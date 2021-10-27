В полиции рассказали подробности ДТП в Харькове: 16-летний водитель ранее привлекался к ответственности за вождение без прав, во время ДТП был трезвым

В полиции рассказали детали ДТП, которая произошла в Харькове. За рулем Infiniti, который совершил столкновение с автомобилем Сhevrolet, находился 16-летний Николай Харьковский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области Александр Умников.

Сообщается, что водитель Infiniti 2005 года рождения ехал с превышением скорости на красный свет. Его задержали и поместили в СИЗО. В госпитализации он не нуждается. При этом в крови подростка не было алкоголя и запрещенных веществ.

Сейчас проводятся следственные действия, а также назначен ряд судебных экспертиз. Правоохранители изъяли записи с уличных камер наблюдения, передали их экспертам. Последние должны установить, с какой скоростью двигался автомобиль.

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Кроме того, по данным полиции, 18 сентября патрульными был остановлен 16-летний водитель Infiniti. За нарушения ПДД он был привлечен к административной ответственности. Было составлено два протокола, их будет рассматривать суд.

Автомобиль, за рулем которого 16-летний Николай Харьковский совершил ДТП, принадлежит матери. Оба родителя парня проживают в Харькове.

Также в полиции заявили, что в июле 2021 года 16-летний водитель получил обвинительный приговор: "Есть приговор суда ... Он осужден по ч.1 ст. 122 УКУ к двум годам лишения свободы с условным сроком на 1 год. Причинение телесных повреждений средней степени тяжести, умышленное".

"Есть заявление-сообщение об угоне транспортного средства, по указанному факту идет проверка. Также будет дана основательная юридическая оценка этому и проведен ряд следственных розыскных действий", - отметил Умников.

Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. По предварительным данным, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".

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