Полицейские составили протокол на хозяйку кафе на Ривненщине, в котором вакцинировали жителей села

Хозяйка кафе утверждает, что пустила медиков делать прививки в холле, а само кафе не работало. В полиции утверждают, что заведение работало в обычном режиме.

Инцидент произошел в пгт. Гоща, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне". Хозяйка кафе Валентина Бук говорит, что разрешила медикам оборудовать пункт вакцинации в ее заведении.

"Меня по этому поводу предупредили накануне, взяли разрешение в сельсовете. Подъехали две медсестры, шофер, машина. Люди по одному подходили, очереди не было. Где-то двадцать человек вакцинировались. И уже когда медицинские работники собрали свои вещи, зашел работник полиции, говорит: вы нарушаете. Меня в эти минуты не было. Стоял наш работник, который вакцинировался", - рассказала женщина.

При этом, по ее словам, посетителей в кафе не было, техника была выключена.

Врач Татьяна Полищук подтвердила, что кафе в этот день открыли специально для вакцинации.

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В полиции же утверждают, что зафиксировали нарушение правил карантина.

"Работники кафе в этот день тоже вакцинировались, однако сертификатов на момент проверки у них не было и они продолжали работать. Группа провакцинировала и уехала, а работники кафе продолжали свою работу в привычном режиме", - отметила пресс-секретарь Нацполиции области Мария Юстицкая.

Теперь хозяйку кафе могут оштрафовать на сумму от 17 до 34 тыс. грн. Решение должен принять суд.

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