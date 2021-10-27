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На выборах 31 октября в Харькове будут работать 8,5 тыс. правоохранителей, - Нацполиция

На выборах 31 октября в Харькове будут работать 8,5 тыс. правоохранителей, - Нацполиция

На внеочередных выборах мэра Харькова и промежуточных выборах в парламент в воскресенье, 31 октября, будут работать 8,5 тыс. правоохранителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам замглавы Национальной полиции Украины Александра Фацевича, правоохранители уже взяли под охрану две окружные избирательные комиссии и все территориальные избирательные комиссии.

"Всего к несению службы будут привлечены более 8500 правоохранителей, из которых 5300 - сотрудники полиции, 1000 военнослужащих Национальной гвардии Украины, 1500 сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также курсантов системы вузов системы МВД", - говорится в сообщении.

Кроме того, будут созданы дополнительные резервы спецназовцев для реагирования на изменение в оперативной обстановке. В каждом округе, где проходят выборы, будут усилены следственно-оперативные группы и группы взрывотехнических служб совместно с кинологами.

"Ситуационные центры уже переведены в чрезвычайный режим работы, развернут межведомственный штаб МВД Украины. Полиция круглосуточно регистрирует и реагирует на все сообщения. Мы готовы к выполнению задач и сделаем все, чтобы максимально обеспечить правопорядок и законность избирательного процесса", - добавил Фацевич.

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Автор: 

выборы (24760) Нацполиция (16562) правоохранительные органы (2970) Харьков (7581) Фацевич Александр (106)


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Топ комментарии
+7
аааа... так вот почему Харьков не в "красной зоне" ))))) казлы
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27.10.2021 17:35 Ответить
+3
Ну конечно. И именно поэтому не отправлены в онлайн студенты, например ХПИ.
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27.10.2021 17:48 Ответить
+3
А чему вы удивляетесь. ? Харьковская область примыкает к раше , в области ваты до 70% . Потому областная власть мыслит кацапскими стандартами - там мрут и тут мрут
Вот если бы они мыслили европейскими стандартами - но слишком далеко они от Европы
надо смотреть %голосование за Зе и слуг
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27.10.2021 17:50 Ответить
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аааа... так вот почему Харьков не в "красной зоне" ))))) казлы
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27.10.2021 17:35 Ответить
Ну конечно. И именно поэтому не отправлены в онлайн студенты, например ХПИ.
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27.10.2021 17:48 Ответить
Маловато, нужно еще армию туда подогнать и оцепить каждый участок тройным кольцом.))
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27.10.2021 17:38 Ответить
"...И в каждой машине будет по омоновцу..." - Учитель нашего Зебила Антибиотик
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27.10.2021 17:49 Ответить
Интересные заявы сделал Добкин - кандидат в мэры Харькова



СМЕРТЬ КЕРНЕСА: Добкин сделал громкое заявление и дал обещание / ХАРД с Влащенко - Украина 24
https://youtu.be/ecvFcNVWd44

СМЕРТЬ ПОЛЯКОВА И ПАВЛОВА: Добкин разнес работу полиции / ХАРД с Влащенко, 24.10.2021 - Украина 24

https://youtu.be/C2SbBLO_VIE
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27.10.2021 17:44 Ответить
Не знаю кто там борется за мэрство , но скорее всего Добкин с Аваковым
а кто будет представлять слуг ? Может Авакова поддерживает Беня ?

