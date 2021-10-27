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Новости ДТП
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В полиции рассказали подробности ДТП в Харькове: 16-летний водитель ранее привлекался к ответственности за вождение без прав, во время ДТП был трезвым

В полиции рассказали подробности ДТП в Харькове: 16-летний водитель ранее привлекался к ответственности за вождение без прав, во время ДТП был трезвым

В полиции рассказали детали ДТП, которая произошла в Харькове. За рулем Infiniti, который совершил столкновение с автомобилем Сhevrolet, находился 16-летний Николай Харьковский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области Александр Умников.

Сообщается, что водитель Infiniti 2005 года рождения ехал с превышением скорости на красный свет. Его задержали и поместили в СИЗО. В госпитализации он не нуждается. При этом в крови подростка не было алкоголя и запрещенных веществ.

Сейчас проводятся следственные действия, а также назначен ряд судебных экспертиз. Правоохранители изъяли записи с уличных камер наблюдения, передали их экспертам. Последние должны установить, с какой скоростью двигался автомобиль.

Также читайте: "Из Коли хотят сделать преступника", - отец 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП в Харькове, не считает его виновным

Кроме того, по данным полиции, 18 сентября патрульными был остановлен 16-летний водитель Infiniti. За нарушения ПДД он был привлечен к административной ответственности. Было составлено два протокола, их будет рассматривать суд.

Автомобиль, за рулем которого 16-летний Николай Харьковский совершил ДТП, принадлежит матери. Оба родителя парня проживают в Харькове.

Также в полиции заявили, что в июле 2021 года 16-летний водитель получил обвинительный приговор: "Есть приговор суда ... Он осужден по ч.1 ст. 122 УКУ к двум годам лишения свободы с условным сроком на 1 год. Причинение телесных повреждений средней степени тяжести, умышленное". 

"Есть заявление-сообщение об угоне транспортного средства, по указанному факту идет проверка. Также будет дана основательная юридическая оценка этому и проведен ряд следственных розыскных действий", - отметил Умников.

Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. По предварительным данным, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".

Читайте: 16-летний парень, устроивший смертельное ДТП в Харькове, ранее отделался условным сроком и штрафом за четыре выстрела в лицо женщине, - юрист

Автор: 

ДТП (7686) Нацполиция (16562) Харьков (7581)


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Топ комментарии
+19
Сейчас у него в голове две мысли:
1. Машинку жалко
2. Прийдется денег отдать больше, чем обычно

Сомневаюсь, что еще о чем-то думает...
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27.10.2021 16:12 Ответить
+12
"Есть заявление-сообщение об угоне транспортного средства, по указанному факту идет проверка"

родаки малолетнего придурка первым делом (еще не зная о серьезности аварии) бросились в полицию с заявлением об угоне..
Типа - машина наша, но ее угнали непонятные лица.
Вот потому этот "водитель" и попытался удрать с места аварии (со слов свидетелей)..
да и его отец утром пытался отмазаться, мол "в машине было еще трое и кто за рулем был - не знаем"
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27.10.2021 16:41 Ответить
+10
По информации от сестры одного из пассажиров Инфинити, родственники виновника Николая предлагают огромную сумму бабок, чтобы тот взял всю вину на себя за него
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27.10.2021 16:18 Ответить
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может он и был трезвым, но под метом например....
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27.10.2021 16:04 Ответить
"Есть заявление-сообщение об угоне транспортного средства, по указанному факту идет проверка"

родаки малолетнего придурка первым делом (еще не зная о серьезности аварии) бросились в полицию с заявлением об угоне..
Типа - машина наша, но ее угнали непонятные лица.
Вот потому этот "водитель" и попытался удрать с места аварии (со слов свидетелей)..
да и его отец утром пытался отмазаться, мол "в машине было еще трое и кто за рулем был - не знаем"
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27.10.2021 16:41 Ответить
туповата звичайно спроба, його на місці й затримали, удар прийшовся на праву сторону, бо воно намагалось вирулити або прикритись від удара, тому то й менше всіх постраждав. нехайно інші потерпілі очухаються, і їх допитають, то здадуть те чмо з потрохами.
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27.10.2021 21:06 Ответить
Харьковский -це реальне прізвище чи погрємуха якась пріблатньонна?
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27.10.2021 16:06 Ответить
Может ХарькОвский...
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27.10.2021 16:10 Ответить
Реальне Подзаборний
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27.10.2021 16:10 Ответить
бгізбанні в 20-30х минулого сторіччя змінювали прізвища, брали собі Уманський, Харківський, Ровенський, і т.п., це один з їхніх нащадків.
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27.10.2021 21:07 Ответить
Тягнуть на умовне.краще щоб його мама випісяла на лопухи
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27.10.2021 16:08 Ответить
Был трезв ?

