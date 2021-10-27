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Новости Конституционный кризис
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Для выхода из конституционного кризиса необходимо внесение изменений в Основной закон, - Малюська

Для выхода из конституционного кризиса необходимо внесение изменений в Основной закон, - Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что для выхода из конституционного кризиса в Украине необходимо внесение изменений в Основной закон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Те механизмы сдерживания, чтобы уменьшить риски, чтобы сделать суд более, скажем так, уравновешенным в своих выводах, и механизмы дополнительного урегулирования принятия решения и страхования всех ключевых реформ благодаря заключениям Венецианской комиссии, – это все хорошо, это уменьшает существенно риски дальнейших странных решений (Конституционного, – ред.) суда. Но это не является полной гарантией. В целом, на конституционном кризисе будет поставлена точка после изменений в Конституцию, не менее этого", – сказал Малюська.

Министр подчеркнул, что первопричиной возможных рисков возникновения конституционного кризиса является отсутствие четких и понятных механизмов ответственности судей, поскольку их в Конституции "как не было, так и нет".

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Автор: 

Конституция (2236) КС (2248) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+17
Нет конституции - нет и кризиса. Правда, зебилье?
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27.10.2021 17:02 Ответить
+7
Цікаво те, щодо зелених конституційної кризи не було. Логіка підказує, що саме зелені у владі і призводять до кризи. І не лише конституційної, але й економічної, політичної, соціальної, енергетичної та інших. Тому потрібні не зміни у Конституцію, а відхід зелених з влади, як причини суцільних криз. Але 73 відсотками логіка не підвладна. І як свідчать опитування, від 22 до 25 відсотків з них і далі голосуватиму за кризу.
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27.10.2021 17:08 Ответить
+6
клоун епаный
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27.10.2021 17:26 Ответить
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Нет конституции - нет и кризиса. Правда, зебилье?
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27.10.2021 17:02 Ответить
Он выиграл в конкурсе на самый бепредметный и расплывчатый комментарий?
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27.10.2021 17:04 Ответить
Умные люди говорят, что выход из лабиринта чаще всего находится на входе . Может надо перевыборы в ВР провести ? Однозначно "хуже не будет"
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27.10.2021 17:06 Ответить
И чем быстрее, тем лучше для граждан Украины. И Раду надо на 2 года избирать.
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27.10.2021 17:07 Ответить
Можно и на два. Только надо экс-депутатам ВР все льготы отменить. Потому что таких расходов никакой бюджет не выдержит
На льготы бывшим депутатам за год ушло почти 12 миллионов
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27.10.2021 17:11 Ответить
бесспорно.
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27.10.2021 17:13 Ответить
Малюська сам кризис. Пшел вон и уже меньше кризиса.
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27.10.2021 17:06 Ответить
Цікаво те, щодо зелених конституційної кризи не було. Логіка підказує, що саме зелені у владі і призводять до кризи. І не лише конституційної, але й економічної, політичної, соціальної, енергетичної та інших. Тому потрібні не зміни у Конституцію, а відхід зелених з влади, як причини суцільних криз. Але 73 відсотками логіка не підвладна. І як свідчать опитування, від 22 до 25 відсотків з них і далі голосуватиму за кризу.
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27.10.2021 17:08 Ответить
Для выхода из конституционного кризиса
надо дерьмака с поцзедентом посудить на кол
а вокруг развесить типа судей
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27.10.2021 17:09 Ответить
клоун епаный
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27.10.2021 17:26 Ответить
На время правления Зели и партии СН надо отменить Конституцию. А потом когда-нибудь возобновим...
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27.10.2021 17:28 Ответить
Есть УК.
Зачем ответственность прописывать в конституции?
Этот документ не для того.
Или КС и другие суды не несут уголовной ответственности вообще ни за что?
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27.10.2021 17:31 Ответить
Вони просто шукають можливість, їм конституція поперек горла стоїть.
Невже незрозуміло.
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27.10.2021 17:56 Ответить
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27.10.2021 17:32 Ответить
Поки плісняви не було, все працювало. Як тільки приперлись, все перестало пряцювать.
Проблема не в Законах, а в довбнях, які прийшли і в їх прагненні знищити Україну.
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27.10.2021 17:36 Ответить
самі створили кризу - самі і розхльбуйте. Конституціюне чіпайте, бо вб'є
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27.10.2021 18:02 Ответить
Нах Конституцию и не будет конституционного кризиса. Простая логика гопников.
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27.10.2021 18:30 Ответить
 
 