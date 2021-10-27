Высокая температура при COVID-19 не является основанием для вызова скорой помощи, - главный санврач Кузин

Высокая температура при коронавирусной болезни не является основанием для вызова экстренной бригады медицинской помощи.

Об этом заявил замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Кузин сообщил, что за минувшие сутки количество вызовов "скорой" достигло 55 тыс., и каждый день количество таких обращений растет.

Главный санврач призвал людей вызывать медиков только при наличии конкретных симптомов. Симптомы, которые указывают на то, что нужно звонить в "скорую": боль в грудной клетке, признаки дыхательной недостаточности, сатурация менее 92%.

"Высокая температура сама по себе не является основанием для вызова экстренной бригады медицинской помощи", – сказал Кузин.

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Чиновник подчеркнул, что вызов скорой без достаточных для этого симптомов во время пандемии COVID-19 означает лишение врачей возможности спасти жизнь того, кто действительно нуждается в срочной медицинской помощи.