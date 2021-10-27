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Данилюк о возобновлении импорта электроэнергии из Беларуси: Ну что, поблагодарим Зеленского за поддержку кровавого режима Лукашенко

Данилюк о возобновлении импорта электроэнергии из Беларуси: Ну что, поблагодарим Зеленского за поддержку кровавого режима Лукашенко

Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк прокомментировал то, что из-за дефицита угля на государственных ТЭС Украина возобновит импорт электрической энергии из Беларуси.

"К сожалению, я угадал. Это дно. Ну что, поблагодарим Зеленского за поддержку кровавого режима Лукашенко", - написал он в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

К посту экс-секретарь СНБО приложил скрин с новостью о том, что на государственных ТЭС закончился уголь и Украина возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси.

Данилюк о возобновлении импорта электроэнергии из Беларуси: Ну что, поблагодарим Зеленского за поддержку кровавого режима Лукашенко 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ожидаем увеличения добычи угля. Это обеспечит прохождение отопительного сезона, - Шмыгаль. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7922) Зеленский Владимир (20883) импорт (560) Лукашенко Александр (3618) ТЭС (280) уголь (1001) Данилюк Александр (469) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+47
Гундосик не только поддерживает, он такой режим в Украине пытается построить.
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27.10.2021 21:03 Ответить
+43
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27.10.2021 21:06 Ответить
+36
Зеленський ще і фуйлу буде платити.
Дожились...
Короче, зебілля отримало від свого сцикуна все те, у чому винуватило Порошенка.
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27.10.2021 21:11 Ответить
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Гундосик не только поддерживает, он такой режим в Украине пытается построить.
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27.10.2021 21:03 Ответить
Так мало того , Лукашенко сам без путлера не сделал бы НИЧЕГО ,это с его разрешения и предварительного саботажа зеИУДЫ ! «Поздравляю « Украину в лоно *****
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27.10.2021 21:26 Ответить
Луке насрать на путлера ....может ОДИН пример приведёте когда так было за 20 лет правления ботокса?((....а то как дети малые ....вы реально помешались на величии куйло. Это Зельц в угоду лаптеногим хазяевам небо закрыл Беларуси ...ЗЕдротный борец с диктатурами.
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27.10.2021 22:11 Ответить
Спасибо жителям Кривбасса за президента ..............
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27.10.2021 21:42 Ответить
паблагадарім....

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27.10.2021 21:03 Ответить
На фото прибор для возвращения зебирателей из параллельной реальности?
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27.10.2021 21:18 Ответить
кто кого поддерживает-тот и сам таков...
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27.10.2021 21:04 Ответить
зЭля хороший = "слуги " плохие....
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27.10.2021 21:04 Ответить
Чьи они слуги ? ***** !
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27.10.2021 21:28 Ответить
і наслідки цього...

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27.10.2021 21:05 Ответить
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27.10.2021 21:06 Ответить
пiтух - улыбнуло
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27.10.2021 21:24 Ответить
Может займём электроэнергию у Молдовы?
Или бартер на газ.
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27.10.2021 21:08 Ответить
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27.10.2021 21:10 Ответить
Зеленський ще і фуйлу буде платити.
Дожились...
Короче, зебілля отримало від свого сцикуна все те, у чому винуватило Порошенка.
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27.10.2021 21:11 Ответить
Вже.

