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Спор ЕС и Польши о судебной системе: Европейский суд оштрафовал государство на 1 млн евро в день

Спор ЕС и Польши о судебной системе: Европейский суд оштрафовал государство на 1 млн евро в день

Европейский суд 27 октября постановил штрафовать Польшу на миллион евро ежедневно за нежелание выполнить требования ЕС, касающиеся независимости судебной системы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Отмечается, что высшая судебная инстанция Евросоюза, таким образом, согласилась с предложением Европейской комиссии: инициативу штрафовать Польшу за невыполнение прошлогоднего решения Европейского суда о прекращении работы Дисциплинарной палаты Верховного суда Еврокомиссия передала в Европейский суд в сентябре.

Польское правительство ожидаемо возмутилось решением суда в Люксембурге. "Путь наказаний и шантажа в отношении нашей страны - это неправильный путь. Это не та модель, в рамках которой должен действовать Европейский союз - союз независимых государств", - написал пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы остаемся в ЕС": В Польше прошли митинги против потенциального выхода страны из Евросоюза. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Польские власти доказывают, что и по европейским законам формирование и работа юридической системы страны - это ее внутреннее дело. ЕС отвечает, что вопрос - в разделении властей и независимости судов, а за соблюдением этих принципов в интересах всего ЕС должны следить его центральные органы.

Дискуссия о реформе Верховного суда, судейской Дисциплинарной палате и ее зависимости от правящей партии - это часть долгого спора Польши с Брюсселем и другими странами ЕС о том, должны ли законы ЕС ставиться выше национальных законов стран союза, или наоборот.

Профессор европейского права из лондонского Университета Мидлсекса Лорант Пеш напоминает, что это уже третий ежедневный штраф, полученный Польшей от Европейского суда. Первые два, в 100 тысяч и 500 тысяч евро, были назначены за нежелание выполнить решения Европейского суда о вырубке леса в заповедной Беловежской пуще и о закрытии шахты на границе с Чехией.

Но самые большие финансовые потери грозят Польше по другой линии этого же сюжета: Еврокомиссия фактически заморозила перечисление Польше десятков миллиардов евро из общеевропейского фонда борьбы с последствиями пандемии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возможный выход Польши из ЕС: Венгрия поддержала решение суда РП

Напомним, Конституционный суд Польши 7 октября вынес вердикт о приоритете польского законодательства перед законодательством Евросоюза, посчитав отдельные положения законодательства ЕС противоречащими основному закону страны. Это решение разжигает конфликт между Еврокомиссией и Варшавой в контексте реформы польской судебной системы.

Правительство Польши уже несколько лет занимается реформой судебной системы. Оппозиция обвиняет ее в оказании давления на судей и наступлении на независимость судебной системы.

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обеспокоена решением Конституционного суда Польши и распорядилась исследовать ситуацию "тщательно и быстро". Президент Европарламента Дэвид Сассоли отметил, что ЕС не может позволить одной из стран-членов нарушать фундаментальные законы и соглашения.

Автор: 

независимость (254) Польша (8512) суд (25140) Евросоюз (17274) штраф (1287)


