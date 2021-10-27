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Виновник смертельного ДТП в Харькове отказывается сотрудничать со следствием, в деле учтен его прежний приговор, - замглавы полиции области Чиж

Виновник смертельного ДТП в Харькове отказывается сотрудничать со следствием, в деле учтен его прежний приговор, - замглавы полиции области Чиж

16-летний виновник смертельного ДТП в Харькове отказывается сотрудничать со следствием. При этом следствием будет учтен приговор, который был ему вынесен два года назад за стрельбу в супермаркете.

Об этом сегодня в эфире телеканала "Дом" сообщил заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Чиж, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня задержанный помещен в изолятор временного содержания, ему следователями и прокурором вручено подозрение. Он ничего на допросе не говорит, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Это его законное право. Но следствие расценивает это, как нежелание сотрудничать. Возможно, это такая линия защиты от его адвокатов. Но я хочу сказать, что доказательств достаточно", - сказал Чиж.

Он добавил, что у подростка взяты биологические образцы, назначена экспертиза для определения его состояния в момент совершения преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судья, ранее давшая условный срок устроившему смертельное ДТП в Харькове подростку, также "отмазала" сына Авакова в "деле рюкзаков", - ЦПК

Известно, что парень неоднократно попадал в поле зрения полиции. Так, в 2019 году, когда ему было 14 лет, у него возник конфликт с женщиной в супермаркете. Подросток выстрелил в нее из травматического пистолета, после чего направил оружие в сторону ее сына.

"Уголовное производство по этому факту (стрельбы в супермаркете. - Ред.) следователем расследовано и направлено в суд. И есть судебный приговор - 2 года лишения свободы, но в порядке ст. 75 Уголовного кодекса Украины с освобождением от наказания сроком на 1 год. Следствием по нынешнему делу также будет учтен предыдущий факт, приобщен к делу и использован в доказательствах", - отметил Чиж.

Замначальника полиции Харьковской области уверен, что сегодня нужно ужесточить наказание за подобные преступления на дороге.

"Несмотря на то, что они рассматриваются как совершенные по неосторожности, но все-таки за каждым преступлением есть жертвы невинных людей. Посему нужно однозначно ужесточить. Это мое мнение, как гражданина Украины", - резюмировал Чиж.

Также смотрите: Смертельное ДТП в Харькове: подросток-водитель Infiniti задержан, ему грозит до 8 лет лишения свободы, - полиция. ВИДЕО

Напомним, в Харькове 26 октября 2021 года произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить его личность. Оказалось, что 16-летний Николай Харьковский регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

Автор: 

ДТП (7686) Харьков (7581) Чиж Сергей (4)


