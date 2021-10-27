Спор ЕС и Польши о судебной системе: Европейский суд оштрафовал государство на 1 млн евро в день

Европейский суд 27 октября постановил штрафовать Польшу на миллион евро ежедневно за нежелание выполнить требования ЕС, касающиеся независимости судебной системы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Отмечается, что высшая судебная инстанция Евросоюза, таким образом, согласилась с предложением Европейской комиссии: инициативу штрафовать Польшу за невыполнение прошлогоднего решения Европейского суда о прекращении работы Дисциплинарной палаты Верховного суда Еврокомиссия передала в Европейский суд в сентябре.

Польское правительство ожидаемо возмутилось решением суда в Люксембурге. "Путь наказаний и шантажа в отношении нашей страны - это неправильный путь. Это не та модель, в рамках которой должен действовать Европейский союз - союз независимых государств", - написал пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.

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Польские власти доказывают, что и по европейским законам формирование и работа юридической системы страны - это ее внутреннее дело. ЕС отвечает, что вопрос - в разделении властей и независимости судов, а за соблюдением этих принципов в интересах всего ЕС должны следить его центральные органы.

Дискуссия о реформе Верховного суда, судейской Дисциплинарной палате и ее зависимости от правящей партии - это часть долгого спора Польши с Брюсселем и другими странами ЕС о том, должны ли законы ЕС ставиться выше национальных законов стран союза, или наоборот.

Профессор европейского права из лондонского Университета Мидлсекса Лорант Пеш напоминает, что это уже третий ежедневный штраф, полученный Польшей от Европейского суда. Первые два, в 100 тысяч и 500 тысяч евро, были назначены за нежелание выполнить решения Европейского суда о вырубке леса в заповедной Беловежской пуще и о закрытии шахты на границе с Чехией.

Но самые большие финансовые потери грозят Польше по другой линии этого же сюжета: Еврокомиссия фактически заморозила перечисление Польше десятков миллиардов евро из общеевропейского фонда борьбы с последствиями пандемии.

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Напомним, Конституционный суд Польши 7 октября вынес вердикт о приоритете польского законодательства перед законодательством Евросоюза, посчитав отдельные положения законодательства ЕС противоречащими основному закону страны. Это решение разжигает конфликт между Еврокомиссией и Варшавой в контексте реформы польской судебной системы.

Правительство Польши уже несколько лет занимается реформой судебной системы. Оппозиция обвиняет ее в оказании давления на судей и наступлении на независимость судебной системы.

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обеспокоена решением Конституционного суда Польши и распорядилась исследовать ситуацию "тщательно и быстро". Президент Европарламента Дэвид Сассоли отметил, что ЕС не может позволить одной из стран-членов нарушать фундаментальные законы и соглашения.