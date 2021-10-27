Рада на следующей неделе может провести два внеочередных заседания, - "слуга народа" Кравчук

Верховная Рада на следующей пленарной неделе может провести два внеочередных заседания во вторник, 2 ноября, и в четверг, 4 ноября.

Об этом сообщила заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа", народный депутат Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы планируем предварительно проведение внеочередных заседаний на следующей неделе. Во вторник более вероятно", - отметила она.

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По словам депутата, приблизительная повестка дня внеочередного заседания во вторник предусматривает рассмотрение законопроектов, связанных со страховым бизнесом, и необходимых для стимулирования инвестиций в промышленность. Кроме этого, предварительно планируется принятие решения о проекте закона №5864 "О внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины по установлению праздничного дня - День Украинской Государственности".

Вместе с тем, Кравчук не исключает проведение внеочередного заседания в четверг. По ее словам, сейчас формируется повестка дня такого заседания, но пока "нет ясности" относительно того, состоится ли оно.

Как сообщалось, следующая пленарная неделя продлится 2-5 ноября.