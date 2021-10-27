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Новости Борьба с коронавирусом
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Полицейские составили протокол на хозяйку кафе на Ривненщине, в котором вакцинировали жителей села

Полицейские составили протокол на хозяйку кафе на Ривненщине, в котором вакцинировали жителей села

Хозяйка кафе утверждает, что пустила медиков делать прививки в холле, а само кафе не работало. В полиции утверждают, что заведение работало в обычном режиме.

Инцидент произошел в пгт. Гоща, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне". Хозяйка кафе Валентина Бук говорит, что разрешила медикам оборудовать пункт вакцинации в ее заведении.

"Меня по этому поводу предупредили накануне, взяли разрешение в сельсовете. Подъехали две медсестры, шофер, машина. Люди по одному подходили, очереди не было. Где-то двадцать человек вакцинировались. И уже когда медицинские работники собрали свои вещи, зашел работник полиции, говорит: вы нарушаете. Меня в эти минуты не было. Стоял наш работник, который вакцинировался", - рассказала женщина.

При этом, по ее словам, посетителей в кафе не было, техника была выключена.

Врач Татьяна Полищук подтвердила, что кафе в этот день открыли специально для вакцинации.

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В полиции же утверждают, что зафиксировали нарушение правил карантина.

"Работники кафе в этот день тоже вакцинировались, однако сертификатов на момент проверки у них не было и они продолжали работать. Группа провакцинировала и уехала, а работники кафе продолжали свою работу в привычном режиме", - отметила пресс-секретарь Нацполиции области Мария Юстицкая.

Теперь хозяйку кафе могут оштрафовать на сумму от 17 до 34 тыс. грн. Решение должен принять суд.

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Автор: 

вакцина (3815) Нацполиция (16562) штраф (1287) COVID-19 (18608) Ровенская область (1247)


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Топ комментарии
+28
не предоставили помещение ни горсовет, ни колхозная контора, ни участковый. она предоставила и получила. ПРЕЗЕРВУАРЫ. больше слов нет
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27.10.2021 18:32 Ответить
+18
Ось тут я не розумію,в чому поліція побачила злочин.Жінка зробила добру справу,надала своє приміщення.Такі точки вакцинації давно є в містах.Так,наприклад,в Епіцентрі є.Дуже зручно,краще,ніж в поліклініці
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27.10.2021 18:31 Ответить
+17
Что подтверждает тезис о том, что в полиции работают только моральные уроды и люди с ограниченными умственными способностями.
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27.10.2021 19:03 Ответить
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Ось тут я не розумію,в чому поліція побачила злочин.Жінка зробила добру справу,надала своє приміщення.Такі точки вакцинації давно є в містах.Так,наприклад,в Епіцентрі є.Дуже зручно,краще,ніж в поліклініці
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27.10.2021 18:31 Ответить
кафе кто то отжать хочет. и этот кто то использует полицаев.
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27.10.2021 18:48 Ответить
это же не кафе Вэлюр и не Коля ....оця.. а полиция твари и сученные хуже поганых мусаров раз в 500 как человек в системе права с 1981 года утверждаю хуже.... даже фашисты и те вменяемые были...а эти нет..один рефлекс Павлова на лампочку ....вкл-выкл.
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27.10.2021 19:54 Ответить
Вы начинайте колоть свою бодягу,в туалете на вокзалах,в ганделях на базарах,а чо ?нормально, пойдет!
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27.10.2021 21:57 Ответить
як ми тут поняли в кафе проводили вакцинацію і по завершенні її туди прийшла поліція
хазяйки не було, а всі працівники кафе на робочих місцях, але без посвідок про вакцинацію
от вони і кажуть що прийшли не працювати, а лише вакцинуватись
але їм не повірили
якби не тут проводили вакцинацію, то може й не прийла б поліція сюди
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27.10.2021 22:34 Ответить
хаха а для вакцинування вeликоi санiтарii нe трeба
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27.10.2021 19:19 Ответить
бо не факт, що справа успішна за результатом...
людський фактор...73% не ведуться на развод вдруге
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27.10.2021 22:38 Ответить
Ви ще вакцинацію в туалетах почніть проводити... Нема слів...
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27.10.2021 19:32 Ответить
не предоставили помещение ни горсовет, ни колхозная контора, ни участковый. она предоставила и получила. ПРЕЗЕРВУАРЫ. больше слов нет
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27.10.2021 18:32 Ответить
ти читати вмiєш? сiльрада дала дозвiл. цe тe самe що прeдоставила для вакцинування своє примiщeння. можe щe у тому сeлi нeмє будiвлi сiльради. вона в сусiдньому сeлi.
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27.10.2021 19:25 Ответить
як це нема сільради, гоща - це райцентр...
хіба що, може, бувший, до укрупнення
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27.10.2021 22:44 Ответить
в усiх сeлах є сiльрадн будинки? з прозрiнням!
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27.10.2021 23:02 Ответить
це питання виходить далеко за межі смт Гоща, яке свого часу було райцентром...
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27.10.2021 23:29 Ответить
Не повіриш.
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28.10.2021 01:55 Ответить
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27.10.2021 18:32 Ответить
мусоров штрафовать надо, через отбивание яиц
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27.10.2021 18:33 Ответить
У селах Рівненщини дві найстрашніші небезпеки-скаженні тварини й "скаженні тварюки"! Господарці кафе не пощастило!
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27.10.2021 18:33 Ответить
Для вакцинации надо предьявить справку об вакцинации!!!
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27.10.2021 18:34 Ответить
А не треба було від (криши) відмовлятись
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27.10.2021 18:34 Ответить
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27.10.2021 18:41 Ответить
Самое интересное не где, а чем вакцинировались. И ещё - желающие среди посетителей вакцинироваться были тоже? ))
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27.10.2021 18:40 Ответить
люди прийшли цiльово вакцинуватися. а потiм залишилися у кафe по прямому призначнн
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27.10.2021 19:26 Ответить
Залишились у кафе відзначити вацинацію? Похвально...
А чи не простіше і дешевше було організувати виїзд охочих до поліклініки, ніж викликати лікарів "на дім"?
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27.10.2021 19:33 Ответить
та нє. є порушeння. "працювали нeвакцинованi" на момeнт пeрeвiрки бо нe змогли доказати свою вакцинацiю. а лiкарi нe могли видати бумашки зазначeного зразка бо цe сeло.

