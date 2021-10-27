Данилюк о возобновлении импорта электроэнергии из Беларуси: Ну что, поблагодарим Зеленского за поддержку кровавого режима Лукашенко
Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк прокомментировал то, что из-за дефицита угля на государственных ТЭС Украина возобновит импорт электрической энергии из Беларуси.
"К сожалению, я угадал. Это дно. Ну что, поблагодарим Зеленского за поддержку кровавого режима Лукашенко", - написал он в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
К посту экс-секретарь СНБО приложил скрин с новостью о том, что на государственных ТЭС закончился уголь и Украина возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси.
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+47 Сергей Трофимов #428890
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+43 саша паламарчук
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+36 Ksenia VB
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Или бартер на газ.
Дожились...
Короче, зебілля отримало від свого сцикуна все те, у чому винуватило Порошенка.
27.10.21 12:49
"Нацкомісія НЕ продовжуватиме заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі"
Вся.
Пліснява свідомо банкрутить українські АЕС.
Беги беги электрон, через лампу "кенотрон",
Через ЦАП, усил и пред и на благо, не во вред.
Напрягитесь провода, не шумите никогда.
Чтобы звук мой был красивый, это будет мне под силу,
2-Октава - кабель новый, выдаст звук мне очень ровный.
І какаяразніца чим це опалювати?
Пєнсії і зп - вираслі;
Таріфи і цени - снізілісь;
Карупцию пабаролі, бариг пасаділі;
Ліси не рубають, бурштин не капають;
Угля і Газу хватіт дажє для Молдовіі;
Енєргоресурси у оккупанта и єго союзніков нє закупаєм;
преЗЕдент - нє наркаман.
Єслі ти всєво етава нє відіш, ти - праплачений парахабот.
після то, як вугілля закінчиться, а газ пуйло прикрутить до самого мінімуму, тоді прийде пропозиція, від якої вже не буде сили відмовитися (