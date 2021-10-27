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Украина готова предложить иностранцам 40% своих хранилищ газа для создания стратегических запасов

Украина готова предложить иностранцам 40% своих хранилищ газа для создания стратегических запасов

Украина готова предоставлять иностранным заказчикам до 40% (около 10 млрд куб. м) мощностей своих подземных хранилищ (ПХГ) для создания ними стратегических запасов природного газа.

Об этом глава Оператора ПХГ Украины (ОПХГУ) Сергей Перелома заявил в ходе проходящего в Киеве Украинского газового форума, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, для гарантирования энергетической безопасности в пиковые периоды необходимо формировать запасы газа на уровне 25-30% годового потребления, в то же время не у всех европейских стран есть необходимые мощности для хранения. Ими, в частности, не располагают Литва, Эстония и Молдова.

В связи с этим оператор готовит предложение Еврокомиссии внести украинские ПХГ в перечень площадок для хранения страховых запасов газа ЕС.

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"Конечный результат может сыграть решающую роль в усилении энергетической безопасности и независимости стран европейского континента, и Украины в том числе", - сказал он.

Кроме того, оператор готов предложить свои ПХГ для хранения газа, поставляемого в Европу в сжиженном виде.

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В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).

По состоянию на 26 октября 2021 года в ПХГ Украины находится 18,4 млрд куб. м газа.

Автор: 

Газ (10237) Перелома Сергей (11)


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Топ комментарии
+3
К строительству газогона из Норвегии в Польшу подкючилась Финляндия...,балтийский газогон Baltic Pipe отвечает национальным интересам Польши Швеции и Дании Рюссмише Говноеды..Фас...
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27.10.2021 19:37 Ответить
+2
А потом будет, как с зерном в ГОСрезерве ))))
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27.10.2021 19:08 Ответить
+2
Хватит чушь гнать, там максимальная мощность 10 млрд, это как раз то что Польша покупает у России. У них потребность 15 а своя добыча 5.
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27.10.2021 19:17 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Анджей Дуда возглавит РАБссию....стадо баранов ********** спасать надоть...а не санкциями Госдепа облаживать...
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27.10.2021 19:03 Ответить
Зачем им украинские хранилища если они свои наполнить газом не могут.))
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27.10.2021 19:05 Ответить
тут другое дело.. главное видосик запилить о "Украина предложила"..

Мол, ноу-хау от зеЛоха офшорного, никто до этого раньше не додумался
ну-ну...
16.‎10.‎2021
Уходя в 2019 году Порошенко оставил за собой заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%.

На третьем году правления Зеленского, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ.
За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам.
Украине и населению остались лишь долги.

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27.10.2021 20:16 Ответить
Президент США Джо Байден вылетает в Европу...всего 2 раз за время принятия присяги 20 января...,странно Обычно американцы в Европу почти никогда не летают...
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27.10.2021 19:06 Ответить
30-31 окт встреча Г20...
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27.10.2021 20:17 Ответить
нет дураков - вы все стырите)
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27.10.2021 19:07 Ответить
Она то может предложить,но это никому не интересно
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27.10.2021 21:53 Ответить
А потом будет, как с зерном в ГОСрезерве ))))
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27.10.2021 19:08 Ответить
На РАБссии складов газовых нет,от слова совсем...лишний газ сжигают Мавзолейные или взрывают типа Новый Уренгой...гори гори ясно чтобы не погасло
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27.10.2021 19:09 Ответить
Не ври, в этом году у них рекордные запасы в хранилищах, больше 70 млрд.
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27.10.2021 19:11 Ответить
Типа Сила Сраной китайской Сибири?
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27.10.2021 19:12 Ответить
Кстати в Новом Уренгое закрыты 4 скважины...оборудование сгорело...или газ заночился...быдло Мавзолейное...скажите Сенатору правду...все равно найду правду...стадо идиотов...
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27.10.2021 19:11 Ответить
Поздно пить боржоми !

ЗЕ-бил, вы раньше не могли это сделать, а еще,
дорогая жЮлия Владимировна, создать консорциум с европейцами из нашей "Святой Трубы"

