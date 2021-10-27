В полиции рассказали подробности ДТП в Харькове: 16-летний водитель ранее привлекался к ответственности за вождение без прав, во время ДТП был трезвым
В полиции рассказали детали ДТП, которая произошла в Харькове. За рулем Infiniti, который совершил столкновение с автомобилем Сhevrolet, находился 16-летний Николай Харьковский.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области Александр Умников.
Сообщается, что водитель Infiniti 2005 года рождения ехал с превышением скорости на красный свет. Его задержали и поместили в СИЗО. В госпитализации он не нуждается. При этом в крови подростка не было алкоголя и запрещенных веществ.
Сейчас проводятся следственные действия, а также назначен ряд судебных экспертиз. Правоохранители изъяли записи с уличных камер наблюдения, передали их экспертам. Последние должны установить, с какой скоростью двигался автомобиль.
Кроме того, по данным полиции, 18 сентября патрульными был остановлен 16-летний водитель Infiniti. За нарушения ПДД он был привлечен к административной ответственности. Было составлено два протокола, их будет рассматривать суд.
Автомобиль, за рулем которого 16-летний Николай Харьковский совершил ДТП, принадлежит матери. Оба родителя парня проживают в Харькове.
Также в полиции заявили, что в июле 2021 года 16-летний водитель получил обвинительный приговор: "Есть приговор суда ... Он осужден по ч.1 ст. 122 УКУ к двум годам лишения свободы с условным сроком на 1 год. Причинение телесных повреждений средней степени тяжести, умышленное".
"Есть заявление-сообщение об угоне транспортного средства, по указанному факту идет проверка. Также будет дана основательная юридическая оценка этому и проведен ряд следственных розыскных действий", - отметил Умников.
Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. По предварительным данным, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.
СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".
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родаки малолетнего придурка первым делом (еще не зная о серьезности аварии) бросились в полицию с заявлением об угоне..
Типа - машина наша, но ее угнали непонятные лица.
Вот потому этот "водитель" и попытался удрать с места аварии (со слов свидетелей)..
да и его отец утром пытался отмазаться, мол "в машине было еще трое и кто за рулем был - не знаем"
Медаль ?
ДЕБИЛ ОТ ПРИРОДЫ
1. Машинку жалко
2. Прийдется денег отдать больше, чем обычно
Сомневаюсь, что еще о чем-то думает...
а этот чувак взломал правосудие и вообще Законы Украины просто и беспринцыпно
Типа - машина наша, но ее угнали непонятные лица. авось прокатит и отмажутся в суде "угоном неизвестными"
Вот потому этот "водитель" и попытался удрать с места аварии (со слов свидетелей)..
да и его отец утром пытался отмазаться, мол "в машине было еще трое и кто за рулем был - не знаем"
Автомобиль Infiniti, на котором 16-летний Николай Харьковский попал в ДТП, зарегистрирован на его мать.
Водительского удостоверения парню не выдавали вовсе.
По указаному факту следователи внесли ведомости в Реестр досудебных расследований по статье 287 Уголовного кодекса Украины за допуск за руль лица, не имеющего права на управление транспортным средством.
Об этом сегодня журналистам сообщил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления облУНП Александр Умников.
Мать была основателем ООО "Финансовая инициатива", которое предоставляло брокерские услуги и проводило операции с ценными бумагами.
Отец занимается оптовой торговлей мясом и мясными продуктами. В соцсетях пишут, что, в частности, он торговал на Центральном рынке.
В полиции сообщили, что оба родителя живут в Харькове (в соцсетях распространяли информацию, что мать живет в Австралии).
Newsroom удалось связаться по телефону с отцом 16-летнего лихача, однако он отказался говорить о своем сыне и ДТП.
"Я не буду отвечать на ваши вопросы, я очень устал", - сказал Михаил Харьковский, добавив, что находится с супругой в разводе и намерен помочь пострадавшим и семье погибшего.
Также стало известно, что Николай Харьковский является студентом одного из харьковских техникумов, а ранее учился в частной гимназии "Очаг".
"Николай к нам зачислен был в пятый класс. Он учился на дистанционной форме обучения, работы он сдавал на среднем и достаточном уровне, были и "10". Два года назад, сразу после девятого класса родители забрали документы", - рассказала директор гимназии Лариса Середа.
Сейчас Николай Харьковский находится в изолятере временного содержание. Полиция и прокуратура будет настаивать на заключении несовршеннолетнего под стражу. Меру пресечения ему суд определит завтра.
ну если был трезв и докажут что все таки оно было за рулем, то папики придумают-купят справку о эпилептическом припадке (которым внезапно заразился или еще какой-нить смертельной болезни)
-якщо підтвердиться, що за кермом буля ця тварина, і дійсно угнала, це ще одна стаття;
-якщо він не уганяв, а такі ж скоти батьки дали самі йому, тоді вони повинні отримати кримінальне впровадження за неправдиву заяву до поліції.
2.Правоохранители изъяли записи с уличных камер наблюдения, передали их экспертам.
3.За два месяца следствие не выяснило, кто был за рулем машины в ДТП с участием нардепа Трухина.
4.Результаты токсикологической экспертизы народного депутата Антона Полякова - "Обычно она делается где-то до недели."