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Зеленский поручил СБУ и СНБО разобраться с запретом гастролей артистов из РФ

Зеленский поручил СБУ и СНБО разобраться с запретом гастролей артистов из РФ

Президент ответил на петицию, поданную Игорем Кондратюком, перечислив механизмы, которые сейчас действуют в стране для того, чтобы недопускать выступлений лиц, угрожающих нацбезопасности.

Ответ на петицию размещен на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

В нем скзазано, что уже сейчас Минкульт составляет на основании обращений СБУ, СНБО и Нацсовета по вопросам телерадиовещания перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Гастроли таких лиц запрещены законом "О гастрольных мероприятиях в Украине". А их выступления на радио и телевидении - законом "О телевидении и радиовещании".

"Мною направлена ​​петиция Премьер-министру Украины Д.Шмыгалю, Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Данилову и Председателю Службы безопасности Украины И.Баканову с просьбой поручить в соответствии с компетенцией проработать внесенные предложения, проанализировать состояние соблюдения требований соответствующего законодательства, в частности, Закона Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" в части проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора, проработать вопросы совершенствования системы их организации и проведения, усиления ответственности за нарушение требований указанного Закона", - цитирует сайт слова президента Зеленского.

Читайте: Петиция Кондратюка о запрете концертов российских артистов набрала необходимые для реакции Зеленского 25 тыс. подписей

Автор: 

Зеленский Владимир (20883) россия (96200) артисты (281) петиция (357) гастроли (8)


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Топ комментарии
+88
Зеля слушает басту, дрочит на моргенчелена и тащится от инстасобаки
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27.10.2021 15:39 Ответить
+75
ЧМО
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27.10.2021 15:36 Ответить
+57
Зрадник
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27.10.2021 15:37 Ответить
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Виходе, якщо найвеличнішого правильно пнуть, він таки може зробити правильне двіжаніє. Респект Кондратюку, що видав п****ля у правильному напрямку. )
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28.10.2021 00:51 Ответить
А ще треба державні дотації давати, ну як кремлятник вовиним проектам і кіношкам .
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28.10.2021 03:03 Ответить
Жаль! що у ВВВ до нас не приїздили німецьки артисти. Захисників нехай відстрілюють, полонені по таборах конають , а чортзнащо, проінструктоване ФСБешниками нехай шляється по Україні
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28.10.2021 03:18 Ответить
А совсем без этой рос."культурки" оно обойтись никак не может? И почему, интересно знать?
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28.10.2021 09:21 Ответить
Яка там "культура", в росії традиції свинства закладені дуже глибоко.
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28.10.2021 10:05 Ответить
Но г-н зеленский жить без неё не может.
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28.10.2021 10:12 Ответить
Дозволю собі провангувати: відповідь мінкульту буде приблизно такою:"Ані (артисти) нє угрожают нац.бєзопасності..."
Але, на мою думку, будуть ці гастролери до тих пір, допоки будуть купувати квитки на їх виступи. (((
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28.10.2021 09:29 Ответить
Хіба немає загрози нацбезпеці, коли на сцені "кварталу" витирають підлогу українським прапором та злісно насміхаються над гуцулами і всіма україномовними? Коли нарешті покарають та видворять з України їхнього сценариста?
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28.10.2021 10:00 Ответить
Респект Вогню й іншим небайдужим, які не дають заснувати цю тему. Зрадників на гілляку.
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28.10.2021 11:08 Ответить
Де наша атомна енергетика?Чому при таких інвестиціях не перебудували ТЕЦ під єлектричну енергію,не посили ЛЕП?Де срані міністри ,що лобіювали ахмєтку,жида-песиголовця бєню і ін. злодіїв?Нах таке РНБО???!!!!!
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28.10.2021 11:56 Ответить
конченый ублюдок.....
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28.10.2021 17:35 Ответить
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