27.10.21 12:49
"Нацкомісія НЕ продовжуватиме заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі"
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27.10.2021 21:39 Ответить
Вы не понимаете. Это не "кінець епохи бідності". Это другое))
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27.10.2021 21:12 Ответить
Уверен, офшорник делает реверанс перед убийцей путлером, вариантов у украинцев нету, зе надо выносить, как можно быстрее.
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27.10.2021 21:12 Ответить
а хто ж так топив за цього зрадника , нагадати ? прозрів коли прогнали від корита .
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27.10.2021 21:12 Ответить
Спасибо тебе Данилюк за Зельцмана, или ты думаешь у нас плохая память?
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27.10.2021 21:12 Ответить
Это обитательница гарема брошенных жен зеледента. Там сейчас Мендель за главную.
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27.10.2021 21:21 Ответить
А где же ваша *зельоная енергетика* которую вы так расхваливали вместо АЕС?
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27.10.2021 21:14 Ответить
пожовкла і опала ...
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27.10.2021 21:17 Ответить
Куди за два роки поділися працюючі АЄС?
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27.10.2021 21:40 Ответить
американские
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27.10.2021 22:10 Ответить
помогла
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27.10.2021 22:42 Ответить
их электрика выкуплена Беней, по льготной цене...
Вся.
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27.10.2021 22:09 Ответить
Не те щоб по пільговій. Вона викуплена НИЖЧЕ собівартості.
Пліснява свідомо банкрутить українські АЕС.
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28.10.2021 10:31 Ответить
А где атомная энергетика-самая дешевая ?
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28.10.2021 05:52 Ответить
У коломойського.
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28.10.2021 10:32 Ответить
Электроэнергию мы будем постановлять не правительству, а народу Украины. Это позволит нам тесно общаться по интернету, который тоже от электричества зависит.
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27.10.2021 21:22 Ответить
Мы - не сильно ли ты о себе возомнил, шестерка таракана?
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27.10.2021 21:24 Ответить
У меня рядом с дачей гидроэлектростанция. Может и оттуда электроны побегут.
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27.10.2021 21:27 Ответить
кто звал совкопитеков? а ну, в тундру, дунька
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27.10.2021 21:32 Ответить
«Дача»!))) *****, совок))) «дачній участак»!
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27.10.2021 21:33 Ответить
Ну, загородный дом.
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27.10.2021 21:38 Ответить
OК! релаксі-таксі)
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27.10.2021 21:56 Ответить
Дачу уже дачей нельзя называть? Совок?
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27.10.2021 21:41 Ответить
Не... сказано, совкам можно.
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27.10.2021 21:50 Ответить
Називай як хочеш. Що властне означає слово «дача»?
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27.10.2021 21:57 Ответить
Участок землі дарований кнєзє!)))
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27.10.2021 22:00 Ответить
Это называется "садовый участок" . А дача это вот:

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27.10.2021 22:49 Ответить
Тю... от респекта электроны ищут в другом месте...

Беги беги электрон, через лампу "кенотрон",

Через ЦАП, усил и пред и на благо, не во вред.

Напрягитесь провода, не шумите никогда.

Чтобы звук мой был красивый, это будет мне под силу,

2-Октава - кабель новый, выдаст звук мне очень ровный.
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27.10.2021 21:43 Ответить
А теперь ловите момент, когда величайший лидер современности сделает ему- алаверды, -воду в Крым братскому народу.
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27.10.2021 21:22 Ответить
НЕТ.Мы лучше замерзнем зимой и будем покупать газ из ес по 1200 долларов 1000 кубов!!!
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27.10.2021 21:23 Ответить
Зепил, скажи: ты с детства даун, или курсы какие оканчивал? Трускавец, не?
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27.10.2021 21:26 Ответить
Все зебилы по определению тупые с детства с минимальным IQ. Это аксиома.
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27.10.2021 23:23 Ответить
Що заважало накачати газ у сховища навесні, коли він копійчаний був?
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27.10.2021 21:26 Ответить
Это был САБОТАЖ! Под руководством д'Ерьмаку возвращение под контроль рашистской федерации
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27.10.2021 21:35 Ответить
Если біл саботаж, то почему виновные в нем на свободе разгуливают?
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27.10.2021 22:18 Ответить
ПОТОМУ ЧТО ОНИ ВСЕ ПОД КАБЛУКОМ У ЗЕ И ВСЕ ОДНА ШАЙКА
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29.10.2021 09:45 Ответить
Тури з своєю машкою (чи як її там) по світу
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27.10.2021 21:41 Ответить
та скока там той зимы??
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27.10.2021 22:11 Ответить
Хорошо сказано... Тогда если не дэбилы, то почто было на бацьку бочку катить за захваченный транзитный самолет?
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27.10.2021 21:27 Ответить
лучше пнем клоуна в ростов. и тебя, подоляцкое, с ним
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27.10.2021 21:33 Ответить
Отсутствие угля в начале отопительного сезона это диверсия.
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27.10.2021 21:24 Ответить
Зате ...


