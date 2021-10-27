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В 2022 году на Херсонщине построят аэропорт, больницы, урбан-парк и спорткомплекс

В 2022 году на Херсонщине построят аэропорт, больницы, урбан-парк и спорткомплекс

В следующем году в Херсонской области в ходе продолжения программы "Большая стройка" будет построен ряд объектов, среди которых урбан-парк, наподобие киевского, открытого на ВДНГ в этом году, Ледовая арена и многофункциональный спортивный комплекс, а также будут реконструированы детская и взрослая областные больницы. Кроме того, уже к Новому году будут завершены основные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Херсона.

Об этом в ходе визита в Херсонскую область сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Тимошенко, Херсонская область во время реализации программы "Большая стройка" во многом была первой в Украине, в частности первой восстановила все запланированный приемные отделения неотложной медицинской помощи. Также здесь раньше других областей началось строительство взлетно-посадочной полосы.

"Херсон и Днепр – у нас сейчас фактически два аэропорта в работе. Другие еще проходят тендеры и в ближайшие месяцы в других областных центрах, где запланировано развитие региональных аэропортов по программе "Большая стройка", также начнутся работы", - уточнил Тимошенко.

Ожидается, что строительство нового аэропорта может завершиться еще в этом году.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский опубликовал ролик о "Большой стройке" на Закарпатье. ВИДЕО

Помимо уже названных новых объектов "Большой стройки", замглавы ОП назвал также оборудование новых парков отдыха. "Каждая ОТГ по заданию президента должна получить по парку в ближайшие годы. И Херсон в следующем году начнет делать парк. Я думаю, что успеет закончить", - сообщил Тимошенко.

Также в следующем году в Херсонской области, как и во всей Украине, продолжится строительство и восстановление школ, садиков, спортивных и медицинских объектов, а также ремонт дорог – тех программ, с которых начиналась "Большая стройка".

Напомним, ранее уже сообщалось, что в рамках программы "Большая стройка" действует также отдельная программа "Здоровая Украина", предусматривающая, среди прочего, массовое строительство площадок для занятий спортом практически в каждом дворе Украины.

Также смотрите: В аэропорту Днепра стартовало строительство новой взлетно-посадочной полосы, - ОГА. ФОТО

Автор: 

Тимошенко Кирилл (432) Большая стройка (728) Херсонская область (4895)


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Топ комментарии
+16
и миллиард деревьев!

дорогу до Железного Порта хотя бы сделайте) я молчу уже за трассу с Мелитополя)
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27.10.2021 19:20 Ответить
+10
а лучше бы системы орошения и накопления воды... для Херсонской области это не последняя тема
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27.10.2021 19:26 Ответить
+7
а космопорт?
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27.10.2021 19:24 Ответить
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Ух тиии...

Аєропорт, лікарні!!!, спорткоплєкс і ***** - парк!

Ото повезло херсонцям....))))
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27.10.2021 19:18 Ответить
Тем, кто выживет. Им сейчас "повезло", так "повезло".

В Херсонской области, где больше всего смертей от covid, разворачивают мобильный госпиталь
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/26/7311686/
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27.10.2021 20:02 Ответить
"В 2022 году на Херсонщине построят аэропорт"

Ця "стройка" чимось нагадує "аснаваніє" Хаджибея Одеси нємкою Єкатериною-2. Річ у тім, що аеропорт у Херсоні вже існує:
https://khe.aero/ Міжнародний аеропорт Херсон
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27.10.2021 20:38 Ответить
Та да. И насколько я помню его реконструировали турки за свой счет лет 5-6 назад. За это они получали монопольное право на полеты на 5 лет. Где-то так.
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27.10.2021 20:47 Ответить
и миллиард деревьев!

