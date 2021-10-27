"Слуги народа" на заседании фракции 1 ноября рассмотрят кадровые изменения в Кабмине, - Кравчук

Фракция "Слуга народа" на заседании политсилы в понедельник, 1 ноября, рассмотрит вопросы кадровых изменений в Кабинете Министров и недельную повестку дня пленарных заседаний Верховной Рады.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила замглавы фракции Евгения Кравчук.

"Мы планируем в понедельник вечером заседание фракции, где обсудим кадровые вопросы и повестку дня на неделю", - отметила парламентарий.

Кроме того, она проинформировала, что 28 октября состоится заседание малой фракции, то есть руководства и глав комитетов, на котором будут предварительно рассматриваться возможные кадровые изменения в Кабмине. Кравчук отметила, что будут обсуждаться ротации в пяти министерствах, но она отказалась их называть.

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