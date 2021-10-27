На выборах 31 октября в Харькове будут работать 8,5 тыс. правоохранителей, - Нацполиция

На внеочередных выборах мэра Харькова и промежуточных выборах в парламент в воскресенье, 31 октября, будут работать 8,5 тыс. правоохранителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам замглавы Национальной полиции Украины Александра Фацевича, правоохранители уже взяли под охрану две окружные избирательные комиссии и все территориальные избирательные комиссии.

"Всего к несению службы будут привлечены более 8500 правоохранителей, из которых 5300 - сотрудники полиции, 1000 военнослужащих Национальной гвардии Украины, 1500 сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также курсантов системы вузов системы МВД", - говорится в сообщении.

Кроме того, будут созданы дополнительные резервы спецназовцев для реагирования на изменение в оперативной обстановке. В каждом округе, где проходят выборы, будут усилены следственно-оперативные группы и группы взрывотехнических служб совместно с кинологами.

"Ситуационные центры уже переведены в чрезвычайный режим работы, развернут межведомственный штаб МВД Украины. Полиция круглосуточно регистрирует и реагирует на все сообщения. Мы готовы к выполнению задач и сделаем все, чтобы максимально обеспечить правопорядок и законность избирательного процесса", - добавил Фацевич.

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