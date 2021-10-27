Главарь НВФ "ДНР" Пушилин продолжает настаивать, что ВСУ вернули контроль над Старомарьевкой
Денис Пушилин утверждает, что украинские войска якобы заняли населенный пункт Старомарьевка, находящийся в "серой зоне" на юге линии разграничения между свободной и оккупированной частью Донбасса.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Depo.Донбасс".
"Нарушен статус-кво: захвачен населенный пункт, находящийся в "серой зоне", тем не менее находящийся на обеспечении ОРДО. Более того, этот населенный пункт фигурировал, как один из вариантов разведения сил и средств", - заявил Пушилин.
Он утверждает, что в Старомарьевке уже оборудованы украинские позиции, на въезде стоит блокпост и другие укрепления.
"Поэтому сейчас подключаются попытки подключить международников для обеспечения людей всем необходимым и возвращения статуса-кво касательно данного населенного пункта", - добавил главарь организации "ДНР".
Напомним, во вторник, 26 октября о захвате украинскими военнослужащими новых позиций рядом с Гранитным заявили подкотрольные оккупантам Telegram-каналы. Пресс-центр ООС опроверг эту информацию. Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов во вторник утверждал, что украинская разведка заходила в Старомарьевку, но не занимала там позиции.
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