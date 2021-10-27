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Евросоюз оставит Украину в "зеленом списке" еще как минимум на две недели,- Йозвяк

Евросоюз оставит Украину в

Евросоюз пока не планирует исключать Украину из "зеленого списка" третьих стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, в "зеленый список" будут включены четыре страны из Южной Америки и Африки.

"На этой неделе в рекомендованном ЕС списке безопасных третьих стран не было исключений, добавились только 4 страны из Южной Америки и Африки. Это означает, что Украина должна оставаться в списке еще как минимум две недели", - говорится в сообщении.

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Автор: 

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Лерос про те як Єрмак керує послосьтвом України у США та заборонив виїзд депутатів у США , відмінивши візи
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27.10.2021 17:02 Ответить
Так оказывается, Дерьмак не только гражданский муж бубочки, он еще и МИДовский министр.
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27.10.2021 17:08 Ответить
Вот шо значит ЗЕбанутая власть. Да если-бы не они, наших прямо на границе растреливали.
Из рогатки.
Щас зебанутые будут кукарекать о великой победе найвелычнишого на Бенином анале Г+Г.
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27.10.2021 17:06 Ответить
а нафига вы его смотрите?
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27.10.2021 18:24 Ответить
 
 