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Новости Правосудие
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16-летний парень, устроивший смертельное ДТП в Харькове, ранее отделался условным сроком и штрафом за четыре выстрела в лицо женщине, - юрист

16-летний парень, устроивший смертельное ДТП в Харькове, ранее отделался условным сроком и штрафом за четыре выстрела в лицо женщине, - юрист

16-летний Николай Харьковский получил условный срок за то, что несколько лет назад выстрелил женщине в лицо из пневматического пистолета.

Об этом в Facebook сообщает юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко, информирует Цензор.НЕТ.

"14-летний подросток Коля ведет обидную переписку со своей ровесницей. Когда эту переписку увидела мать девочки, он вызывает 39-летнюю мать на "встречу" (точнее писать "стрелку"). На встречу в ТРЦ мать приходит с 19-летним старшим братом девочки. Подросток достает пневматический пистолет и спокойно производит 4 выстрела в лицо (именно в лицо) матери и сына. Пистолет выбрасывает. Результат - у женщины простреленная щека, простреленная гайморовая пазуха, в которой застрял металлический шарик из пневмата. Женщине делают операцию по установке титановой пластины в гайморовую пазуху", - пишет юрист.

После этого потерпевшие заявляют гражданский иск по возмещению материальных затрат на лечение и моральный ущерб в размере 250 тыс. гривен.

По словам Рысенко, на заседании суда было решено, что пострадавшая "понесла моральный ущерб, который заключается в физической боли и чувстве оскорбления, которые она испытала от неправомерных действий обвиняемого".

Смотрите также: "Да пох#й на те права. Все решают 100-200 баксов", - переписка 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП в Харькове. ВИДЕО+ФОТО

"Потому суд считает, что размер морального ущерба в 15 тыс. гривен потерпевшей будет соответствовать принципам разумности, взвешенности и справедливости", - цитирует решение суда Рысенко.

"Судья Червонозаводского районного суда г. Харькова Янцовская Т.М., которая 15 июля 2021 получила заработную плату в размере 168 965,00 грн., считает, что в пользу потерпевшей, которая всю жизнь будет ходить с титановой пластиной в носу (если не будет других осложнений), достаточно взыскать с преступника – 15 000,00 (пятнадцать тысяч) гривен из заявленных 250 000 грн", - подчеркнул юрист.

"Если бы судья стянула с родителей Коли 250 тыс. гривен, то они бы дали 16-летнему подростку ключи от Инфинити? Соответствует ли приговор суда "основам разумности, взвешенности и справедливости"? - подытожил Рысенко.

Также смотрите: "Мой папа лежит в морге потому, что 16-летний парень чувствует свою безнаказанность", - дочь погибшего в смертельном ДТП в Харькове просит поддержки юристов и свидетелей. ВИДЕО

Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. По предварительным данным, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".

Также читайте: "Из Коли хотят сделать преступника", - отец 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП в Харькове, не считает его виновным

Автор: 

ДТП (7686) суд (25140) Харьков (7581) юстиция (758)


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Топ комментарии
+52
А можно выстрелить в морду судье и прокурору, готов заплатить 15тыс грн ради такого удовольствия
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27.10.2021 15:50 Ответить
+34
только ублюдки могут отмазывать ублюдка...
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27.10.2021 15:45 Ответить
+29
да здравствует наш самый реформированный в мире суд..., сдается мне, джентельмены, что малолетнему отморозку и в этот раз ничего не будет, одна надежда, что на него найдется какой-нибудь столб, дерево или стена...
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27.10.2021 15:47 Ответить
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27.10.2021 15:38 Ответить
Хто батьки цього малолітнього рецидивіста?

https://twitter.com/_Dead_Astronaut Astronaut in the ocean

Розбіглися - ДТП, скоєне трухіним їм розслідуй!

Тут якийсь малолітний "да ви знаєте, хто мої батьки, мені нічого не буде?!" х… з Харкова на поліцію кладе, а прокуратура вже каже на брифінгу, що він поводився нормально, був тверезий і зараз перевіряється технічний стан авто.
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27.10.2021 15:38 Ответить


Все через недозволенність, яка починається ще зі школи. Мажори бачуть, що гроші вирішують все ще зі шкільної лави. Наша освіта, виховання та мораль зараз перебувають у жалюгідному стані. Мовчу про вищу освіту, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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27.10.2021 15:52 Ответить
потом наступит откат назад и малолеток начнут расстреливать вешать или казнить такое было в СССР при Сталине с 12 лет расстрел и при Брежневе Секретный Указ о казни 16 летнего ублюдка на руках у котрого было под сотню трупов этакой киллер в банде...
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27.10.2021 15:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SkCKNdqkjbA

