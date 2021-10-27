Данилюк о возобновлении импорта электроэнергии из Беларуси: Ну что, поблагодарим Зеленского за поддержку кровавого режима Лукашенко

Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк прокомментировал то, что из-за дефицита угля на государственных ТЭС Украина возобновит импорт электрической энергии из Беларуси.

"К сожалению, я угадал. Это дно. Ну что, поблагодарим Зеленского за поддержку кровавого режима Лукашенко", - написал он в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

К посту экс-секретарь СНБО приложил скрин с новостью о том, что на государственных ТЭС закончился уголь и Украина возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси.

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