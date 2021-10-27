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Новости Судебная реформа
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Судья, ранее давшая условный срок устроившему смертельное ДТП в Харькове подростку, также "отмазала" сына Авакова в "деле рюкзаков", - ЦПК

Судья, ранее давшая условный срок устроившему смертельное ДТП в Харькове подростку, также

Судья Червонозаводского суда Харькова Татьяна Янцовская дала два года условно Николаю Харьковскому, ранившему из траматического пистолета в 2019 году двух человек.

На это указывает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Центра противодействия коррупции.

"В ноябре 2019 года еще 14-летний Коля имел бытовой спор, во время которого в людном месте достал пневматический пистолет и произвел 4 выстрела в лицо женщины и ее сына. В итоге у женщины прострелена щека, гайморова пазуха, в которой застряла пуля из пневмата. Женщине сделали операцию по установке титановой пластины в гайморовую пазуху. Потерпевшие заявили иск по возмещению материальных затрат на лечение и моральный ущерб в размере 250 000 грн.

И тут свое слово сказала судья Янцовская. За преднамеренное средней тяжести телесное повреждение она дала два года условно. Хотя статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет. Но судья решила, что Колю не стоит изолировать от общества, подросток как подросток. А вместо 250 000 грн – судья присудила нецелые 8 000 грн компенсации за лечение и 15 000 грн моральной компенсации. Смешные деньги для Коли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Устроившему смертельное ДТП в Харькове подростку сообщили о подозрении

Уже 16-летний Коля понял, что можно удивлять по-полной программе. Садится за руль Infiniti, выкладывает в соцсети, как дерзко нарушает правила дорожного движения, кичится, что может от всего откупиться, что полицейские стоят 100-200 баксов.

В конце сентября Колю все же ловят и выписывают протокол за превышение скорости, проезд на запрещенный сигнал и другие нарушения. Рассмотрение протокола, судя по судебному реестру, было назначено на 9 ноября. Колю протокол не пугает и он успевает совершить ужасное ДТП, унесшее человеческую жизнь.

И еще о судье Янцовской. Мы с ней пересекались, потому что она входила в коллегию судей, которые отмазали сына Авакова в истории с рюкзаками. Именно Янцовская с коллегами посмеялась обществу в лицо и признала виновным не сына Авакова, а умершее лицо и козла отпущения, уплатившего штраф и уже отбывшего наказание.

Судья Янцовская до оккупации Донбасса работала в городском суде Красного Луча Луганской области. После Майдана решили, что Янцовская очень ценная судья. Транзитом через Чернигов ее перевели в харьковский суд. Естественно, что она доброчестная, получает за наш с вами счет 1,3 млн грн в год.

Также читайте: В полиции рассказали подробности ДТП в Харькове: 16-летний водитель ранее привлекался к ответственности за вождение без прав, во время ДТП был трезвым

Вот почему реформа судов столь неотложна. Вот почему мы постоянно об этом говорим. Ибо такие истории будут повторяться, пока судьи будут отмазывать харьковских и не только мажоров типа сына Авакова или Коли на Infiniti", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 октября 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына Министра внутренних дел Арсена Авакова.

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении трем фигурантам "дела о рюкзаках". 1 ноября Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения фигуранту "дела о рюкзаках" - сыну главы МВД Арсена Авакова Александру в виде личного обязательства. Экс-заместителя министра МВД Чеботаря также отпустили под личное обязательство. Также суд отпустил под личное обязательство третьего фигуранта "дела о рюкзаках". Позже Соломенский районный суд Киева вернул Александру Авакову загранпаспорт и отменил обязательства носить электронный браслет, а САП разрешила улететь в Италию. Также суд дважды отменял арест недвижимости Александра Авакова.

