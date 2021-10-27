Месяц в реанимации, оба не привиты: на Львовщине пожилые супруги умерли в один день от COVID-19
На Львовщине от осложнений COVID-19 умерли пожилые супруги.
Это произошло в один день – 26 октября – в Новояворовской больнице, сообщила сестра умершей, а также подтвердил 24 каналу главврач медучреждения Григорий Мороз, сообщает Цензор.НЕТ.
"Всю жизнь вместе: школа, женитьба в 18 лет, рождение замечательных сыновей и прекрасной дочери, одна палата в реанимации в течение месяца.... Она всегда шутила, что они умрут в один день, а он добавлял: "Только ты немного быстрее...". Так и случилось - они умерли в один день, Володя смог прожить без Марии только 12 часов... Как же мучительно больно", - рассказала сестра умершей Леся Баранюк.
Супруги не были привиты от коронавируса, говорит врач.
Он добавил, что умершим было по 66 лет. Их госпитализировали с пневмонией еще 29 сентября. Владимир раньше пережил инфаркт, а у его супруги диагностировали сахарный диабет.
По словам Мороза, в течение сентября – октября в Новояворовской больнице от коронавируса умерли 59 человек. Все они были невакцинированы.
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Цікаво, хто їх заразив... і чи йому добре спиться.
так сказали на Кол+Кол
66 років це далеко не старість. Вони могли би прожити ще років 20.
Так что не проходит Ваша выдуска проверку на правдоподобность.
Запалення легенів часто мають і молоді, не лише старше покоління.
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Люди сами принимают большиснтво решений, определяющих их жизнь.
Мог бы не читать. Результат был бы тем же.
не дали шанса буржуинам модифицировать свой ДНК через вакцинацию.
Мой пост циничный да циничный, но может кто-то его прочтёт и сделает правильные выводы что спасение утопающих в руках самих утопающих.
(вакцинируйтесь если хотите жить)
https://www.youtube.com/watch?v=cxxrsKSejhE&ab_channel=Astralionica
Не дал свой ДНК разрушить.
И гробовщик не бьёт баклуши.