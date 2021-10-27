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На государственных ТЭС почти закончился уголь: Украина возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси (дополнена). ДОКУМЕНТ

На государственных ТЭС почти закончился уголь: Украина возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси (дополнена). ДОКУМЕНТ

С 1 ноября Украина возобновит импорт электрической энергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на итоги аукциона "Укрэнерго" на право импортировать электроэнергию в ноябре, на котором соответствующие мощности выкупила государственная компания "Энергоатом".

НАЭК "Энергоатом" выкупил пересечение для импорта из Беларуси в ноябре мощностью 885 из 900 доступных МВт. Еще 15 МВт приобрело ООО "Электро Комьюнити".

На государственных ТЭС почти закончился уголь: Украина возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси (дополнена) 01

Напомним, начиная с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне. Из 23 государственных блоков работает только 3. Частные компании испытывают нагрузку 27-29 блоками ежедневно.

Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь.

В августе ситуация стабилизировалась и частные ТЭС начали импортировать уголь. Государственные ТЭС импорта не производили.

На государственных ТЭС почти закончился уголь: Украина возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси (дополнена) 02

Автор: 

Беларусь (7922) ТЭС (280) энергетика (2568) уголь (1001) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+65
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27.10.2021 19:45 Ответить
+58
А вообще это дно, иметь кучу своих АЭС, и клянчить у батьки свет.
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27.10.2021 19:36 Ответить
+54
Зараз зЕбіли набіжать вітати перемогу найвеличніВшивого.
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27.10.2021 19:34 Ответить
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С каких пор Цензор распространяет россиянские фейки, ссылаясь на РБК? Герус опроверг уже.
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31.10.2021 03:13 Ответить
Надеюсь электроэнергия качественнее ахметовской? Какая разница кому платить?
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03.11.2021 15:00 Ответить
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