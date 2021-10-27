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Новости Коронавирус и карантин
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В больницах Ривненщины разворачивают дополнительные койки для больных COVID-19: 76% мест уже занято, оставшихся хватит лишь на несколько дней

В больницах Ривненщины разворачивают дополнительные койки для больных COVID-19: 76% мест уже занято, оставшихся хватит лишь на несколько дней

В трех больницах Ривненской области, расположенных в Корце, Радивилове и Млынове, уже развернули дополнительные койки для госпитализации больных коронавирусом. Еще две больницы - Владимирецкая и областной госпиталь ветеранов войны в Клеване - ждут согласования Минздрава.

Это даст возможность развернуть еще 250 коек и разгрузить заполненные больными медучреждения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Областное управление здравоохранения констатирует перегруженность медицинской системы области и невозможность некоторых больниц принять больных на лечение из-за нехватки мест. В течение нескольких последних дней на 100% заполнены Ривненская областная и городская больница №2, Центральная городская больница тоже на грани заполнения всех коек.

"Имеем сверхвысокие показатели летальности. В ближайшие две недели мы прогнозируем дальнейшее осложнение эпидемической ситуации. Сейчас 76% коек в больницах занято, резерва хватит лишь на несколько дней", - рассказал главный санитарный врач области Роман Сафонов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ИВЛ выживает один из десяти пациентов: Закарпатская ОГА показала жуткие кадры из COVID-реанимации. ФОТОрепортаж

В течение 26 октября от осложнений коронавируса в области умер 21 человек, и это наибольшее суточное количество с начала пандемии.

В то же время первый заместитель председателя Ривненской облгосадминистрации Сергей Подолин предупредил о принятии более жестких мер в отношении рынков области и перевозчиков в случае, если в течение двух дней их работа не будет приведена согласно требованиям "красной" карантинной зоны. Поскольку областная комиссия имеет полномочия принимать дополнительные ограничительные меры. В случае несоблюдения карантинных требований рынки будут закрывать на срок до двух недель. Если перевозчики не будут соблюдать нормы карантина, комиссия может запретить перевозки.

Автор: 

больница (1442) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1250)


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Топ комментарии
+2
місто людей при здоровому глузді

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27.10.2021 21:06 Ответить
+1
ну дороги заасфальтували ж. там і ложіть.
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27.10.2021 21:01 Ответить
+1
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27.10.2021 21:04 Ответить
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ага, тішина на ІваАшаноффском кладбіщє, галубиє тумани пливут...

New CaІеdоnіа@CaIedonia_sI



Ашан в этом сезоне как никогда атмосферный

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27.10.2021 20:56 Ответить
А шо это за народное творчество? Т.с. что за перформанс?
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27.10.2021 20:59 Ответить
Подготовка к Дню всех Святых.
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27.10.2021 21:02 Ответить
Аааа! Понятно. Бо я думал тоже на ковидной теме с катушек слетели. Это у проваксеров любимая тема трупики-гробики. Они от нее просто кайфуют. Им уже можно всем скопом в готы записываться.
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27.10.2021 21:54 Ответить
це-антивакцинатори
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27.10.2021 21:03 Ответить
Не здивували. Я навіть і не припускав, що у проваксера якісь інші асоціації будуть.
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27.10.2021 21:56 Ответить
ну дороги заасфальтували ж. там і ложіть.
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27.10.2021 21:01 Ответить
маски плохо бла бла бла
вот когда антиваксеру в автобусе будут чистить лицо и пинками выгонять, тогда может толку и будет больше
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27.10.2021 21:01 Ответить
Это будет "кто кого".
В одном автобусе победят одни, в другом - другие.
А в третьем - победит дружба.
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27.10.2021 21:04 Ответить
Поступово антиваксерів ставатиме менше. Пгспішають на добрива.
Дивні люди...
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27.10.2021 21:14 Ответить
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27.10.2021 21:04 Ответить
місто людей при здоровому глузді

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27.10.2021 21:06 Ответить
От вони все процентами і процентами намазують. Кількість ліжок виражають у процентах як одиниці виміру?
Зе срань думає що ми такі тупі як вони хитрі.
Скільки штук ліжок бульо , скільки стальо , а % мит самі порахуємо.
Може там 20 ліжок ,а процентів страшно багато.
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27.10.2021 22:12 Ответить
В Кривом Роге за пять дней скончались 62 человека, от осложнений, вызванных коронавирусом
С установленным диагнозом коронавирусная болезнь в инфекционной больнице лечится 176 пациентов, с подозрением - 15. Получают кислород 134 больных, в тяжелом состоянии находится 134 пациента, 12 - в реанимации, с подключением к ИВЛ - 4.

728 больных с COVID-19 и 485 с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц: №1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. Получают кислород 983 пациента этих больниц, с подключением к ИВЛ - 5.

Загруженность коек в медучреждениях города составляет 80,2%.

Под амбулаторным наблюдением семейных врачей с установленным диагнозом COVID-19 находится 904 криворожанина.
Источник пресс-служба Криворожского горисполкома.
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28.10.2021 07:58 Ответить
Видать нарот вже рік тому наївся їх % . Малюють цифри. Ще б цікаво було отримати ту інфу у відповідь на офіційний запит. Думаю цифри були б іншими.
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28.10.2021 09:11 Ответить
Что то вообще не та пошло с этой "пандемией"! То слуги слетаются на шабаш в Трускавец, то ждут результата выборов в Харькове, а там действовать в зависимости от исхода. Смотрю официальные данные, о численности населения в ровенской области , делю из на три больницы, и чувствую себя обутым в лыжи на асфальте. Если бы не психоз и нагнетание паники, и было бы оставлено то к-во больниц в ровенской обл, то масштабов эпидемии никто бы и не заметил, и похоже, что по уровню рентабельности средства выделяемые на борьбу с фейковой эпидемией давно переплюнули рентабельность строительства дорог. Кто, в теме, тот понял посыл генпрокурора, что будем карать всех, в переводе на понятный язык,ЧУЖАКОВ К КОВИДНЫМ ДЕНЬГАМ НЕ ДОПУСТИМ!, и чем больше людей по всему миру начинает прозревать и понимать масштабы обмана, тем сильнее в мировом масштабе нагнетается паника и https://zdesvamnetut0.livejournal.com/4478.html скрывается правда>>>
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28.10.2021 06:44 Ответить
В течение 26 октября от осложнений коронавируса в области умер 21 человек, и это наибольшее суточное количество с начала пандемии.

И опять вопрос. Причина? Антиваксеры? Так с начала пандемии вакцины вообще не было и мир был не готов к такой ситуации. Ну да, мутация вируса. Латинский алфавит еще не закончился?
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28.10.2021 06:51 Ответить
Гениальность аферы транснациональных коорпораций в том, что не стоит выбрасывать деньги на создание новых вирусов в лабораторных условиях,а гораздо дешевле, выращивать вирус и наблюдать как он мутирует используя человеческий организм, как инкубатор. Достаточно взять безобидный короновирус живущий в человеческом организме, (плюс в том, что человека в любой момент можно обьявить заразившимся),посеять панику, используя корумпированных политиков, раздуть пандемию, предложить уже готовую "вакцину", привить всех и преспокойно наблюдать, как под действием "вакцины" вирус мутирует, присваивая ему очередные буквы греческого алфавита и предлагать новые и новые лекарства и "вакцины". Но, что то пошло не так. Чем больше стало "вакцинаций", тем стало больше смертей...
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28.10.2021 07:22 Ответить
 
 