І какаяразніца чим це опалювати?
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27.10.2021 21:43 Ответить
Отсутствие угля и газа
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27.10.2021 22:07 Ответить
Ну що ж подякуємо і тобі також,як "члєну" команди яка разом з цим непорозумінням,спекулюючи на виборцях,захопили владу в Україні.
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27.10.2021 21:25 Ответить
Вайна закончілась;
Пєнсії і зп - вираслі;
Таріфи і цени - снізілісь;
Карупцию пабаролі, бариг пасаділі;
Ліси не рубають, бурштин не капають;
Угля і Газу хватіт дажє для Молдовіі;
Енєргоресурси у оккупанта и єго союзніков нє закупаєм;
преЗЕдент - нє наркаман.
Єслі ти всєво етава нє відіш, ти - праплачений парахабот.
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27.10.2021 21:27 Ответить
Плять, моральні уроди якісь! В країні війна! Гинуть люди!
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27.10.2021 21:35 Ответить
Каждый день убитые , но это торговля не на крови ! Зеублюдки действуют в открытую
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27.10.2021 21:39 Ответить
Безумна бачу схопила хвилю))
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27.10.2021 21:46 Ответить
У Зели поза Алоизыча при обходе рядов гитлерюгенда. Прямо один в один, только усов не хватает.
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27.10.2021 21:56 Ответить
клоун #уевертися перед клоуном. #ули.... цирк мля
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27.10.2021 22:53 Ответить
А почему никто не говорит, что эту тему придумали давно и намеренно создали дефицит угля на ТЭЦ.
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27.10.2021 21:29 Ответить
скорее всего полесские бобры повалят вышки ЛЭП...
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27.10.2021 21:29 Ответить
спланированная, с лета, акция. крысы во власти работают на хйло
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27.10.2021 21:34 Ответить
Полеты гражданской авиации в Беларусь прекратили , а электричество у усатой прокремлевской скотины покупать можно .
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27.10.2021 21:35 Ответить
Тому що вагнергейт не має відношення до електроенергії...
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28.10.2021 19:32 Ответить
Не зебилы, а оторви и выбрось . Летом включали кульковальцювальникiв - под зиму на цырлах у бацьки.
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27.10.2021 21:48 Ответить
Eto elektricestvo ne tolko s Belorus no i s raski Interrao ,mozet daze toj i budet bolsinstve
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27.10.2021 21:48 Ответить
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27.10.2021 22:00 Ответить
Проблема в том, что зебилы не поймут, про что ты им написал... Главное ,что "папа" дороги строит.
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28.10.2021 01:32 Ответить
Які нах «сасєді»?! Ти рускій шолє?
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27.10.2021 22:19 Ответить
поки Білоруссю керує кривавий тарган вони не сусіди , а вороги .
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27.10.2021 22:19 Ответить
Я казав що так і буде. Недоумок піде і до ***** по газ.
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27.10.2021 22:15 Ответить
Настоящее ДНО бьіло , когда закупали уголь в ОРДЛО .
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27.10.2021 22:26 Ответить
А уголь и сейчас оттуда идет, только не напрямую.
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27.10.2021 23:22 Ответить
данилюк такое же *****
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27.10.2021 22:29 Ответить
і це ще не кінець..

після то, як вугілля закінчиться, а газ пуйло прикрутить до самого мінімуму, тоді прийде пропозиція, від якої вже не буде сили відмовитися (
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27.10.2021 22:47 Ответить
Ну що, подякуємо Данилюк що в нас президент Зеленський.
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28.10.2021 07:29 Ответить
А постійна закупка "реверсного" кацапського газу - це не підтримка режиму путіна?
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28.10.2021 07:49 Ответить
Данилюку дали под сраку вот он и обижается
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28.10.2021 08:12 Ответить
Нічого дивного. Кандидат в диктатори допомагає диктатору "в законі"...
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28.10.2021 09:23 Ответить
 
 