дорогу до Железного Порта хотя бы сделайте) я молчу уже за трассу с Мелитополя)
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27.10.2021 19:20 Ответить
"Нацкомісія не продовжуватиме заборону на імпорт електроенергії з Росії"
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27.10.2021 19:38 Ответить
Всё это нужно. Но если не строить заводы, то аэропорты сработают в один конец и спорткомплексы уже никому не понадобятся.
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27.10.2021 19:21 Ответить
заводы и в кетае есть. нам все привезут
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27.10.2021 19:22 Ответить
Ага, но никто купить не сможет, увезут обратно.
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27.10.2021 19:30 Ответить
ага. а сейчас кто покупает?
совсем не слышал про постиндустриальную экономику?(
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27.10.2021 19:33 Ответить
Слышал в 90-х. Фикцией оказалась.
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27.10.2021 19:41 Ответить
а про дот-комы мьсе слышал? Реальный торговый баланс нужен, иначе трусы из китая будут становиться все дороже и дороже, а изготавливать их на месте будет уже невозможно из-за стоимости оборудования для их производства. Пока торговый баланс Украины держится, ты кстати знаешь, на чем он держится? Проведи рисёрч, доложишь =)
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27.10.2021 20:03 Ответить
кетайские трусы подорожают в скв только если кетайские рабы станут получать много денег, чего не случится, пока тайвань не отвоюет пекин.
не нужно софистики
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27.10.2021 20:13 Ответить
У них сейчас другая "большая стройка" - ложить больных уже некуда

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27.10.2021 20:05 Ответить
а космопорт?
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27.10.2021 19:24 Ответить
Надо делать 4х полосный автобан Броды- Одесса
тогда поляки повернут в сторону одесского побережья на отдых , и фины и шведы.
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27.10.2021 19:25 Ответить
полякам Одесса не по карману)
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27.10.2021 20:14 Ответить
Ну не пишите дурню
в Одессе дешевле чем в Хорватии , а в Хорватии дешевле чем в Италии
так шо поляки массово поедут отдыхать на одесское побережье
По километражу - в пределах светового дня .
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27.10.2021 20:21 Ответить
в Одессе дешевле)))) ты когда был последний раз в Одессе?))
съезди ради приличия. после Римини и Крка в Одессу)))
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27.10.2021 20:23 Ответить
Не пиши дурню
я имею дом в Одессе - в курсе цен
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27.10.2021 20:25 Ответить
а я туда езжу 2 раза в год) и лучше тебя в курсе цен)
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27.10.2021 20:31 Ответить
Ну и по чем Вы покупали помидоры в августе ? Арбузы? Перец?
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27.10.2021 21:10 Ответить
шо? какого лешего мне в отпуске покупать помидоры? я кушаю в столовке. и почему в августе? я в конце июня покупал арбузы по доллар за килограмм)) в Одессе, прикинь)
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27.10.2021 21:12 Ответить
В июне ЕВРОПА НЕ ОТДЫХАЕТ , т к дети учатся до 1 июля - ЭТО РАЗ
СЕЙЧАС отдых европейцев - это остановиться в апартаментах
завтрак и обед дома , вечером в ресторан
потому овощи и фрукты покупают - ЭТО ДВА
ЕВРОПЕЙЦЫ в столовке кушать не будут - жтот совок не для них - ЖТО ТРИ .
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27.10.2021 21:15 Ответить
апартаменты еще дешевле)
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27.10.2021 21:17 Ответить
манипуляция - лучшее оружие бота. сравнить самую дешевую вещь в сезон с самой дорогой не в сезон) отель в Хорватии и Италии стоит те же 50 евро, что и в Одессе)
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27.10.2021 21:12 Ответить
Вы там не были , потому можете не умничать
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27.10.2021 21:16 Ответить
бла бла бла. букинг хотя бы открой. если он у тебя работает)
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27.10.2021 21:17 Ответить
цены в супермаркете сам сравнишь)
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27.10.2021 21:13 Ответить
на Арабатской стрелке дешево))
как же вы лапотники палитесь на незнании украинских реалий))
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27.10.2021 20:24 Ответить
Видимо вы просто не отдыхали в Хорватии и Италии - ВАМ ПРОСТО НЕ С ЧЕМ СРАВНИТЬ .
сравнение с селом тут не проходит 😀😀
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27.10.2021 21:11 Ответить
цены мы сравниваем, а не сервис. то ты не был на городском пляже в Италии) такая же помойка, как и в Одессе) номер автобуса как туда из Рима попасть сказать?)
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27.10.2021 21:14 Ответить
бот. очень многие люди выезжали дальше твоего клязьминского водохранилища. так что давай свое ля ля оставь при себе
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27.10.2021 21:16 Ответить
Вы такие географические названия знаете - это наверно в Донецке ?

