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Новости Коронавирус и карантин
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Высокая температура при COVID-19 не является основанием для вызова скорой помощи, - главный санврач Кузин

Высокая температура при COVID-19 не является основанием для вызова скорой помощи, - главный санврач Кузин

Высокая температура при коронавирусной болезни не является основанием для вызова экстренной бригады медицинской помощи.

Об этом заявил замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Кузин сообщил, что за минувшие сутки количество вызовов "скорой" достигло 55 тыс., и каждый день количество таких обращений растет.

Главный санврач призвал людей вызывать медиков только при наличии конкретных симптомов. Симптомы, которые указывают на то, что нужно звонить в "скорую": боль в грудной клетке, признаки дыхательной недостаточности, сатурация менее 92%.

"Высокая температура сама по себе не является основанием для вызова экстренной бригады медицинской помощи", – сказал Кузин.

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Чиновник подчеркнул, что вызов скорой без достаточных для этого симптомов во время пандемии COVID-19 означает лишение врачей возможности спасти жизнь того, кто действительно нуждается в срочной медицинской помощи.

Автор: 

карантин (16729) скорая (368) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+25
Офигеть,теперь только вызывать скорую при трупном окоченении..
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27.10.2021 21:15 Ответить
+18
А для вызова катафалка?
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27.10.2021 21:12 Ответить
+15
Лікарі вже замахались.
Вакцинуйтесь. Не чекайте поки ковід прийде, бо ніхто особливо не поможе.
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27.10.2021 21:17 Ответить
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вмене при сатурації 94 вже було 55% запалення двостороннє!А там вже йшло погодинах.Вкого як! Сатурація добре але не завжди.Якби не надурив оператора і не сказав що вмене сатурація 92 так скора і неприїхалаб , і не знав що вмене 55 %, але дихати вже було важковато!
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27.10.2021 22:16 Ответить
Ви отккдава, болєзний?
Нє с рассєі лі матушкі?
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27.10.2021 21:45 Ответить
Я вижу полные маршрутки полные людей без масок и не желающих вакцинироваться. Потом я вижу их в реанимации обещающих ,что сделают три прививки,а некоторые согласны и на большее, только спасите.99% из них не вакцинировались, рассказывают всякую чушь про чипирование ,зомбирование и и так далее. После этого совершенно не удивляешься ,что они выбрали клоуна себе президентом.
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27.10.2021 21:59 Ответить
Відмінна пам"ять в тебе на обличчя. Тільки як ти це робиш: навмисне ходиш по реанімаціях і відшукуєш людей, яких зустрічав в маршрутках? А обіцянки тричі вакцинуватись вони самі тобі дають, добровільно, чи ти з них їх вибиваєш погрозами відімкнути від кисневого апарату?
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27.10.2021 22:28 Ответить
Если жар - прикладывать холодную жабу , зеленую ...
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27.10.2021 21:43 Ответить
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27.10.2021 22:19 Ответить
Кузин впервые не соврал
а то такие нежные стали, что при 37,2 в больничку хотят
особенно "мужики"
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27.10.2021 21:48 Ответить
из-за каждого чиха скорую вызывать? совсем уже доходяги - спортом занимайтесь)))
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27.10.2021 21:52 Ответить
-Фуцк ю кузя!
-Летс ґой найух Зєля!
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27.10.2021 21:54 Ответить
Слів культурних не вистачає! І це все, наша теперішня "українська медична допомога"!!! То чому, ці тварі, з усіх "чайників", жахають населення, про смертність в Україні???! А вона, може бути не тільки від "розрекламованого "ковіду"! Є - і інші хвороби!!! А допомоги - зась!!! От - причина! Коли вже, всі це зрозуміють???!
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27.10.2021 21:54 Ответить
Для чого їм розуміти? Еліта лікується в Європі
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27.10.2021 22:42 Ответить
Высокая температура признак имунного ответа на вирусемию и признак немедленного назначения противовирусных препаратов(ремдесивир и др. при отсутствии противопоказаний).Скорую угробили приезжают фельдшера, которые могут только оказать транспортную услугу не всегда доставляют по адресу( в конкретное отделение -пример почки тоже дают температуру, хорошо хоть солнечный удар не привозят ). А что вы хотите от специалиста без профильной интернатуры, магистра общественного здоровья?
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27.10.2021 21:54 Ответить
Эффективных противовирусных препаратов не существует.
все противовирусные -это фуфломицины.
Парацетамол и витамины.
Будет сатурация ниже 92 - колите дексаметазон, но это не может быть раньше 2-й недели болезни.
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27.10.2021 22:01 Ответить
как бы когда приближается к отметки 92, уже надо срочно, ниже это фигня, в больницу. А еще, за такие рекомендации ты можешь уголовный срок схлопотать. Медика не возможно осудить, а вот таких советчиков свободно.
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28.10.2021 07:13 Ответить
я тебе не со зла, просто сам знаешь дексаметазон только по рецепту и может быть проблемы за такие советы бес врача, особенно сейчас
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28.10.2021 07:14 Ответить
Тобто в людини три доби температура 38.5, але якщо не виміряна САТУРАЦІЯ, тобто всі повинні мати цей САТУРАЦІЯ то нех навіть звертатися 😂😂😂😂
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27.10.2021 22:00 Ответить
Цікаво, а як визначати сатурацію мають саміті пенсіонери?
