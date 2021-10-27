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Новости Силовики
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Задержан участник группы, похитившей человека и угрозами отобравшей криптовалюты на 2,5 млн долл., - Нацполиция

Задержан участник группы, похитившей человека и угрозами отобравшей криптовалюты на 2,5 млн долл., - Нацполиция

В аэропорту "Борисполь" задержан участник преступной группы, выкравшей человека и отнявшей криптовалюты на сумму 2,5 млн долларов. Злоумышленника задержали, как только он вернулся из-за границы, где скрывался от правоохранительных органов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Событие произошло в апреле 2021 года в Киеве. Тогда двое неизвестных силой затащили мужчину в автомобиль. По результатам оперативных мероприятий сотрудники Нацполиции установили лиц, причастных к этому преступлению. Как выяснилось, жители Полтавской области, чтобы завладеть криптовалютой потерпевшего, занимающегося обменом электронных средств, решили его похитить. Сначала они вывезли его в одну из деревень Киевской области и содержали в арендованном доме.

Угрожая физической расправой, фигуранты получили доступ к электронным кошелькам потерпевшего и завладели криптовалютой на сумму 2,5 млн дол. США. В дальнейшем мужчину вывезли в Полтавскую область, где оставили в лесу, отобрав вещи и деньги.

В рамках производства следователи, чтобы помешать злоумышленникам проводить какие-либо операции с электронными деньгами потерпевшего, заблокировали счета, к которым разыскиваемые получили доступ. Также полицейским удалось вернуть часть незаконно полученных фигурантами средств.

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Задержанному инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Вчера, 26 октября, подозреваемому суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без каких-либо альтернатив. Меры по установлению места нахождения его сообщника продолжаются. За совершенное вымогателям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Автор: 

вымогательство (428) Нацполиция (16562) похищение (1689) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) криптовалюта (93)


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Это что, вот когда цыгане начнут выманивать биткоины у зевак, вот тогда будет поздно!!
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27.10.2021 17:02 Ответить
"Сначала они вывезли его в одну из деревень Киевской области "

А откуда в Киевской областя взялись деревни? В Киевской области есть только села, деревни - это за поребриком.
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27.10.2021 17:14 Ответить
Радянська школа. Є словниковий запас, але узятий з тогочасної літератури. Сам раніше міг вживати таке слово. Але привчив себе, що то слово - паразит. Тепер у відношенні до території України тільки села.
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27.10.2021 19:21 Ответить
И не грабёж это, а разбой. Разница есть.
А откуда у чувака несколько десятков биткоинов?
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27.10.2021 17:32 Ответить
Ну біток не відразу коштував 60к....
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27.10.2021 19:38 Ответить
Опять Цензор нашел в Украине дяревни)))
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27.10.2021 18:50 Ответить
Также полицейским удалось вернуть часть незаконно полученных фигурантами средств. По братски 50% себе оставили, за суету))))
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27.10.2021 19:35 Ответить
"Вывезли В ОДНУ ИЗ ДЕРЕВЕНЬ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ"!!! Это как, в Украине уже появились "русские деревни"? Были села, а теперь перепечатали новость с Лента.сру?
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27.10.2021 19:35 Ответить
Опять криминал из полтавщины. Ещё то племя. Все кумы и сваты.
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27.10.2021 21:21 Ответить
 
 