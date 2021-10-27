В случае необходимости буду просить министра юстиции Грузии перевести Саакашвили в городскую больницу, - Денисова

В случае необходимости экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили не смогут оказать квалифицированную медицинскую помощь в тюремной больнице.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова по итогам сегодняшнего посещения пенитенциарного учреждения №12 г. Рустави (Грузия), информирует Цензор.НЕТ.

По словам Денисовой, в колонии, где держат Саакашвили, постоянно дежурит реанимационная бригада, которая может сделать ему переливание крови или массаж сердца при необходимости. Однако эта бригада не сможет восстановить жизненноважные органы Саакашвили.

"Поэтому, в случае необходимой госпитализации и оказания неотложной медицинской помощи, я буду обращаться к министру юстиции Грузии с просьбой рассмотреть возможность перевода гражданина Украины Михеила Саакашвили в гражданское медицинское учреждение", - отметила Денисова.

Омбудсмен также подчеркнула, что заключенный Саакашвили планирует продолжить голодовку, а принудительное кормление, от которого он категорически отказывается, будет нарушением прав человека.

"Мы знаем, что по протоколу, есть такая возможность, что тюремный врач собирает группу врачей и они принимают решение о принудительном кормлении. Но есть решение ЕСПЧ, что принудительное кормление является нарушением прав человека. Поэтому он будет отказываться от этого пока находиться в сознании", - добавила Денисова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили слабеет с каждым днем. Надеемся, к нему пустят нашего врача, - Денисова