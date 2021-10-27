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Новости Борьба с коррупцией
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В НАБУ более десятка заявлений относительно зарплат "в конвертах" для нардепов, - Сытник

В НАБУ более десятка заявлений относительно зарплат

В Национальном антикоррупционном бюро находится более десяти заявлений, в которых говорится о получении народными депутатами денег "в конвертах".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"Конечно, есть такие обращения. Количество заявлений - более десятка", - сказал он, отвечая на вопрос, реагирует ли бюро на сообщения в прессе по поводу получения нардепами так называемых доплат в конвертах.

Сытник добавил, что бюро реагирует на заявления в соответствии с законодательством.

Также читайте: Рада привела закон о НАБУ в соответствие с Конституцией

Автор: 

НАБУ (4233) ВР (29285) коррупция (8578) Сытник (958)


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Топ комментарии
+11
Ну и где результаты расследований? Смерть Полякова?
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27.10.2021 16:44 Ответить
+7
судя по результату-там не только заявления,но и сами конверты...
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27.10.2021 16:44 Ответить
+6
Торговля Сытника с Ермаком....
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27.10.2021 16:46 Ответить
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Ну и где результаты расследований? Смерть Полякова?
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27.10.2021 16:44 Ответить
было же сказано - Сытник добавил, что бюро реагирует на заявления в соответствии с законодательством. Источник:
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27.10.2021 16:46 Ответить
реагируют
то правым глазом то левым
Очень эффективный результат
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27.10.2021 16:49 Ответить
ищут
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27.10.2021 17:08 Ответить
судя по результату-там не только заявления,но и сами конверты...
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27.10.2021 16:44 Ответить
тобто вже слуг перевербували - чекають на відосик з доказами?
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27.10.2021 16:45 Ответить
Торговля Сытника с Ермаком....
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27.10.2021 16:46 Ответить
До купы. "Слугам народа" раздавали деньги за поддержку закона об олигархах прямо в туалете ВР, - нардеп Поляков.
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27.10.2021 16:57 Ответить
Вещдоки изъяты.
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27.10.2021 16:57 Ответить
Зарплаты в конвертах были, есть и будут до тех пор, пока это правительство у власти.
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27.10.2021 17:00 Ответить
Ситник вирішив що за ті кошти що отримує від платників можна лише виявляти глибоке занепокоєння,і більше нічого не робити.
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27.10.2021 17:09 Ответить
Татарова вже розслідували. Генпрокурворша відмазала. Одна надія на зміну влади. Але ці недоумки стільки натворили, що будуть триматися всіма способами. Вбивство Полякова це тільки початок.
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27.10.2021 17:56 Ответить
Шо там расследовать!? Оно ходило пешком до депутатства, перебивалось случайными заработками (фотограф, продавец, няня, мелкий фермер и т.п.), а тут бац - регулярно за границу на отдых, тачка под жопой, а у некоторых с водителем, квартиры, земля...
Какие еще надо доказательства ???
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27.10.2021 18:08 Ответить
а набу как может расследовать зарплаты в конвертах? слуги могут и их спросить, только уже не за конверты а за чемоданы.
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27.10.2021 18:47 Ответить
Называйте вещи правильно в вашем НАБУ! Это не заработанная плата, это взятка.
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27.10.2021 19:23 Ответить
"бюро реагує на заяви відповідно до законодавства"
Цікаво дізнатися як бюро реагує? Судячи з усього - ніяк, бо цього Ситника вже давно приручили і кляпа в рот засунули. Тільки й може щось вякати що йому дозволять.
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27.10.2021 20:47 Ответить
 
 