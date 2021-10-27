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Новости Агрессия России против Украины Война
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Главарь НВФ "ДНР" Пушилин продолжает настаивать, что ВСУ вернули контроль над Старомарьевкой

Главарь НВФ

Денис Пушилин утверждает, что украинские войска якобы заняли населенный пункт Старомарьевка, находящийся в "серой зоне" на юге линии разграничения между свободной и оккупированной частью Донбасса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Depo.Донбасс".

"Нарушен статус-кво: захвачен населенный пункт, находящийся в "серой зоне", тем не менее находящийся на обеспечении ОРДО. Более того, этот населенный пункт фигурировал, как один из вариантов разведения сил и средств", - заявил Пушилин.

Он утверждает, что в Старомарьевке уже оборудованы украинские позиции, на въезде стоит блокпост и другие укрепления.

"Поэтому сейчас подключаются попытки подключить международников для обеспечения людей всем необходимым и возвращения статуса-кво касательно данного населенного пункта", - добавил главарь организации "ДНР".

Смотрите: "Три ствола сейчас по Гранитному долбят", - российская артиллерия продолжает обстрелы на Донбассе. ВИДЕО

Напомним, во вторник, 26 октября о захвате украинскими военнослужащими новых позиций рядом с Гранитным заявили подкотрольные оккупантам Telegram-каналы. Пресс-центр ООС опроверг эту информацию. Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов во вторник утверждал, что украинская разведка заходила в Старомарьевку, но не занимала там позиции.

Автор: 

Донбасс (26957) Пушилин Денис (134)


