В 2022 году на Херсонщине построят аэропорт, больницы, урбан-парк и спорткомплекс
В следующем году в Херсонской области в ходе продолжения программы "Большая стройка" будет построен ряд объектов, среди которых урбан-парк, наподобие киевского, открытого на ВДНГ в этом году, Ледовая арена и многофункциональный спортивный комплекс, а также будут реконструированы детская и взрослая областные больницы. Кроме того, уже к Новому году будут завершены основные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Херсона.
Об этом в ходе визита в Херсонскую область сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Тимошенко, Херсонская область во время реализации программы "Большая стройка" во многом была первой в Украине, в частности первой восстановила все запланированный приемные отделения неотложной медицинской помощи. Также здесь раньше других областей началось строительство взлетно-посадочной полосы.
"Херсон и Днепр – у нас сейчас фактически два аэропорта в работе. Другие еще проходят тендеры и в ближайшие месяцы в других областных центрах, где запланировано развитие региональных аэропортов по программе "Большая стройка", также начнутся работы", - уточнил Тимошенко.
Ожидается, что строительство нового аэропорта может завершиться еще в этом году.
Помимо уже названных новых объектов "Большой стройки", замглавы ОП назвал также оборудование новых парков отдыха. "Каждая ОТГ по заданию президента должна получить по парку в ближайшие годы. И Херсон в следующем году начнет делать парк. Я думаю, что успеет закончить", - сообщил Тимошенко.
Также в следующем году в Херсонской области, как и во всей Украине, продолжится строительство и восстановление школ, садиков, спортивных и медицинских объектов, а также ремонт дорог – тех программ, с которых начиналась "Большая стройка".
Напомним, ранее уже сообщалось, что в рамках программы "Большая стройка" действует также отдельная программа "Здоровая Украина", предусматривающая, среди прочего, массовое строительство площадок для занятий спортом практически в каждом дворе Украины.
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Аєропорт, лікарні!!!, спорткоплєкс і ***** - парк!
Ото повезло херсонцям....))))
В Херсонской области, где больше всего смертей от covid, разворачивают мобильный госпиталь
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/26/7311686/
Ця "стройка" чимось нагадує "аснаваніє"
ХаджибеяОдеси нємкою Єкатериною-2. Річ у тім, що аеропорт у Херсоні вже існує:
https://khe.aero/ Міжнародний аеропорт Херсон
дорогу до Железного Порта хотя бы сделайте) я молчу уже за трассу с Мелитополя)
совсем не слышал про постиндустриальную экономику?(
не нужно софистики
тогда поляки повернут в сторону одесского побережья на отдых , и фины и шведы.
в Одессе дешевле чем в Хорватии , а в Хорватии дешевле чем в Италии
так шо поляки массово поедут отдыхать на одесское побережье
По километражу - в пределах светового дня .
съезди ради приличия. после Римини и Крка в Одессу)))
я имею дом в Одессе - в курсе цен
СЕЙЧАС отдых европейцев - это остановиться в апартаментах
завтрак и обед дома , вечером в ресторан
потому овощи и фрукты покупают - ЭТО ДВА
ЕВРОПЕЙЦЫ в столовке кушать не будут - жтот совок не для них - ЖТО ТРИ .
как же вы лапотники палитесь на незнании украинских реалий))
сравнение с селом тут не проходит 😀😀
о чем мне с Вами , сепаром говорить 😀😀
тебе Одесса тоже не по карману)
в Словакии 5 млн жителей, а аэропорты во всех областных городах .
отвыкайте от совка
Нельзя просто взять и приказать экономике хорошо себя чувствовать, нельзя взять и приказать ценам не меняться. Для управления рынком нужны мозги. То же самое с аэропортом, у этих обещателей стройка нещастных двух станций метро заморозилась уже больше чем на год, долгожданный мост на троещину перестали строить, недострои внезапно обанкротившегося державного УкрБуда стоят без дела, дороги даже в Киеве далеко не все еще полатали, зато в Херсоне появится аэропорт. Угу. Обещать - не значит жениться.
Но да, вы правы, дадим им еще сто дней.
они на рыговских темах сидят просто. некачественный ремонт дорог и детский площадки. у азирова ума не хватало на другое
но херсонцы тоже люди - и кто им построит этот аэропорт не так важно - главное результат . В Херсоне больше населения чем в развитом промышленном городе Словакии Кошице . И там есть аэропорт , и из этого аэропорта можно летать в Турин Италия за 10 евро ( 330 гр) !!!!
Чем херсонцы хуже жителей Кошицы?
Потому я приветствую любые действия любойвласти в приближении украинцев к Европе
расстояние КОШИЦЕ ( Словакия) - Турин ( Италия) 1400 км
самолет летит до 2 часов
стоимость билета 10 евро ( 300 гр)
ЧТО ТУТ НЕПОНЯТНОГО ?
Дешевые авиабилеты из Кошице в Рим
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Бронь за полгода дешевле .
Но вы слушайте про то, как космические корабли будут борозбить просторы большого театра.