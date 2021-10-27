Клинические испытания двух новых вакцин от COVID-19 проведут в Украине, - приказ Минздрава

В Украине проведут многоэтапное, модифицированное двойное слепое исследование двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин (моновалентной и бивалентной) против COVID-19.

Об этом говорится в приказе Минздрава от 27 октября №2352 "О проведении клинического испытания и утверждения существенных поправок в протоколы клинических испытаний лекарственных средств, предназначенных для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19)", подписанном Виктором Ляшко и опубликованном на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Заявку на исследования подало ООО "Санофи-Авентис Украина". Их будут проводить среди взрослых людей в возрасте 18 лет и старше в четырех медучреждениях Киева ("Центр семейной медицины плюс", "Эдельвейс Медикс", "Медбуд-Клиник" и медицинской клинике "Благомед"), а также в медицинском центре "Салютем" в Виннице.

Контроль за выполнением испытаний возложен на первого заместителя министра Александра Комариду.

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