о чем мне с Вами , сепаром говорить 😀😀
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27.10.2021 21:18 Ответить
вот и все. спалился))) удачи

тебе Одесса тоже не по карману)
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27.10.2021 21:18 Ответить
Это про Вас
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27.10.2021 21:29 Ответить
Нью-Херсон будет принимать международные, да что там международные, межгалактические турниры!
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27.10.2021 19:25 Ответить
😀😀😀
в Словакии 5 млн жителей, а аэропорты во всех областных городах .

отвыкайте от совка
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27.10.2021 19:29 Ответить
совок давно помер, только молодняк, родившийся уже в двадцать первом веке, до сих пор воняет социализмом и плановой экономикой.

Нельзя просто взять и приказать экономике хорошо себя чувствовать, нельзя взять и приказать ценам не меняться. Для управления рынком нужны мозги. То же самое с аэропортом, у этих обещателей стройка нещастных двух станций метро заморозилась уже больше чем на год, долгожданный мост на троещину перестали строить, недострои внезапно обанкротившегося державного УкрБуда стоят без дела, дороги даже в Киеве далеко не все еще полатали, зато в Херсоне появится аэропорт. Угу. Обещать - не значит жениться.

Но да, вы правы, дадим им еще сто дней.
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27.10.2021 19:47 Ответить
да враньё это все зеленое)
они на рыговских темах сидят просто. некачественный ремонт дорог и детский площадки. у азирова ума не хватало на другое
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27.10.2021 20:16 Ответить
У меня подход иной - президенты приходят и уходят , депутаты приходят и уходят .
но херсонцы тоже люди - и кто им построит этот аэропорт не так важно - главное результат . В Херсоне больше населения чем в развитом промышленном городе Словакии Кошице . И там есть аэропорт , и из этого аэропорта можно летать в Турин Италия за 10 евро ( 330 гр) !!!!

Чем херсонцы хуже жителей Кошицы?
Потому я приветствую любые действия любойвласти в приближении украинцев к Европе
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27.10.2021 21:25 Ответить
...можно... раз в неделю за 36 долларов через Станстед и добираться 16 часов.. А так по полной программе оплаты..))))) Кстати..Вы ещё сегодня успеете на ДВА!! оставшихся из пяти за сегодняшний день рейсов на Станстед за 39 долларов. А завтра всего ДВА рейса вообще... А в пятницу всего ОДИН за день! Неудачный Вы пример привели!!!
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27.10.2021 22:25 Ответить
Я привела пример
расстояние КОШИЦЕ ( Словакия) - Турин ( Италия) 1400 км
самолет летит до 2 часов
стоимость билета 10 евро ( 300 гр)
ЧТО ТУТ НЕПОНЯТНОГО ?
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27.10.2021 23:53 Ответить
.. а я Вам банально объясняю..что может когда то и летали самолёты из Кошице в Турин... как в своё время из Черновцов в Милан... Но увы!!!))) Не летают... ни у Вас из Кошице ..ни у нас из Черновцов. Таким образом Вы не можете за 10 евро слетать в Турин.... ЧТО ТУТ НЕПОНЯТНОГО!!!??)))
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28.10.2021 22:46 Ответить
Давайте пойдём другим путём

