Судья, ранее давшая условный срок устроившему смертельное ДТП в Харькове подростку, также "отмазала" сына Авакова в "деле рюкзаков", - ЦПК
Судья Червонозаводского суда Харькова Татьяна Янцовская дала два года условно Николаю Харьковскому, ранившему из траматического пистолета в 2019 году двух человек.
На это указывает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Центра противодействия коррупции.
"В ноябре 2019 года еще 14-летний Коля имел бытовой спор, во время которого в людном месте достал пневматический пистолет и произвел 4 выстрела в лицо женщины и ее сына. В итоге у женщины прострелена щека, гайморова пазуха, в которой застряла пуля из пневмата. Женщине сделали операцию по установке титановой пластины в гайморовую пазуху. Потерпевшие заявили иск по возмещению материальных затрат на лечение и моральный ущерб в размере 250 000 грн.
И тут свое слово сказала судья Янцовская. За преднамеренное средней тяжести телесное повреждение она дала два года условно. Хотя статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет. Но судья решила, что Колю не стоит изолировать от общества, подросток как подросток. А вместо 250 000 грн – судья присудила нецелые 8 000 грн компенсации за лечение и 15 000 грн моральной компенсации. Смешные деньги для Коли.
Уже 16-летний Коля понял, что можно удивлять по-полной программе. Садится за руль Infiniti, выкладывает в соцсети, как дерзко нарушает правила дорожного движения, кичится, что может от всего откупиться, что полицейские стоят 100-200 баксов.
В конце сентября Колю все же ловят и выписывают протокол за превышение скорости, проезд на запрещенный сигнал и другие нарушения. Рассмотрение протокола, судя по судебному реестру, было назначено на 9 ноября. Колю протокол не пугает и он успевает совершить ужасное ДТП, унесшее человеческую жизнь.
И еще о судье Янцовской. Мы с ней пересекались, потому что она входила в коллегию судей, которые отмазали сына Авакова в истории с рюкзаками. Именно Янцовская с коллегами посмеялась обществу в лицо и признала виновным не сына Авакова, а умершее лицо и козла отпущения, уплатившего штраф и уже отбывшего наказание.
Судья Янцовская до оккупации Донбасса работала в городском суде Красного Луча Луганской области. После Майдана решили, что Янцовская очень ценная судья. Транзитом через Чернигов ее перевели в харьковский суд. Естественно, что она доброчестная, получает за наш с вами счет 1,3 млн грн в год.
Вот почему реформа судов столь неотложна. Вот почему мы постоянно об этом говорим. Ибо такие истории будут повторяться, пока судьи будут отмазывать харьковских и не только мажоров типа сына Авакова или Коли на Infiniti", - говорится в сообщении.
Напомним, 31 октября 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына Министра внутренних дел Арсена Авакова.
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении трем фигурантам "дела о рюкзаках". 1 ноября Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения фигуранту "дела о рюкзаках" - сыну главы МВД Арсена Авакова Александру в виде личного обязательства. Экс-заместителя министра МВД Чеботаря также отпустили под личное обязательство. Также суд отпустил под личное обязательство третьего фигуранта "дела о рюкзаках". Позже Соломенский районный суд Киева вернул Александру Авакову загранпаспорт и отменил обязательства носить электронный браслет, а САП разрешила улететь в Италию. Также суд дважды отменял арест недвижимости Александра Авакова.
6 апреля 2018 года НАБУ сообщило, что расследование "дела о рюкзаках" завершено. 12 июля стало известно о закрытии так называемого "дела рюкзаков". В САП сообщили, что фигурант дела Литвин признал единоличную вину, а доказательства причастности других подозреваемых отсутствуют.
В Харькове 26 октября 2021 года произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.
СМИ удалось выяснить его личность. Оказалось, что 16-летний Николай Харьковский регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".
У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
А що - є альтернатива ? Будь яка влада в Україні завжди плодила безкарність для обраних !
Ему 16 лет.
рядом с нашей коррупцией существует россиянская коррупция, но вы её не замечаете..
а вот за нашу поганую украинскую коррупцию вы пишете жидкие панегирики..
Так що - все написано правильно - або ми побудуєм сильну , правову державу - або просто зникнемо ...
и на одном из перекрёстков расхерачит машину Янцовской
вместе с ней самой.
- а чому ж вона винесла таке рішення ? А тому що прокурори стільки просили ! Чомусь про прокурорів , в тих справах , жодного слова ...а дарма - ця вся судійська мафія працює спільно з ними !
Татьяна Янцовская из Краснолучского городского суда Луганской области.
У них в крови или за бабки, или по телефонному звонку дела решать.
Ана с калхоза "Красний лучь"...
https://ua.korrespondent.net/city/kharkov/4411000-vodii-yakyi-vlashtuvav-dtp-u-kharkovi-mozhe-potrapyty-pid-amnistiui
Украина будет ещё лет 10 наследие рыгосвинарчуков кровью отрыгивать
Как эта дура 15000 присудила????
Она совсем ватная дура. 4 выстрела в ЛЮДНОМ месте, в ДВУХ людей, В УПОР. Прострелила женщине щеку.
И эта тупая мразь даже не компенсировала лечение.
Ее надо гнать нахер