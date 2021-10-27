Зеленский поручил СБУ и СНБО разобраться с запретом гастролей артистов из РФ
Президент ответил на петицию, поданную Игорем Кондратюком, перечислив механизмы, которые сейчас действуют в стране для того, чтобы недопускать выступлений лиц, угрожающих нацбезопасности.
Ответ на петицию размещен на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
В нем скзазано, что уже сейчас Минкульт составляет на основании обращений СБУ, СНБО и Нацсовета по вопросам телерадиовещания перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Гастроли таких лиц запрещены законом "О гастрольных мероприятиях в Украине". А их выступления на радио и телевидении - законом "О телевидении и радиовещании".
"Мною направлена петиция Премьер-министру Украины Д.Шмыгалю, Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Данилову и Председателю Службы безопасности Украины И.Баканову с просьбой поручить в соответствии с компетенцией проработать внесенные предложения, проанализировать состояние соблюдения требований соответствующего законодательства, в частности, Закона Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" в части проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора, проработать вопросы совершенствования системы их организации и проведения, усиления ответственности за нарушение требований указанного Закона", - цитирует сайт слова президента Зеленского.
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Але, на мою думку, будуть ці гастролери до тих пір, допоки будуть купувати квитки на їх виступи. (((