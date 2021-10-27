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Новости
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Главные новости 27 октября: Украина возобновляет импорт электричества из Беларуси, "красная зона" еще в семи областях

Главные новости 27 октября: Украина возобновляет импорт электричества из Беларуси,

На ТЭС почти закончился уголь, Украина бьет коронавирусные рекорды, сбившему людей в Харькове подростку грозит до 8 лет за решеткой, - главные новости 27 октября.

Украина возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси

Импорт возобновится с 1 ноября. Причина этого - дефицит угля на государственных ТЭС. Всего в ноябре собираются купить 900 МВт.

Зеленский ответил на петицию о запрете гастролей артистов из РФ

Президент напомнил, какие документы регулируют гастроли российских артистов сейчас. И поручил премьер-министру, СНБО и СБУ изучить и проработать озвученное в петиции предложение.

"Красную зону" вводят еще в семи областях

За сутки коронавирусом заболели 22 574 человека, умерли 692. Украина - в тройке мировых лидеров по смертности от COVID-19. По прогнозам Академии наук, через неделю у нас будет по 30 тыс. заболевших в день.

Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области 30 октября переходят в "красную" зону карантина.

От коронавируса разрешили вакцинировать детей старше 12 лет.

Кстати, поймали программиста, создавшего подделку под "Дію". Парню 21 год, ему грозит до 6 лет тюрьмы. Глава Минцифры Федоров предлагает направить его "на исправительные работы в IT", вот только Уголовный кодекс такое наказание не предусматривает.

Сбившему людей 16-летнему "мажору" грозит до 8 лет за решеткой

ДТП произошло в Харькове вчера вечером: 16-летний парень на огромной скорости врезался в другой автомобиль. Один человек погиб, трое пострадали.

У молодого человека есть судимость и условный срок - он стрелял женщине в лицо из "травмата". Кроме этого, парень неоднократно хвастался, что может позволить себе нарушать правила, а полицейские "стоят 100-200 долларов".

Теперь ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Украину поймали на допинге

Всемирное антидопинговое агентство обвинило Национальный антидопинговый центр Украины в нарушении правил. По его данным, украинские спортивные чиновники могли заранее предупреждать спортсменов о сборе проб. Из-за обвинений в отставку уходит руководство Национального антидопингового центра.

Саакашвили слабеет и отказывается от медицинской помощи

Экс-президент Грузии больше не хочет получать медицинскую помощь, - сообщила обмбудсман Денисова. Украинскому врачу осмотреть Саакашвили не дали. А журналиста Дмитрия Гордона, который собирался посетить Саакашвили в тюрьме, и вовсе выслали из Грузии.

Арахамия не узнал цитату Сковороды

Сначала он ответил, что "понятия не имеет", кто может быть автором высказывания "Мир ловил меня, но не поймал". В шутку добавил, что вспомнил о Леонардо ди Каприо в фильме "Поймай меня, если сможешь".

Семья Арахамии переехала в Украину, когда ему было 13 лет. Он закончил школу в Николаеве и магистратуру по экономике в расположенном в Киеве Европейском университете.

Автор: 

Беларусь (7922) Грузия (4504) ДТП (7686) Зеленский Владимир (20883) импорт (560) Саакашвили Михеил (3307) Сковорода Григорий (16) ТЭС (280) Харьков (7581) уголь (1001) допинг-контроль (334) Арахамия Давид (990) электроэнергия (772) гастроли (8) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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- перший рік - Зєля поборов коронавірус, кумівство та державні дачі
- другий рік - ціни на продукти, електроенернію, газ. Йде рішуча боротьба із запасами вугілля на складах та цукерками "Шалена бджілка"
- третій рік (буде щось цікаве)
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27.10.2021 22:26 Ответить
"... направить его "на исправительные работы в IT", вот только Уголовный кодекс такое наказание не предусматривает. "
Тов. Сталин придумал забавные штуки, которые в народе называли шаражками. В этих шаражках работали ученые, которые перед этим получили солидный срок, но из (или вместо) колонии - в закрытое КБ. В такой шаражке, если не ошибаюсь, работал легендарный С. П. Королев.
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27.10.2021 22:28 Ответить
Я застал тех кто так работал в после-военное время. Через *Г* говорилось чаще. ШараГи. Закрытые НИИ для Мин-обороны, либо отдельное конструкторское бюро в НИИ с отдельным входом и контролем пропускным. Но деньги платили в целом хорошие. Некоторые инженеры туда ходили работать как бы сверх урочно, в свободное время либо по воскресеньям. После смерти изувера всё упорядочили.
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28.10.2021 00:40 Ответить
Это что , специально углем не запаслись? Эта зелеплесень уже задолбала! Я почему-то уже 5 лет дровами запасаюсь и газ на отопление не использую! А эти мудаки у усатого недопрезидента электричество закупают! СУКИ!
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28.10.2021 02:58 Ответить
а как же санкции? ))))
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28.10.2021 07:14 Ответить
 
 