Российские войска обстреляли из артиллерии Трехизбенку, повреждены 5 домов. ФОТОрепортаж
Российские войска обстреляли из артиллерии населенный пункт Трехизбенка в Луганской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Счастьенской городской териториальной общины.
Сообщается, что 27 октября в 16:20 враг произвел обстрел Трехизбенки из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии большого калибра. По населенному пункту было выпущено около 20 снарядов, повреждены пять частных домов.
В результате обстрела возникли очаги пожара, которые были быстро ликвидированы подразделением ГСЧС. Также повреждена линия электропередач, сейчас ведутся восстановительные работы.
Жертв среди мирного населения нет.
Как сообщили в ОТГ "Север", оккупационные войска РФ выпустили около 20 снарядов запрещенного 120 калибра по мирным жителям Трехизбенки. Повреждения получили пять частных домов местных жителей (разбиты стекла, разрушены крыши и стены); зафиксировано прямое попадание снаряда в частный гараж возле дома. В результате обстрела возникли очаги пожара: загорелась сухая растительность (около 1,5 га) и деревянные хозяйственные постройки. Подразделением ГСЧС пожар был оперативно локализован и ликвидирован.
Обстреляны были также окрестности села Кряковка - по предварительным данным оккупантами было произведено 28 выстрелов запрещенным калибром 120 мм. Жертв нет; осколками повреждена "водовозка" - автомобиль ЗИЛ-131.
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