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Посол Мельник ответил на "беспокойство" Берлина о Bayraktar: Украина имеет законное право на самооборону

Посол Мельник ответил на

Негативная оценка немецким правительством использования украинскими Вооруженными силами беспилотного аппарата Bayraktar вызвала очередное напряжение в отношениях между Киевом и Берлином.

Свое несогласие с позицией официального Берлина выразил изданию Bild посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина имеет законное право на самооборону, когда ее территорию день и ночь бомбят из российских тяжелых вооружений и когда погибают мирные жители и солдаты. Поэтому мы призываем федеральное правительство вместо того, чтобы выражать обеспокоенность драматической ситуацией на оккупированных территориях, удвоить свои усилия как посредника для созыва Нормандского саммита в Берлине, как было условлено, и поставить Москву на место", - заявил Мельник.

Напомним, в зоне ООС на востоке Украины впервые были применены БПЛА Bayraktar ТВ2. По данным Генерального штаба ВСУ, 26 октября с 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Двое военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставки Bayraktar Украине дестабилизируют ситуацию на Донбассе, - Песков

Поэтому с целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины, был применен Bayraktar ТВ2. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.

Пресс-секретарь МИД ФРГ заявила, что в Берлине "очень обеспокоены… сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение другого солдата применили дрон". Дипломат подчеркнула, что, по мнению Берлина, это нарушение Минских соглашений, которые разрешают использование беспилотников исключительно для миссии ОБСЕ. Берлин также призвал "все стороны к деэскалации" и конструктиву в переговорах.

Автор: 

Германия (7074) Мельник Андрей (229) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+51
Опять немцев не туда заносит, надо поправлять. А вообще конечно странно, когда с турками довольно успешно взаимодействуешь, а некоторые европейцы аж из трусов выскакивают, как бы тебе палки в колёса поставить, будущие братишки по ЕС и НАТО
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27.10.2021 22:47 Ответить
+49
Надо не оправдоваться,а послать немчуру *****,с них союзники никакие,нужно американцев держаться.
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27.10.2021 22:50 Ответить
+38
эрдоган сказал- слава Украине!, в смысле - мочите москалей!
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27.10.2021 22:56 Ответить
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а хенералиссимус клован чего молчит? айкосы закончились?
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27.10.2021 22:46 Ответить
наверно придумывает очередной гениальный челенж
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28.10.2021 00:40 Ответить
Опять немцев не туда заносит, надо поправлять. А вообще конечно странно, когда с турками довольно успешно взаимодействуешь, а некоторые европейцы аж из трусов выскакивают, как бы тебе палки в колёса поставить, будущие братишки по ЕС и НАТО
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27.10.2021 22:47 Ответить
У некоторых европейцев в инстинкт выработан годами турков бояться
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27.10.2021 22:51 Ответить
у нiмцiв мстити мають право лишe мєнти. ус iншi мають утeртись i заткнуться
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27.10.2021 23:09 Ответить
Их не заносит. Они оттуда никогда и не возвращались.
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27.10.2021 23:19 Ответить
https://uc.od.ua/columns/ssteblinenko/1238390 вот ссылка на неплохую статью с аргументами.... автора и по сути правильный ответ Берлину... читайте немцы матчасть вернее Минский договор и найдите в перечне запрещенных и подлежащих отводу орудий танков и прочего беспилотники самолеты или вертолеты ..а их там нет и быть не должно вывод Украина имеет все права на использование беспилотников авиации вертушек так ка ко них нет ничего в Минском договорняке и также это право любой страны в любой способ защищ0ать территорию от врага....
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27.10.2021 23:43 Ответить
Похоже фашизоидам гитлер снится
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28.10.2021 00:31 Ответить
шрёдер поработал в туалете на кассе, запели дружно хором))
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28.10.2021 09:10 Ответить
Украинский Народ будет убивать всех врагов Украины .Украина и Турция друзья .
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27.10.2021 22:50 Ответить
эрдоган сказал- слава Украине!, в смысле - мочите москалей!
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27.10.2021 22:56 Ответить
Надо не оправдоваться,а послать немчуру *****,с них союзники никакие,нужно американцев держаться.
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27.10.2021 22:50 Ответить
Не особо далеко, в плане союзничества, нынешние американцы ушли от нынешних европейцев.
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27.10.2021 22:59 Ответить
Учитесь у евреев быть самодостаточными
В 1982 году сенатор Джо Байден пригрозил премьер-министру Израиля Менахему Бегину сокращением американской помощи. Таков был ответ Бегина: Никогда не пугайте нас тем, что лишите помощи. Это не сработает. Я не тот еврей, у которого дрожат коленки. Я еврей, который горд историей своего народа, насчитывающей уже 3700 лет. Когда мы гибли в газовых камерах и печах, никто не пришел к нам на помощь. И также никто не помогал нам в нашем стремлении строить свое государство Мы справились с этим сами и заплатили сполна. Мы боролись за свои идеалы. Мы умирали за них. И мы до сих пор придерживаемся этих принципов. Мы будем защищать их. И, если понадобится, снова погибнем за свои принципы. С вашей помощью или без нее
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27.10.2021 23:11 Ответить
Потрібно висловити подяку що вони "так"турбуються за мир і нагадати чи немає корупції в тому що пан Шредер після відставки працює в російській компанії яка поставляє енергоресурси в европі також і тепер іде такий собі шантаж европі.І сподівання що пані Меркель не вподобає теж підти працювати на подібну посаду.Побачите вони роти зразу позатикають.Все одно з них нема ніякої користі.
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27.10.2021 23:43 Ответить
І британців.
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28.10.2021 02:51 Ответить
Ірманія, тримай.
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27.10.2021 22:51 Ответить
"...

Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю. Бо це означатиме програш.

Ніякого воєнного стану і активізації наших військ!

Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру».
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27.10.2021 22:56 Ответить
Ти ж казав що я соєвий, а тепер про якісь танки. №36
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27.10.2021 23:02 Ответить
Та знаю я добре ,що ти заюльок .А до соєвої секти тимчасово приліпився .Ну не до Вані Сулими тобі ж ліпитися ,вірно ?
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28.10.2021 19:10 Ответить
Нада проста пиристать стрелять!
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28.10.2021 01:12 Ответить
Учебно тренировачным ,что бы не дай бог не зацепило сепаров по одной гаубице из батареи ,после чего дырявые ещё больше стали стрелять и совершенно безнаказанно .зато какое воодушевление. ***** как мало надо для того чтобы чепчики стали в воздух кидать
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27.10.2021 22:55 Ответить
У немцев нет морального права нас чему-то поучать. Но фрицы лебезят только перед россиянами, как будто не они нас убивали и в рабство угоняли. А у нас нет морального права оправдываться перед всякой сволочью. Ой, перед немецкими партнерами по Нормандскому антизаконному договорняку с нашими украинскими предателями.
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27.10.2021 22:56 Ответить
а где наше от Кулебьі безпокойство на их очередное беспокойство ????? отправьте беспокойство немцев в клинику Шарите - на диагностику психсостояния. . .
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27.10.2021 22:57 Ответить
А он за спину Мельника спрятался. Если что, мол это Мельника личное мнение и Мельника в Кабо-Верде. Вряд ли наше МИД решится на официальную ноту протеста.
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28.10.2021 08:11 Ответить
Дипломат подчеркнула, что, по мнению Берлина, это нарушение Минских соглашений, которые разрешают использование беспилотников исключительно для миссии ОБСЕ. Источник:

Фошызты жешь, фрау. Для них зверски разбомбить мирно стреляющие гаубицы, это как два пальца обос ... фальт
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27.10.2021 22:59 Ответить
скажу вам больше:
мы, украинцы - обеспокоены трусостью Берлина ,который за нашей спиной
выглядит как хорошо экипированный боец в полном обмундировании,
но отсутствие силы духа и воли к победе-
заставляет его раздеться перед врагом и сложить оружие !
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27.10.2021 23:01 Ответить
Немецкая недоармия сейчас в хреновом состоянии. Откуда вы берете эти дурацкие мифы про Европу.

