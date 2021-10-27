В НАБУ более десятка заявлений относительно зарплат "в конвертах" для нардепов, - Сытник

В Национальном антикоррупционном бюро находится более десяти заявлений, в которых говорится о получении народными депутатами денег "в конвертах".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"Конечно, есть такие обращения. Количество заявлений - более десятка", - сказал он, отвечая на вопрос, реагирует ли бюро на сообщения в прессе по поводу получения нардепами так называемых доплат в конвертах.

Сытник добавил, что бюро реагирует на заявления в соответствии с законодательством.

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