В больницах Ривненщины разворачивают дополнительные койки для больных COVID-19: 76% мест уже занято, оставшихся хватит лишь на несколько дней
В трех больницах Ривненской области, расположенных в Корце, Радивилове и Млынове, уже развернули дополнительные койки для госпитализации больных коронавирусом. Еще две больницы - Владимирецкая и областной госпиталь ветеранов войны в Клеване - ждут согласования Минздрава.
Это даст возможность развернуть еще 250 коек и разгрузить заполненные больными медучреждения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Областное управление здравоохранения констатирует перегруженность медицинской системы области и невозможность некоторых больниц принять больных на лечение из-за нехватки мест. В течение нескольких последних дней на 100% заполнены Ривненская областная и городская больница №2, Центральная городская больница тоже на грани заполнения всех коек.
"Имеем сверхвысокие показатели летальности. В ближайшие две недели мы прогнозируем дальнейшее осложнение эпидемической ситуации. Сейчас 76% коек в больницах занято, резерва хватит лишь на несколько дней", - рассказал главный санитарный врач области Роман Сафонов.
В течение 26 октября от осложнений коронавируса в области умер 21 человек, и это наибольшее суточное количество с начала пандемии.
В то же время первый заместитель председателя Ривненской облгосадминистрации Сергей Подолин предупредил о принятии более жестких мер в отношении рынков области и перевозчиков в случае, если в течение двух дней их работа не будет приведена согласно требованиям "красной" карантинной зоны. Поскольку областная комиссия имеет полномочия принимать дополнительные ограничительные меры. В случае несоблюдения карантинных требований рынки будут закрывать на срок до двух недель. Если перевозчики не будут соблюдать нормы карантина, комиссия может запретить перевозки.
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ІваАшаноффском кладбіщє, галубиє тумани пливут...
New CaІеdоnіа@CaIedonia_sI
Ашан в этом сезоне как никогда атмосферный
вот когда антиваксеру в автобусе будут чистить лицо и пинками выгонять, тогда может толку и будет больше
В одном автобусе победят одни, в другом - другие.
А в третьем - победит дружба.
Дивні люди...
Зе срань думає що ми такі тупі як вони хитрі.
Скільки штук ліжок бульо , скільки стальо , а % мит самі порахуємо.
Може там 20 ліжок ,а процентів страшно багато.
С установленным диагнозом коронавирусная болезнь в инфекционной больнице лечится 176 пациентов, с подозрением - 15. Получают кислород 134 больных, в тяжелом состоянии находится 134 пациента, 12 - в реанимации, с подключением к ИВЛ - 4.
728 больных с COVID-19 и 485 с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц: №1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. Получают кислород 983 пациента этих больниц, с подключением к ИВЛ - 5.
Загруженность коек в медучреждениях города составляет 80,2%.
Под амбулаторным наблюдением семейных врачей с установленным диагнозом COVID-19 находится 904 криворожанина.
Источник пресс-служба Криворожского горисполкома.
И опять вопрос. Причина? Антиваксеры? Так с начала пандемии вакцины вообще не было и мир был не готов к такой ситуации. Ну да, мутация вируса. Латинский алфавит еще не закончился?