Высокая температура при COVID-19 не является основанием для вызова скорой помощи, - главный санврач Кузин
Высокая температура при коронавирусной болезни не является основанием для вызова экстренной бригады медицинской помощи.
Об этом заявил замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
Кузин сообщил, что за минувшие сутки количество вызовов "скорой" достигло 55 тыс., и каждый день количество таких обращений растет.
Главный санврач призвал людей вызывать медиков только при наличии конкретных симптомов. Симптомы, которые указывают на то, что нужно звонить в "скорую": боль в грудной клетке, признаки дыхательной недостаточности, сатурация менее 92%.
"Высокая температура сама по себе не является основанием для вызова экстренной бригады медицинской помощи", – сказал Кузин.
Чиновник подчеркнул, что вызов скорой без достаточных для этого симптомов во время пандемии COVID-19 означает лишение врачей возможности спасти жизнь того, кто действительно нуждается в срочной медицинской помощи.
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Нє с рассєі лі матушкі?
а то такие нежные стали, что при 37,2 в больничку хотят
особенно "мужики"
-Летс ґой найух Зєля!
все противовирусные -это фуфломицины.
Парацетамол и витамины.
Будет сатурация ниже 92 - колите дексаметазон, но это не может быть раньше 2-й недели болезни.
Повний розвал держави...
Ублюдок Кузин, а почему тогда оттсутствие вакцинации у безсимптомного пассажира является основанием в отказе в поездке?
Высокая температура, выше 39,5, которая не сбивается, или немного сбивается на короткое время, после чего опять поднимается, как раз таки является прямым поводом и показанием скорой помощи!!!!! Независимо от того ковид это или не ковид!
Потому что человек может просто- напросто, в прямом смысле, сгореть, клеточный белок от температуры "сваривается", как в курином яйце, и обратный процесс невозможен!!!
слабую, или субфебрильную температуру - 37-38° C;
умеренную, или фебрильную - 38-39° C;
высокую - 39-41° C
и чрезмерную - выше 41° C.
Тобто , 39-41° C - не причина турбуватися ?
Просто випийте теплого чаю з лимоном , прийміть жаропонижувальні(якщо вони у вас є) , подзвоніть сімейному лікарю(якщо він у вас є) , залізьте у теплу постіль та чекайте приїзду лікаря !
І не забудьте подзвонить рідним\знайомим , щоби - якщо нічого не поможе - визвали катафалк