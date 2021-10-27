Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войсками РФ, с начала суток наемники РФ 9 раз открывали огонь, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток 9 раз открывали огонь. В результате обстрела наемниками РФ один украинский воин получил ранение несовместимое с жизнью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, вблизи Гранитного оккупанты осуществили два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
В направлении Луганского войска РФ дважды вели огонь, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Возле Новотошковского российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.
В сторону Новолуганского наемники РФ применили ручные противотанковые гранатометы.
В районе Лебединского обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Недалеко от Широкино оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата совершили сброс неизвестных взрывных устройств. В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
"Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.
На вражеские вооруженные провокации украинские защитники открывали ответный огонь и подавили огневые точки противника, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
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