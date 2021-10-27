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Новости Коронавирус и карантин
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Месяц в реанимации, оба не привиты: на Львовщине пожилые супруги умерли в один день от COVID-19

Месяц в реанимации, оба не привиты: на Львовщине пожилые супруги умерли в один день от COVID-19

На Львовщине от осложнений COVID-19 умерли пожилые супруги.

Это произошло в один день – 26 октября – в Новояворовской больнице, сообщила сестра умершей, а также подтвердил 24 каналу главврач медучреждения Григорий Мороз, сообщает Цензор.НЕТ.

"Всю жизнь вместе: школа, женитьба в 18 лет, рождение замечательных сыновей и прекрасной дочери, одна палата в реанимации в течение месяца.... Она всегда шутила, что они умрут в один день, а он добавлял: "Только ты немного быстрее...". Так и случилось - они умерли в один день, Володя смог прожить без Марии только 12 часов... Как же мучительно больно", - рассказала сестра умершей Леся Баранюк.

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Супруги не были привиты от коронавируса, говорит врач.

Он добавил, что умершим было по 66 лет. Их госпитализировали с пневмонией еще 29 сентября. Владимир раньше пережил инфаркт, а у его супруги диагностировали сахарный диабет.

По словам Мороза, в течение сентября – октября в Новояворовской больнице от коронавируса умерли 59 человек. Все они были невакцинированы.

Автор: 

карантин (16729) смерть (9251) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2935)


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Топ комментарии
+18
Так. Особливо якщо навколо повно довбнів які і не думають убезпечувати від хвороби не лише себе, а і інших.
66 років це далеко не старість. Вони могли би прожити ще років 20.
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27.10.2021 16:14 Ответить
+14
Вполне возможно, что тот же, кто отговаривал от вакцинации.
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27.10.2021 16:10 Ответить
+12
вас бы ЗЕбилов закрыть...!
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27.10.2021 16:22 Ответить
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как это романтично умереть в один день, когда всю жизнь любили друг друга
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27.10.2021 16:07 Ответить
Але вони могли би ще жити.
Цікаво, хто їх заразив... і чи йому добре спиться.
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27.10.2021 16:08 Ответить
Вполне возможно, что тот же, кто отговаривал от вакцинации.
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27.10.2021 16:10 Ответить
А навіщо жити якщо ти вже один?
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27.10.2021 16:12 Ответить
Логично. Тем более, в Украине.
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27.10.2021 16:18 Ответить
Ты не одын. Одын + Одын так сказали на Г+Г
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27.10.2021 16:26 Ответить
так сказали на Зе+Зе