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27.10.2021 16:21 Ответить
у него как раз мамка крута , а не отец
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27.10.2021 17:03 Ответить
Батьки це і батько, і мати.
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27.10.2021 17:10 Ответить
да, соррян, не дочитал, но уже как говорится , какая разница
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27.10.2021 17:20 Ответить
там вся семейка - психопаты.
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27.10.2021 15:41 Ответить
Вы там поокуратнєє всє! Парень ведь мчялся к успєху! Він же ш слугою для народа мріяв стати...
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27.10.2021 15:42 Ответить
только ублюдки могут отмазывать ублюдка...
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27.10.2021 15:45 Ответить
да здравствует наш самый реформированный в мире суд..., сдается мне, джентельмены, что малолетнему отморозку и в этот раз ничего не будет, одна надежда, что на него найдется какой-нибудь столб, дерево или стена...
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27.10.2021 15:47 Ответить
Краще снайпер.
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28.10.2021 02:24 Ответить
Так судді в нас самі "честні....честні "
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27.10.2021 15:49 Ответить
Главное, чтоне барыга
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27.10.2021 16:07 Ответить
Дмитрик, ти геть отупів від вставлень картинок? Ти яке тут слово тужишся осилити, чесно із буквою т? Так бовдуре?
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28.10.2021 09:09 Ответить
А можно выстрелить в морду судье и прокурору, готов заплатить 15тыс грн ради такого удовольствия
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27.10.2021 15:50 Ответить
а у вас є дозвіл на гумостріл, чим стріляти зібралися? То забавка для заможного панства.
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27.10.2021 15:54 Ответить
Пі.дарко стріляло пневматом.
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27.10.2021 16:02 Ответить
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28.10.2021 14:08 Ответить
А пырнуть ножичком сколько стОит? И можно ли в долг?
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27.10.2021 15:56 Ответить
Ну если выстре в голову стоит 15тыс. то пырнуть ножиком в живот думаю тыщ на 5грн с головой хватит. Могу даже денег одолжить на святое дело
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27.10.2021 16:05 Ответить
На святу справу не позичають,а дають...Справді,а додумається хтось зробити це святе діло?Я б теж доклався...і долучився...
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27.10.2021 17:40 Ответить
Платить, получается на заказуху смахивает. А одолжить безвозвратно самое то
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27.10.2021 17:56 Ответить
А на фонаре повесить - вообще бесплатно
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27.10.2021 17:56 Ответить
Если организовать флешмоб то оптом должно быть дешевле. Бегу узнавать где можно одолжить пневмат....
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27.10.2021 16:38 Ответить
В етой стране будет справедливость когда каждый день будут расстреливать минимум одного судью и прокурора.
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27.10.2021 15:52 Ответить
каждый час, вместе со всеми родственниками
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27.10.2021 17:15 Ответить
Ну, так така у нас рехвормована судова система. А посадили б тоді то, зараз люди були б живі.
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27.10.2021 15:52 Ответить
Чим два з половиною роки займається найвеличніший лідор?
Війни такої інтенсивності, як за минулої влади, немає.
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27.10.2021 16:01 Ответить
Ви принципово брешите, чи в бункері третій рік сидите, чи подляк звелів під дурку косить?
2019 рік.
"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського.
Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави"
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27.10.2021 16:12 Ответить
Всех судей надо сначала снести. Как это пытался успешно делал Саакашвили. Этого никакая еврокомиссия стран с устоявшейся демократией не одобрит. Почему мы и живём в бесправии Януковича-Порошенко.
Но дело таки идёт вперёд при Зеленском. Хоть сточите все свои зубы, рыги.

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27.10.2021 16:19 Ответить
О, упоротий зебіл. Нік поміняли, з Олега Пертовича на Спартака, чи у подляка новий підрозділ невиліковних зебілів?
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27.10.2021 16:57 Ответить
Под лавку, гопник. Ворам сегодня не светит

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27.10.2021 17:34 Ответить
Лікуйтесь. Хоча у вашому випадку це намарно.
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27.10.2021 17:43 Ответить
Вас, за десятилетие скомпрометированных напрочь рыгосвинарчуков, пинать очень легко. Вы беззащитны и только грязно, как всегда, бранитесь

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27.10.2021 20:08 Ответить
Пиналки не обламайте, колаборанти зЕбільні.

