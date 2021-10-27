Посол Мельник ответил на "беспокойство" Берлина о Bayraktar: Украина имеет законное право на самооборону
Негативная оценка немецким правительством использования украинскими Вооруженными силами беспилотного аппарата Bayraktar вызвала очередное напряжение в отношениях между Киевом и Берлином.
Свое несогласие с позицией официального Берлина выразил изданию Bild посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина имеет законное право на самооборону, когда ее территорию день и ночь бомбят из российских тяжелых вооружений и когда погибают мирные жители и солдаты. Поэтому мы призываем федеральное правительство вместо того, чтобы выражать обеспокоенность драматической ситуацией на оккупированных территориях, удвоить свои усилия как посредника для созыва Нормандского саммита в Берлине, как было условлено, и поставить Москву на место", - заявил Мельник.
Напомним, в зоне ООС на востоке Украины впервые были применены БПЛА Bayraktar ТВ2. По данным Генерального штаба ВСУ, 26 октября с 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Двое военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.
Поэтому с целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины, был применен Bayraktar ТВ2. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.
Пресс-секретарь МИД ФРГ заявила, что в Берлине "очень обеспокоены… сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение другого солдата применили дрон". Дипломат подчеркнула, что, по мнению Берлина, это нарушение Минских соглашений, которые разрешают использование беспилотников исключительно для миссии ОБСЕ. Берлин также призвал "все стороны к деэскалации" и конструктиву в переговорах.
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В 1982 году сенатор Джо Байден пригрозил премьер-министру Израиля Менахему Бегину сокращением американской помощи. Таков был ответ Бегина: Никогда не пугайте нас тем, что лишите помощи. Это не сработает. Я не тот еврей, у которого дрожат коленки. Я еврей, который горд историей своего народа, насчитывающей уже 3700 лет. Когда мы гибли в газовых камерах и печах, никто не пришел к нам на помощь. И также никто не помогал нам в нашем стремлении строить свое государство Мы справились с этим сами и заплатили сполна. Мы боролись за свои идеалы. Мы умирали за них. И мы до сих пор придерживаемся этих принципов. Мы будем защищать их. И, если понадобится, снова погибнем за свои принципы. С вашей помощью или без нее
Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю. Бо це означатиме програш.
Ніякого воєнного стану і активізації наших військ!
Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру».
Фошызты жешь, фрау. Для них зверски разбомбить мирно стреляющие гаубицы, это как два пальца обос ... фальт
мы, украинцы - обеспокоены трусостью Берлина ,который за нашей спиной
выглядит как хорошо экипированный боец в полном обмундировании,
но отсутствие силы духа и воли к победе-
заставляет его раздеться перед врагом и сложить оружие !
да , был грешок, ослабли, но немцы уже подтягиваются
и делают это быстро
потому что не хотят берлинских народных республик по всей германии
У немцев после 2-й мировой очень сильный психологический комплекс вины перед рашкой и они не любят ее злить. При этом ошибочно принимая рашку за ссср. Для большинства просых немцев это равнозначные понятия и Украина для них- это где-то в рашке. А если кто и знает то Кличко и Чернобыль
Чому Україна взагалі повинна виправдовуватися перед кимось ...
а заодно и спалить 😀😀😀
🎶🎶Мені приснився сон чудовий,хтось знову підпалив Москву!
https://youtu.be/trdItw1gnr8
німці стають зовсім ..овнистими
ми ще й поляків підпишем
а рейхстаг - просто спалити
наш !
так як нас ніхто не захистить , крім нас самих !
Израиль продал России в 2010г лицензию на их , снятый с производства Израиля, устаревший беспилотник-разведчик Форпост ....