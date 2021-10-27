Клинические испытания двух новых вакцин от COVID-19 проведут в Украине, - приказ Минздрава
В Украине проведут многоэтапное, модифицированное двойное слепое исследование двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин (моновалентной и бивалентной) против COVID-19.
Об этом говорится в приказе Минздрава от 27 октября №2352 "О проведении клинического испытания и утверждения существенных поправок в протоколы клинических испытаний лекарственных средств, предназначенных для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19)", подписанном Виктором Ляшко и опубликованном на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.
Заявку на исследования подало ООО "Санофи-Авентис Украина". Их будут проводить среди взрослых людей в возрасте 18 лет и старше в четырех медучреждениях Киева ("Центр семейной медицины плюс", "Эдельвейс Медикс", "Медбуд-Клиник" и медицинской клинике "Благомед"), а также в медицинском центре "Салютем" в Виннице.
Контроль за выполнением испытаний возложен на первого заместителя министра Александра Комариду.
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23.10.2020 08:41:00
Президент Владимир Зеленский при создании и успешном испытании украинской вакцины от COVID-19 готов протестировать ее на себе.
Об этом он сказал в ходе интервью журналистам четырех украинских телеканалов, передает портал "Хвиля"....
Это не из США вакцины?
Sanofi Pasteur Inc., USA (Санофі Пастер Інк., США)
«Азур Ар. Ікс. Біофарма, Інк.» (AzurRx BioPharma, Inc.), США
Попробуйте сначала задать конкретный вопрос.
Картина "Путин вакцинирует свою дочь"
Художник Семён Скрепецкий
А мы будем посмотреть, запасаемся попкорном, друзья.