так сказали на Кол+Кол
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27.10.2021 18:13 Ответить
Ти не один. Ты- ноль
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27.10.2021 19:04 Ответить
Гепа - ты ли это из ада? Помноженный на 0.
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28.10.2021 11:06 Ответить
Та где угодно могли подцепить вирус, дело то не хитрое.
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27.10.2021 16:11 Ответить
Так. Особливо якщо навколо повно довбнів які і не думають убезпечувати від хвороби не лише себе, а і інших.
66 років це далеко не старість. Вони могли би прожити ще років 20.
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27.10.2021 16:14 Ответить
Я когда статью читал, написано пожилые, то сразу подумал, что им лет по 80. А так-то да 66 лет это не возраст вообще, особенно в нормальной стране
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27.10.2021 16:19 Ответить
инфаркт! сахарный диабет! о какой вакцине? что вы несете! это и так долго прожили с такими болячками! бессмертия хотите? тогда ко Христу обращайтесь!
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27.10.2021 16:28 Ответить
Я перенес инфаркт в 45, 9 лет назад. Так что, пора? Да, полгода назад переболел в легкой форме, два месяца назад вакцинировался.
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27.10.2021 16:35 Ответить
Слыш, Зибров, где я хоть раз вакцЫну упомянул в постах на этой ветке?
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27.10.2021 16:35 Ответить
я понял что ты согласен с заданным тоном статьи и коментов...не???
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27.10.2021 16:39 Ответить
Ну согласно статистике https://zn.ua/UKRAINE/hosstat-obnarodoval-dannye-po-prodolzhitelnost-zhizni-v-ukraine.html средняя продолжительность жизни в Украине у мужчин 66,92 года, женщин 76,98, общая 72,01. Так что на счет могли бы жить еще лет 20 сильно оптимистично заявлено.
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27.10.2021 16:32 Ответить
Могли бы жить еще лет 20 если бы жили за бугром, а не в Украине или на параше с беларусью...
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27.10.2021 16:34 Ответить
Ну это уже из разряда гадания на кофейной гуще. Факт остается фактом. Средняя продолжительность жизни в Украине такова. И нужно еще учитывать, что один из супругов пережил инфаркт, а другая болела сахарным диабетом. Что как бы также не способствует увеличению продолжительности жизни. Иначе говоря пожилые (по украинским меркам) люди с хроническими заболеваниями.
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27.10.2021 16:52 Ответить
Тот кто дожил до 60 имеет высокие шансы дожить и до 80. Ибо чтобы средняя продолжительность жизни была 66 лет, они должны прожить и за себя и за тех, кто умер до этого возраста. Например, в Раше до 60 лет доживает 42% мужчин из тех, кто умудрился дожить до 20.
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27.10.2021 16:53 Ответить
А с чего Вы взяли, что они не формируют своими смертями общую статистику? С чего Вы взяли, что именно они должны были прожить и за себя и за того парня, что умер раньше? Может они входят в тот перечень парней и девчат которые по статистике умирают на 3-7 лет позже тех кто умирает до 60 лет. И до 60 лет дожить шансы гораздо выше чем после 60. Вы это должны и сами понимать. Для этого достаточно сравнить численность населения по различным возрастным категориям. Да собственно тут можно и не сравнивать. Сама житейская логика дает наглядно результат.
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27.10.2021 17:47 Ответить
Для тугодумов повторяю. "Тот кто дожил до 60 имеет высокие шансы дожить и до 80."
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27.10.2021 17:58 Ответить
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27.10.2021 18:25 Ответить
Из женщин 60-летнего возраста в Украине до 80 лет доживает больше половины, из мужчин - примерно 30%. Так что для мужчины и женщины независимо умереть от старости даже в один год вероятность невысокая, а в один день - исчезающе мала.
Так что не проходит Ваша выдуска проверку на правдоподобность.
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27.10.2021 21:28 Ответить
онуки-дiти
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27.10.2021 16:40 Ответить
Хворіють цілими родинами.
Запалення легенів часто мають і молоді, не лише старше покоління.
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27.10.2021 16:07 Ответить
Это ли не прекрасно во всех смыслах...
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27.10.2021 16:08 Ответить
Прекрасно было бы не умереть.
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27.10.2021 16:30 Ответить
Да. Но для повышения шансов на это надо было вакцинироваться.
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27.10.2021 16:38 Ответить
Все получилось так, как и обещали друг другу в ЗАГСе - умерли в один день
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27.10.2021 16:10 Ответить
Цинизм соевых уже зашкаливает.
Закройте комментарии.
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27.10.2021 16:13 Ответить
вас бы ЗЕбилов закрыть...!
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27.10.2021 16:22 Ответить
Сумна історія...У знайомих в будинку схожа трагедія -спочатку чоловік,а через неділю дружина.
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27.10.2021 16:17 Ответить
А еще через неделю дети въехали в квартиру родителей.
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27.10.2021 16:19 Ответить
Не знаю.Але сім'ї вже нема.Дуже шкода
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27.10.2021 16:22 Ответить
На всех жалелки не хватит.