Медаль ?
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27.10.2021 16:10 Ответить
ОРДЕН!!! КАК МИНИМУМ!!!
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27.10.2021 16:21 Ответить
"При этом в крови подростка не было алкоголя и запрещенных веществ"
ДЕБИЛ ОТ ПРИРОДЫ
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27.10.2021 16:51 Ответить
Сейчас у него в голове две мысли:
1. Машинку жалко
2. Прийдется денег отдать больше, чем обычно

Сомневаюсь, что еще о чем-то думает...
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27.10.2021 16:12 Ответить
как там обесщали вознаграждение за взлом ДиЯ

а этот чувак взломал правосудие и вообще Законы Украины просто и беспринцыпно
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27.10.2021 16:13 Ответить
да ничего он не взламывал, он написал программку куда можно было вставлять картинки и кинул её на файлообменник, лохи начали её скачивать и лепить туда свои фото, но картинки эти до сраки, всё проверяется QR кодами.
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27.10.2021 16:39 Ответить
Самое забавное, что лохи лепили туда свои фотки на фоне обоев и прочего
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28.10.2021 09:34 Ответить
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28.10.2021 13:13 Ответить
я даже хз, при чем тут алкоголь в крови. у него нет права управлять транспортным средством, по определению! поэтому статья должна быть не "дорожная", а, допустим, просто "убийство". группой лиц, по предварительному сговору. и не надо травить мальчика.
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27.10.2021 16:15 Ответить
Тверезий, кажете? То, типу, як виправдовує, а чи як? А далі що? Експертиза встановить, що то не він за кермом, що то в нього щось там було, приступ якоїсь невідомої хвороби? Або що взагалі того ДТП і не було може? Відморожене на всю голову створіння, а йому ж лише 16. А ви відмажте його, відмажте, то в 26 воно вам таке витворить...
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27.10.2021 16:16 Ответить
Чего докопались? Это стандартная процедура, о результатах которой сообщили. Алкоголь утяжаляет любую статью, поэтому человеку совершившому преступление, делают проверку на бухлишко в крови и наркоту.
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27.10.2021 16:21 Ответить
Хм... Як би ж то... Далі буде... Тим більше, хрен то правда.
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27.10.2021 16:24 Ответить
малому підора насрати на людей, суд куплять і буде за три роки вдома, кращє б його в гандон 16-ть років тому злили...
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27.10.2021 16:16 Ответить
ось його реакція: "Вчера после ДТП Николай кричал, что его мама связана с прокуратурой, и она все порешает, а папа мясной олигарх. На месте аварии их не было. Приезжал какой-то Колин друг и дружки родителей, которые тыкали деньги полиции прямо в больнице … (Николай) все время кричал полиции: "Да пошли вы все на х*й, меня отмажут, и я буду жить за границей".
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27.10.2021 18:23 Ответить
По информации от сестры одного из пассажиров Инфинити, родственники виновника Николая предлагают огромную сумму бабок, чтобы тот взял всю вину на себя за него
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27.10.2021 16:18 Ответить
"Есть заявление-сообщение об угоне транспортного средства, по указанному факту идет проверка. Также будет дана основательная юридическая оценка этому и проведен ряд следственных розыскных действий", - отметил Умников. Вот интересно если проверят и выясниться что это "лажа чистой воды", простой способ запутать следствие, как надо поступить с тем кто заведомо дает ложные показания и заставляет ментов делать дурную работу?? Неужели за это не предусмотрена статья годиков эдак на 3 в места не столь отдаленные?? Ну за ранее же виден развод??
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27.10.2021 16:20 Ответить
Так я не понял, он угнал тачку матери, или она ему дала покататься?
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27.10.2021 16:23 Ответить
Есть заява на угон. Идёт разбирательство как о ложном заявлении с целью скрыть преступление негодяя. Родители говорят, что её не подавали
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27.10.2021 16:28 Ответить
родаки малолетнего придурка первым делом (еще не зная о серьезности аварии) бросились в полицию с заявлением об угоне..
Типа - машина наша, но ее угнали непонятные лица. авось прокатит и отмажутся в суде "угоном неизвестными"
Вот потому этот "водитель" и попытался удрать с места аварии (со слов свидетелей)..
да и его отец утром пытался отмазаться, мол "в машине было еще трое и кто за рулем был - не знаем"
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27.10.2021 16:43 Ответить
водителю 16 лет. он уже привлекался за вождение без прав? еслиб папа или мама сели на пару лет за передачу руля, то этого небылоб!!!. он в 14-15 лет уже стрелял в супермаркете. ему за это что то было? сейчас подержат в сизо 1,5 года, потом дадут 3 и сразу на свободу. делай то же самое...
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27.10.2021 16:30 Ответить
Если преступника не закроют - недовольство нацполицией, судами и прокуратурой может вылиться на улицы. И тогда уже ничто не оставит людей от самосуда над теми же правоохранителями. Возможен даже локальный майдан. Врадиевку помните?
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27.10.2021 16:38 Ответить
Де, в Харкові? В місті, де голосують за покійника?
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27.10.2021 17:05 Ответить
Харковчане, подскажите чем его родители занимаются? какой бизнес?
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27.10.2021 16:41 Ответить
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Автомобиль Infiniti, на котором 16-летний Николай Харьковский попал в ДТП, зарегистрирован на его мать.
Водительского удостоверения парню не выдавали вовсе.
По указаному факту следователи внесли ведомости в Реестр досудебных расследований по статье 287 Уголовного кодекса Украины за допуск за руль лица, не имеющего права на управление транспортным средством.
Об этом сегодня журналистам сообщил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления облУНП Александр Умников.

