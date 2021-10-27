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Новости Силовики
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На Сумщине семейный врач продавала за 3 тыс. грн поддельные свидетельства о вакцинации с внесением в базу НСЗУ, - прокуратура. ФОТО

В Сумской области врач семейной медицины с сообщником занимались продажей поддельных международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 с внесением данных в информационную систему НСЗУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

На Сумщине семейный врач продавала за 3 тыс. грн поддельные свидетельства о вакцинации с внесением в базу НСЗУ, - прокуратура 01

По данным следствия, житель Сум через один из мессенджеров подыскивал желающих получить свидетельство без обязательной прививки. После перечисления средств на банковскую карту данные этих лиц мужчина передавал медработнику, которая вносила их в информационную систему Национальной службы здоровья Украины. Таким образом, сведения о вакцинации от COVID-19 появлялись в мобильном приложении "Дия". По предварительным данным, было подделано около 200 свидетельств, стоимость одного составляла около 3 тыс. грн.

На Сумщине семейный врач продавала за 3 тыс. грн поддельные свидетельства о вакцинации с внесением в базу НСЗУ, - прокуратура 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 250 долларов за документ: в Чернигове директор турфирмы и два медика продавали COVID-сертификаты невакцинированным гражданам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время санкционированных обысков по местам работы и проживания фигурантов правоохранители изъяли компьютерную технику, наличные деньги, медицинские документы.

На Сумщине семейный врач продавала за 3 тыс. грн поддельные свидетельства о вакцинации с внесением в базу НСЗУ, - прокуратура 03

В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос сообщения медику и сообщнику о подозрении по ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 УК Украины.

Также смотрите: Врач-травматолог с сообщником торговали COVID-сертификатами о вакцинации на Хмельнитчине, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

