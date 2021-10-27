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Новости Борьба с коронавирусом
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Клинические испытания двух новых вакцин от COVID-19 проведут в Украине, - приказ Минздрава

Клинические испытания двух новых вакцин от COVID-19 проведут в Украине, - приказ Минздрава

В Украине проведут многоэтапное, модифицированное двойное слепое исследование двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин (моновалентной и бивалентной) против COVID-19.

Об этом говорится в приказе Минздрава от 27 октября №2352 "О проведении клинического испытания и утверждения существенных поправок в протоколы клинических испытаний лекарственных средств, предназначенных для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19)", подписанном Виктором Ляшко и опубликованном на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Заявку на исследования подало ООО "Санофи-Авентис Украина". Их будут проводить среди взрослых людей в возрасте 18 лет и старше в четырех медучреждениях Киева ("Центр семейной медицины плюс", "Эдельвейс Медикс", "Медбуд-Клиник" и медицинской клинике "Благомед"), а также в медицинском центре "Салютем" в Виннице.

Контроль за выполнением испытаний возложен на первого заместителя министра Александра Комариду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Желающие украинцы могут присоединиться к клиническим испытаниям препаратов от COVID-19, - Минздрав

Автор: 

вакцина (3815) испытания (380) Минздрав (4903) США (27156) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+14
Предлагаю одну на депутатах, вторую - на офисе Президента. Потом пусть поменяются
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27.10.2021 22:32 Ответить
+8
почему то хочется ,чтобы подопытными стали смелые зелёные кролики
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27.10.2021 22:32 Ответить
+4
А-а-а, ми ж казали, що над нами експериментую-ю-ю-ють! Ну, давайте, я знаю, що ви це хочете написати...
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27.10.2021 22:31 Ответить
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А-а-а, ми ж казали, що над нами експериментую-ю-ю-ють! Ну, давайте, я знаю, що ви це хочете написати...
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27.10.2021 22:31 Ответить
блин и всё поудаляли уже, что там было хоть?)
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28.10.2021 03:24 Ответить
Прийшли незадоволені і сказали своє "фе", пропозиція погуглити що таке "клінічні випробування" і як їх проводять викликала нездорову реакцію.
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28.10.2021 07:47 Ответить
Предлагаю одну на депутатах, вторую - на офисе Президента. Потом пусть поменяются
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27.10.2021 22:32 Ответить
почему то хочется ,чтобы подопытными стали смелые зелёные кролики
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27.10.2021 22:32 Ответить
Там хорошо платят. Желающие будут.
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27.10.2021 22:39 Ответить
почем опиум для нарида?
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27.10.2021 22:43 Ответить
На ком именно проведут "испытания"? Там зеленский хотел первым уколоться....

23.10.2020 08:41:00

Президент Владимир Зеленский при создании и успешном испытании украинской вакцины от COVID-19 готов протестировать ее на себе.



Об этом он сказал в ходе интервью журналистам четырех украинских телеканалов, передает портал "Хвиля"....
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27.10.2021 22:44 Ответить
Это не украинская вакцина...это совместная Франция-Великобритания...
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27.10.2021 22:45 Ответить
Не нашёл про "совместная Франция-Великобритания"...
Это не из США вакцины?
Sanofi Pasteur Inc., USA (Санофі Пастер Інк., США)
«Азур Ар. Ікс. Біофарма, Інк.» (AzurRx BioPharma, Inc.), США
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27.10.2021 22:59 Ответить
"Какая разніца" ? может хоть так пользу людям принесёт...
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27.10.2021 23:01 Ответить
Зачем слушаете это трепло зе, он если не сбрешит, то не он будет...
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27.10.2021 23:13 Ответить
Очередной пиар... Такие исследования, а тем более приказ Минздрава (не пойму почему в гражданских организациях не убрали до сих пор это слово). Имитация бурной деятельности за просранную вакцинацию. Люди уже умирают тысячами, везите в страну эффективную любыми способами и в нужном количестве, а не в виде подарков от других стран.
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27.10.2021 22:45 Ответить
зачем везти.мож такая задача(вьімирания) какраз и стоИт
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27.10.2021 22:52 Ответить
В том-то и дело, что у зеленой команды даже единой задачи нет. Тупые временщики, которые тупо балдеют от хорошей жизни сейчас, даже не думая что будет завтра. Именно поэтому так сейчас активизировались протупинское зажоповцы и продажная Жуля хвост поднимает.
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27.10.2021 23:14 Ответить
Чуваки, начинать треба в гараже як Джобс с первоначальным набором химика для начинающих
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27.10.2021 23:04 Ответить
Ну як вам ініціатива ЗЕкоманди?
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27.10.2021 23:11 Ответить
Раньше США испытывали лекарства в Мексике и других странах третьего мира, теперь вот зелёный минздрав решил присоединтся к Мексике. Завтра рашаСМИ будут рассказывать, что "Украина стала полигоном для проверки "сомнительных" вакцин из США"...
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27.10.2021 23:30 Ответить
Лаптям свистіти як дурному з гори котитись.
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27.10.2021 23:42 Ответить
И правильно скажет. И не только раша скажет, а остальные и так в курсе... а что , это не так, не правда? Аргументируйте.
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28.10.2021 08:01 Ответить
Аргументировать? Подобно Вам - "а остальные и так в курсе"?
Попробуйте сначала задать конкретный вопрос.
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28.10.2021 11:04 Ответить
Так розумію що це конкуренти,китайській білковій-*возвращение к истокам*виробництва вакцин.
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28.10.2021 00:01 Ответить
Кого не шкода - депутатів, суддів, прокурорів, офіс преЗедента і самого гамнокомандуючого. Саме на таких потрібно випробовувати всякі вакцини
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28.10.2021 06:53 Ответить


Картина "Путин вакцинирует свою дочь"
Художник Семён Скрепецкий

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28.10.2021 08:16 Ответить
Испытания следует начать с ВР, министерств и, конечно же, офиса, поголовно и неотвратимо. Только так!!!!!
А мы будем посмотреть, запасаемся попкорном, друзья.
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28.10.2021 08:37 Ответить
зе ы Ко подивилися,яке бабло нагрівають фармкомпанії , і вирішили ,а чого б і нам на своїх же українцях не розбагатіти? і ви тут даремно пишете,що спочатку міністри , чинуші хай вколються ,офіс президента і тп, ні! дуже скоро вам скажуть,що примусової вакцинації нема , але вас будуть відсторонювати від роботи, не дозволяти їхати, куди вам треба, ви не зможете зайти в кавярню навіть! бо треба буде прививатися вже цією вакциною!! при всьому цьому вам не можна викликати швидку, коли у вас температура!!! злочинці при владі!!! і вони мають мету знищити наш народ!!!!
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28.10.2021 09:27 Ответить
Еще в 2019-2020 гг. говоил о том что если COVID-19 придет в Украину , то тут и останется. Речь даже не в одной лишь Украине, практически вся восточная Европа , страны с постсоветскими прошлым по типу Украины имеют не самое сильное министерство здравоохранения, но в Украине чувствуется особая разруха. Весь мир потерпал и Украина в том числе , но другие страны начали выходить из пике, а украинское правительство погрузло в ситуации прям до того что теперь на украинских гражданах и которые того не делали бы намерены тестировать какие-то препараты.
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28.10.2021 10:57 Ответить
 
 