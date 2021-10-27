РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13610 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
12 943 28

Российские войска обстреляли из артиллерии Трехизбенку, повреждены 5 домов. ФОТОрепортаж

Российские войска обстреляли из артиллерии населенный пункт Трехизбенка в Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Счастьенской городской териториальной общины.

Российские войска обстреляли из артиллерии Трехизбенку, повреждены 5 домов 01

Сообщается, что 27 октября в 16:20 враг произвел обстрел Трехизбенки из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии большого калибра. По населенному пункту было выпущено около 20 снарядов, повреждены пять частных домов.

Российские войска обстреляли из артиллерии Трехизбенку, повреждены 5 домов 02
Российские войска обстреляли из артиллерии Трехизбенку, повреждены 5 домов 03

Также смотрите: Российские войска дважды обстреляли из минометов жилые дома в Гранитном на Донетчине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В результате обстрела возникли очаги пожара, которые были быстро ликвидированы подразделением ГСЧС. Также повреждена линия электропередач, сейчас ведутся восстановительные работы.

Российские войска обстреляли из артиллерии Трехизбенку, повреждены 5 домов 04
Российские войска обстреляли из артиллерии Трехизбенку, повреждены 5 домов 05

Жертв среди мирного населения нет.

Также смотрите: Следственная группа СБУ попала под обстрел оккупантов на Луганщине. ФОТОрепортаж

Как сообщили в ОТГ "Север", оккупационные войска РФ выпустили около 20 снарядов запрещенного 120 калибра по мирным жителям Трехизбенки. Повреждения получили пять частных домов местных жителей (разбиты стекла, разрушены крыши и стены); зафиксировано прямое попадание снаряда в частный гараж возле дома. В результате обстрела возникли очаги пожара: загорелась сухая растительность (около 1,5 га) и деревянные хозяйственные постройки. Подразделением ГСЧС пожар был оперативно локализован и ликвидирован.

Российские войска обстреляли из артиллерии Трехизбенку, повреждены 5 домов 06
Российские войска обстреляли из артиллерии Трехизбенку, повреждены 5 домов 07

Обстреляны были также окрестности села Кряковка - по предварительным данным оккупантами было произведено 28 выстрелов запрещенным калибром 120 мм. Жертв нет; осколками повреждена "водовозка" - автомобиль ЗИЛ-131.

Автор: 

обстрел (27885) Трехизбенка (35) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6510)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+37
Германия уже обеспокоена или ещё нет? Ах да это же, эрефские воиска обстреляли мирных жителей, так что всё нормально, им можно!
показать весь комментарий
27.10.2021 22:59 Ответить
+30
потомки гитлера и штази не хотят выразить озабоченность?
показать весь комментарий
27.10.2021 22:44 Ответить
+24
І де ж "Байрактари" чи як і попереднього разу лише болванкою пустою полякали сепарів аби вони потікали від гармати.
показать весь комментарий
27.10.2021 22:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І де ж "Байрактари" чи як і попереднього разу лише болванкою пустою полякали сепарів аби вони потікали від гармати.
показать весь комментарий
27.10.2021 22:43 Ответить
Яка пуста болванка? Там Бутусов 2,5 кг тротилу наважив. Сєпари, правда, не зразу роздуплились,що то не їх кальян лопнув.
показать весь комментарий
28.10.2021 00:32 Ответить
вони попадали на землю перед вибухом - мабуть чули.
показать весь комментарий
28.10.2021 11:40 Ответить
потомки гитлера и штази не хотят выразить озабоченность?
показать весь комментарий
27.10.2021 22:44 Ответить
...потомки гитлера и штази не хотят выразить озабоченность?...Пан Игорь! Вам респект за вопрос!

Немцы не заинтересованы в независимой Украину. Меркель требовала от Порошенко капитулировать перед бледной молью.

