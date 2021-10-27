Судья, ранее давшая условный срок устроившему смертельное ДТП в Харькове подростку, также "отмазала" сына Авакова в "деле рюкзаков", - ЦПК

Судья Червонозаводского суда Харькова Татьяна Янцовская дала два года условно Николаю Харьковскому, ранившему из траматического пистолета в 2019 году двух человек.

На это указывает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Центра противодействия коррупции.

"В ноябре 2019 года еще 14-летний Коля имел бытовой спор, во время которого в людном месте достал пневматический пистолет и произвел 4 выстрела в лицо женщины и ее сына. В итоге у женщины прострелена щека, гайморова пазуха, в которой застряла пуля из пневмата. Женщине сделали операцию по установке титановой пластины в гайморовую пазуху. Потерпевшие заявили иск по возмещению материальных затрат на лечение и моральный ущерб в размере 250 000 грн.

И тут свое слово сказала судья Янцовская. За преднамеренное средней тяжести телесное повреждение она дала два года условно. Хотя статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет. Но судья решила, что Колю не стоит изолировать от общества, подросток как подросток. А вместо 250 000 грн – судья присудила нецелые 8 000 грн компенсации за лечение и 15 000 грн моральной компенсации. Смешные деньги для Коли.

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Уже 16-летний Коля понял, что можно удивлять по-полной программе. Садится за руль Infiniti, выкладывает в соцсети, как дерзко нарушает правила дорожного движения, кичится, что может от всего откупиться, что полицейские стоят 100-200 баксов.

В конце сентября Колю все же ловят и выписывают протокол за превышение скорости, проезд на запрещенный сигнал и другие нарушения. Рассмотрение протокола, судя по судебному реестру, было назначено на 9 ноября. Колю протокол не пугает и он успевает совершить ужасное ДТП, унесшее человеческую жизнь.

И еще о судье Янцовской. Мы с ней пересекались, потому что она входила в коллегию судей, которые отмазали сына Авакова в истории с рюкзаками. Именно Янцовская с коллегами посмеялась обществу в лицо и признала виновным не сына Авакова, а умершее лицо и козла отпущения, уплатившего штраф и уже отбывшего наказание.

Судья Янцовская до оккупации Донбасса работала в городском суде Красного Луча Луганской области. После Майдана решили, что Янцовская очень ценная судья. Транзитом через Чернигов ее перевели в харьковский суд. Естественно, что она доброчестная, получает за наш с вами счет 1,3 млн грн в год.

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Вот почему реформа судов столь неотложна. Вот почему мы постоянно об этом говорим. Ибо такие истории будут повторяться, пока судьи будут отмазывать харьковских и не только мажоров типа сына Авакова или Коли на Infiniti", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 октября 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына Министра внутренних дел Арсена Авакова.

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении трем фигурантам "дела о рюкзаках". 1 ноября Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения фигуранту "дела о рюкзаках" - сыну главы МВД Арсена Авакова Александру в виде личного обязательства. Экс-заместителя министра МВД Чеботаря также отпустили под личное обязательство. Также суд отпустил под личное обязательство третьего фигуранта "дела о рюкзаках". Позже Соломенский районный суд Киева вернул Александру Авакову загранпаспорт и отменил обязательства носить электронный браслет, а САП разрешила улететь в Италию. Также суд дважды отменял арест недвижимости Александра Авакова.

6 апреля 2018 года НАБУ сообщило, что расследование "дела о рюкзаках" завершено. 12 июля стало известно о закрытии так называемого "дела рюкзаков". В САП сообщили, что фигурант дела Литвин признал единоличную вину, а доказательства причастности других подозреваемых отсутствуют.

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В Харькове 26 октября 2021 года произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить его личность. Оказалось, что 16-летний Николай Харьковский регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.