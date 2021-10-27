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Новости Е-декларации госслужащих
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Из-за решения КС по е-декларированию были потеряны 4 712 уголовных производств: их не возобновить, - глава НАПК Новиков

Из-за решения КС по е-декларированию были потеряны 4 712 уголовных производств: их не возобновить, - глава НАПК Новиков

В результате решения Конституционного Суда в октябре 2020 года, фактически поставившего "на паузу" е-декларирование и работу Национального агентства по предотвращению коррупции, были потеряны 4 712 уголовных производств.

Об этом сказал глава НАПК Александр Новиков во время дискуссии "Конституционный кризис: год спустя" с участием руководства НАПК и НАБУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"4 712 уголовных производств, которые расследовались правоохранительными органами, в том числе каждое десятое производство Антикоррупционного бюро, каждый четвертый приговор на тот момент Высшего антикоррупционного суда понесли невосполнимые потери. Фактически лица, совершившие уголовные преступления, были освобождены от уголовной ответственности. Высший антикоррупционный суд, который должным образом выполнил свою работу, вынужден был отменить приговоры, которые уже были к тому времени вынесены. Это то, что не удалось на сегодняшний день возобновить", - отметил Новиков.

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Напомним, 27 октября 2020 года Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу". На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

Автор: 

НАБУ (4233) КС (2248) электронное декларирование (1025) НАПК (1225) Антикоррупционный суд (1222) Новиков Александр (74)


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Топ комментарии
+6
Це той Новіков що визнав вову бездоганним платником податків?
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27.10.2021 17:04 Ответить
+4
не надо врать

не из-за решения КС а из-за того что что зебзик возомнил себя царем и уперся рогом. надо было парламенту внести поправки в закон разреливающий ситуацию по судьям. и все. вместо этого год идет война. а теперь ноете
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27.10.2021 17:42 Ответить
+3
от жеж судебная мафия! никакой ответственности за свои решения!
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27.10.2021 17:01 Ответить
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от жеж судебная мафия! никакой ответственности за свои решения!
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27.10.2021 17:01 Ответить
Книжка-картонка. Вони працюють
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27.10.2021 17:01 Ответить
Це той Новіков що визнав вову бездоганним платником податків?
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27.10.2021 17:04 Ответить
це називається - тут граємо а тут рибу заварчівалі
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27.10.2021 17:05 Ответить
Новіков назвав Володимира Зеленського зразковим декларантом і повідомив, що президент надав НАЗК всі документи, що стосуються тих компаній, про які йдеться в журналістському розслідуванні. НВ
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27.10.2021 17:08 Ответить
Так за это судьи КС должны понести наказание - уголовное и компенсировать государству потраченные средства на 4700 уголовных производств ,
Налоги от украинцев надо беречь !
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27.10.2021 17:04 Ответить
Ага, вот именно -"потеряны"...
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27.10.2021 17:06 Ответить
минуточку. как уголовные дела связаны с решением КС по е-декларароавнию?
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27.10.2021 17:24 Ответить
состав преступления то остался.
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27.10.2021 17:25 Ответить
Первые нормальные суды должны быть над самими судьями! Имени Чарльза Линча!
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27.10.2021 17:33 Ответить
не надо врать

не из-за решения КС а из-за того что что зебзик возомнил себя царем и уперся рогом. надо было парламенту внести поправки в закон разреливающий ситуацию по судьям. и все. вместо этого год идет война. а теперь ноете
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27.10.2021 17:42 Ответить
А что стоит возобновить дело, папка с которым стоит в архиве? Ведь закрытое дело попадает именно туда, а не в шредер, и хранится довольно долго. Или папки уже распродали все?
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27.10.2021 18:41 Ответить
не обязательно придерживаться спорного постановления кабмина или ВР. согласно со старими законами их всех можно поставить ракос с конфискацией. было бы желание. вопрос, ГДЕ ВЗЯЛ, еще никто не отменял.
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27.10.2021 18:44 Ответить
И на фоне этих 4700 товарищей, которым не надо доказывать происхождение своего имущества, остальному населению, нужно обосновать, на какие средства покупается квартира или машина. Своим-ВСЕ, Остальным-ЗАКОН.
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27.10.2021 19:30 Ответить
 
 