Дешевые авиабилеты из Кошице в Рим

НАПРАВЛЕНИЕ
ДАТА ВИЛЕТА
РАССТОЯНИЕ
СКИДКА
ЦЕНА



https://avia.tripmydream.com/routes/ksc-rom Кальяри-Будапешт
03 Ноя 2021, Ср
1223 км

-68%

https://avia.tripmydream.com/hybrid/search/U2FsdGVkX18PFviAMrzdaVf9jZMLC1lET9xLbTeWNVw+UaU0v1y1vcagt3Sux7T+ZAaRsTAZjB9FhFSWJCTwKA==?sort=recommended 18 $



https://avia.tripmydream.com/routes/ksc-rom Болонья-Варшава
10 Дек 2021, Пт
1108 км

-45%

https://avia.tripmydream.com/hybrid/search/U2FsdGVkX198IIWi922VPvFgsc+ECsnkgeSHFbdIia+Uqhdo8HnlHQ49PfhwLdqoLVx5zYuXfvFd7XyqTcXfkA==?sort=recommended 18 $



https://avia.tripmydream.com/routes/ksc-rom Венеция-Прага
10 Ноя 2021, Ср
531 км

-57%

https://avia.tripmydream.com/hybrid/search/U2FsdGVkX1/E2Va7Bou4tC1hO9hsm3w0UqeJSSJpPlR8l8W3JMgmQMLMvSKH/nbk9WF4p5fAsykmhPoM1Hq/Mw==?sort=recommended 18 $



https://avia.tripmydream.com/routes/ksc-rom Венеция-Лондон
07 Дек 2021, Вт
1122 км

-53%

https://avia.tripmydream.com/hybrid/search/U2FsdGVkX19x5H04PaFLitZhoHSGJX9aG0MmV/MWcwb2cpL0tiNx+TMOhlVSTt8DUYeeagXOCn3gpRn3hHYF8Q==?sort=recommended 18 $



https://avia.tripmydream.com/routes/ksc-rom Милан-Барселона
25 Ноя 2021, Чт
773 км

-40%

https://avia.tripmydream.com/hybrid/search/U2FsdGVkX18Reh0L6/73FcObNh5ZgVyWrxjlFGZ38tSHqS9P1knuk3O8RpaRhCltvNOeZbOBKYBFCmAYyHPuHw==?sort=recommended 24 $



https://avia.tripmydream.com/routes/ksc-rom Милан-Тель-Авив
02 Ноя 2021, Вт
2551 км

-43%

https://avia.tripmydream.com/hybrid/search/U2FsdGVkX1+Qvi+HVOXlp7ja4eA4TN0UOSuCHSapzpNoXxLVWaD/sqwxeFMmg3umlp7ACZNosYfiDCRLD+h0aA==?sort=recommended 24 $

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28.10.2021 23:23 Ответить
Ссылка https://avia.tripmydream.com/routes/ksc-rom https://avia.tripmydream.com/routes/ksc-rom

