Кабмин планирует направить 1 млрд грн в 2022 году на проекты по улучшению качества питьевой воды, - Шмыгаль
Кабинет Министров планирует направить в следующем году 1 млрд грн на улучшение качества питьевой воды в Украине.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время рабочей поездки в Донецкую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал,
Глава правительства подчеркнул, что в Украине необходимо улучшать качество питьевой воды, поэтому Кабинет Министров в апреле этого года утвердил Концепцию Общегосударственной целевой программы "Питьевая вода Украины".
"В проекте бюджета на 2022 год планируется направить 1 млрд грн на программу "Питьевая вода Украины". Значительный процент систем централизованного водоснабжения в регионах в изношенном состоянием, что плохо влияет на качество воды. Ситуацию необходимо менять, чтобы обеспечить жителей общин качественной питьевой водой в достаточном количестве", – подчеркнул Шмыгаль.
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Не сразу обратила внимание не форму(!!!) рук……😁
Пиво всего однажды взял и развел водой.
И, улыбнувшись криво, крикнул он в день суда:
«Губит людей не пиво, губит людей вода!»"
https://www.youtube.com/watch?v=SxgG_H2Jdvk&ab_channel=JOHNNICK
вы шахту лучше угольную откройте