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Топ комментарии
+35
Ребятки правоохранители, сразу скажем вам, что второй обдолбленной харьковской гонщицы нам не надо. Вести расследование и суд 2 года нам тоже не надо. А надо просто сажать малолетнего ДЛБа и разбираться с судьёй и остальными, кто с ним "решал вопросы", а точнее с его папулями-мамулями
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27.10.2021 23:26 Ответить
+29
Что-то мне подсказывает, что если судьи не начнут выносить справедливые приговоры, не начнут сажать за убийство, начнётся народный отстрел судей...Думаю, хватит и десятка дохлых судей, чтобы судебная система оздоровилась и люди не боялись ходитьпо улицам , ездить на машинах , просто стоять на тротуарах....
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27.10.2021 23:32 Ответить
+24
Ещё бы это малолетнее никого не сбило на авто, если ему за стрельбу ничего не сделали.
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27.10.2021 23:22 Ответить
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Ещё бы это малолетнее никого не сбило на авто, если ему за стрельбу ничего не сделали.
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27.10.2021 23:22 Ответить
Он же тогда не достиг 16 лет. Потому и наказание такое.
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27.10.2021 23:36 Ответить
А причем тут 16 лет. У нас за тяжкие с 14 ответственность.
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27.10.2021 23:41 Ответить
Так в цьому і хєрня - дтп не є тяжким.
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27.10.2021 23:49 Ответить
В цьому випадку є.https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_286/ https://protocol.ua/ua/kriminhttps://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_286/alniy_kodeks_ukraini_stattya_12/ https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_12/
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28.10.2021 00:06 Ответить
Ответственность есть. Но очень учитывается, что не достиг возраста уголовной ответственности. Чай, не убийство, а тяжкие телесные.
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28.10.2021 00:03 Ответить
Открой статьи УК и посмотри. Там даже средней тяжести идут в зачет с 14 лет
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28.10.2021 02:26 Ответить
Ну, открыл. Повреждение лица женщины относится к тяжким телесным. И что не так?
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28.10.2021 08:38 Ответить
Читаем. "...Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності... за умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n792 стаття 122 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2384 частина друга статей 345 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2391 346 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2413 350 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2698 377 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2816 398 )..."
Ну т.е. средней тяжести
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28.10.2021 13:22 Ответить
Стаття 121. Умисне тяжке https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_4 тілесне https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w2_5 ушкодження
1. Умисне тяжке https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_5 тілесне https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w2_6 ушкодження , тобто умисне https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_6 тілесне https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w2_7 ушкодження , небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, каліцтво статевих органів, психічну хворобу або інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя, -
u1:st121" id="n788" name="n788">карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
2. Умисне тяжке https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_7 тілесне https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w2_8 ушкодження , вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, чи з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого, -
u2:st121" id="n790" name="n790">карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Не пойму, о чем мы спорим.
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28.10.2021 15:17 Ответить
у нас для взрослых дядь стрельба из травмата с ранениями -хулиганка и штраф, а вы хотите шоб пистюку в 14 за пневмат дали срок...ещё и сынуле "хороших твАрей"..
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27.10.2021 23:53 Ответить
Там тяжкие телесные повреждения были: женщине в лицо.
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28.10.2021 00:04 Ответить
ну и апеляцию на приговор пострадавшие тоже не подавали , а значит взяли таки откупные от семейки..
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28.10.2021 00:10 Ответить
Вы уже изучили дело со всеми ухвалами и решениями?
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28.10.2021 00:38 Ответить
пацан к успеху шел. но не фартануло ©
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27.10.2021 23:23 Ответить
учтен прежний приговор - о, забегали, засуетились
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27.10.2021 23:24 Ответить
Кем учтен? Судом или заместителем начальника полиции харьковщины?
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28.10.2021 07:37 Ответить
Ребятки правоохранители, сразу скажем вам, что второй обдолбленной харьковской гонщицы нам не надо. Вести расследование и суд 2 года нам тоже не надо. А надо просто сажать малолетнего ДЛБа и разбираться с судьёй и остальными, кто с ним "решал вопросы", а точнее с его папулями-мамулями
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27.10.2021 23:26 Ответить
ну вот и расчихлите эту семейку шоб по миру пошла и сынка по максималке на восьмёрку ... посмотрим , кто сильнее бабло или полиция..
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27.10.2021 23:31 Ответить
Он же несовершеннолетний - по максимуму не дадут. Но через пару лет переведут на взрослую зону.
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27.10.2021 23:37 Ответить
та какая там зона для дтп-шников , если не расчихлят семейку , то пойдёт на поселение или по удо...а если ещё и пострадавшая сторона возьмёт за батю откупные и напишет ходатайство "претензий не имеем" , то вообще по минималке получит и через три года на новом финике куй мусорам покажет..
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27.10.2021 23:46 Ответить
Три года. Из них два малолетки, а год...
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28.10.2021 00:05 Ответить
А як це гівно в 16 років права на авто отримало? Наскільки я чув, воно ще й відосіки викладало раніше, як літало на червоне світло і хизувалося, що йому нічого не буде. Куди пластикові суперполіцаї дивилися? Чи, таки, малий чмирь, керуючись минулим досвідом, правий, кажучи, що за 100, 200 баксів "с мєнтамі можна парєшать"?
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27.10.2021 23:31 Ответить
не было у этого гондона прав, а за 100-200 баксюков его мусора пропускали ... финик на мамашку оформлен -так шо она и папка не моглаине знать шо личинус на ней катается , а значит потакали своего вылупка....
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27.10.2021 23:41 Ответить
Есть такое видео, и https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2021-10-27/strashnoe-dtp-v-harkove-vse-podrobnosti-ob-avarii-i-16-letnem-voditele-majore/247824 только это .
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27.10.2021 23:47 Ответить
номер его финика АХ5544ВО , если шо..
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27.10.2021 23:59 Ответить
Судя по фото и видео от него там мало что осталось. Ну разве что номера и рама.
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28.10.2021 00:03 Ответить
Страховая поднесет новый, лучше прежнего и лечение ему оплатит...
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28.10.2021 12:24 Ответить
Что-то мне подсказывает, что если судьи не начнут выносить справедливые приговоры, не начнут сажать за убийство, начнётся народный отстрел судей...Думаю, хватит и десятка дохлых судей, чтобы судебная система оздоровилась и люди не боялись ходитьпо улицам , ездить на машинах , просто стоять на тротуарах....
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27.10.2021 23:32 Ответить
Нужно отстрелять хотя бы 1000 за неделю
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27.10.2021 23:35 Ответить
Давно нужно в обязаности внести линчевание судей, которые угрожают всему обществу и их действия ведут к нарушению общественного порядка
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28.10.2021 00:05 Ответить
Вішати треба судей на сосні. З табличкою де написано за що.
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28.10.2021 11:51 Ответить
Пацан конечно тварь конченая но я хочу сказать о машине. У моей экс была Q50 того же поколения - машина дубовая как танк высокие пороги толстые двери прекрасные показатели креш теста. Был еще старый мотор 3.7 литра который перешел от G37 - там не понятно едешь ты 50 или 150. Он на спидометр наверняка не смотрел
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27.10.2021 23:35 Ответить
Даже на жигулях надо смотреть на спидометр. Только если много лет ездишь на одной и той же машине, то ощущаешь скорость без спидометра, и то...
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27.10.2021 23:41 Ответить
На жигулях на спидометр не нужно смотреть. Скорость чуствуется по реву мотора и колесах. Если больше 60км/час то уже дрожат колени. Если 90км/час то рядом визжат пассажиры и кричат чтобы выпустил
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27.10.2021 23:53 Ответить
Это ж надо, до чего машину довести.
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28.10.2021 00:01 Ответить
Какую машину?
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28.10.2021 00:24 Ответить
Так Жигули.
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28.10.2021 00:37 Ответить
Это разве автомашина?
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28.10.2021 00:49 Ответить
От хозяина зависит.
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28.10.2021 01:06 Ответить
Угу. Кому и кобыла - невеста.(ц)
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28.10.2021 01:08 Ответить
Зазнались. У кого Форд или Мерс 70х годов, тот горд собой. А такой же Жигуль - фе. Потому что много их еще.
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28.10.2021 08:36 Ответить
его нужно пристрелить ,как бешенного лисенка)))
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27.10.2021 23:51 Ответить
Ок, как раз и смотрел, или много ещё до 200 осталось...
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28.10.2021 12:28 Ответить
Интересно какие у адвокатов отмазки будут? Типа "понять и простить", или "оножеребёнок"?
Хотя, имхо, при широком резонансе его отмазать шансов будет немного, даже при наличии бабла. Уж слишком много это гоноровое недоразумение о своих "подвигах" и "мировоззрение" в сетях порасказывало. В противном случае с ним и "несчастный" случай и "суицид" произойти может.
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27.10.2021 23:40 Ответить
да ладно, через неделю найдут какую-то болезнь и выпустят
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27.10.2021 23:52 Ответить
Разве что ковид. Тогда лучше пусть сразу везут на кладбище, закапывать. Похороны, нужно думать, будут шикарные.
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27.10.2021 23:56 Ответить
Если все-же наступит "в противном случае"( в чем я сомневаюсь, не знаю на сколько, но посадят точно), то никакого "суицида" или "несчастного случая" с его участием не будет,а будет он дальше жить и веселиться. А "убивать" его будут исключительно на форумах в интернетах, специально обученные наемники ДИВВАНА. Жизнь такая нынче. Хотя почему нынче, она всегда такой была. Деньги правят миром.
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28.10.2021 00:08 Ответить
Конкретно за этот случай может и не будет. Но с его гонором и умением косячить он своей точно не умрёт. И что-то мне подсказывает, что это случится с ним скорее раньше, чем позже. Просто он ещё на серьёзных людей не нарывался, и не обсирался в их руках.
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28.10.2021 00:17 Ответить
2-3 роки слідства у т/ч судового
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28.10.2021 07:19 Ответить
живет в изолированный квартирке в центре
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27.10.2021 23:46 Ответить
Кончита целенаправленно идёт по пути криминала. Ещё уважаемым авторитетом к 30 годам станет.
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27.10.2021 23:47 Ответить
Если доживёт. С таким мозжечком ему это вряд ли светит.
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27.10.2021 23:53 Ответить
Ему с его умственными "способностями" и косяками такая лёгкая расплата не светит, мочить будут сразу.
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28.10.2021 00:01 Ответить
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27.10.2021 23:48 Ответить
Вечером 27 октября возле подъезда дома застрелили активист "Правого сектора" Александр Иванина.

