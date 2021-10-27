Месяц в реанимации, оба не привиты: на Львовщине пожилые супруги умерли в один день от COVID-19

На Львовщине от осложнений COVID-19 умерли пожилые супруги.

Это произошло в один день – 26 октября – в Новояворовской больнице, сообщила сестра умершей, а также подтвердил 24 каналу главврач медучреждения Григорий Мороз, сообщает Цензор.НЕТ.

"Всю жизнь вместе: школа, женитьба в 18 лет, рождение замечательных сыновей и прекрасной дочери, одна палата в реанимации в течение месяца.... Она всегда шутила, что они умрут в один день, а он добавлял: "Только ты немного быстрее...". Так и случилось - они умерли в один день, Володя смог прожить без Марии только 12 часов... Как же мучительно больно", - рассказала сестра умершей Леся Баранюк.

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Супруги не были привиты от коронавируса, говорит врач.



Он добавил, что умершим было по 66 лет. Их госпитализировали с пневмонией еще 29 сентября. Владимир раньше пережил инфаркт, а у его супруги диагностировали сахарный диабет.

По словам Мороза, в течение сентября – октября в Новояворовской больнице от коронавируса умерли 59 человек. Все они были невакцинированы.