РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13581 посетитель онлайн
Новости Задержание Саакашвили в Грузии
543 9

В случае необходимости буду просить министра юстиции Грузии перевести Саакашвили в городскую больницу, - Денисова

В случае необходимости буду просить министра юстиции Грузии перевести Саакашвили в городскую больницу, - Денисова

В случае необходимости экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили не смогут оказать квалифицированную медицинскую помощь в тюремной больнице.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова по итогам сегодняшнего посещения пенитенциарного учреждения №12 г. Рустави (Грузия), информирует Цензор.НЕТ.

По словам Денисовой, в колонии, где держат Саакашвили, постоянно дежурит реанимационная бригада, которая может сделать ему переливание крови или массаж сердца при необходимости. Однако эта бригада не сможет восстановить жизненноважные органы Саакашвили. 

"Поэтому, в случае необходимой госпитализации и оказания неотложной медицинской помощи, я буду обращаться к министру юстиции Грузии с просьбой рассмотреть возможность перевода гражданина Украины Михеила Саакашвили в гражданское медицинское учреждение", - отметила Денисова.

Омбудсмен также подчеркнула, что заключенный Саакашвили планирует продолжить голодовку, а принудительное кормление, от которого он категорически отказывается, будет нарушением прав человека.

"Мы знаем, что по протоколу, есть такая возможность, что тюремный врач собирает группу врачей и они принимают решение о принудительном кормлении. Но есть решение ЕСПЧ, что принудительное кормление является нарушением прав человека. Поэтому он будет отказываться от этого пока находиться в сознании", - добавила Денисова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили слабеет с каждым днем. Надеемся, к нему пустят нашего врача, - Денисова

Автор: 

голодовка (829) Грузия (4504) Денисова Людмила (996) Саакашвили Михеил (3307) госпитализация (236)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
судя по фото, ему и там неплохо...
показать весь комментарий
27.10.2021 16:47 Ответить
попомните мой пост - не пускайте на крышу , и не подпускайте к окнам - улетит карлсон!
показать весь комментарий
27.10.2021 16:47 Ответить
Кончай хернёй страдать...
показать весь комментарий
27.10.2021 16:53 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2021 16:54 Ответить
Судя по фото нифига не на диете.
показать весь комментарий
27.10.2021 16:56 Ответить
Наша влада то ганяє того Саакашвілі по дахам як шолудивого кота,запихає в "мусоровозку",виганяє з країни,то раптом піднімає всі структури на його захист...Якось визначіться,не можна отак бігати то направо,то наліво як несповна розуму...або як курка з відрубаною головою...
показать весь комментарий
27.10.2021 17:05 Ответить
По-моему, это банальный шантаж.
показать весь комментарий
27.10.2021 18:34 Ответить
Да куда угодно, только не в Украину, пусть по грузинским крышам бегает.
показать весь комментарий
27.10.2021 18:54 Ответить
кацапня в экстазе.
показать весь комментарий
28.10.2021 03:57 Ответить
 
 