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Топ комментарии
+18
На мій суб'єктивний погляд,такими методами Брюсель лише загострить ситуацію.Маємо вже приклад Британії.
Не можна грати на конституційній незалежності країн-членів.Неможливо чесати всіх під одну гребінку,не враховуючи національних особливостей країни.Те.що підходить Нідерландам,наприклад,неприйнятне для Польщі.
ЄС для самозбереження потрібна реформа.По іншому ніяк,проблеми будуть лише наростати
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27.10.2021 20:07 Ответить
+13
Я считал и считаю нах@р это ЕС то тут а парашей торгует то тут Польшу штрафует.
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27.10.2021 20:02 Ответить
+12
Такова политикa Евросоюза на размывание национальной идентичности стран в целях управления ими в дальнейшем из единого центра власти.
в Брюсселе ЯВНОокопались кацапы !!!
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27.10.2021 20:02 Ответить
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ни *уя се!
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27.10.2021 20:00 Ответить
брекзит 2
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27.10.2021 20:01 Ответить
и Жеч Посполита 2
Восточная Европа уже дозрела
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27.10.2021 20:11 Ответить
PLEXIT
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27.10.2021 20:17 Ответить
Ні, поляки не хочуть виходити з ЄС з фінансових міркувань, натомість погрожують блокувати прийняття важливих рішень на голосуваннях, де потрібна одностайність всіх членів ЄС
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27.10.2021 22:24 Ответить
Я считал и считаю нах@р это ЕС то тут а парашей торгует то тут Польшу штрафует.
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27.10.2021 20:02 Ответить
И это пишет представитель страны которая активнее всех торгует с Россией. Это как шлюха обвиняет в проституции других шлюх. Россия на Европейские деньги убивает граждан другой страны, но за твои деньги она убивает твоих сорраждан. Чуешь разницу дибилушка? Продолжай покупать Российские ресурсы и кричать про священный реверс.
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27.10.2021 20:36 Ответить
Я против торговли с Россией. Поэтому Ээээээээстония моооооолчи в плооооооточек
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27.10.2021 20:40 Ответить
Да ты просто тупой врун. ТЫ покупаешь у России кучу товаров, ТЫ пополняешь Российскую казну. Это делаешь именно ТЫ и миллионы твоих соотечественников. Если бы ты не был балоболом то давно отключился от отопления, газа и электричества. Но ты никогда этого не сделашь, тебе нравится комфорт и балаболить в интернете какой ты крутой.
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27.10.2021 20:44 Ответить
Прапорщик Никаноров , использование сьірья агрессора вполне допустимо , если єто на пользу обороноспособности государства . А обороноспособность Украиньі растет , вчерашнее применение "Байрактара" тому доказательство.
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27.10.2021 20:47 Ответить
ТИвашкин, ты же однозадачный и это уже доказано. "Байрактар" никаким боком к использованию сырья агрессора не имеет. Использование сырья повышает обороноспособность агрессора, ибо он получает деньги и спонсирует вренные декйствия против Украины твоими же деньгами. Ты мог потратить деньги на свою армию, но потратил на Российскую. Амёба, с тобой разговор окончен, ты своих солдат готов убить ради выгоды.
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27.10.2021 20:52 Ответить
Я ещё скажу вам предыдущая Президент Эстонии барышня сказала вы не готовы для вступления в ЕС. Не вам волати
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27.10.2021 21:04 Ответить
Кацап под прибалтийским флагом, сиди на бутылке молча!
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27.10.2021 21:39 Ответить
Щось ви брешете, Україна не входить навіть в десятку

Основными торговыми партнерами России в январе-декабре 2020 года среди стран дальнего зарубежья были:

Китай, товарооборот с которым составил 103,9 млрд долларов США (93,3% к январю-декабрю 2019 года),
Германия - 41,9 млрд долл. США (78,9%),
Нидерланды - 28,6 млрд долл. США (58,6%),
Соединенное Королевство - 26,6 млрд долл. США (⬈ 153,6%),
США - 23,9 млрд долл. США (91,1%),
Турция - 20,8 млрд долл. США (79,8%),
Италия - 20,2 млрд долл. США (80,1%),
Республика Корея - 19,6 млрд долл. США (80,5%),
Япония - 16,2 млрд долл. США (79,6%),
Польша - 14,3 млрд долл. США (80,3%).
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28.10.2021 04:43 Ответить
Так воно ж кацапидло, яке присмокталось до Естонії!
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28.10.2021 09:25 Ответить
Такова политикa Евросоюза на размывание национальной идентичности стран в целях управления ими в дальнейшем из единого центра власти.
в Брюсселе ЯВНОокопались кацапы !!!
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27.10.2021 20:02 Ответить
Может недовольные просто выйдут из ЕС?
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27.10.2021 20:07 Ответить
Емм, ну тут треба сказати, що коли деякі країни входили в ЄС, то умови були дещо інші, ніж зараз. Та ж Британія входила тоді, коли це була ЛИШЕ зона вільної торгівлі (навіть Шенгену тоді ще не було), а коли виходила, то купа європейських організацій вже працювали. Польща теж коли входила, то ще умови були трохи іншими, ніж зараз...
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27.10.2021 20:22 Ответить
Мне тоже не всё нравится в Законодательстве Украины.
Но это не значит, что я должен уехать.
Я - Гражданин Украины и обязан соблюдать Закон.
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27.10.2021 20:28 Ответить
"политикa Евросоюза на размывание национальной идентичности стран в целях управления ими в дальнейшем из единого центра власти"

