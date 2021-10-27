Для выхода из конституционного кризиса необходимо внесение изменений в Основной закон, - Малюська
Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что для выхода из конституционного кризиса в Украине необходимо внесение изменений в Основной закон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Те механизмы сдерживания, чтобы уменьшить риски, чтобы сделать суд более, скажем так, уравновешенным в своих выводах, и механизмы дополнительного урегулирования принятия решения и страхования всех ключевых реформ благодаря заключениям Венецианской комиссии, – это все хорошо, это уменьшает существенно риски дальнейших странных решений (Конституционного, – ред.) суда. Но это не является полной гарантией. В целом, на конституционном кризисе будет поставлена точка после изменений в Конституцию, не менее этого", – сказал Малюська.
Министр подчеркнул, что первопричиной возможных рисков возникновения конституционного кризиса является отсутствие четких и понятных механизмов ответственности судей, поскольку их в Конституции "как не было, так и нет".
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На льготы бывшим депутатам за год ушло почти 12 миллионов
надо дерьмака с поцзедентом посудить на кол
а вокруг развесить типа судей
Зачем ответственность прописывать в конституции?
Этот документ не для того.
Или КС и другие суды не несут уголовной ответственности вообще ни за что?
Невже незрозуміло.
Проблема не в Законах, а в довбнях, які прийшли і в їх прагненні знищити Україну.