Люди сами принимают большиснтво решений, определяющих их жизнь.
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27.10.2021 16:41 Ответить
НУ не тулиться же им всю жизнь по съемным квартирам.
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27.10.2021 16:22 Ответить
Логично. Поэтому можно было бы и крысиным ядом ускорить. Так оно даже надежнее.
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27.10.2021 16:41 Ответить
Прекрасные дети живут отдельно, скорее всего за океаном....
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27.10.2021 16:21 Ответить
ушлепки уколотые свалите нахер с этой ленты со своим галимым трепом
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27.10.2021 16:21 Ответить
Не вы ли их заразили?
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27.10.2021 16:38 Ответить
Как трогательно! И все не вакцинированы! (у кого была справка - купил 146%)
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27.10.2021 16:23 Ответить
Невакциновані, переважно, цих новин не читають! Так що, смерть подружжя, так і не стане комусь уроком скоріше за все!
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27.10.2021 16:25 Ответить
орз та грип з носінням масок став менш розповсюдженим серед тих, хто все ж носить маски - бо кількість вірусних частин та вірусу менше попадає до організму
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27.10.2021 16:34 Ответить
Нікуди він не дівся, минулої зими був (я саме грипом ворів, а не ковідом) і цієї вернеться!
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27.10.2021 16:40 Ответить
медстатистика утверждает снижение гриппа и исчезновение отдельных его штампов
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27.10.2021 16:43 Ответить
чесно кажучі - ну і не треба... а то знову зелебородько папріколу оберуть , майстра з боротьби з коронавірусом.... Рейтинги падають, лохторат вимирає....
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27.10.2021 16:31 Ответить
Ну я читаю. Чо сказать то хотел?
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27.10.2021 16:33 Ответить
Смотришь в книгу - видишь фигу.

Мог бы не читать. Результат был бы тем же.
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27.10.2021 16:39 Ответить
А вы из принципа или уколов боитесь?
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27.10.2021 16:40 Ответить
Мы не боимся. А что?
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27.10.2021 16:41 Ответить
Тогда почему не хотите вакцинироваться?
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27.10.2021 16:57 Ответить
Они сделали свой выбор,
не дали шанса буржуинам модифицировать свой ДНК через вакцинацию.
Мой пост циничный да циничный, но может кто-то его прочтёт и сделает правильные выводы что спасение утопающих в руках самих утопающих.

(вакцинируйтесь если хотите жить)
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27.10.2021 16:34 Ответить
І цілий місяць займали два реанімаційних місця, які могли використатись для людей з іншими болячками.
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27.10.2021 16:45 Ответить
100% ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ довод в пользу вакцинации!
https://www.youtube.com/watch?v=cxxrsKSejhE&ab_channel=Astralionica
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27.10.2021 16:54 Ответить
З такими болячками померли б і щепленими, а може і від щеплення. Хворі важкими хворобами завжди в зоні ризику, ковід просто добиває.
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27.10.2021 17:42 Ответить
Два плюса внёс вакцинофоб:
Не дал свой ДНК разрушить.
И гробовщик не бьёт баклуши.
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27.10.2021 18:21 Ответить
Колин Паувел , полностью вакцинированный умер от короны ,а вы тут про украинских пенсионеров которые живут на мизарные пенсии .
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27.10.2021 18:38 Ответить
Сегодня умер мой бывший партнер по бизнесу. 51 год. 10 дней в реанимации и все. Не вакцинировался. Хоть и доставил хлопот и нервов, но как-то все равно ужасно прикоснуться к такой смерти.
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27.10.2021 18:38 Ответить
женЯтся до 40 тока идиоты а умные вашпе не женяться..
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27.10.2021 19:04 Ответить
_Достали нагнетать, уроды! Когда кто-то давит (пытается) на эмоции - значит я понимаю что подлецы пытаются меня обмануть и манипулировать мною.
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27.10.2021 19:30 Ответить
С сахарным диабетом!!!! Угомонитесь вакцинаторы, не поможет вас говеный пфайзер при наличии хронических болезней.
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27.10.2021 19:39 Ответить
 
 