Что на ето скажут либеральные украинские пи***сы и Бундестаг? Решить все мирным путем? Если вы не уничтожаете росийскую падаль то ето не значит что они не будут уничтожать нас.
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27.10.2021 23:50 Ответить
"Відомо, що хлопець неодноразово потрапляв у поле зору поліції". - Ага. А потім платив пару сотень доларів - і одразу випадав з цього поля зору.
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27.10.2021 23:58 Ответить
не смейте портить жизнь этому святому ребенку, дожили! уже нельзя дитяте на инфини убивать электорат!, ОН ЖЕ РАНЬШЕ ЧЕСТНО ПЛАТИЛ ПОЛИЦАЯМ ПО 200 ДОЛ ЗА ПРОЕЗД НА КРАСНЫЙ, МИЛЕЙШИЙ РЕЬЕНОК, ТАК ПУСТЬ ТЕПЕРЬ ЗАПЛАТИТ 250! а его папе нужно дать орден, лучше 2, такие люди как они гордость нашего найгнилейшего народа!
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28.10.2021 00:01 Ответить
Я давно уже понял, что в Украине только бандитам жить хорошо. У чувака реальный условный срок, он садиться за руль автомобиля без прав, его ловят, и ни как не наказывают, ждут когда он кого то переедет. А потом скажут как в рашке, - "приедем, опишем труп..."
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28.10.2021 00:05 Ответить
Пристрелить гниду пока еще кого то не убила. А оно ето сделает обязательно.
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28.10.2021 00:28 Ответить
Надо родителей привлекать за то, что подарили авто тому, у кого еще по возрасту не может быть водительского удостоверения. Хотя у нас такого закона точно нет...
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28.10.2021 00:43 Ответить
Поїхав на червоний - конфіскація авто. Перевищив швидкість в місті - конфіскація. Випив, чи вколовся - конфіскація. А поліцаям має бути премія у вигляді відсотків від штрафів. Відсоток має бути чималим.
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28.10.2021 06:56 Ответить
Ага, и будут тебе ошибки смарт-камер, сфальсифицированные результаты анализов у нарколога и прочие прелести для граждан, которые не захотят давать взятку в штуку баксов, чтоб не потерять автомобиль.
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28.10.2021 23:09 Ответить
вот это скорость
т.е. уже и образцы изъяли и допросы начали и подозрение вручили
а с трухиным уже месяц не могут выяснить был этот андон за рулем или нет. а тут прямо ускорение и освещение положение дел по каналу "дом". который кстати вещает, ну так плинровалось, на оккупированные территории. вопрос - нахера им там эта информация?
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28.10.2021 00:54 Ответить
Парнишка еще не успел слугой стать, пока только на господина учился.
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28.10.2021 23:10 Ответить
Кілька років тому знайшли тулуб одного харківського судді...
Нічогенька задумка. Хлопці креативні.
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28.10.2021 01:47 Ответить
Судей - на мыло!
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28.10.2021 02:48 Ответить
Ну этого то конечно уже накажут - слишком сильно СМИ разнесли. А вот что с другими, подобными малолетними (и не очень) мажорами...
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28.10.2021 04:20 Ответить
если говорить серьезно этого юного зебила скорее всего отпустят прямо из зала суда благодаря законопроекту который "слуги" будут голосовать в ближайшее время (в аккурат под новый год подарочек своим избирателям):