нє то найкращий варiант. народ прийшов значить органiзаця була норм.
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27.10.2021 20:47 Ответить
так по сeлам нe лиш з ковiдом роблять. бригади виiзжають нe лиш нa ковiд. так i тварин бригади колять. цe спeцифiка сiльського життя.
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27.10.2021 20:52 Ответить
Так це не оперативний чи екстрений виклик, тому я й кажу, що простіше було організувати виїзд охочих до амбулаторії.
І неприємностей із поліцаями б не було.
А так - одні збитки.
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27.10.2021 20:59 Ответить
а при чому тут eкстрeннiсть? планoва бригада. та тут доярки приходили. прийшли то вжe коли всiх укололи. щоб овцi уколотi i вовкам на лапу припало. а тут облом хозяйки нe було. взятка сорвалась.
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27.10.2021 21:43 Ответить

Ну хіба що так...
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27.10.2021 21:58 Ответить
благими намерениями...
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27.10.2021 18:41 Ответить
А шо людям делать в такой ситуации? У нас тоже никакой справки не дают о первой вакцинации. Ни бумажной, ни электронной. Сказали сертификаты будут только после второй прививки, болтайтесь месяц в воздухе. Т.е. ты уже и привитый, а доказать ничем не можешь.
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27.10.2021 18:49 Ответить
На HELSI в своєму кабінеті є дані про вакцинацію.Можна зкопіювати і показувати,якщо необхідність така є
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27.10.2021 18:58 Ответить
после первой вакцинации как раз дают бумажку но это не сертификат, а скорее напоминалка когда прийти на 2 дозу.
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27.10.2021 19:24 Ответить
Никакой ни писульки не дали, никакой закорючки нигде не поставили. Обещали прислать сообщение, когда придет пора второго укола, но шото я сомниваюсь.
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27.10.2021 19:29 Ответить
принeсe власниця справки. покаж дозвiл вiд сiльради i оспорить протокол
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27.10.2021 19:28 Ответить
менты хотели на шару вакцинироваться. так надо было их тут же на иглу.
вколоть всё, что осталось невостребованным. хоть не зря бы судили тогда.

приговор - за жизнь ментам без вируса, но с вакциной.....
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27.10.2021 18:52 Ответить
менты хотели взятку.
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27.10.2021 19:25 Ответить
мeнти прийшли як раз вчасно для того щоб i вiвцi (вакцинованi) були цiлi (уколотi) i вовки (мeнти або то хто iх прислав)
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27.10.2021 20:55 Ответить
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27.10.2021 18:53 Ответить
хорошими делами прославиться нельзя... ©️ прройдёмте, грражданка, для составления прротоколА!
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27.10.2021 18:56 Ответить
Что подтверждает тезис о том, что в полиции работают только моральные уроды и люди с ограниченными умственными способностями.
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27.10.2021 19:03 Ответить
В полиции других не держат.
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27.10.2021 19:11 Ответить
За популяризацию вакцинации должно последовать неотвратимое наказание.Ибо *****.
Мента за бдительность премировать поездкой в Трускавец на три дня.
Паноптикум,***.....
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27.10.2021 19:10 Ответить
ПРИДУРКИ!
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27.10.2021 19:15 Ответить
Помощь среднему бизнесу, она такая)))
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27.10.2021 19:15 Ответить
Это малый бизнес.
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27.10.2021 19:42 Ответить
В поліцейських, як мінімум, має бути фото-відео фіксація порушення. Тобто, клієнти закладу за столами дружньо "відпочивають". Тим більше є свідки, медики, які суперечать доказам поліції
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27.10.2021 19:16 Ответить
Всему виной совковая мусорская система, в принципе не способная давать заднюю. Товарищ сержант может быть признан неправым только судом да и то как правило судом Линча.
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27.10.2021 19:39 Ответить
Так а за що їх оштрафували? У нас ж не локдаун, кафе працювати поки можуть... Зебіли ж самі постійно розповідають, що навіть у лохдаун вакциновані можуть відвідувати кафе, а тут лише червона зона. І навіть якщо працівники всередині кафе були, так працювати на виніс кафешкам навіть у лохдаун не заборонено. Так за що штраф? Чи менти антиваксери просто?))
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27.10.2021 19:52 Ответить
Ничего удивительного. Если не ошибаюсь в Гоще выбрали депутатом экс насильника. Короче сделали ИХ вместе. А теперь уже делают их, по очереди, пусть не удивляются
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27.10.2021 20:17 Ответить
Потім прозріють мешканці села прийдуть і забють її у асфальт !
За "доброту" їїї!
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27.10.2021 22:21 Ответить
 
 