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Евросоюз оставит Украину в "зеленом списке" еще как минимум на две недели,- Йозвяк
Евросоюз пока не планирует исключать Украину из "зеленого списка" третьих стран.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
По его словам, в "зеленый список" будут включены четыре страны из Южной Америки и Африки.
"На этой неделе в рекомендованном ЕС списке безопасных третьих стран не было исключений, добавились только 4 страны из Южной Америки и Африки. Это означает, что Украина должна оставаться в списке еще как минимум две недели", - говорится в сообщении.
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Лерос про те як Єрмак керує послосьтвом України у США та заборонив виїзд депутатів у США , відмінивши візи
Из рогатки.
Щас зебанутые будут кукарекать о великой победе найвелычнишого на Бенином анале Г+Г.