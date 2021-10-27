На Сумщине семейный врач продавала за 3 тыс. грн поддельные свидетельства о вакцинации с внесением в базу НСЗУ, - прокуратура. ФОТО
В Сумской области врач семейной медицины с сообщником занимались продажей поддельных международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 с внесением данных в информационную систему НСЗУ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, житель Сум через один из мессенджеров подыскивал желающих получить свидетельство без обязательной прививки. После перечисления средств на банковскую карту данные этих лиц мужчина передавал медработнику, которая вносила их в информационную систему Национальной службы здоровья Украины. Таким образом, сведения о вакцинации от COVID-19 появлялись в мобильном приложении "Дия". По предварительным данным, было подделано около 200 свидетельств, стоимость одного составляла около 3 тыс. грн.
Во время санкционированных обысков по местам работы и проживания фигурантов правоохранители изъяли компьютерную технику, наличные деньги, медицинские документы.
В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос сообщения медику и сообщнику о подозрении по ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 УК Украины.
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Якщо дохід свідомо хочуть зробити собі гірше , ще і платять за це, то чому б не заробити.
Нехай не купують, а вакцинуються.
Це злочинці, я вважаю.
Кажеш, менше зло ...ну да, ну да..
Дебілам пишу! Якщо ви вже захворіли то вакцина не панацея. І вакциною не лікують! Вакцина запобігає.
І якщо ти побоявся здохнути від вакцини, то вірус тобі докаже!!здохнеш від ускладнень
Не пофіг лише тоді, коли людина за хабар сертифікат купує... Якщо ти такий палкий ідейний антиваксер, то якого дідька ти не відстоюєш свої права, а купуєш сертифіката і строїш із себе вакцинованого??
https://dendrapass.wixsite.com/my-site
Куди звернутися?
Ага!
Так він же ж нам сертифікат показував який купив недавно!
Показував! Тільки от перевірку справжності сертифікату йому не поліція провела, а сама болячка «ковідна»!