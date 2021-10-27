Из-за решения КС по е-декларированию были потеряны 4 712 уголовных производств: их не возобновить, - глава НАПК Новиков

В результате решения Конституционного Суда в октябре 2020 года, фактически поставившего "на паузу" е-декларирование и работу Национального агентства по предотвращению коррупции, были потеряны 4 712 уголовных производств.

Об этом сказал глава НАПК Александр Новиков во время дискуссии "Конституционный кризис: год спустя" с участием руководства НАПК и НАБУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"4 712 уголовных производств, которые расследовались правоохранительными органами, в том числе каждое десятое производство Антикоррупционного бюро, каждый четвертый приговор на тот момент Высшего антикоррупционного суда понесли невосполнимые потери. Фактически лица, совершившие уголовные преступления, были освобождены от уголовной ответственности. Высший антикоррупционный суд, который должным образом выполнил свою работу, вынужден был отменить приговоры, которые уже были к тому времени вынесены. Это то, что не удалось на сегодняшний день возобновить", - отметил Новиков.

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Напомним, 27 октября 2020 года Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу". На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.