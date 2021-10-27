Евросоюз оставит Украину в "зеленом списке" еще как минимум на две недели,- Йозвяк

Евросоюз пока не планирует исключать Украину из "зеленого списка" третьих стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, в "зеленый список" будут включены четыре страны из Южной Америки и Африки.

"На этой неделе в рекомендованном ЕС списке безопасных третьих стран не было исключений, добавились только 4 страны из Южной Америки и Африки. Это означает, что Украина должна оставаться в списке еще как минимум две недели", - говорится в сообщении.

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