Это фрау Меркель «родила» для Украины «Минские соглашения» и « Формулу Штайнмайера». Бундестаг Германии всячески препятствуют вступлению Украины в НАТО и отказывают ЗСУ в оказании помощи оружием. Немцы «благословили» православного убийцу на строительство «Северного потока -2» и продали в Крым четыре газовые турбины «Siemens ».
показать весь комментарий
28.10.2021 09:39 Ответить
жесть..
показать весь комментарий
27.10.2021 22:49 Ответить
Германия уже обеспокоена или ещё нет? Ах да это же, эрефские воиска обстреляли мирных жителей, так что всё нормально, им можно!
показать весь комментарий
27.10.2021 22:59 Ответить
После "репортажа" рашаТВ про "распятого мальчика", немцы отправили в Славянск комиссию, которая должна была поискать "свидетельства" и "свидетелей". Ничего не нашли, даже "площадь Ленина", и уехали.
Но немцам этого оказалось недостаточно и они послали ещё одну комиссию...
показать весь комментарий
27.10.2021 23:07 Ответить
І де "занепокоєння" Берліна?
показать весь комментарий
27.10.2021 23:55 Ответить
без байрактаров его не будет
показать весь комментарий
28.10.2021 00:36 Ответить
Ждемс нотаций от МИД ГЕРМАНИИ СЕПАРАТИСТАМ И МАЦКВЕ !!
показать весь комментарий
28.10.2021 00:02 Ответить
Німцям не потрібна незалежна Україна, їм потрібна наша капітуляція. Це вони породили і "мінські домовленості" і "формулу штайнмаєра", а були проти вступу до НАТО і проти надання нам зброї. Німці ж і допомагають росії в освоєнні цілої Європи завдяки "стрім-2"
показать весь комментарий
28.10.2021 09:19 Ответить
Не удивлюсь, если немцы и рашисты решили повторить 1939 год и начать раздел Европы
показать весь комментарий
28.10.2021 09:30 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2021 00:29 Ответить
А в тиктоке полеты выкладываются?
показать весь комментарий
28.10.2021 12:57 Ответить
Бунденстаг одобряет и выражает обеспокоенность чтобы Украина не вмешивалась своими Байрактарами. Когда уже украинская власть будет слушать свой народ а не врага и вражеских прихлебателей? Если бы мой дом обстреляли а украинская армия закрывала на ето глаза я бы такую армию гнал ссаными тряпками.
показать весь комментарий
28.10.2021 00:32 Ответить
В смысле слушать свой народ? Так уже слушает! И Байрактары применяет, и немчурам ответ даёт! Чего при Порошенке нам и не снилось!
показать весь комментарий
28.10.2021 00:45 Ответить
Да неужели? Читать внимательно в самом низу

показать весь комментарий
28.10.2021 11:19 Ответить
И это за "ответ" величайшего

показать весь комментарий
28.10.2021 11:21 Ответить
Думаю, що через меркель і свободівців не допустили в попередній парламент, цілих 10 днів мусолили то "задосить голосів, то бракує". Чому? Бо там не терплять "націоналістів та патріотів", як у будь-якій імперії.
показать весь комментарий
28.10.2021 09:32 Ответить
Руцкий мир в натуре, но мид германии прикрыла глаза северным потоком.
показать весь комментарий
28.10.2021 10:25 Ответить
Зато предатель Зеленский покупает электроэнергию у российских оккупантов. А вы еще Европу обвиняете.
показать весь комментарий
28.10.2021 15:00 Ответить
алло! байрактары! вы где??????
показать весь комментарий
28.10.2021 18:05 Ответить
а германия - ДОЛБАННАЯ СРАНАЯ германия забеспокоилась использованием украинской стороной БАЙРАКТАРОВ... ну не козлы немцы? уроды они конченные...
показать весь комментарий
29.10.2021 11:29 Ответить
а ты только это понял? у нас США только одни союзники а Германия и Франция союзники Фуйла
показать весь комментарий
30.10.2021 23:34 Ответить
 
 