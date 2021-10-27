Спор ЕС и Польши о судебной системе: Европейский суд оштрафовал государство на 1 млн евро в день
Европейский суд 27 октября постановил штрафовать Польшу на миллион евро ежедневно за нежелание выполнить требования ЕС, касающиеся независимости судебной системы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Отмечается, что высшая судебная инстанция Евросоюза, таким образом, согласилась с предложением Европейской комиссии: инициативу штрафовать Польшу за невыполнение прошлогоднего решения Европейского суда о прекращении работы Дисциплинарной палаты Верховного суда Еврокомиссия передала в Европейский суд в сентябре.
Польское правительство ожидаемо возмутилось решением суда в Люксембурге. "Путь наказаний и шантажа в отношении нашей страны - это неправильный путь. Это не та модель, в рамках которой должен действовать Европейский союз - союз независимых государств", - написал пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.
Польские власти доказывают, что и по европейским законам формирование и работа юридической системы страны - это ее внутреннее дело. ЕС отвечает, что вопрос - в разделении властей и независимости судов, а за соблюдением этих принципов в интересах всего ЕС должны следить его центральные органы.
Дискуссия о реформе Верховного суда, судейской Дисциплинарной палате и ее зависимости от правящей партии - это часть долгого спора Польши с Брюсселем и другими странами ЕС о том, должны ли законы ЕС ставиться выше национальных законов стран союза, или наоборот.
Профессор европейского права из лондонского Университета Мидлсекса Лорант Пеш напоминает, что это уже третий ежедневный штраф, полученный Польшей от Европейского суда. Первые два, в 100 тысяч и 500 тысяч евро, были назначены за нежелание выполнить решения Европейского суда о вырубке леса в заповедной Беловежской пуще и о закрытии шахты на границе с Чехией.
Но самые большие финансовые потери грозят Польше по другой линии этого же сюжета: Еврокомиссия фактически заморозила перечисление Польше десятков миллиардов евро из общеевропейского фонда борьбы с последствиями пандемии.
Напомним, Конституционный суд Польши 7 октября вынес вердикт о приоритете польского законодательства перед законодательством Евросоюза, посчитав отдельные положения законодательства ЕС противоречащими основному закону страны. Это решение разжигает конфликт между Еврокомиссией и Варшавой в контексте реформы польской судебной системы.
Правительство Польши уже несколько лет занимается реформой судебной системы. Оппозиция обвиняет ее в оказании давления на судей и наступлении на независимость судебной системы.
Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обеспокоена решением Конституционного суда Польши и распорядилась исследовать ситуацию "тщательно и быстро". Президент Европарламента Дэвид Сассоли отметил, что ЕС не может позволить одной из стран-членов нарушать фундаментальные законы и соглашения.
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Восточная Европа уже дозрела
Основными торговыми партнерами России в январе-декабре 2020 года среди стран дальнего зарубежья были:
Китай, товарооборот с которым составил 103,9 млрд долларов США (93,3% к январю-декабрю 2019 года),
Германия - 41,9 млрд долл. США (78,9%),
Нидерланды - 28,6 млрд долл. США (58,6%),
Соединенное Королевство - 26,6 млрд долл. США (⬈ 153,6%),
США - 23,9 млрд долл. США (91,1%),
Турция - 20,8 млрд долл. США (79,8%),
Италия - 20,2 млрд долл. США (80,1%),
Республика Корея - 19,6 млрд долл. США (80,5%),
Япония - 16,2 млрд долл. США (79,6%),
Польша - 14,3 млрд долл. США (80,3%).
в Брюсселе ЯВНОокопались кацапы !!!
Но это не значит, что я должен уехать.
Я - Гражданин Украины и обязан соблюдать Закон.
Перепрошую, але не існує ніякого зв'язку між "размыванием национальной идентичности" і невиконанням Польщею "требований ЕС, касающиеся независимости судебной системы".
Вот когда то Меркель ( единолично) решила расселить сирийцев в Восточной Европе ( не советуясь с правительствами стран) и получила от Восточной Европы отпор.
Я не настолько хорошо в курсе проблемы с Польшей, но чиновники ЕС тоже иногда забываются . Что может привести к распаду союза на радость кацапов
Это уже паранойя какая-то.
от твоих мемов воняет лапотными портянками
1) послать на@ер внешнее управление в Украине;
2) вызвать Газвыдобуаня Украины и сказать надо увеличить добычу нефти и газа в Украине. Если надо поставим как минимум батальон вооруженных сил Украины.
3) внедрить импортозамещение в Украине.
4) поднять армию
5) судебная и правоохранительная реформа настоящая.
Вы забрали своей Европой.
не с азиатами же нам объединятся 😀😀
Брюсселю стоило бы призадуматься с кем останется немецкий паровоз без вагонов
А ты не думал, откуда у них такая экономика? Половина Польши на Германию работает.
Ей потихоньку будут плести лапти - пусть вонючая немчура путена сосёт...
Не можна грати на конституційній незалежності країн-членів.Неможливо чесати всіх під одну гребінку,не враховуючи національних особливостей країни.Те.що підходить Нідерландам,наприклад,неприйнятне для Польщі.
ЄС для самозбереження потрібна реформа.По іншому ніяк,проблеми будуть лише наростати
До чого особливості народів (які змінюються кожного року) до амбіцій і захланості тимчасової влади?
Я розумію вимоги щодо боротьби з корупцією та синхронізації законів, які потрібні для співробітництва в рамках ЄС. Але все решта - це внутрішня справа держав...
Я не захищаю польську владу, бо деякі закони в них реально ідіотські (про аборти, наприклад). Але чому ЄС намагається контролювати ті сфери, які не впливають на економічну співпрацю?
Может поможем Польше деньгами, как Молдове газом?
штрафовать Польшу на миллион евро ежедневно Источник:
700 евро в секунду. Там за угольную шахту на границе с Чехией капает 0,5 лимонов в день.
Итого: 500 миллионов в год.
Если преидущие года высокоиндустриальная 6-я экономика ЕС получала по 10 миллиардов помощи, то в будущем году она получит 9,5 миллиардов.
Ну це все одно, якби Меркель сказала італійцям не робити Феррарі, бо є Мерседес!
вот сейчас смотрю события на границе Белоруссии и Польши . ЖАХ
ЕС не очень то Польше помогает навести порядок - боятся хутина обидеть ?
Как бы сказал Иа: "Грустное, душераздирающее зрелище". ))
совок уже во все поля
Вам треба навчитись не переносити негатив, який має Німеччина через двояку позицію щодо підтримки України у війні з рашистами, на все що робить Німеччина, бо на відміну від України Німеччина у внутрішній політиці /економіці більшість речей робить правильно, і це без друку ззовні. Саме так зебіли і привели до влади клоуна, коли через декілька помилок, що зробив порошенко, у своїй ненависті до нього не помітили багато позитивних речей.
Кстати, польша сегодня является самым большим потребителем дотаций из бюджета ЕС.