В больницах Ривненщины разворачивают дополнительные койки для больных COVID-19: 76% мест уже занято, оставшихся хватит лишь на несколько дней

В трех больницах Ривненской области, расположенных в Корце, Радивилове и Млынове, уже развернули дополнительные койки для госпитализации больных коронавирусом. Еще две больницы - Владимирецкая и областной госпиталь ветеранов войны в Клеване - ждут согласования Минздрава.

Это даст возможность развернуть еще 250 коек и разгрузить заполненные больными медучреждения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Областное управление здравоохранения констатирует перегруженность медицинской системы области и невозможность некоторых больниц принять больных на лечение из-за нехватки мест. В течение нескольких последних дней на 100% заполнены Ривненская областная и городская больница №2, Центральная городская больница тоже на грани заполнения всех коек.

"Имеем сверхвысокие показатели летальности. В ближайшие две недели мы прогнозируем дальнейшее осложнение эпидемической ситуации. Сейчас 76% коек в больницах занято, резерва хватит лишь на несколько дней", - рассказал главный санитарный врач области Роман Сафонов.

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В течение 26 октября от осложнений коронавируса в области умер 21 человек, и это наибольшее суточное количество с начала пандемии.

В то же время первый заместитель председателя Ривненской облгосадминистрации Сергей Подолин предупредил о принятии более жестких мер в отношении рынков области и перевозчиков в случае, если в течение двух дней их работа не будет приведена согласно требованиям "красной" карантинной зоны. Поскольку областная комиссия имеет полномочия принимать дополнительные ограничительные меры. В случае несоблюдения карантинных требований рынки будут закрывать на срок до двух недель. Если перевозчики не будут соблюдать нормы карантина, комиссия может запретить перевозки.