Перепрошую, але не існує ніякого зв'язку між "размыванием национальной идентичности" і невиконанням Польщею "требований ЕС, касающиеся независимости судебной системы".
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27.10.2021 20:23 Ответить
Я не хотела бы слепо верить любым государственным надстройкам.
Вот когда то Меркель ( единолично) решила расселить сирийцев в Восточной Европе ( не советуясь с правительствами стран) и получила от Восточной Европы отпор.

Я не настолько хорошо в курсе проблемы с Польшей, но чиновники ЕС тоже иногда забываются . Что может привести к распаду союза на радость кацапов
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27.10.2021 20:31 Ответить
Загляни под кровать, там тоже они окопались.
Это уже паранойя какая-то.
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27.10.2021 20:24 Ответить
😀😀😀
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27.10.2021 20:26 Ответить
под кроватью лежит дохлое *****
от твоих мемов воняет лапотными портянками
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27.10.2021 21:41 Ответить
а случайно не там они окопались, где считают законы страны высшим приоритетом чем международные соглашения ?
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27.10.2021 20:29 Ответить
В раше?
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27.10.2021 20:32 Ответить
Так Польша щас тоже самое пытается сделать
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28.10.2021 09:48 Ответить
Ты путаешь законы ЕС с международными законами. Это две большие разницы
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28.10.2021 15:43 Ответить
София хотел к тебе обратиится и сказать что Украине нужно сделать как минимум 5 вещей
1) послать на@ер внешнее управление в Украине;
2) вызвать Газвыдобуаня Украины и сказать надо увеличить добычу нефти и газа в Украине. Если надо поставим как минимум батальон вооруженных сил Украины.
3) внедрить импортозамещение в Украине.
4) поднять армию
5) судебная и правоохранительная реформа настоящая.

Вы забрали своей Европой.
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27.10.2021 20:52 Ответить
под "внешним управлением" ты имеешь ввиду управление кремлядей, все верно?
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27.10.2021 21:42 Ответить
Украинцы - генетически и исторически ЕВРОПЕЙЦЫ .
не с азиатами же нам объединятся 😀😀
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27.10.2021 21:44 Ответить
Нет послать нужно и кресмлядей и еврожожопоедных. Немцы строят северный поток а к нам вызывают озабоченность что мы мы применили байрактар на Донбассе. Да пошли вы нах@р
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27.10.2021 21:55 Ответить
Вимоги зберегти незалежність судової гілки влади немає нічого спільного з розмиттям національної ідентичності. Так само кацапи можуть сказати, що вимоги до расєї перестати нападати на сусідів це спроби розмиття скрєпної національної ідентичності.
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27.10.2021 22:28 Ответить
Поляки не поступляться. Вийдуть з ЄС.
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27.10.2021 20:03 Ответить
Польша уже шестая экономика ЭС