ВЫ еще будете со мной спорить после жтой ссылки ?
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28.10.2021 23:25 Ответить
..я не только не буду с Вами спорить..ибо Вы даже близко не понимаете... чем пользуетесь!!! Точно так же из Борисполя в Рим я могу полететь 4 ноября за 800 гривен... Но в пути я буду 2 часа... Как и Вы из Кошице в Рим.. но Вы будете с пересадкой ...)))) И Ваш билет будет стоить 4500 грн. А вот с Братиславы Вы за 600 грн. сможете полететь... но опять же с пересадкой. А вот с Попрада Вы не сможете НИКУДА дёшево улететь... как я например из Херсона. Это очень хитрая система... И позвольте Вас уверить..что Вы в ней абсолютно ничего не понимаете... но уверены..что Вы можете летать за 10 евро..)))) Ну а то что Вы представили... При открытом небе цены в Украине на авиабилеты упадут...И значительно . Никто в этом не сомневается. Но с точностью 100 процентов Вам могу сказать..что не будет у Вас массовых рейсов из Ваших региональных аэропортов типа Кошице и Попрада... как и у нас с Хмельницкого или Ровно. Это НЕВЫГОДНО авиакомпаниям. И я уже не говорю о желающих летать из Ровно в Рим или из Кошице в Рим..)))) Их ЕДИНИЦЫ!!! Единственное..что возможно в будущем...это межобластные рейсы на малогабаритной технике..с вместимостью до 10-12 пассажиров. Типа... как когда то Ан-2 летали...))) И всё же примите маленький совет! Не пытайтесь спорить в темах...в которых Вы не разбираетесь. Пользоваться сайтом покупки билетов...это не значит..что Вы понимаете структуру создания цены этого билета и возможности вообще выполнения этого полёта с этого аэродрома. С уважением!!!))
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29.10.2021 00:10 Ответить
Вот Вам не надоело ? Какая пересадка Рим - Братислава ? В Вене что ли - которая находится за 60 км от Братиславы ?!!

сб, 20 ****.15:10 - 16:50
Ryanair

1 ч. 40 мин.
CIA-BTS

Прямой рейс Вена Рим , цена туда и обратно 93 евро.
ОБЫЧНЫЙ РЕЙС .
Бронь за полгода дешевле .
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29.10.2021 00:24 Ответить
.. Всего наилучшего..Уважаемая! Вы даже не понимаете, о чём идёт речь!)))
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29.10.2021 23:35 Ответить
Рассмешили до почти..слёз! Кошице- два рейса в день!! Попрад- НИ ОДНОГО!! И!??? Братислава...на завтра аж СЕМЬ!! рейсов.....)))) Не сильно активно.... )))
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27.10.2021 22:12 Ответить
а лучше бы системы орошения и накопления воды... для Херсонской области это не последняя тема
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27.10.2021 19:26 Ответить
Маловато будет... Не тот масштаб... Когда уже Нью-Зелюки наконец-то начнут строить? Войну же уже закончил, ковид разгромил, пора начинать.
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27.10.2021 19:29 Ответить
Херсон от Крыма по прямой 90 км, слишком близко к мегавоенизированному Крыму, лучше бы в Николаеве строили там невероятно убитые дороги и слабенькая инфраструктура, а в Херсоне более менее неплохо. Огромный ТрЦ Фабрика сравним с киевскими, областная больница отлично выглядитт по сравнению со столичными, рельно лучше и аккуратней в Херсоне больница, аэропорт работает , но в Херсоне нет особо кому летать.. непонятное решение
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27.10.2021 20:05 Ответить
да не будет никто ничего не строить)
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27.10.2021 20:19 Ответить
Приходилось в прежние годы в Харьковской областной инфекционной больнице с больными детьми.Убогость была полная.Современные корпуса были обшарпаны,вываливались кирпичи из несущих стен из за отсутствия ливнестоков и водосстоков,повсеместно текла кровля.Персонал обозленный низкой зарплатой.А сейчас? За полтора года все разительно изменилось.Кругом ремонт! Он продолжается в следующих корпусах.А какой изумительный персонал!!.Люди от лифтерши ,медсестры и до врачей- прекрасны.Стремятся и спасают людей!А вот аптеки на территории выставляют просто грабительские цены.Другие ковидные больницы Харькова тоже отремонтированы,но увы,качеством персонала не блещут..Есть еще поборы...
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27.10.2021 20:42 Ответить
А пока что тупо нет угля на ТЕС.

Но вы слушайте про то, как космические корабли будут борозбить просторы большого театра.
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27.10.2021 21:23 Ответить
ну чмошники брехливые. хотя бы единственную трассу на крым отремонтировали.какие нах. эропорты?
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27.10.2021 21:43 Ответить
 
 