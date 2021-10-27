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Рада на следующей неделе может провести два внеочередных заседания, - "слуга народа" Кравчук

Рада на следующей неделе может провести два внеочередных заседания, -

Верховная Рада на следующей пленарной неделе может провести два внеочередных заседания во вторник, 2 ноября, и в четверг, 4 ноября.

Об этом сообщила заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа", народный депутат Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы планируем предварительно проведение внеочередных заседаний на следующей неделе. Во вторник более вероятно", - отметила она.

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По словам депутата, приблизительная повестка дня внеочередного заседания во вторник предусматривает рассмотрение законопроектов, связанных со страховым бизнесом, и необходимых для стимулирования инвестиций в промышленность. Кроме этого, предварительно планируется принятие решения о проекте закона №5864 "О внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины по установлению праздничного дня - День Украинской Государственности".

Вместе с тем, Кравчук не исключает проведение внеочередного заседания в четверг. По ее словам, сейчас формируется повестка дня такого заседания, но пока "нет ясности" относительно того, состоится ли оно.

Как сообщалось, следующая пленарная неделя продлится 2-5 ноября.

Автор: 

ВР (29285) внеочередное заседание (262) Кравчук Евгения (368)


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Как мы рады! Опять мажоры какой-нибудь цинизм придумают....
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27.10.2021 16:24 Ответить
ДУРНОрежим пашьол !!!
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27.10.2021 16:25 Ответить
шо такое режім на полуавтоматє - ето когда рейтінг вови подимєтся вручную голосованіеєм слуг, а падает сам тіпа автоматическі ...
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27.10.2021 16:29 Ответить
может провести.-А может и не провести. Хрен его , этот обезьянник Коломойского, знает. Философствует Кравчук.
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27.10.2021 16:28 Ответить
А толку.
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27.10.2021 16:31 Ответить
Два то замало. От як би 12-15, то було б діло.
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27.10.2021 16:36 Ответить
Эти хитродупые слуги самого наглого бандита какламоя протянут под каким -нибудь соусом нужный для него закон или для путлера
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27.10.2021 16:39 Ответить
 
 