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Топ комментарии
+17
Пусть вернут Дебальцево Украине !!! Прихватили по наглому и ещё наезжают !!!
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27.10.2021 18:10 Ответить
+15
...вот это вот "вернуло контроль"?
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27.10.2021 18:03 Ответить
+13
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27.10.2021 18:15 Ответить
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Ну и класс Скоро вернём всё.
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27.10.2021 18:01 Ответить
Статус-кво йому давно потрібно відкрутити щоб воно не квохкало.
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27.10.2021 18:12 Ответить
Вот тут Игореха я с тобой согласен полностью.
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27.10.2021 18:16 Ответить
совесем чепушило поехаль
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27.10.2021 18:01 Ответить
Чепушилину - 🖕!
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27.10.2021 20:46 Ответить
Значит надо вернуть!
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27.10.2021 18:03 Ответить
Ты вообще нихто
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27.10.2021 18:03 Ответить
Он говорит то, что Путин велел.. а Путину надо обострение, война! Повод открыто пойти на Украину . На фига ему тот огрызок Донбаса ?
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27.10.2021 18:15 Ответить
...вот это вот "вернуло контроль"?
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27.10.2021 18:03 Ответить
его приказ быль об отводе а теперь там холодноярцы исправляют решение мини бонопартия вавы
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27.10.2021 18:04 Ответить
Вот ЭТО теперь и Байрактары запретит применять даже после МАССИРОВАННОГО обстрела и массовой гибели наших бойцов. Немчура с ****** недовольны, да и в памперсах неудобно ходить... Лучше опять отвести войска еще на несколько километров, правда? Главное, чтобы союзнички и коллега ***** был доволен. А лохторату- очередной победоносный видосик...
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27.10.2021 19:21 Ответить
А почему нет? Внимательно вглядитесь в фото. Его ж ни на одном блок-посту не остановят. А самые сердобольные еще и стакашок нальют.
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27.10.2021 20:48 Ответить
и хорошо что заняли скоро все ОРЛДО вернем и что слушать придурка которого скоро убьют как то скучно....
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27.10.2021 18:04 Ответить
Скоріше б вже... в нього права жити немає.
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27.10.2021 18:25 Ответить
соромно за шаманив ссо..
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27.10.2021 18:04 Ответить
"Статус-кво" = status quo ante bellum errat = Статус, который был до войны = Украинский флаг над Донецком и Луганском. Пусть латынь учит.
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27.10.2021 18:06 Ответить
какой диктатор, - такая и Манийла
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27.10.2021 18:07 Ответить
а кто этот чеПушилин вобще такой ? я прийду к наркодиллеру с ружьем, и отберу у него деньги, незаконно заработанные.... пусть пожалуется на меня в полицию. он совсем дебил ?
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27.10.2021 18:09 Ответить
Пусть вернут Дебальцево Украине !!! Прихватили по наглому и ещё наезжают !!!
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27.10.2021 18:10 Ответить
Випередили, теж про Дебільцево згадав...
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27.10.2021 18:19 Ответить
Ну и 32-й блокпост тоже держим в уме.
Докучаевск тоже
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27.10.2021 19:12 Ответить
настаивает? значит вернем....
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27.10.2021 18:10 Ответить
Конченое животное даже не понимает значения этого выражения - "статус кво". Если восстановить статус кво, то ты и все остальное местное и приезжее из эрэфии отребье, просто должны испарится без следа, а территория ордло стать территорией Украины.
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27.10.2021 18:13 Ответить
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27.10.2021 18:15 Ответить
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27.10.2021 18:16 Ответить
😁
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27.10.2021 18:18 Ответить
выражаю обеспокоенность освобождением населенного пункта от фашисткой нечисти
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27.10.2021 18:17 Ответить
Ну зачем, это ж прерогатива МИД Германии!
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27.10.2021 20:31 Ответить
чорд!
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27.10.2021 20:32 Ответить
напомнило жену отца Фёдора:
- бросаешь!
- да не бросаю я тебя!
- нет, бросаешь!!!
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27.10.2021 18:18 Ответить
Украина вернула контроль на территорией Украины! Алярм! ПНХ Свинособаки...
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27.10.2021 18:18 Ответить
Пушилину надо почаще кататься на лифте - моторола в курсе, даже голову потерял там
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27.10.2021 18:25 Ответить
чеПушилина обосрал сам Гиркин-Стрелков..мы просрали Данбасс и Новоотсоссию...
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27.10.2021 18:26 Ответить
https://youtu.be/aKyymQRr-Lk https://youtu.be/aKyymQRr-Lk
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27.10.2021 18:27 Ответить
А шо такое пенис душилин?
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27.10.2021 18:45 Ответить
Хорошо бы так и было. И не захватили а освободили от окупантов и террористов. И никто в мире не смеет пасть на Украину за ето открывать.
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27.10.2021 18:46 Ответить
С каких пор возвращение своих территорий называют захватом?
Ещё мир в глазах у х...да поищите
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27.10.2021 18:53 Ответить
настаивает оно - на ореховой скарлупе настаивай, чепушило скрепанутое.
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27.10.2021 18:56 Ответить
Зеленский прямо завоеватель какой-та, освобождатель.
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27.10.2021 18:59 Ответить
и что земля плоская стоит на трех ватниках и кур доят по четвергам
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27.10.2021 19:21 Ответить
А даже если это так, то какие к нам вопросы? Это территория Украины, так что пусть петушилин помалкивает в тряпочку!
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27.10.2021 19:36 Ответить
Уважаемый редактор, есть поправочка - пушилин не главарь, а главнюк! На главаря он пока не тянет..
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27.10.2021 19:40 Ответить
И на главнюка тоже. Он просто кусок ************** дерьма
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27.10.2021 20:20 Ответить
А тим більше, він не ватажок, бо ватажком був Олекса Довбуш. Пушіліна потрібно і українською і російською називати "маріонєточний главарь".
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27.10.2021 20:28 Ответить
Так і Дебальцево по мінським має бути нашим.
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27.10.2021 20:27 Ответить
Пожалуйся в ООО "МММ"!
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27.10.2021 20:33 Ответить
а кто такое этот петушилин?
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27.10.2021 20:54 Ответить
И некому приинять волевое решение и отдать приказ - прокатить на лифте... Или на усмотрение исполнителей, Но чтобы красиво было, как

" на лифте".
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27.10.2021 20:58 Ответить
 
 