6 апреля 2018 года НАБУ сообщило, что расследование "дела о рюкзаках" завершено. 12 июля стало известно о закрытии так называемого "дела рюкзаков". В САП сообщили, что фигурант дела Литвин признал единоличную вину, а доказательства причастности других подозреваемых отсутствуют.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Да пох#й на те права. Все решают 100-200 баксов", - переписка 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП в Харькове. ВИДЕО+ФОТО

В Харькове 26 октября 2021 года произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить его личность. Оказалось, что 16-летний Николай Харьковский регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

Автор: 

Аваков Арсен (3445) ДТП (7686) судебная реформа (1802) Харьков (7581) Центр противодействия коррупции (250)


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Топ комментарии
+25
Все через недозволенність, яка починається ще зі школи. Мажори бачуть, що гроші вирішують все ще зі шкільної лави. Наша освіта, виховання та мораль зараз перебувають у жалюгідному стані. Мовчу про вищу освіту, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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27.10.2021 22:04 Ответить
+24
Згадайте "зайцеву" на Лексусі - зараз відбувається те саме. Але тепер купляють ментівських експертів, щоб склали висновок, що автівка була технічно несправна і "виродок" не міг загальмувати.
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27.10.2021 22:07 Ответить
+23
Пишут шо его ранее ловили за превышение скорости,но не за управление ТС без прав.Забыли проверить или я шото не пойму?
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27.10.2021 22:07 Ответить
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Все через недозволенність, яка починається ще зі школи. Мажори бачуть, що гроші вирішують все ще зі шкільної лави. Наша освіта, виховання та мораль зараз перебувають у жалюгідному стані. Мовчу про вищу освіту, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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27.10.2021 22:04 Ответить
Сафронов, здесь не про мажора, здесь про судью.
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27.10.2021 22:09 Ответить
Безнаказанность всегда выращивает монстров. Дебильность позволяет выбирать власть, позволяющую безнаказанность для избранных.
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27.10.2021 22:21 Ответить
выбирать власть, позволяющую безнаказанность для избранных.
А що - є альтернатива ? Будь яка влада в Україні завжди плодила безкарність для обраних !
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27.10.2021 22:23 Ответить
Для Вас есть альтернатива: колунесса! С клованом как-то не очень получилось, да?
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27.10.2021 22:27 Ответить
із соєвим клованом , чи з яким ?
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27.10.2021 22:29 Ответить
С гороховым, из зеленого горошка. Фамилия на зе начинается. Вася, ты дебил? Или подоляшавки на заработок вышли? Смотри, тебя теперь рашотролли тоже банить будут.
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27.10.2021 22:31 Ответить
в советско начально независимое время такую вот судью нашли утопленной сваренной в кипятке ванной типа набрала кипяток поскользнулась и упала с головой в ванную утрата сознания и типа рак..... варенный.... потом второй судья также странно как то утонул в ванной.... иного судью просто так расстреливали спокойно так минут 20 рожки автоматов меняли а в 30 метрах ППС стояла и просто тупо смотрела от судьи того осталось 25 граммов мозгового вещества остальное просто пули тело выкромсали.. отстреляло 2 стрелка... примерно по 5 рожков.... 7-62 мм... иного судью повесили пытались дело как суицид пропустить да вот беда наручники киллеры забыли снять с заведённых за спину рук судьи а верёвку то накинули.... иной подонок уже купил!!!!! место судьи но он слишком много знал как бывший мусор и адвокат брал в последнее время банды ОПГ киллеров причем политически мотивированных заказов и поплатился... вышел мусор выносить и получил 6 пуль... его коллегу просто повесили также собрался на судью... спасибо что их семьи не тронули все помнят о семье харьковского судьи и отрезанные головы и как там с делом ПОЛНЫЙ ТУПИК И ГЛУХОТА.... это я к тому что судьи выполняя заказы или вынося приговоры решения за бабло опт розница такие же смертные и им есть чего опасаться... особенно если их использовали в комбинациях посадить угробить или даже убить человека через вердикт такого судьи..... не важно отмазать виноватого или наоборот посадить надолго или мурыжить без вердикта годами невиновного в СИЗО волокита теряя дело и так далее... они судьи думают что у них Бог на побегушках и им все сотрётся и никто ни о чем не узнает..увы увы....
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27.10.2021 23:38 Ответить
А есть всего одна альтернатива. Справедливый закон для всех. Идеализм, согласен. Но стремиться надо к идеалу, а не опускаться в дебри папуасских костров с вареным и вкусным мясом своих противников. А для этого папуасам надо думать перед своим походом на избирательный участок. И подумать перед этим не что они хотят для себя лично, а какую жизнь они хотят выбрать своим детям и внукам. И не будет у нас во главе страны таких позорищ как Овощ и Клован с такими же папуасскими партиями в Раде...