27.10.2021
" Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войсками РФ, с начала суток наемники РФ 9 раз открывали огонь".
"Нацкомісія зняла заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі "

https://biz.censor.net/news/3296056/***********************************************************************************************://biz.censor.net/news/3296056/******************************************************************************************
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27.10.2021 20:20 Ответить
это декабрь 19го года. Изменения были.
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27.10.2021 18:41 Ответить
А західні союзники нам казали що, бюрократія та суди у нас вороги страшніші за *****.
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27.10.2021 15:57 Ответить
Николай Харьковский ..звучит как вор в законе
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27.10.2021 15:59 Ответить
цікаве прізвище, або з кацапні понавезеної, або єврей, більш за все, що єврей, з тих, що в 20-30х прізвища змінювали.
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27.10.2021 17:24 Ответить
Таки да, таки да.
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27.10.2021 17:44 Ответить
Ба! Знакомые фамилии ! У этитих червоненков, харьковских, черновецких,янцовских, зеленских, шмыгалей и прочих носителей "славянских " фамилий уже три тысячи лет круговая порука помогать своим- это главное требование Талмуда.
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27.10.2021 16:01 Ответить
То хозяева жизни, Зебил им в помощь.
Понять и наградить!
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27.10.2021 17:45 Ответить
Странная судья. Точнее она дебил? КАК 15000 могут все это компенсировать? Почему этого подонка с травматом не судили за покушение на убийство? Стрелял вплотную, мог запросто убить или оставить инвалидом. Тут в нормальной стране задумались профпригодна ли она в целом? может ей пора на пенсию или на юх?
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27.10.2021 16:04 Ответить
"А за смерда боярин платит виру малую! "

Если не ошибаюсь, то из Новгородской правды...
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27.10.2021 16:41 Ответить
Надеюсь, решение обжаловали.
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27.10.2021 17:57 Ответить
Очередное подтверждение - только неотвратимость наказания ( на всех уровнях ) - по ЗАКОНУ , может как-то остановить эту волну преступлений .
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27.10.2021 16:16 Ответить
Юрист ошибаеться, судья как раз стянула с родителей мажора 250 тыс грн.
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27.10.2021 16:21 Ответить
Вы читали решение?
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27.10.2021 17:24 Ответить
Ви таки да не поняли. Она себе стянула...
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27.10.2021 17:46 Ответить
235 тысяч пошло мимо кассы.
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27.10.2021 17:48 Ответить
100% А то и больше. Судьи за копейки не работают. Подумали зачем холопам платить деньги, давайте им кость кинем а деньги себе возьмем. Представляю как они ржали когда выносили такое решение, за то что сделали человека инвалидом бросили ему кость. Ето чистой воды феодализм.
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27.10.2021 18:07 Ответить
Судей и мажоров надо в одну клетку.
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27.10.2021 16:37 Ответить
Виноват не Коля, с ним все ясно, он малолетний отморозок, который чувствует безнаказанность, виноват не отец, который даже после того, как его сын убил человека, вякает, что "из Коли хотят сделать преступника", так как из этого становиться ясно, в кого такой сынок. Виновата мразота в мантии, которая за взятку отпустила отморозка убивать людей. И у этой мразоты в мантии надо спросить, вынесла бы она такой приговор, если бы этот отморозок стрелял бы в ее мать.
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27.10.2021 16:57 Ответить
Как насчет флэшмоба, *выстрели в рожу судье и дай ей 15тыс грн*?
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27.10.2021 18:04 Ответить
Дайте новость кто папа, мама , бабушки, дедушки этого ублюдка. Будет понятно кого надо пи:::здить.
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27.10.2021 18:17 Ответить
Уже давали- тут же на цензоре в предыдущей статье про него.
Отец-директор мясокомбината. Мать- в Австралии. По непроверенным данным- совладелица "финансы и кредит". Адрес там тоже писали в коменте
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27.10.2021 18:41 Ответить
Судебный потомственный мафиозный клан- это и есть корень проблем украинцев
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27.10.2021 18:39 Ответить
Пусть стреляет этой судье в рожу каждый день, она это заслужила.
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27.10.2021 18:52 Ответить
Я вообще в шоке от поведения родственников этой женщины....почему этот выродок еще жив???
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27.10.2021 19:16 Ответить
срочно определите его в "слуги нарИда"! такой кадр пропадает!
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28.10.2021 17:34 Ответить
 
 