Брюсселю стоило бы призадуматься с кем останется немецкий паровоз без вагонов
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27.10.2021 20:09 Ответить
Хитрые поляки выйдут? Когда прижмут, как миленькие откажутся от закона.
А ты не думал, откуда у них такая экономика? Половина Польши на Германию работает.
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27.10.2021 20:13 Ответить
сраная германия с хитрожопыми немецкими свиньями допрыгалась уже.
Ей потихоньку будут плести лапти - пусть вонючая немчура путена сосёт...
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27.10.2021 20:25 Ответить
Ты еще напиши что Германия кормит Польшу
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28.10.2021 15:44 Ответить
Выход из ЕС для Польши равен самоубийству. Польша это маленький европейский Китай, но без машиностроения и хайтека.. Старая Европа вывела в Польшу все свои примитивные, проблемные с точки зрения экологии и низкомаржинальные производства. Выйдя из ЕС, Польша автоматически лишится европейского рынка ширпотреба, не сможет предложить ничего высокотехнологичного и рухнет на уровень Украины.
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27.10.2021 21:43 Ответить
"Европа вывела в Польшу все свои примитивные, проблемные с точки зрения экологии и низкомаржинальные производства" - это ж какие например?
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28.10.2021 15:45 Ответить
І знову навіть гвіздки у нас купуватимуть...
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27.10.2021 20:11 Ответить
Поляки - не британці... Британія більше давала ЄС, ніж отримувала, Польща більше отримує. Та й соціологія там така, що переважна більшість населення за ЄС. Там, швидше, все закінчиться достроковими виборами і поверненням до влади Туска!
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27.10.2021 20:18 Ответить
останні вибори підтвердили , що Польша практично порівну "поділена"...- але там інший "водорозділ" ..., не такий як у нас ...
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27.10.2021 20:30 Ответить
На мій суб'єктивний погляд,такими методами Брюсель лише загострить ситуацію.Маємо вже приклад Британії.
Не можна грати на конституційній незалежності країн-членів.Неможливо чесати всіх під одну гребінку,не враховуючи національних особливостей країни.Те.що підходить Нідерландам,наприклад,неприйнятне для Польщі.
ЄС для самозбереження потрібна реформа.По іншому ніяк,проблеми будуть лише наростати
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27.10.2021 20:07 Ответить
Взагалі то колись розумні поляки і підписували домовленості, щоб в майбутньому всяких тимчасових зальотних при владі штрафували, коли вони захочуть узурпувати владу.

До чого особливості народів (які змінюються кожного року) до амбіцій і захланості тимчасової влади?
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27.10.2021 20:20 Ответить
А я послухав суд-включив сесію щоб говорили поки я працюю. Зі сторони ЄС одна соціалістична риторика із історичними закидонами і нагадуваннями про часи, коли Польщі не існувало. Я розумію, що Польща має зобов'язання і пов'язана із ЄС фінансово але економіка цієї країни на підйомі і я думаю поляки організують у себе референдум.
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27.10.2021 20:10 Ответить
От ЄС ж створювався для чого? Для економічної співпраці, вільного руху товарів і вільного пересування громадян без віз і кордонів. От на цьому треба було і зупинитися, бо навіть введення євро - це вже сумнівний крок (бо у випадку кризи країни тепер не можуть увімкнути друкарський станок, аби виправити ситуацію, а іноді це допомагає).
Я розумію вимоги щодо боротьби з корупцією та синхронізації законів, які потрібні для співробітництва в рамках ЄС. Але все решта - це внутрішня справа держав...