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27.10.2021 23:48 Ответить
щось кацапським духом потягнуло... Не треба мокшанської жорстокості нам українцям, треба проста незворотність покарання. Закони в нас є, але вони не працюють. І всі про це знають.
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28.10.2021 10:26 Ответить
Эту продажную шлендру - судью, не на мыло, а на нары.
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27.10.2021 22:23 Ответить
Верно подмечено про вседозволенность. Вот ты, к примеру, безнаказанно постишь простыню жирным шрифтом. А вот был бы рядом с тобой в этот момент, к примеру, батя, который за такое поведение отвесил бы смачного леща - ты бы таким не занимался. Пока есть возможность, я тебе предлагаю ещё и капсом всё набирать - гулять так гулять.
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27.10.2021 22:51 Ответить
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27.10.2021 22:05 Ответить
Згадайте "зайцеву" на Лексусі - зараз відбувається те саме. Але тепер купляють ментівських експертів, щоб склали висновок, що автівка була технічно несправна і "виродок" не міг загальмувати.
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27.10.2021 22:07 Ответить
Ага, а перед этим газ заклинило - машина сама разогналась до 180
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28.10.2021 07:48 Ответить
Пишут шо его ранее ловили за превышение скорости,но не за управление ТС без прав.Забыли проверить или я шото не пойму?
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27.10.2021 22:07 Ответить
У него не могло быть прав априори.
Ему 16 лет.
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27.10.2021 22:10 Ответить
Так вот я об этом и толкую.Как такое возможно?
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27.10.2021 22:27 Ответить
ну ты ж читай, он сам кичился шо ментов покупал за 100-200 баксов... так это ж такса харькавская для мажоров...
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27.10.2021 22:58 Ответить
вы Петя редкостный дебил и романтик!..
рядом с нашей коррупцией существует россиянская коррупция, но вы её не замечаете..
а вот за нашу поганую украинскую коррупцию вы пишете жидкие панегирики..
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27.10.2021 22:15 Ответить
Государства с этой глубочайшей КОРРУПЦИЕЙ и судейским беспределом НЕТ. Это просто территория, которая достанется более развитым и сильным в моральном плане людям.
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27.10.2021 22:12 Ответить
От тебя кацапским пропагандоном воняет.
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27.10.2021 22:18 Ответить
причем на кацапии все это возведено в квадрат)
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27.10.2021 22:24 Ответить
Это ты часом не недоносков с территории, находящейся в 100 км от Харькова, считаешь более развитыми и сильными в моральном плане людьми? Да тебе и этим пятикантропам не то что до цивилизации, а до "людей" еще тысячи лет эволюционировать надо.
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27.10.2021 22:30 Ответить
Задача кацапских пропагандонов, под каждой такой новостью внушать, что Украина не страна и украинцы недостойны иметь своё государство.
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27.10.2021 22:35 Ответить
Да, это однозначно одна из тактик их пропаганды. С другой стороны - мы за время независимости так "накерувались", что поверить в то, что Украина - failed state, очень легко.
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27.10.2021 22:40 Ответить
Если взять отрезок в 30 лет и суммировать такие события, то любое государство будет выглядеть как ублюдочное сборище.
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27.10.2021 22:50 Ответить
Ээ..о каких событиях идёт речь? У нас за 30 лет не было ни одной природной или техногенной катастрофы, у нас много полезных ископаемых и очень мощный аграрный потенциал. От совка нам достался мощнейший научно-промышленный комплекс и гора вооружений (включая ядерное, ага). У нас нет событий до 14 года, которые могли бы хотя бы на 10% оправдать всю глубину нашего падения. И аналогично с временами нефтяного изобилия у рашки в двухтысячных, у нас был период металлургического изобилия, когда из-за высокого спроса мы годами получали большой приток валюты.
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27.10.2021 23:03 Ответить
При всей порочности нашего государства, называть рашку более сильной и развитой в моральном плане, это..прям конкретная шиза.
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27.10.2021 22:37 Ответить
гм ... а де в пості було про рашку ? чи інших країн нема ?
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27.10.2021 22:40 Ответить
Территориальные претензии из соседей имеет рашка и Польша. Если наше государство таки развалится, то рашка аннексирует всю территорию и с Польшей делится у них даже речи не зайдёт. Так что в контексте "Это просто территория, которая достанется", кому достанется, есть только один ответ - кацапы.
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27.10.2021 22:45 Ответить
імперські амбіції мають Китай (і це лише здається що він далеко...) , Туреччина , навіть Угорщина і та в бік України гавкати намагається ...і паспорти свої активно роздають - на Прикарпатті багато хто з угорськими і румунськими паспортами ... всі лише чекають слушної миті .
Так що - все написано правильно - або ми побудуєм сильну , правову державу - або просто зникнемо ...
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27.10.2021 22:50 Ответить
Ну хз, рашка настолько сильный и отмороженный субъект, что рассматривать других претендентов, имхо, нет особого смысла. Причём у них поглощение Украины, это чуть ли не нац стратегия.
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27.10.2021 22:56 Ответить
І хто ж це зробив разом?
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27.10.2021 22:55 Ответить
Избравшие дважды уголовника кучму. Это он разрушил правосудие. История всегда на годы откладывает наказание.
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27.10.2021 23:02 Ответить
Мабуть Симоненко треба було
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27.10.2021 23:05 Ответить
Нарид всегда просерает все выборы в первом туре, давно пора уже было это понять.
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28.10.2021 01:09 Ответить
оо!.. жертва маньяка-логопеда.. узнаю знакомый зрадный почерк..
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27.10.2021 22:17 Ответить
Президенты и кабмины меняются, а судьям - "своє робить".
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27.10.2021 22:13 Ответить
мєнти , судді , прокурори ... - це ж все опора системи , вони будь якій владі потрібні
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27.10.2021 22:14 Ответить
Менти, судді, прокурори ... - це вже не посади, це - бізнес.
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27.10.2021 22:17 Ответить
Какой еще бизнес? Они метят на новое дворянство.
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27.10.2021 22:20 Ответить
ні ...насправді - бізнес , посада і т.д це все вторинне ... Найперше , ці всі "мєнти , судді , прокурори.." - це функція ! А функція їх - бути опорою системи , аби створювати бандюкам , що захопили владу , видимість лигітимності ...А головне - захищати їх від людей і тримати народ в покорі
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27.10.2021 22:21 Ответить
Ну что вы, это только Зеленский виноват сегодня в таких гавно-судьях. А до 2019 года их не было... А нет, оказывается были и у них "героическая" и многолетняя биография. А теперь вот всё общество имеет настоящую бойню на дорогах, стрельбу в лицо людям из травмата и подобную дичь. Зато у судей всё сладко и стабильно
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27.10.2021 22:17 Ответить
Три года при власти зе ,но виноват Петя.
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28.10.2021 08:01 Ответить
Эту сучку надо отдать зэкам в аренду на два года.
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27.10.2021 22:19 Ответить
Вот вечно в Чернигов "на передержку" всякое говно приезжает. Ну а Луганск- Харьков это ж проторенная дорожка для чиновников- сепаров
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27.10.2021 22:21 Ответить
Ось такі... судді і збудували ту огидну систему, в якій ми живемо... Вірніше, вони були одними із творців
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27.10.2021 22:22 Ответить
Чому ми не у НАТО …. З такою бардачною судовою сволотою…
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27.10.2021 22:23 Ответить
По логике сюжета этот писсдюк сядет на следующий Инфинити,
и на одном из перекрёстков расхерачит машину Янцовской
вместе с ней самой.
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27.10.2021 22:25 Ответить
По логике сюжета он станет ее зятем.
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27.10.2021 22:36 Ответить
.....Потерпевшие заявили иск по возмещению материальных затрат на лечение и моральный ущерб в размере 250 000 грн.И тут свое слово сказала судья Янцовская. За преднамеренное средней тяжести телесное повреждение она дала два года условно. Хотя статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет. Но судья решила, что Колю не стоит изолировать от общества, подросток как подросток. А вместо 250 000 грн - судья присудила нецелые 8 000 грн компенсации за лечение и 15 000 грн моральной компенсации. Источник:
- а чому ж вона винесла таке рішення ? А тому що прокурори стільки просили ! Чомусь про прокурорів , в тих справах , жодного слова ...а дарма - ця вся судійська мафія працює спільно з ними !
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27.10.2021 22:27 Ответить
А она прокурорам на это указать не могла?
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27.10.2021 22:35 Ответить
а навіщо це їй ...?
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27.10.2021 22:37 Ответить
А при чому тут прокурори, якщо це вже цивільний позов на відшкодування?
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28.10.2021 07:49 Ответить
Искренне очень жаль, что не она ему на перекрестке попалась...
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28.10.2021 12:34 Ответить
В этой драме есть выход.Отпустить Николеньку,после того как он расстреляет пару магазинов с пневмата в морду неподкупной судьи-Танюшки Янцовской.И это будет честно,по отношению к обществу!
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27.10.2021 22:31 Ответить
Она - не из Харькова.

Татьяна Янцовская из Краснолучского городского суда Луганской области.

У них в крови или за бабки, или по телефонному звонку дела решать.
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27.10.2021 22:32 Ответить
НЕ ПОРА ЛИ ЕЙ ГЛАЗА ВЫКОЛОТЬ? ОНА НИМИ ВСЕ РАВНО НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ!
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27.10.2021 22:34 Ответить
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27.10.2021 22:38 Ответить
Нє любі єйо, нє мучь,
Ана с калхоза "Красний лучь"...
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27.10.2021 22:38 Ответить
Не дивно що у Харкові судді відрубали голову.
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27.10.2021 22:42 Ответить
Судья Логвина Чернигов тогда утварь последняя такое решения принимает посмотрите , просто подарок для разного рода "граждан"
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27.10.2021 22:56 Ответить
"После Майдана решили, что Янцовская очень ценная судья. Транзитом через Чернигов ее перевели в харьковский суд." - а можно как-то персонализировать, кто так решал ?
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27.10.2021 22:59 Ответить
ну судья гондонша это факт, но получается, апелляцию на это решение потерпевшая сторона тоже не подавала раз приговор вступил в силу... -значит взяли бабло от мясника и подписали "претензий не имеем..."
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27.10.2021 23:02 Ответить
Такими судебными решениями, они толкают людей совершать самосуд
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27.10.2021 23:18 Ответить
Вот, коли МИ будем іти на слідуючу рибалку, а за опаришами під ближчий стовп, бо там з осені висить ****..я в мантії, от тоді можливо появиться якась відповідальність. А в тої ****.і та в її мами та рідні забрати майно, то бедем кредити давати мфв.
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27.10.2021 23:20 Ответить
Маленький Коля просто зеркало общества. Он же не виноват что менты стоят 100 долларов, а судьи чуть подороже.
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27.10.2021 23:20 Ответить
"Реформа повертає людям право на чесний справедливий суд" ( Порошенко)
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28.10.2021 00:25 Ответить
Можливо для країни і суспільства таку суддю краще ліквідувати без суду і слідства?
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28.10.2021 03:06 Ответить
Почему сразу "отмазала"? Может быть просто судья не по всей строгости закона сразу наказывает, а даёт возможность оступупившимся выбор стать на путь исправления...
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28.10.2021 05:11 Ответить
Если что - это был сарказм, а если говорить серьезно этого юного зебила скорее всего отпустят прямо из зала суда благодаря законопроекту который "слуги" будут голосовать в ближайшее время (в аккурат под новый год подарочек своим избирателям):