ни про какие Потоки рашки сейчас бы не было и речи
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27.10.2021 19:12 Ответить
Есть такая Фишка..Юля Косатая и Зелемойские договорились с Польшей обосрать РАБссию...
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27.10.2021 19:14 Ответить
Хватит чушь гнать, там максимальная мощность 10 млрд, это как раз то что Польша покупает у России. У них потребность 15 а своя добыча 5.
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27.10.2021 19:17 Ответить
Миша говноед..вали НАХ...быдло Мавзолейное...
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27.10.2021 19:20 Ответить
очевидно, правду говорит
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27.10.2021 19:25 Ответить
это именно те персонажи, которые нагадят именно Путину
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27.10.2021 19:24 Ответить
Правильная идея
есть хранилища в Австрии , но их кажешься тоже раша подмяла под себя
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27.10.2021 19:16 Ответить
Баумгартен (1,5км от австрийско словацкой границы) играет важную роль в Европейском энергетическом секторе. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 Баумгартенский газораспределительный центр построен как Центральный пункт сбора отработанного Цверндорфского газового месторождения и введён в эксплуатацию в 1959 году. Первые газовые поставки из России были получены в 1968 году. За последние несколько десятилетий хаб Баумгартен стал одной из самых важных европейских газораспределительных станций. Каждый год около 40 млрд кубометров газа распределяются из хаба Баумгартен по Восточной Австрии и по Западной, Южной и Юго-Восточной Европе
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27.10.2021 19:20 Ответить
12 декабря 2017 на территории станции произошёл взрыв, в результате которого один человек погиб и 21 получил ранения. В результате взрыва поставки газа из Баумгартена на юг Европы ненадолго прекратились, что вынудило https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Италию объявить чрезвычайное положение
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27.10.2021 19:21 Ответить
К началу 2022 года Норвегия утроит добычу газа...,размозит скважины в пользу Польши...,за Украину не знаю...после Вагнергейта и прочих цирков Шапито Зелемойских...сомневаюсь..
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27.10.2021 19:19 Ответить
Хаха, вот прям утроит за пару месяцев, лечись.
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27.10.2021 19:23 Ответить
Быдлос отсос...не лазь ПАДАЛЬ под моими ногами..баран ТУПОЙ
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27.10.2021 19:26 Ответить
размозит скважины
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27.10.2021 19:27 Ответить
Увеличит но не утроит.
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27.10.2021 19:30 Ответить
Пиши уже сразу удесятерит, чего их жалеть, пусть вкалывают.
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27.10.2021 19:28 Ответить
Утроет, ага. Отсыпь чего ты там куришь.
И да, датчанам тоже отсыпь, а то там газопровод надо построить за пару месяцев который они замарозили в пользу польши.
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27.10.2021 21:05 Ответить
Какие запасы? Чую что те запасы которые для украинцев держали будут в Европу толкать. А нам будут кричать ПРЫКРУТЫ. Или подымут цену и украинцы сами отпадут
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27.10.2021 19:22 Ответить
На сегодня в Норвегии заморожено 12 скважин газовых...,а это 33 ярда кубов в год...
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27.10.2021 19:22 Ответить
Ну вот ты и сам признался что брехло, чтоб Норвегии утроить им нужно увеличить добычу на 200 млрд а не на 33.
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27.10.2021 19:26 Ответить
Норвегия Польша Дания и Швеция играют в одной команде...обосрать Мавзолейных МУДАКОВ любым способом.....ЛЮБЫМ сцуки МАВЗОЛЕЙНЫЕ...
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27.10.2021 19:25 Ответить
Дания не. Они до сих пор полякам не разрешают трубу из Норвегии достроить.
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27.10.2021 19:27 Ответить
Сегодня утром уже проложено 12 км польского берега..МЕФОДИЙ ты ДЕБИЛ
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27.10.2021 19:30 Ответить
Ну вот пусть берега пока укладывают, ждут разрешения на трубу.
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27.10.2021 19:34 Ответить
Давайте лучше предложим Европе Ахметова и его *експердов* по зельоным тарифам. Ато нам постоянно Европа долбит что нужно АЕС закрывать и переходить на *зельоную енергетику*.
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27.10.2021 19:25 Ответить
Это слишком жестоко. Они никогда не смогут расплатиться с Ахметовым.
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27.10.2021 19:31 Ответить
Ящик Пандоры открыт...быдлосы Путлерсоски... Король Норвегии Гаральд V разрешил правительству Норвегии использовать все имеющиеся в наличии газовые скважины...готовьте Дупло Крысы скифского золота Крыма... бараны ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ
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27.10.2021 19:29 Ответить
ЄС взув Польшу....
https://m.dw.com/uk/sud-yes-zoboviazav-polshchu-platyty-milion-yevro-shchodnia-cherez-sudovu-reformu/a-59640275?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
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27.10.2021 19:31 Ответить
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27.10.2021 19:34 Ответить
это земснаряд,каким боком он к трубоукладчику?
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28.10.2021 21:08 Ответить
К строительству газогона из Норвегии в Польшу подкючилась Финляндия...,балтийский газогон Baltic Pipe отвечает национальным интересам Польши Швеции и Дании Рюссмише Говноеды..Фас...
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27.10.2021 19:37 Ответить
Фишка начнется летом 2022 года...когда от Севернго ПОТОПа Путлера откажется даже Германия Анналены Бербок...плакало ваше КГБшное бадло бараны Мавзолейные...
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27.10.2021 19:40 Ответить
Было бы замечательно для Молдовы хранить газ в Украине.
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27.10.2021 21:04 Ответить
Если бы наши хранилища заполнили газом год назад, сейчас бы кто-то нехило заработал....но ктож рискнёт сюда деньги вкладывать... такой у нас инвест климат!
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27.10.2021 21:05 Ответить
верно.
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28.10.2021 02:55 Ответить
 
 