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27.10.2021 23:10 Ответить
ты начитался кацапских газет перед сном...
да , был грешок, ослабли, но немцы уже подтягиваются
и делают это быстро
потому что не хотят берлинских народных республик по всей германии
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27.10.2021 23:32 Ответить
Совпало с последним днем когда Меркель у руля))
У немцев после 2-й мировой очень сильный психологический комплекс вины перед рашкой и они не любят ее злить. При этом ошибочно принимая рашку за ссср. Для большинства просых немцев это равнозначные понятия и Украина для них- это где-то в рашке. А если кто и знает то Кличко и Чернобыль
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27.10.2021 23:02 Ответить
У них не комплекс, а генетический страх, особенно у тех, кто помнит войну и послевоенное время.
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28.10.2021 00:30 Ответить
ну если "обеспокоились" -значит всё правильно применили , надо продолжать...
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27.10.2021 23:05 Ответить
Чому Україна взагалі повинна виправдовуватися перед цими кремлівськими ************** і щось їм пояснювати? Україна захищає свою територію від фашистських свинособак загарбників!
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27.10.2021 23:07 Ответить
Достатньо було написати
Чому Україна взагалі повинна виправдовуватися перед кимось ...
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27.10.2021 23:15 Ответить
Потому что только вчера зеленый генералиссимус хвастался что мы получили очередной кредит от ЕС 600 миллионов, и сколько там денег от немев? % 70? И потому что зедебилы ,великие экономисты и стратеги ,у бульбофюрера начнут покупать электроэнергию с1 ноября .При этом ругая немев,за северный поток.
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28.10.2021 06:24 Ответить
Зловити бюргера, який возмущається, і запхати йому сосиску по самі гланди через чорний вихід
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27.10.2021 23:14 Ответить
Скинути бімбу на колорадів свята справа.
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27.10.2021 23:19 Ответить
в Украине нет сепаратистов, есть российская армия и российские коллаборанты! Про сепаратистов и гражданскую войну это российская пропаганда.
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27.10.2021 23:46 Ответить
передайте заруслявленым фольксдойчам нашу обеспокоенность.
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27.10.2021 23:24 Ответить
Теперь никаких Нормандских форматов с немцами - они открыто показали, на чьей они стороне.Они уже и не скрывают, что помогают кремлю уничтожать нас. Надо закупать новейшее вооружение, надо производить побольше новейшего вооружения и надо стрелять во врага, уничтожать всю козломордую путинскую нечисть на нашей территории, а потом и на паРаше....
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27.10.2021 23:25 Ответить
При порноактере , заглядывающем в очко путлеру и под руководством агента гебни д'Ерьмака ? Несчастная Украина
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28.10.2021 07:55 Ответить
Ці німці на "чемоданах" сидять, вирішили в козломордих на кінець ще підзаробити.
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27.10.2021 23:26 Ответить
Жаль,що у ВСУ не было Байрактара раньше,щоб завалить Бук москалей,який сбил МН 17 с гражданами ЕС.А тут какая то гаубица,вызвала больше кипиша у немцев,чем Бук и сбитый Боинг
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27.10.2021 23:27 Ответить
Надо увеличить мощность заряда ...
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27.10.2021 23:28 Ответить
О,перший коментар по ділу.Ато суцільне обурене кудкудакання на кукурікання півнів гамбургських.
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27.10.2021 23:40 Ответить
Это пока пристрелочный выстрел был по гаубице) Нужно же на чём-то тренироваться перед более серьёзной атакой на прихвостней путлера..
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27.10.2021 23:31 Ответить
Нынешний министр иностранных дел Германии из социал-демократов. Неудивительно, что представитель МИД ФРГ обеспокоена воздушными ударами Украины, а не оккупацией со стороны Кремля, ведь нужно запустить Северный-Поток, а то Путин поругает.
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27.10.2021 23:32 Ответить
Вроде немчура делает вид что обеспокоена а на самом деле глубоко по барабану...
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27.10.2021 23:38 Ответить
Щось від гансів нема коментарів на гілці. Як вимерли.
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27.10.2021 23:40 Ответить
Израиль в мае точно также остановил обстрелы со стороны ХАМАС.
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27.10.2021 23:41 Ответить
Украина имеет право на своей земле по "Минским договорнякам" использовать БПЛА. Читайте Внимательно - запрещены иностранные (!) БПЛА за исключением миссии ОБСЕ, пунт 7.
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27.10.2021 23:43 Ответить
«поставить Москву на место", - заявил Мельник.» молодец !!

