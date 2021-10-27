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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войсками РФ, с начала суток наемники РФ 9 раз открывали огонь, - штаб ООС

Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войсками РФ, с начала суток наемники РФ 9 раз открывали огонь, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 9 раз открывали огонь. В результате обстрела наемниками РФ один украинский воин получил ранение несовместимое с жизнью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи Гранитного оккупанты осуществили два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В направлении Луганского войска РФ дважды вели огонь, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Новотошковского российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

В сторону Новолуганского наемники РФ применили ручные противотанковые гранатометы.

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В районе Лебединского обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от Широкино оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата совершили сброс неизвестных взрывных устройств. В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

На вражеские вооруженные провокации украинские защитники открывали ответный огонь и подавили огневые точки противника, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Три ствола сейчас по Гранитному долбят", - российская артиллерия продолжает обстрелы на Донбассе. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27885) Донбасс (26957) потери (4434) наемники рф (2092)


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Топ комментарии
+35
Пусть теперь немецкие свиньи прохрюкают, что по их мнению, когда убивают нашего воина - для немцев это хорошо, а когда наш беспилотник уничтожил пушку кацапов, для немецких швайне это плохо.
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27.10.2021 17:18 Ответить
+33
Я так понял, что наш боец сегодня погиб от взрыва "неизвестного устройства" сброшенного с дрона. Это по поводу германской обеспокоенности по поводу вчерашнего применения Байрактара.
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27.10.2021 17:15 Ответить
+29
співчуття родині загиблого, побратимам і Україні, які втратили захисника...

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27.10.2021 17:26 Ответить
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Я так понял, что наш боец сегодня погиб от взрыва "неизвестного устройства" сброшенного с дрона. Это по поводу германской обеспокоенности по поводу вчерашнего применения Байрактара.
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27.10.2021 17:15 Ответить
Потрібен воєнний стан! Солдати на фронті в стані заручників, терористи їх можуть вбити коли завгодно, використовуючи БПЛА та артилерію, а ми досі навіть воєнний стан не вводимо і не даємо навіть юридичного права військовим застосовувати превентивні заходи проти терористів! Будь яку активізацію дій терористів потрібно гасити ще на початках і накривати артою ще до того як запустять дрон чи почнуть стріляти з гармати! Захистити всіх військових на фронті 450км засобами РЕБ неможливо, а можливо постійно тримати українські БПЛА в повітрі і наносити удари по терористам як тільки вони збираються застосувати зброю. Для цього давно потрібно створити окремий рід військ - безпілотних засобів розвідки та ураження і озброїти ці війська безпілотниками які будуть постійно чергувати над лінією фронту, кордону, узбережжя, важливими об'єктами і будуть постійно надавати інформацію в штаби-ситуаційні центри для прийняття оперативних рішень по превентивному застосуванню зброї проти ворога!
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27.10.2021 18:31 Ответить
Игорёша генералисимус вперёд...!
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27.10.2021 19:13 Ответить
І ще треба першими в світі створити безпілоні винищувачі проти ворожих дронів !
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27.10.2021 19:42 Ответить
Второй день подряд гибнут наши военные. С той стороны, конечно же ни одна свинособака мавзолейная не погибла!! Твари рашисткие - вы войско сатаны, вы армия урода!!!
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27.10.2021 17:16 Ответить
Вчера или позавчера Наша ДРГ отправила 4 орков на концерт Кобзона.
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27.10.2021 20:40 Ответить
Я видел как Байрактар уничтожил их железяку, но чтоб кто то погиб из свинособак *************- я не видел
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27.10.2021 21:26 Ответить
Я не про Байрактар, а про нашу ДРГ, которая пробралась за "линию разграничения" и отправила к Иосифу Давыдовичу 4-х орков. Это было в начале недели, можно найти.
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27.10.2021 21:50 Ответить
Как Байрактар размолотил Орков, ты новость пропустил?
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27.10.2021 21:11 Ответить
Пусть теперь немецкие свиньи прохрюкают, что по их мнению, когда убивают нашего воина - для немцев это хорошо, а когда наш беспилотник уничтожил пушку кацапов, для немецких швайне это плохо.
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27.10.2021 17:18 Ответить
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27.10.2021 17:21 Ответить
співчуття родині загиблого, побратимам і Україні, які втратили захисника...

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27.10.2021 17:26 Ответить
ну и где ответ они показали что им мало дали это вызов
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27.10.2021 17:34 Ответить
байракатари чи що там є...чому вони не подавили те гівно ? З самого ранку так же хвастались...........!!!!!!
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27.10.2021 17:37 Ответить
дело не в Байрактарах,дело в том,кто отдаёт приказы..
у чеченцев не было ни одного дрона,а расию они выбаели и высушили..
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27.10.2021 17:47 Ответить
У них были ГОРЫ.
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27.10.2021 18:47 Ответить
Дуже боляче і сумно від таких втрат 😪😪😪
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27.10.2021 17:39 Ответить
Ей фрицы где ваша обеспокоенность
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27.10.2021 17:48 Ответить
"Нацкомісія не продовжуватиме заборону на імпорт електроенергії з Росії"
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27.10.2021 17:50 Ответить
Я думаю что России рано или поздно таки придется влезать в этот конфликт полномасштабно со всеми вытекающими последствиями ( запрет торговли, закрытие границы, разрыв диплом. отношений) когда 90 процентов сепаратистов уже приняли ее гражданство и многие мирные жители тоже в настамнет играть уже все сложнее а вечно этот конфликт у границ иметь не безопасно.
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27.10.2021 17:57 Ответить
Я думаю никакого полномасштабного нападения на Украину не будет. ***** скорее всего рано или поздно красиво уйдёт из Донбасса. Это единственный правильный вариант для него!
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27.10.2021 18:42 Ответить
красиво уйти он не может никак, это невозможно.
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27.10.2021 18:54 Ответить
Давайте Байрактары на полную подключайте в работу. И не обязательно бить туда откуда стреляют. Сдачи дают по морде а не в кулак который тебя ударил
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27.10.2021 17:54 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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27.10.2021 18:18 Ответить
Нет хуже для солдата что на смерть ты не можешь ответить смертью.Когда ты живая мишень.Если бы на пулю или снаряд врага ответить сотней. Чтобы враг знал что его ждет смерть а. Это не война а фикция.
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27.10.2021 19:04 Ответить
ЗЕмудрість - купляє лояльність ху%ла життями наших захисників.
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27.10.2021 20:24 Ответить
Можливо - треба було вчора скидати з Байрактара серйозніший снаряд.
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27.10.2021 20:50 Ответить
Вічна пам'ять Герою ! Блаженний спокій !
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27.10.2021 21:36 Ответить
Цілком очікувано, на жаль. Ще в обід Бутусов писав що вони зранку по Гранітному з артилерії гатили.
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27.10.2021 23:06 Ответить
 
 