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27.10.2021 22:02 Ответить
Одинокие пенсионеры и вас переживут, бо не шарахаются во время пандемии где не попадя.
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27.10.2021 22:13 Ответить
Вот не соглашусь. Иногда кажется, что в общественном транспорте они живут. Ну или по крайней мере работают.
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27.10.2021 22:20 Ответить
Не скромне запитання:скільки вам років?
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27.10.2021 23:15 Ответить
Порахувати кількість вдохів видихів за хвилину в спокійному стані,біля 15-норма,більше 20 потрібно турбуватись,30 то вже скору.
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27.10.2021 22:42 Ответить
А біль в грудній клітини та ознаки дихальної недостатності - це симптоми саме коронавірусу? В мене два місяці тому такі були. За сатурацію не знаю, нічим було міряти. Швидку викликала дружина за ніч разів 4, відповідали: наберіть такий-то номер, лікар проконсультує, що робити в такому випадку. Але за тим номером ніхто так ні разу трубки не взяв. Під ранок, після четвертого дзвінка на швидку, все-таки приїхали. Звозили в лікарню, зробили тест на корону. Корони не виявили. Гіпертонічний криз. Збили тиск і відразу відправили додому.
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27.10.2021 22:04 Ответить
вам тра зробити УЗІ серця аби глянули, як там серце прокачує легені.На 99% -- у вас проблема не в легенях, а в серці.
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28.10.2021 09:45 Ответить
Dolbojoby!Якщо висока тепература при Ковіді ознака що ваші легені починають тліти!В мене була тиждень вдома і тиждень в лікарні ,як би звернувся скоріше то би не получив 55% двостороннього ураження!!
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27.10.2021 22:08 Ответить
Гипертермический синдром с температурой 40 есть прямым показанием к вазову скорой, лучше с врачами
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27.10.2021 22:09 Ответить
вот именно поэтому наша медицина и не рекомендует обращаться в скорую
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28.10.2021 09:48 Ответить
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27.10.2021 22:10 Ответить
Да вообще не приезжайте уже!
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27.10.2021 22:17 Ответить
Повний пи ць. Навіщо така медицина? Хіба людина якщо в неї є здоров'я звертається до лікаря чи викликає швидку? Боюся що після таких заяв молоді люди зроблять висновки і звалять звідси, якщо їм швидких жаль, а хворих ні. Сумно
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27.10.2021 22:22 Ответить
Молоді потрібно валити цю владу нахєр , а не тікати зі своєї краіни 😡
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28.10.2021 00:43 Ответить
а потом что? Революции в такое время это признак самоликвидации народа. Сиди лучше, выбрали, терпи терпило, выбор закончился
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28.10.2021 07:18 Ответить
Медицина в Україні здохла. Так само як і суди, поліція, і всі інші державні структури...
Повний розвал держави...
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27.10.2021 22:23 Ответить
Не всі - податкова працює як швейцарський годинник.
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28.10.2021 00:44 Ответить
там також є приколи.Раніш можна було зайти в інет глянути табличку під кінець місяця, які ще податки слід підтягнути,зараз заходиш туди - а там мрак, що нічого не розбереш.
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28.10.2021 09:51 Ответить
Працює. Але не на народ і державу.
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28.10.2021 22:56 Ответить
Боже, какой дебил!
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27.10.2021 22:24 Ответить
Люди,если вы чувствуете себя одиноким и не с кем поговорить,к вашим услугам коммунальные службы города"Скорая""Пожарка"Горгаз и другие
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27.10.2021 22:40 Ответить
У нас всюди де влада, там далбайоби, що не придумають то анекдот, я на свому власному прикладі знаю що дозвонитись у мусарку можна за 4хв та 30сек., а гандон монастирський, що зо ху..?
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27.10.2021 23:10 Ответить
Высокая температура при COVID-19 не является основанием для вызова скорой помощи, - главный санврач Кузин Источник:
Ублюдок Кузин, а почему тогда оттсутствие вакцинации у безсимптомного пассажира является основанием в отказе в поездке?
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28.10.2021 01:59 Ответить
С каких это пор? Он дебил?
Высокая температура, выше 39,5, которая не сбивается, или немного сбивается на короткое время, после чего опять поднимается, как раз таки является прямым поводом и показанием скорой помощи!!!!! Независимо от того ковид это или не ковид!
Потому что человек может просто- напросто, в прямом смысле, сгореть, клеточный белок от температуры "сваривается", как в курином яйце, и обратный процесс невозможен!!!
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28.10.2021 07:41 Ответить
В зависимости от уровня повышения температуры различают :
слабую, или субфебрильную температуру - 37-38° C;
умеренную, или фебрильную - 38-39° C;
высокую - 39-41° C
и чрезмерную - выше 41° C.
Тобто , 39-41° C - не причина турбуватися ?

Просто випийте теплого чаю з лимоном , прийміть жаропонижувальні(якщо вони у вас є) , подзвоніть сімейному лікарю(якщо він у вас є) , залізьте у теплу постіль та чекайте приїзду лікаря !
І не забудьте подзвонить рідним\знайомим , щоби - якщо нічого не поможе - визвали катафалк
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28.10.2021 10:48 Ответить
Ублюдки хреновы, сегодня скорая не забрала задыхающуюся мать с сатурацией 79% потому, что нет температуры.
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28.10.2021 11:34 Ответить
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