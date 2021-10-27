Украина готова предложить иностранцам 40% своих хранилищ газа для создания стратегических запасов

Украина готова предоставлять иностранным заказчикам до 40% (около 10 млрд куб. м) мощностей своих подземных хранилищ (ПХГ) для создания ними стратегических запасов природного газа.

Об этом глава Оператора ПХГ Украины (ОПХГУ) Сергей Перелома заявил в ходе проходящего в Киеве Украинского газового форума, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, для гарантирования энергетической безопасности в пиковые периоды необходимо формировать запасы газа на уровне 25-30% годового потребления, в то же время не у всех европейских стран есть необходимые мощности для хранения. Ими, в частности, не располагают Литва, Эстония и Молдова.

В связи с этим оператор готовит предложение Еврокомиссии внести украинские ПХГ в перечень площадок для хранения страховых запасов газа ЕС.

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"Конечный результат может сыграть решающую роль в усилении энергетической безопасности и независимости стран европейского континента, и Украины в том числе", - сказал он.

Кроме того, оператор готов предложить свои ПХГ для хранения газа, поставляемого в Европу в сжиженном виде.

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В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).

По состоянию на 26 октября 2021 года в ПХГ Украины находится 18,4 млрд куб. м газа.