тогда Харьков уйдёт Бене ?
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27.10.2021 17:46 Ответить
Глянула на кандидатів,Авакова там нема.Можливо будуть боротися Допа і Терехов.Це харків'яни краще розуміють,що там у них за гонки за гепиним троном
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27.10.2021 17:56 Ответить
Вони й хернеса з розумінням обирали.Що не оберуть все одно буде ватне.
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27.10.2021 22:28 Ответить
в Харькове как обічно - выборы без выбора... По рейтингам выходят Терехов - админресурс и Допа - мафиози. Все... По ожиданиям экзит полов они идут не на много друг от друга в отрыве Тоесть если не проголосовать за скучнолицего Терехова к власти прийдет унылое лицо Допа. Если б зеленские лопухи шевелились и убрали мафиози - то выйдя на одну прямую Патриот и ТЕрехов - победа была бы у патриота! Но кому это нужно? Терехов уже завлял , что если его выберут то станет Зеленым презеленым...
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27.10.2021 21:42 Ответить
Харьковская обл с самого начала лидировала в сводках.. люди мрут как мухи.. Но "как не странно" раз за разом при оглашении списка областей в " красной зоне" их там нет. Ответ прост - политическая целесообразность. Выборы вот пройдут , как то.. ну может и явка малой будет не беда.., ну зашкалит статистика по зараженным, ну умрет на 2-3 тысячи больше , это уже статистические " погрешности". При этом утверждают что предупреждали о сильной волне ковида с середины октября. Предупреждали .. предупреждали.. а выборы назначили на 30. Блин, да тут уголовной статьей попахивает , лет на 15 ( а то и до пожизненного) А Харьковская обл. в "красной зоне" будет ну так скажем с 2 - 3 ноября. ( а кстати там второй тур.. не предусмотрен..)
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27.10.2021 17:45 Ответить
А чему вы удивляетесь. ? Харьковская область примыкает к раше , в области ваты до 70% . Потому областная власть мыслит кацапскими стандартами - там мрут и тут мрут
Вот если бы они мыслили европейскими стандартами - но слишком далеко они от Европы
надо смотреть %голосование за Зе и слуг
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27.10.2021 17:50 Ответить
Им нужно было выдвинуть в кандидаты мумию Кернеса. Она бы точно победила с результатом 85%
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27.10.2021 17:53 Ответить
😀😀😀
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27.10.2021 17:54 Ответить
КиївМіськБудда


@saniolli



Довбобам, які купують фальшиві довідки про вакцинацію, на виборах потрібно видавати фальшиві бюлетені.
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27.10.2021 17:48 Ответить
Допуск избирателей на выборы и в избирательные комиссии и для работников МВД обеспечивающих порядок и охрану - ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ СЕРТИФИКАТА о прохождении двойной ВАКЦИНАЦИИ,
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27.10.2021 17:51 Ответить
И в респираторах
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27.10.2021 17:55 Ответить
Допа и Гепа в свое время показали видос крутой..два барана спорят кто круче в моем родном городе Харьков...https://youtu.be/WyWUI-Z7iZI https://youtu.be/WyWUI-Z7iZI
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27.10.2021 17:58 Ответить
Так, як у вірастюка?

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27.10.2021 18:06 Ответить
https://youtu.be/WyWUI-Z7iZI Байрактары мочат РАБссию...
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27.10.2021 18:07 Ответить
https://youtu.be/aKyymQRr-Lk https://youtu.be/aKyymQRr-Lk
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27.10.2021 18:08 Ответить
Получается с такой сумашедшей заболеваемостью , прогнать милион харьковчан через одну будку нормально? И это не влияет на распостранение болячки , Да ? В поезд и автобус нельзя , а толпами в школы можно ?А члены комисии бессмертные? А бюлютени как?
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27.10.2021 18:41 Ответить
У Харкові будуть обирати наступного ватного прихвостня *****,
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27.10.2021 21:18 Ответить
бог с Вами.... в Харькове уже много лет никого не выбирают! олигархи назначают, а постановка под названием выборы лишь узаконивает сие действо... последний раз такое было с Зеленским покемоном.... думаете сейчас так не будет в Харькове? Кстати, обзванивать от партии мера, який вмер и интересоваться , пойду ли я на выборы, а семья, а за кого будем голосовать - это законно?
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27.10.2021 21:50 Ответить
З Вашої розповіді,навіть не віриться що Ви живете в Україні а не на окупованому Донбасі,Криму чи взагалі у бульбашії,і це не маячня бо так воно все там і починалось,і якщо Ви дозволяєте своїй ваті вами керувати то винні в цьому лише Ви самі,починаючи з проспекта жукова і закінчуючи ватними мерами.
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27.10.2021 21:59 Ответить
Їхав сьогодні через ЦЕ… Стільки інтелектуального наповнення на бігбордах!!! Просто плакав: **** ВИ ДЕБІЛИ!!!
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28.10.2021 00:13 Ответить
 
 