Я не захищаю польську владу, бо деякі закони в них реально ідіотські (про аборти, наприклад). Але чому ЄС намагається контролювати ті сфери, які не впливають на економічну співпрацю?
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27.10.2021 20:16 Ответить
Это лишь прикрытие для власти Берлина на соседями. В Берлине хотят безусловного подчинения и постройки Соеди6нных штатов Европы без права выхода.
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27.10.2021 22:25 Ответить
Судова система не впливає на економічну співпрацю??? А хто виступає арбітром у суперечках між суб'єктами господарювання чи державою і суб'єктами господарювання, хіба не суди? А якщо врахувати, що ці суб'єкти господарювання можуть належати до інших країн ЄС, то це вже не внутрішні справи Польщі, а стосується всього ЄС.
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27.10.2021 22:36 Ответить
PLEXID?
Может поможем Польше деньгами, как Молдове газом?
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27.10.2021 20:19 Ответить
Может поможем Польше деньгами
штрафовать Польшу на миллион евро ежедневно Источник:
700 евро в секунду. Там за угольную шахту на границе с Чехией капает 0,5 лимонов в день.
Итого: 500 миллионов в год.
Если преидущие года высокоиндустриальная 6-я экономика ЕС получала по 10 миллиардов помощи, то в будущем году она получит 9,5 миллиардов.
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27.10.2021 21:53 Ответить
Это только начало, непокорную Польшу будуть душить, там уже готовится полное лишение финансирования.
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27.10.2021 20:19 Ответить
за Польшу вуйко Байден мазу тягне ...
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27.10.2021 20:31 Ответить
ЕС все больше на службе куйла чем на службе у стран ЕС .Не будет удивительным ,если поляки выйдут из ЕС, но подадут иски в международные суды с требованием компенсации Германией за оккупацию Германией Польщи во времья ВМВ и уничтоженную польскую экономику.Суммы компенсаций очевидно будут неспавнимо больше того,что ЕС решил "срубить" рашистским методом на ровном месте
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27.10.2021 20:22 Ответить
Нельзя войти в колхоз и вести себя как кулак-империалист.
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27.10.2021 20:29 Ответить
Германии тоже есть что "пред явить" ....- Польше отошли большие части Земель Рейха...
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27.10.2021 20:33 Ответить
Германия должна с этим вопросом будет обратится на тот свет - к Черчилю,Рузвельту и "Кобе",который Джугашвили
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27.10.2021 20:42 Ответить
Это была взятка полякам от Сталина за установление коммунистического режима.
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27.10.2021 23:28 Ответить
а Западную Украину и Западную Беларусь от когда сралин отрезал от Польши - это кому была взятка?
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28.10.2021 15:51 Ответить
100 баллов
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27.10.2021 21:06 Ответить
ЕС уже ежедневно штрафует Польшу за угольную шахту, которые поляки отказываются закрывать. 500 тысяч евро в день. Посмотрим насколько хватит знаменитого польского гонора.
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27.10.2021 20:23 Ответить
а кто сказал,что они платят по 500 и будут по лимону отстегивать???
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27.10.2021 20:33 Ответить
Это наверняка хитрая схема чтобы не платить Польше дотации.
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27.10.2021 20:36 Ответить
А чому ЄС втручається у внутрішньоекономічну діяльність Польщі? Польща це вугілля для себе добуває і не експортує нікуди, яке їм діло??? З шахтою - ще дурніша ситуація, ніж із судами...

Ну це все одно, якби Меркель сказала італійцям не робити Феррарі, бо є Мерседес!
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27.10.2021 21:10 Ответить
Независимость стоит дорого. Поляки хотят независимости? Пусть выходят из ЕС как британцы.
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27.10.2021 20:26 Ответить
Вот хамы эти поляки. Независимость-шмезамимасть. Украинцы бы все отдали за ЕС, и сказали бы дякую, дуже дякую.
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27.10.2021 20:35 Ответить
А те бы ответили - ось вам
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27.10.2021 20:53 Ответить
Прекрасно, польских заробитчан отправляют на родину, их места занимают наши. Через 5 -10 лету нас на зароботках работают поляки😁
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27.10.2021 20:44 Ответить
У поляків все нормально, бо вони закатали рукави і "пахали" , першим ділом послалали МВФ з їх" гроші вже сьогодні в обмін на послушність",а тепер найшла коса на камінь з лівацькою ідеологією старожилів ЄС проти мононаціональної Польщі.
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27.10.2021 20:44 Ответить
НЕТ де Голя , есть прорвавшиеся в парламент ЕС мелкие лавочники .
вот сейчас смотрю события на границе Белоруссии и Польши . ЖАХ
ЕС не очень то Польше помогает навести порядок - боятся хутина обидеть ?
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27.10.2021 21:03 Ответить
И защищается Польша поддержкой США . А от ЕС одна говорильня
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27.10.2021 21:04 Ответить
Пахари на фин помощи, и с неё уже не слезут.
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27.10.2021 20:47 Ответить
ЕС под левацким руководством уже отдалённо начинает напоминать если не совок, то СЭВ точно, только с руководством на в маквабаде, а в Брюсселле. И интернационализм с "беженцами" из Африки и Азии тоже что-то вроде нового коминтерна - "мигранты всех стран - объединяйтесь!"
Как бы сказал Иа: "Грустное, душераздирающее зрелище". ))
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27.10.2021 21:26 Ответить
еще пару лет и в ЕС будут стоять памятники мао дзе дуну и читать лекции ден сяо пина

