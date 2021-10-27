НААУ разработала проект плана действий по реализации президентской Стратегии развития системы правосудия

Совет адвокатов Украины утвердил свой проект плана действий по реализации президентской Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы в части развития института адвокатуры.

Проект обсуждался и был утвержден на внеочередном заседании САУ, передают Українські Новини.

Заседание САУ проходило при участии главы Комиссии по правовой реформе при Президенте Сергее Ионушасе, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрея Костина, народного депутата Тараса Тарасенко.

Председатель Совета адвокатов Украины и Национальной ассоциации адвокатов Лидия Изовитова отметила, что этот проект разрабатывался при участии председателей советов адвокатов регионов, руководителей комитетов НААУ, руководства Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры и отражает позицию адвокатского сообщества относительно направлений дальнейшего развития.

Изовитова подчеркнула, что отдельные положения Стратегии НААУ и РАУ уже реализуются, поскольку они не нуждаются в законодательных изменениях. В частности, в июле решением РАУ были внесены изменения в Регламент ВКДКА и Положение о порядке принятия и рассмотрения жалоб о ненадлежащем поведении адвоката, благодаря чему началось внедрение института упрощенного (письменного) дисциплинарного производства.

"То есть эту задачу Стратегии мы можем реализовать благодаря решениям органов адвокатского самоуправления, ведь у нас для этого есть механизм действующего закона", - подчеркнула Изовитова.

Также создана рабочая группа, которая нарабатывает изменения в подходах к организации квалификационных экзаменов для адвокатов и введению единого экзамена. Есть ряд наработок по развитию системы повышения квалификации и доступа к профессии адвоката.

Вместе с тем, реализация отдельных положений президентской стратегии, по словам Лидии Изовитовой, требует законодательных изменений.

Видение этих изменений изложено в проекте плана действий, утвержденном РАУ. В частности, в проекте плана говорится о необходимости усилить административную и уголовную ответственность за нарушение прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности.

САУ предлагает установить административную ответственность для судей, прокуроров, следователей и детективов за необоснованное обращение в дисциплинарные органы адвокатуры с жалобами на действия адвокатов.

В уголовном процессуальном законодательстве предлагается установить дополнительные критерии для инициирования прокурорами, следователями, детективами обысков и досмотров адвокатов; или дополнительные критерии для предоставления следственными судьями разрешений на обыск и досмотр адвокатов.

"Необходимо добиться реальной работы законодательного механизма ответственности за незаконное проведение обысков и досмотров адвоката, а также незаконного доступа к адвокатской тайне при проведении обыска и досмотра адвоката; за незаконное инициирование допроса адвоката в качестве свидетеля. Из опыта мы знаем, что это распространенные практики давления на сторону защиты, особенно в резонансных уголовных делах", - подчеркнула Изовитова.

Кроме того, САУ предлагает включить в план действий положение о представительстве адвокатуры в Высшей квалификационной комиссии судей, которое на данный момент утрачено.

"Мы внесли в свой вариант плана действий возможность восстановить это на законодательном уровне, чтобы мы были там представлены. Также мы обратили внимание на Общественный совет добропорядочности и считаем, что НААУ должна быть представлена и там. Ведь практикующие адвокаты каждый день общаются с судьями, взаимодействуют с судами и знают об их добропорядочности и недобропорядочности больше, чем те "эксперты", которые приходят с улицы", - сказала Глава НААУ.

Также САУ предлагает включить в план действий законопроект о налогообложении адвокатов как самозанятых лиц. Соответствующие законодательные инициативы уже направлены в парламент, однако до сих пор не приняты. Кроме того, в план предлагается включить и законопроект об урегулировании предоставления деклараций членами КДКА и ВКДКА.

Изовитова подчеркнула, что вопросы, включенные в проект плана действий САУ, в отличие от аналогичного проекта Министерства юстиции, отражают реальные проблемы адвокатов и направления развития адвокатуры, которые позволят усилить ее независимость.

Как сообщали Українські Новини, Изовитова заявила, что предложения Минюста по усовершенствованию адвокатуры противоречат положениям Стратегии Президента по развитию правосудия.