а заодно и спалить 😀😀😀
🎶🎶Мені приснився сон чудовий,хтось знову підпалив Москву!

https://youtu.be/trdItw1gnr8
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27.10.2021 23:45 Ответить
а мені все більше здається, що Москву треба палити разом із "можем павторіть по Берліну".

німці стають зовсім ..овнистими

ми ще й поляків підпишем
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27.10.2021 23:49 Ответить
мацкалям - нового короля Владіслава ,
а рейхстаг - просто спалити
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27.10.2021 23:50 Ответить
гарний український шансон !

наш !
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27.10.2021 23:52 Ответить
Нам в первую очередь плевать на всех и лупашить с неба и с земли всё что от туда стреляет и движется и заставит заткнуться всех!
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27.10.2021 23:58 Ответить
Они гавкают и озабоченность а наши парни гибнут.Давить сепаров что бы земля горела и наращивать их уничтожение !
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27.10.2021 23:59 Ответить
Я ещё в14 писала ,что Меркельша то ещё г..
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28.10.2021 00:13 Ответить
грёбана немчура.
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28.10.2021 00:19 Ответить
Мельнику респект і подяка за те , що відстоює українські інтереси і посилає німчуру на @@@@ й😡
так як нас ніхто не захистить , крім нас самих !
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28.10.2021 00:32 Ответить
Аплодирую стоя послу Украины в Германии Андрею Мельнику
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28.10.2021 01:35 Ответить
Не вписывается он в "компанию зелёных", как бы не перевели куда-нибудь на задворки мира.
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28.10.2021 08:21 Ответить
То есть им нарушать и палить из гаубицы можно , а нам зачищаться - нельзя!? Что-то у немцев с логикой туговато!
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28.10.2021 02:50 Ответить
Короче - идите на ... Дальше будет - Гитлер капут
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28.10.2021 04:31 Ответить
Стоит напомнить МИД ФРГ , что российские БПЛА "Орлан" регулярно проводят разведку украинских позиций . Кстати , они собираются в РФ по израильской лицензии.
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28.10.2021 06:17 Ответить
Бред, Орлеан-российская разработка , защищенная российскими патентами.
Израиль продал России в 2010г лицензию на их , снятый с производства Израиля, устаревший беспилотник-разведчик Форпост ....
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28.10.2021 07:23 Ответить
Ни кто не мешает переименовать ,и выпускать ,что бы лицензию не плотить ,да козломордый.
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28.10.2021 08:13 Ответить
фашисты и рашисты братья уже лет 300, что вы от них хотите
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28.10.2021 07:13 Ответить
Все? Меркель капут? Кацапы смогли повторить, но на этот раз тупо скупили немецких шалашовок.
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28.10.2021 08:56 Ответить
надо продажной немчире чаще напоминать мразям что они делали на территори Украины с 1939 по 1944 через
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28.10.2021 09:02 Ответить
То они, считают, что уже "отмолили" , а сейчас - ничего личного, просто бизнес...
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28.10.2021 12:05 Ответить
да пошлите уже на хер эт немецкую проститутку!
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28.10.2021 18:06 Ответить
Не ті вже німці, не ті. Зато гарні порноактори. Оце їхній вклад в європейську спільноту.
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06.02.2022 19:33 Ответить
 
 