подделка (440) правоохранительные органы (2970) сертификат (227) силовики (2799) Сумская область (3330) врачи (1518) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Та вже споганили ту реформу твої зелені.
Кажеш, менше зло ...ну да, ну да..
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27.10.2021 22:20 Ответить
+6
Проблема в іншому ,коли така людина дійсно попаде в реанімацію і вмре то викличе хвилю протеріч за чи проти вакцин,так як в базі буде вважатися вакцинованою хоча насправді небула такою,ніхто недумає про наслідки своїх вчинків.
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27.10.2021 22:05 Ответить
+5
именно, нам и лежание под ИВЛ - роскошь и гормоналные дорогущие препараты , по 5000 -10000 тыс грн в день не по карману... что еще остается ... ковид - болезнь богатых!
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27.10.2021 22:00 Ответить
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А чому би й ні...
Якщо дохід свідомо хочуть зробити собі гірше , ще і платять за це, то чому б не заробити.
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27.10.2021 21:48 Ответить
Лохі*
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27.10.2021 21:48 Ответить
Тому, що це компроментує українські сертифікати про вакцінацію. Ще трохи і їх взагалі не визнаватимуть.
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27.10.2021 21:52 Ответить
А хто купує ті сертифікати ?
Нехай не купують, а вакцинуються.
Це злочинці, я вважаю.
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27.10.2021 22:18 Ответить
Проблема в іншому ,коли така людина дійсно попаде в реанімацію і вмре то викличе хвилю протеріч за чи проти вакцин,так як в базі буде вважатися вакцинованою хоча насправді небула такою,ніхто недумає про наслідки своїх вчинків.
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27.10.2021 22:05 Ответить
Вакцинуються тіко ніщєброди, які не можуть купити собі сертифікат!
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27.10.2021 21:51 Ответить
именно, нам и лежание под ИВЛ - роскошь и гормоналные дорогущие препараты , по 5000 -10000 тыс грн в день не по карману... что еще остается ... ковид - болезнь богатых!
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27.10.2021 22:00 Ответить
А я про шо?
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27.10.2021 22:07 Ответить
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27.10.2021 21:51 Ответить
Та вже споганили ту реформу твої зелені.
Кажеш, менше зло ...ну да, ну да..
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27.10.2021 22:20 Ответить
В Західних ЗМІ подають ці новини як приклад дикунства.Україна та її нарід таки може здивувати світ!
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27.10.2021 21:59 Ответить
СБУ більше немає чим зайнятись?
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27.10.2021 22:02 Ответить
Дикунство це низькі зарплати в медиків. Де обіцяні європейські зарплати в медиків? Хто б цим займався якби мав зарплату не 10000грн, а еквівалент 1500євро?
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27.10.2021 22:03 Ответить
не тільки медиків,проблема України це загальна бідність працюючої людини!
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27.10.2021 22:08 Ответить
Та вже чули ці нікчемні тези, коли малювали зарплатню для суддів.Це однобоке тому не працюе!Поруч в високою зарплатньою повинна бути висока відповідальність!Бо-"Грошенят замало не буває" Не треба ще скидати з рахунку подвійну зарплатню під час єпідемії!!!Це досить достатньо!А то-бідні судді,бідні лікарі,бідні поліціанти,бідні вчителі навчальних закладів та нарешті бідні депутати.А інші як? Багатії?!!!
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27.10.2021 23:49 Ответить
Суддям підняли грошове забезпечення - вони перестали брать хабарі?! Правильно казав Бісмарк: "Навіть при поганих законах але хороших чиновниках держава буде існувать А при поганих чиновниках ніякі закони не допоможуть!"
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28.10.2021 03:41 Ответить
Ну медики що?? Кримінальні справи продають набагато дорожче і нічого😂😂😂. Я просто не розумію цих довбні які , якби вакциновані, а вже потім коли приходить болячка то починають скуліти. Я купив, вакцину це мене!
Дебілам пишу! Якщо ви вже захворіли то вакцина не панацея. І вакциною не лікують! Вакцина запобігає.
І якщо ти побоявся здохнути від вакцини, то вірус тобі докаже!!здохнеш від ускладнень
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27.10.2021 22:08 Ответить
та вона просто спасала громадян от прививок просроченной или хранящейся без холодильников вакцинкой
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27.10.2021 22:09 Ответить
А все тому що не Робін Гуд. Добро потрібно робити від щирого серця, а не за гроші.
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27.10.2021 22:12 Ответить
Я вакцинувався, але в принципі мені пофіг на тих, хто не хоче вакцинуватися - їхнє право, у нас вільна країна, я нікого змушувати не збираюся (хоча не розумію людей, які кажуть, що бояться вакцини невідомим складом, але при цьому жруть на вулиці шаурму і не читають склад продуктів з Е-щками в супермаркеті).
Не пофіг лише тоді, коли людина за хабар сертифікат купує... Якщо ти такий палкий ідейний антиваксер, то якого дідька ти не відстоюєш свої права, а купуєш сертифіката і строїш із себе вакцинованого??
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27.10.2021 22:15 Ответить
Как получить бесплатно сертификат тем кто переболел если семейный врач не сделал запись, а только выписал рецепт..
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27.10.2021 22:22 Ответить
Никак,коли шмурдяк)
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27.10.2021 23:01 Ответить
Я тоже куплю при необходимости)Шмурдиной эксперементальной колоться не буду!!!Переболел в прошлом году,на кую вертел Ваш ковид)))
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27.10.2021 22:57 Ответить
Ну это право каждого.))) Вот кто кого и на чем вертел момент сомнительный.)))
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27.10.2021 23:25 Ответить
Ошибаетесь.Распространение болезни в период эпидемии-дело общественности.Или пусть на остров едет и изолируется.Кстати,дурачью с воплями о врачебной тайне,советую ознакомится со статьей 133 УК Украины.О распространении венирических заболеваний и уголвной ответсвенности за это.Хронические болезни и зараза способная погубить население-не одно и тоже!А то потом удивляемся-откуда столько штамов?
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28.10.2021 00:09 Ответить
Я сегодня сдал тест, хотя вакцинирован Модерной. Просто в выходные была температура 37,4. Вы не представляете сколько вокруг было злорадствующих, но все пролетели мимо сада городского. )))) Ковида нет, обычный ОРВИ.)))) Так вот я мог перемещаться в транспорте (сертификат на руках), но сидел дома и ждал результат!
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28.10.2021 00:36 Ответить
В тому-то і справа що "вертіть на кую" "КОВІД" буде тебе!
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28.10.2021 03:43 Ответить
Щойно в фейсбуці мені купити сертифікат запропонували.
https://dendrapass.wixsite.com/my-site

Куди звернутися?

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27.10.2021 23:24 Ответить
Куме! Я чув - Ваш сусід «корону» підхопив?!
Ага!
Так він же ж нам сертифікат показував який купив недавно!
Показував! Тільки от перевірку справжності сертифікату йому не поліція провела, а сама болячка «ковідна»!

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28.10.2021 03:09 Ответить
Не было бы обязаловки , не было бы и таких предложений!
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28.10.2021 03:04 Ответить
 
 