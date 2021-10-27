16-летний парень, устроивший смертельное ДТП в Харькове, ранее отделался условным сроком и штрафом за четыре выстрела в лицо женщине, - юрист
16-летний Николай Харьковский получил условный срок за то, что несколько лет назад выстрелил женщине в лицо из пневматического пистолета.
Об этом в Facebook сообщает юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко, информирует Цензор.НЕТ.
"14-летний подросток Коля ведет обидную переписку со своей ровесницей. Когда эту переписку увидела мать девочки, он вызывает 39-летнюю мать на "встречу" (точнее писать "стрелку"). На встречу в ТРЦ мать приходит с 19-летним старшим братом девочки. Подросток достает пневматический пистолет и спокойно производит 4 выстрела в лицо (именно в лицо) матери и сына. Пистолет выбрасывает. Результат - у женщины простреленная щека, простреленная гайморовая пазуха, в которой застрял металлический шарик из пневмата. Женщине делают операцию по установке титановой пластины в гайморовую пазуху", - пишет юрист.
После этого потерпевшие заявляют гражданский иск по возмещению материальных затрат на лечение и моральный ущерб в размере 250 тыс. гривен.
По словам Рысенко, на заседании суда было решено, что пострадавшая "понесла моральный ущерб, который заключается в физической боли и чувстве оскорбления, которые она испытала от неправомерных действий обвиняемого".
"Потому суд считает, что размер морального ущерба в 15 тыс. гривен потерпевшей будет соответствовать принципам разумности, взвешенности и справедливости", - цитирует решение суда Рысенко.
"Судья Червонозаводского районного суда г. Харькова Янцовская Т.М., которая 15 июля 2021 получила заработную плату в размере 168 965,00 грн., считает, что в пользу потерпевшей, которая всю жизнь будет ходить с титановой пластиной в носу (если не будет других осложнений), достаточно взыскать с преступника – 15 000,00 (пятнадцать тысяч) гривен из заявленных 250 000 грн", - подчеркнул юрист.
"Если бы судья стянула с родителей Коли 250 тыс. гривен, то они бы дали 16-летнему подростку ключи от Инфинити? Соответствует ли приговор суда "основам разумности, взвешенности и справедливости"? - подытожил Рысенко.
Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. По предварительным данным, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.
СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".
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Розбіглися - ДТП, скоєне трухіним їм розслідуй!
Тут якийсь малолітний "да ви знаєте, хто мої батьки, мені нічого не буде?!" х… з Харкова на поліцію кладе, а прокуратура вже каже на брифінгу, що він поводився нормально, був тверезий і зараз перевіряється технічний стан авто.
Все через недозволенність, яка починається ще зі школи. Мажори бачуть, що гроші вирішують все ще зі шкільної лави. Наша освіта, виховання та мораль зараз перебувають у жалюгідному стані. Мовчу про вищу освіту, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Війни такої інтенсивності, як за минулої влади, немає.
2019 рік.
"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського.
Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави"
Но дело таки идёт вперёд при Зеленском. Хоть сточите все свои зубы, рыги.
27.10.2021
" Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войсками РФ, с начала суток наемники РФ 9 раз открывали огонь".
"Нацкомісія зняла заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі "
https://biz.censor.net/news/3296056/***********************************************************************************************://biz.censor.net/news/3296056/******************************************************************************************
Понять и наградить!
Если не ошибаюсь, то из Новгородской правды...
Отец-директор мясокомбината. Мать- в Австралии. По непроверенным данным- совладелица "финансы и кредит". Адрес там тоже писали в коменте