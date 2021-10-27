Полицейские составили протокол на хозяйку кафе на Ривненщине, в котором вакцинировали жителей села
Хозяйка кафе утверждает, что пустила медиков делать прививки в холле, а само кафе не работало. В полиции утверждают, что заведение работало в обычном режиме.
Инцидент произошел в пгт. Гоща, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне". Хозяйка кафе Валентина Бук говорит, что разрешила медикам оборудовать пункт вакцинации в ее заведении.
"Меня по этому поводу предупредили накануне, взяли разрешение в сельсовете. Подъехали две медсестры, шофер, машина. Люди по одному подходили, очереди не было. Где-то двадцать человек вакцинировались. И уже когда медицинские работники собрали свои вещи, зашел работник полиции, говорит: вы нарушаете. Меня в эти минуты не было. Стоял наш работник, который вакцинировался", - рассказала женщина.
При этом, по ее словам, посетителей в кафе не было, техника была выключена.
Врач Татьяна Полищук подтвердила, что кафе в этот день открыли специально для вакцинации.
В полиции же утверждают, что зафиксировали нарушение правил карантина.
"Работники кафе в этот день тоже вакцинировались, однако сертификатов на момент проверки у них не было и они продолжали работать. Группа провакцинировала и уехала, а работники кафе продолжали свою работу в привычном режиме", - отметила пресс-секретарь Нацполиции области Мария Юстицкая.
Теперь хозяйку кафе могут оштрафовать на сумму от 17 до 34 тыс. грн. Решение должен принять суд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хазяйки не було, а всі працівники кафе на робочих місцях, але без посвідок про вакцинацію
от вони і кажуть що прийшли не працювати, а лише вакцинуватись
але їм не повірили
якби не тут проводили вакцинацію, то може й не прийла б поліція сюди
людський фактор...73% не ведуться на развод вдруге
хіба що, може, бувший, до укрупнення
А чи не простіше і дешевше було організувати виїзд охочих до поліклініки, ніж викликати лікарів "на дім"?
нє то найкращий варiант. народ прийшов значить органiзаця була норм.
І неприємностей із поліцаями б не було.
А так - одні збитки.
Ну хіба що так...
вколоть всё, что осталось невостребованным. хоть не зря бы судили тогда.
приговор - за жизнь ментам без вируса, но с вакциной.....
Мента за бдительность премировать поездкой в Трускавец на три дня.
Паноптикум,***.....
За "доброту" їїї!