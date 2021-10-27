5 041 16
В НАБУ более десятка заявлений относительно зарплат "в конвертах" для нардепов, - Сытник
В Национальном антикоррупционном бюро находится более десяти заявлений, в которых говорится о получении народными депутатами денег "в конвертах".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.
"Конечно, есть такие обращения. Количество заявлений - более десятка", - сказал он, отвечая на вопрос, реагирует ли бюро на сообщения в прессе по поводу получения нардепами так называемых доплат в конвертах.
Сытник добавил, что бюро реагирует на заявления в соответствии с законодательством.
Топ комментарии
+11 Колыван Спикер
показать весь комментарий27.10.2021 16:44 Ответить Ссылка
+7 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий27.10.2021 16:44 Ответить Ссылка
+6 Колыван Спикер
показать весь комментарий27.10.2021 16:46 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
то правым глазом то левым
Очень эффективный результат
Какие еще надо доказательства ???
Цікаво дізнатися як бюро реагує? Судячи з усього - ніяк, бо цього Ситника вже давно приручили і кляпа в рот засунули. Тільки й може щось вякати що йому дозволять.