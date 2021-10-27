Кабмин планирует направить 1 млрд грн в 2022 году на проекты по улучшению качества питьевой воды, - Шмыгаль

Кабинет Министров планирует направить в следующем году 1 млрд грн на улучшение качества питьевой воды в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время рабочей поездки в Донецкую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал,

Глава правительства подчеркнул, что в Украине необходимо улучшать качество питьевой воды, поэтому Кабинет Министров в апреле этого года утвердил Концепцию Общегосударственной целевой программы "Питьевая вода Украины".

"В проекте бюджета на 2022 год планируется направить 1 млрд грн на программу "Питьевая вода Украины". Значительный процент систем централизованного водоснабжения в регионах в изношенном состоянием, что плохо влияет на качество воды. Ситуацию необходимо менять, чтобы обеспечить жителей общин качественной питьевой водой в достаточном количестве", – подчеркнул Шмыгаль.

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