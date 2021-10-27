Украина готова предложить иностранцам 40% своих хранилищ газа для создания стратегических запасов
Украина готова предоставлять иностранным заказчикам до 40% (около 10 млрд куб. м) мощностей своих подземных хранилищ (ПХГ) для создания ними стратегических запасов природного газа.
Об этом глава Оператора ПХГ Украины (ОПХГУ) Сергей Перелома заявил в ходе проходящего в Киеве Украинского газового форума, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По его словам, для гарантирования энергетической безопасности в пиковые периоды необходимо формировать запасы газа на уровне 25-30% годового потребления, в то же время не у всех европейских стран есть необходимые мощности для хранения. Ими, в частности, не располагают Литва, Эстония и Молдова.
В связи с этим оператор готовит предложение Еврокомиссии внести украинские ПХГ в перечень площадок для хранения страховых запасов газа ЕС.
"Конечный результат может сыграть решающую роль в усилении энергетической безопасности и независимости стран европейского континента, и Украины в том числе", - сказал он.
Кроме того, оператор готов предложить свои ПХГ для хранения газа, поставляемого в Европу в сжиженном виде.
В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).
По состоянию на 26 октября 2021 года в ПХГ Украины находится 18,4 млрд куб. м газа.
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Мол, ноу-хау от зеЛоха офшорного, никто до этого раньше не додумался
ну-ну...
16.10.2021
Уходя в 2019 году Порошенко оставил за собой заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%.
На третьем году правления Зеленского, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ.
За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам.
Украине и населению остались лишь долги.
ЗЕ-бил, вы раньше не могли это сделать, а еще,
дорогая жЮлия Владимировна, создать консорциум с европейцами из нашей "Святой Трубы"
ни про какие Потоки рашки сейчас бы не было и речи
есть хранилища в Австрии , но их кажешься тоже раша подмяла под себя
И да, датчанам тоже отсыпь, а то там газопровод надо построить за пару месяцев который они замарозили в пользу польши.
https://m.dw.com/uk/sud-yes-zoboviazav-polshchu-platyty-milion-yevro-shchodnia-cherez-sudovu-reformu/a-59640275?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml