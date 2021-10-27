Главные новости 27 октября: Украина возобновляет импорт электричества из Беларуси, "красная зона" еще в семи областях
На ТЭС почти закончился уголь, Украина бьет коронавирусные рекорды, сбившему людей в Харькове подростку грозит до 8 лет за решеткой, - главные новости 27 октября.
Украина возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси
Импорт возобновится с 1 ноября. Причина этого - дефицит угля на государственных ТЭС. Всего в ноябре собираются купить 900 МВт.
Зеленский ответил на петицию о запрете гастролей артистов из РФ
Президент напомнил, какие документы регулируют гастроли российских артистов сейчас. И поручил премьер-министру, СНБО и СБУ изучить и проработать озвученное в петиции предложение.
"Красную зону" вводят еще в семи областях
За сутки коронавирусом заболели 22 574 человека, умерли 692. Украина - в тройке мировых лидеров по смертности от COVID-19. По прогнозам Академии наук, через неделю у нас будет по 30 тыс. заболевших в день.
Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области 30 октября переходят в "красную" зону карантина.
От коронавируса разрешили вакцинировать детей старше 12 лет.
Кстати, поймали программиста, создавшего подделку под "Дію". Парню 21 год, ему грозит до 6 лет тюрьмы. Глава Минцифры Федоров предлагает направить его "на исправительные работы в IT", вот только Уголовный кодекс такое наказание не предусматривает.
Сбившему людей 16-летнему "мажору" грозит до 8 лет за решеткой
ДТП произошло в Харькове вчера вечером: 16-летний парень на огромной скорости врезался в другой автомобиль. Один человек погиб, трое пострадали.
У молодого человека есть судимость и условный срок - он стрелял женщине в лицо из "травмата". Кроме этого, парень неоднократно хвастался, что может позволить себе нарушать правила, а полицейские "стоят 100-200 долларов".
Теперь ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Украину поймали на допинге
Всемирное антидопинговое агентство обвинило Национальный антидопинговый центр Украины в нарушении правил. По его данным, украинские спортивные чиновники могли заранее предупреждать спортсменов о сборе проб. Из-за обвинений в отставку уходит руководство Национального антидопингового центра.
Саакашвили слабеет и отказывается от медицинской помощи
Экс-президент Грузии больше не хочет получать медицинскую помощь, - сообщила обмбудсман Денисова. Украинскому врачу осмотреть Саакашвили не дали. А журналиста Дмитрия Гордона, который собирался посетить Саакашвили в тюрьме, и вовсе выслали из Грузии.
Арахамия не узнал цитату Сковороды
Сначала он ответил, что "понятия не имеет", кто может быть автором высказывания "Мир ловил меня, но не поймал". В шутку добавил, что вспомнил о Леонардо ди Каприо в фильме "Поймай меня, если сможешь".
Семья Арахамии переехала в Украину, когда ему было 13 лет. Он закончил школу в Николаеве и магистратуру по экономике в расположенном в Киеве Европейском университете.
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Тов. Сталин придумал забавные штуки, которые в народе называли шаражками. В этих шаражках работали ученые, которые перед этим получили солидный срок, но из (или вместо) колонии - в закрытое КБ. В такой шаражке, если не ошибаюсь, работал легендарный С. П. Королев.