом Владимиром Зеленским.

"Я помню, когда я на СНБО говорила о том, что нам нужно делать амнистию капиталов. Это базировалось на том, что я принесла и показала документы, что весь наш крупный и средний бизнес страны давным-давно был не только закредитован за границей, но и имел свою корпоративную структуру, которая базировалась на зарубежных компаниях. Вы понимаете, они (компания Зеленского. – Ред.) были не единственными – так работал весь бизнес в стране. И это нужно было менять. Поэтому здесь претензий ни к Зеленскому, ни к его команде я не выдвигала бы", - отметила она.

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"Что касается отмывания 40 миллионов долларов через счета компании, вот здесь, конечно, очень интересный момент. И мне трудно сказать, прошли ли эти деньги как отмывание, были ли эти деньги заплачены компании за какую-то работу, знала ли компания, что эти деньги имели грязное происхождение. Здесь мне сложно сказать. Но показанные документы говорят о том, что это факт, и эти транзакции были, и эти украденные деньги "Приватбанка" таки прошли через компанию "95-го квартала". Знала ли сама команда о том, что эти деньги были украдены? Ну, я сомневаюсь, что она знала и это намеренно делала. Опять-таки это мои предположения", - акцентировала Гонтарева.

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.