Задержан участник группы, похитившей человека и угрозами отобравшей криптовалюты на 2,5 млн долл., - Нацполиция

В аэропорту "Борисполь" задержан участник преступной группы, выкравшей человека и отнявшей криптовалюты на сумму 2,5 млн долларов. Злоумышленника задержали, как только он вернулся из-за границы, где скрывался от правоохранительных органов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Событие произошло в апреле 2021 года в Киеве. Тогда двое неизвестных силой затащили мужчину в автомобиль. По результатам оперативных мероприятий сотрудники Нацполиции установили лиц, причастных к этому преступлению. Как выяснилось, жители Полтавской области, чтобы завладеть криптовалютой потерпевшего, занимающегося обменом электронных средств, решили его похитить. Сначала они вывезли его в одну из деревень Киевской области и содержали в арендованном доме.

Угрожая физической расправой, фигуранты получили доступ к электронным кошелькам потерпевшего и завладели криптовалютой на сумму 2,5 млн дол. США. В дальнейшем мужчину вывезли в Полтавскую область, где оставили в лесу, отобрав вещи и деньги.

В рамках производства следователи, чтобы помешать злоумышленникам проводить какие-либо операции с электронными деньгами потерпевшего, заблокировали счета, к которым разыскиваемые получили доступ. Также полицейским удалось вернуть часть незаконно полученных фигурантами средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нагрели" граждан США на 7,5 млн долларов: Нацполиция совместно с ФБР пресекла деятельность международной ОПГ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Задержанному инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Вчера, 26 октября, подозреваемому суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без каких-либо альтернатив. Меры по установлению места нахождения его сообщника продолжаются. За совершенное вымогателям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Смотрите: Банда, похитившая девушку и требовавшая за нее €2 млн выкупа, обезврежена во Львове, - Нацполиция. ФОТОрепортаж