https://ua.korrespondent.net/city/kharkov/4411000-vodii-yakyi-vlashtuvav-dtp-u-kharkovi-mozhe-potrapyty-pid-amnistiui
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28.10.2021 05:20 Ответить
Полотно Герарда Давида «Здирання шкіри з продажного судді», це не картина. Це - інструкція...
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28.10.2021 06:49 Ответить
Який жаль що колька не задушив на авто цю ското-суддю.
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28.10.2021 07:46 Ответить
При Порошенко всё продавалось и покупалось.
Украина будет ещё лет 10 наследие рыгосвинарчуков кровью отрыгивать

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28.10.2021 08:19 Ответить
Харків, Донецьк і все навіть Кривій Ріг добивають лісапед під маркою "Україна". В цих містах найбільше патріотів, тому при владі і він них президенти, ВР, кабмін, силовиви і суди.
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28.10.2021 08:34 Ответить
Может эту хабалку направить на дициплинарную комиссию? Таких как она "судей" мы не должны содержать за свой счет. Она или ТУПАЯ или за бабло клепает решения. Второе доказать нельзя, а вот первое да. Ей не место в судьях.
Как эта дура 15000 присудила????
Она совсем ватная дура. 4 выстрела в ЛЮДНОМ месте, в ДВУХ людей, В УПОР. Прострелила женщине щеку.
И эта тупая мразь даже не компенсировала лечение.
Ее надо гнать нахер
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28.10.2021 09:24 Ответить
А где ЭС-свидетели? Ау. При вашем "порохе" (свинорылом) были "рехформы". При юрке-алкголике луценке (комуняцкий выпердыш) и свинорылом были рехформы в том числе игральных апартов, которых было далеко за 10000 штук по всей Украине. Или может сектанты-сатанисты не знали и не видели? Вы кому молитесь? Какому Богу?
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28.10.2021 09:28 Ответить
Мені здається, що більше на свинорилих походять сьогоднішні? Якщо Ви запитали за Порошенко, то у його партії у Верховній раді не було і сотні депутатів, а рішення приймаються голосами 226 депутатів. У Косоворотки - "слуги Бені" є більшість зі "слуг", а ще "за майбутнє Бені" і "довіра Бені". А ще, ті реформи, що почалися з 2015 року "зелені" знищили і всупереч законів і навіть людської логіки творять хуцпу, а це більше безпрєдєла.
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28.10.2021 10:46 Ответить
А може почати з самого початку? Виродку 16 років - який автомобіль, яке кермування?!! Батька в першу чергу за грати, тому що дозволив користуватися автівкою!
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28.10.2021 10:36 Ответить
Цій шмарі треба висувати звинувачення в співучасті у вбивстві (на додаток до корупції, звісно)!
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28.10.2021 11:57 Ответить
Нельзя так писать. То чего еще не произошло а произойдет в будущем - напишите лучше Судья, ранее давшая условный срок подростку, который попал в ДТП.
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03.11.2021 11:14 Ответить
"6 апреля 2018 года НАБУ сообщило, что . 12 июля стало известно о так называемого "дела рюкзаков". В САП , что фигурант дела Литвин признал единоличную вину, а доказательства причастности других подозреваемых отсутствуют. Источник:
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03.11.2021 12:18 Ответить
 
 