https://ua.korrespondent.net/city/kharkov/4411000-vodii-yakyi-vlashtuvav-dtp-u-kharkovi-mozhe-potrapyty-pid-amnistiui
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28.10.2021 05:22 Ответить
Знайшов інформайію про батька. Що він казав про свого сина. Про аварію. Про стрілянину. Про друзів. Про людей. Хто міг вирости в такого виродка? Тільки диво могло дати шанс на щось нормальне синові цього базарника.
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28.10.2021 06:52 Ответить
ща папаша скупит оптом судей, прокуроров и ментов))) окажется что шевроле ехало на красный а этот мажор вообще за рулем не сидел
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28.10.2021 07:11 Ответить
СУД ЛИНЧА - самый справедливый суд в мире!
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28.10.2021 08:45 Ответить
Надеюсь не будет как с с..ю зайцевой? там экперды не могли родить. была или нет наркота в крови.
А это гавно лишить ПРАВА управлять автомобилем пожизненно. Но зебилам некогда писать законы. Им нужно работать на ахметку и беню каломойского
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28.10.2021 09:19 Ответить
этому сопляку волосы бы на башку и на ШУФРИЧА БЫЛ БЫ ПОХОЖ... пишут до 200 разогнал... так это и на видео видно как эта мразь мчалась... не дадут ему никаких до 8! он же ещё мальчик... дитя ещё малолетнее...теперь дадут не 2 условно а 3 года ...(( судьи приговоры продают и торгуются как на рынке бабки за картошку...
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28.10.2021 09:41 Ответить
Так в Харкові вже було подібне, кілька років тому? Здається 6 осіб загинуло...
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28.10.2021 10:45 Ответить
немного посудят и будет дальше лохов давить
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28.10.2021 11:59 Ответить
Езда по городу со скоростью 180 км\час это НЕОСТОРОЖНОСТЬ? Что за бред?
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29.10.2021 11:28 Ответить
Лол, ужесточить ответственность и продолжить не замечать того что происходит. Строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения, так вроде?
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29.10.2021 12:22 Ответить
 
 