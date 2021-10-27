16-летний парень, устроивший смертельное ДТП в Харькове, ранее отделался условным сроком и штрафом за четыре выстрела в лицо женщине, - юрист

16-летний Николай Харьковский получил условный срок за то, что несколько лет назад выстрелил женщине в лицо из пневматического пистолета.

Об этом в Facebook сообщает юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко, информирует Цензор.НЕТ.

"14-летний подросток Коля ведет обидную переписку со своей ровесницей. Когда эту переписку увидела мать девочки, он вызывает 39-летнюю мать на "встречу" (точнее писать "стрелку"). На встречу в ТРЦ мать приходит с 19-летним старшим братом девочки. Подросток достает пневматический пистолет и спокойно производит 4 выстрела в лицо (именно в лицо) матери и сына. Пистолет выбрасывает. Результат - у женщины простреленная щека, простреленная гайморовая пазуха, в которой застрял металлический шарик из пневмата. Женщине делают операцию по установке титановой пластины в гайморовую пазуху", - пишет юрист.

После этого потерпевшие заявляют гражданский иск по возмещению материальных затрат на лечение и моральный ущерб в размере 250 тыс. гривен.

По словам Рысенко, на заседании суда было решено, что пострадавшая "понесла моральный ущерб, который заключается в физической боли и чувстве оскорбления, которые она испытала от неправомерных действий обвиняемого".

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"Потому суд считает, что размер морального ущерба в 15 тыс. гривен потерпевшей будет соответствовать принципам разумности, взвешенности и справедливости", - цитирует решение суда Рысенко.

"Судья Червонозаводского районного суда г. Харькова Янцовская Т.М., которая 15 июля 2021 получила заработную плату в размере 168 965,00 грн., считает, что в пользу потерпевшей, которая всю жизнь будет ходить с титановой пластиной в носу (если не будет других осложнений), достаточно взыскать с преступника – 15 000,00 (пятнадцать тысяч) гривен из заявленных 250 000 грн", - подчеркнул юрист.

"Если бы судья стянула с родителей Коли 250 тыс. гривен, то они бы дали 16-летнему подростку ключи от Инфинити? Соответствует ли приговор суда "основам разумности, взвешенности и справедливости"? - подытожил Рысенко.

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Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. По предварительным данным, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".

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