совок уже во все поля
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27.10.2021 21:44 Ответить
Задача Брюсселя обеспечить победу Плятформы Обывательской под командой бывшего евробюрократа Дональда Туска на выборах . Им для заселение Польши мигрантами и уничтожении нацинальной идеинтичности Польши нужно левацкое правительство во власти . Это правительство по их плану должен возглавить Туск . Для этого оказывается финансовое давление на теперешнее правительство Польшы , проводится кампании лжи о якобы желании польских правых партий выйти из Евросоюза .
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27.10.2021 21:44 Ответить
На просьбу Польшы веделить финансы для укрепления границы с Беларусью Еврочиновники ответили что финансы под этот проект не предусмотрены . Тоже самое было сказано Литве . Значит Евросоюзу плевать на гибридную войну Путина против членов союза и ее собственную границу ? Или это желание наказать страны отказавшиеся принимать нелегальных мигрантов по квотам .
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27.10.2021 21:50 Ответить
Создаётся впечатление, что эти страны нужны ЕС (читай "старой", западной Европе) только в качестве буфера с запоребриком.
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27.10.2021 22:33 Ответить
Запомните ЕС потребляла и будет потреблять парашинский газ
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27.10.2021 21:57 Ответить
ЕС не такая уж сильная самодостаточное сообщество
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27.10.2021 21:58 Ответить
Слухаючи постійно польське розмовне радіо PR-24 (бо українських розмовних радіостанцій не існує) , щось я зовсім не переживаю за поляків . Бо вони нормальні люди і дадуть собі раду з німчурою . Настрій у них завзятий , готові блокувати всі рішення ЄС , які потребують консенсусу - довічно . Поляки відстоюючи свою копальню вугля порвуть всіх . Вболіваю за них . Красавці .
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27.10.2021 22:14 Ответить
За потреби консенсунсне голосування можна обійти, на цей випадок в ЄС знайдуть вихід, а от польщу позбавлять всіх дотацій, введуть штрафи, і доведеться полякам виходити з ЄС.
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27.10.2021 22:40 Ответить
Польща вже має підтримку кількох країн в ЄС і вже юзає мордою по асфальті німчуру . Думаю якщо шо - Польща не одна вийде з ЄС , за прикладом Британії , бо такий ЄС нікому не потрібний . Поляки битимуться як леви і підуть на все . Мікрон сьогодні зустрічається з Дудою , шукаючи компроміс.
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28.10.2021 06:59 Ответить
Польща має підтримку країн, де у владі знаходяться такі самі праві автократи, як наприклад Угорщина чи Чехія, проте підтримку Чехії вони втратять вже цього року, а Угорщини - наступного, після виборів. "юзає по асфальту німчуру", хаха, який феєрично безмозглий епітет. Весь Євросоюз тримається на грошах кількох країн-донорів, лідером яких є Німеччина, і це знають всі. Місце Польщі в ЄС десь на задвірках,якщо вона вийде з ЄС, цього ніхто не помітить.
Вам треба навчитись не переносити негатив, який має Німеччина через двояку позицію щодо підтримки України у війні з рашистами, на все що робить Німеччина, бо на відміну від України Німеччина у внутрішній політиці /економіці більшість речей робить правильно, і це без друку ззовні. Саме так зебіли і привели до влади клоуна, коли через декілька помилок, що зробив порошенко, у своїй ненависті до нього не помітили багато позитивних речей.
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28.10.2021 08:10 Ответить
В ЕС вступают, подписавшись под его правилами. Польша с нынешней властью решила повыёживаться, забыв, что такой, какой она сейчас есть, заслуга 100млрд. от ЕС. Вместо того, чтобы решать умно экономические противоречия с ЕС, она ещё добавила к ним и судебную типа реформу, которая попахивает совковостью.
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27.10.2021 22:22 Ответить
Переформатування світу йде невпинно.Так було,так є,так буде.Слабких і сцикливих будуть їбать у всі дірки або "варвари" зі сходу,або "патриції" з заходу.
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27.10.2021 23:23 Ответить
Кому не нравятся правила сообщества успешных стран - пускай идут нахер из ЕС! В чем проблема?
Кстати, польша сегодня является самым большим потребителем дотаций из бюджета ЕС.
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28.10.2021 08:25 Ответить
очередной шантаж Эвросоюза....
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28.10.2021 17:57 Ответить
 
 