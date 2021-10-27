РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13786 посетителей онлайн
Новости
1 389 33

Кабмин планирует направить 1 млрд грн в 2022 году на проекты по улучшению качества питьевой воды, - Шмыгаль

Кабмин планирует направить 1 млрд грн в 2022 году на проекты по улучшению качества питьевой воды, - Шмыгаль

Кабинет Министров планирует направить в следующем году 1 млрд грн на улучшение качества питьевой воды в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время рабочей поездки в Донецкую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал,

Глава правительства подчеркнул, что в Украине необходимо улучшать качество питьевой воды, поэтому Кабинет Министров в апреле этого года утвердил Концепцию Общегосударственной целевой программы "Питьевая вода Украины".

"В проекте бюджета на 2022 год планируется направить 1 млрд грн на программу "Питьевая вода Украины". Значительный процент систем централизованного водоснабжения в регионах в изношенном состоянием, что плохо влияет на качество воды. Ситуацию необходимо менять, чтобы обеспечить жителей общин качественной питьевой водой в достаточном количестве", – подчеркнул Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На программу "Питьевая вода Украины" Кабмин выделит 16 млрд грн, - Чернышов

Автор: 

водоснабжение (723) вода (920) Шмыгаль Денис (2726)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Это после высадки миллиарда деревьев или до? А то их поливать попервах нужно.
показать весь комментарий
27.10.2021 20:24 Ответить
+12
Бабки тратятся на что угодно и сказки рассказывают про все подряд . А реальный результат - полная задница уже на пороге
показать весь комментарий
27.10.2021 20:26 Ответить
+10
"велике водівництво"...
показать весь комментарий
27.10.2021 20:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хорошая кормушка
показать весь комментарий
27.10.2021 20:20 Ответить
значит скоро воды не будет
показать весь комментарий
27.10.2021 20:28 Ответить
Ну таки улучшают с каждым днём, у нас в городе народ готовит и пьёт на очищенной воде ( обратный осмос) продается во всех магазинах ,литр стоил 1.20 сейчас стал 1.50 и скорее всего ещё подорожает. В день обычно уходит 10 литров.
показать весь комментарий
27.10.2021 20:47 Ответить
"доочищеная" вода это просто вода из под крана. я в бутылях заказываю
показать весь комментарий
27.10.2021 21:00 Ответить
Нет, обратный осмос ,. понятно что из под крана ,но почти дистилат проверено неоднократно да с этим тут и шутить не будут.больная для всех тема
показать весь комментарий
27.10.2021 21:48 Ответить
Это после высадки миллиарда деревьев или до? А то их поливать попервах нужно.
показать весь комментарий
27.10.2021 20:24 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2021 20:33 Ответить
Это после закупки угля и газа на зиму?
показать весь комментарий
27.10.2021 23:26 Ответить
распил бабла , носил название"вода"
показать весь комментарий
27.10.2021 20:24 Ответить
"велике водівництво"...
показать весь комментарий
27.10.2021 20:25 Ответить
Бабки тратятся на что угодно и сказки рассказывают про все подряд . А реальный результат - полная задница уже на пороге
показать весь комментарий
27.10.2021 20:26 Ответить
станцию аэраци почините в Бортничах для начала...
показать весь комментарий
27.10.2021 20:28 Ответить
я так понял институт ЗЕ уже построили,три миллиарда деревьев высадили,эпоху бедности закончили,теперь наступит эпоха жажды...
показать весь комментарий
27.10.2021 20:28 Ответить
Старое разводилово на новый лад . Когда бутыли под Шмыргалевку готовить ?
показать весь комментарий
27.10.2021 20:30 Ответить
😂
показать весь комментарий
27.10.2021 20:39 Ответить
З "покращенням" енергетики вже впорались, час братися за воду.
показать весь комментарий
27.10.2021 20:31 Ответить
Если в кране нет воды, значит воду выпили жиды!
показать весь комментарий
27.10.2021 20:31 Ответить
А их в Украине, ой-ой, как до хрена.
показать весь комментарий
27.10.2021 20:43 Ответить
Гитлера на них нету…
показать весь комментарий
27.10.2021 20:49 Ответить
Без ликвидации частных водоканалов улучшения качества воды не будет.
показать весь комментарий
27.10.2021 20:32 Ответить
коротко про зе владу

показать весь комментарий
27.10.2021 20:35 Ответить
👍🤣🤣🤣

Не сразу обратила внимание не форму(!!!) рук……😁
показать весь комментарий
27.10.2021 20:42 Ответить
Результат буде такий же як і з ковідним фондом.
показать весь комментарий
27.10.2021 20:39 Ответить
В питьевом фонтанчике ОП? Верю сразу!
показать весь комментарий
27.10.2021 20:41 Ответить
Ну всё уже ясно, "наши слуги" в 2022 году, ещё больше разбогатеют. А может уже хватит вам воровать эти миллиарды, пора подумать о народе, который вас выбрал, на свою же голову. Ну, как всегда, деньги выделят на питьевую воду, а эта самая же вода, всё это бабло смоет в карманы депутатам, слугам олигархов, и самому *********** с ермаком.
показать весь комментарий
27.10.2021 20:56 Ответить
А в 2023 на покращення свіжості повітря! В еквіваленті до стабільної грошової одиниці близько 500 млн закладуть! Якщо доживуть😉😉
показать весь комментарий
27.10.2021 21:38 Ответить
ЗЕ! и его слуг - В ОТСТАВКУ
показать весь комментарий
27.10.2021 21:48 Ответить
"Скажем, в работе нашей друг незабвенный мой,
Пиво всего однажды взял и развел водой.
И, улыбнувшись криво, крикнул он в день суда:
«Губит людей не пиво, губит людей вода!»"

https://www.youtube.com/watch?v=SxgG_H2Jdvk&ab_channel=JOHNNICK
показать весь комментарий
27.10.2021 22:00 Ответить
пилят не хуже чем в парашке...
вы шахту лучше угольную откройте
показать весь комментарий
28.10.2021 00:00 Ответить
пан Шмигаль: Зробіть очистку води у многостраждальній Новобогданівкі, де після підривів артскладів з крана тече вся таблиця Менделеева, а в колодязях порожньо!!!
показать весь комментарий
28.10.2021 06:40 Ответить
 
 