Мать была основателем ООО "Финансовая инициатива", которое предоставляло брокерские услуги и проводило операции с ценными бумагами.
Отец занимается оптовой торговлей мясом и мясными продуктами. В соцсетях пишут, что, в частности, он торговал на Центральном рынке.
В полиции сообщили, что оба родителя живут в Харькове (в соцсетях распространяли информацию, что мать живет в Австралии).

Newsroom удалось связаться по телефону с отцом 16-летнего лихача, однако он отказался говорить о своем сыне и ДТП.

"Я не буду отвечать на ваши вопросы, я очень устал", - сказал Михаил Харьковский, добавив, что находится с супругой в разводе и намерен помочь пострадавшим и семье погибшего.

Также стало известно, что Николай Харьковский является студентом одного из харьковских техникумов, а ранее учился в частной гимназии "Очаг".

"Николай к нам зачислен был в пятый класс. Он учился на дистанционной форме обучения, работы он сдавал на среднем и достаточном уровне, были и "10". Два года назад, сразу после девятого класса родители забрали документы", - рассказала директор гимназии Лариса Середа.

Сейчас Николай Харьковский находится в изолятере временного содержание. Полиция и прокуратура будет настаивать на заключении несовршеннолетнего под стражу. Меру пресечения ему суд определит завтра.
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27.10.2021 17:11 Ответить
в 16 лет и уже привлекался за вождение без прав???
ну если был трезв и докажут что все таки оно было за рулем, то папики придумают-купят справку о эпилептическом припадке (которым внезапно заразился или еще какой-нить смертельной болезни)
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27.10.2021 17:03 Ответить
Хєрня в тому, що зважаючи на вік, "лише" одного загиблого і те, що був тверезий (до речі, саме в цьому випадку я навіть цьому можу і повірити - в 16 і без алкоголю та наркоти дурості вистачає), він за законом (навіть без підмазування) отримає 4-5 років. Вийде в 20 готовий продовжувати свою карколомну кар'єру ублюдка.
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27.10.2021 23:46 Ответить
Цікава ситуація з заявою про угін:
-якщо підтвердиться, що за кермом буля ця тварина, і дійсно угнала, це ще одна стаття;
-якщо він не уганяв, а такі ж скоти батьки дали самі йому, тоді вони повинні отримати кримінальне впровадження за неправдиву заяву до поліції.
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27.10.2021 17:23 Ответить
1.При этом в крови подростка не было алкоголя и запрещенных веществ.
2.Правоохранители изъяли записи с уличных камер наблюдения, передали их экспертам.
3.За два месяца следствие не выяснило, кто был за рулем машины в ДТП с участием нардепа Трухина.
4.Результаты токсикологической экспертизы народного депутата Антона Полякова - "Обычно она делается где-то до недели."
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27.10.2021 17:47 Ответить
Отпустить его! А перед этим привязать за ноги к двум березам.
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27.10.2021 18:53 Ответить
Где-то в комфортной камере скучает Зайцева)))
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27.10.2021 19:42 Ответить
 
 