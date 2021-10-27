Виновник смертельного ДТП в Харькове отказывается сотрудничать со следствием, в деле учтен его прежний приговор, - замглавы полиции области Чиж
16-летний виновник смертельного ДТП в Харькове отказывается сотрудничать со следствием. При этом следствием будет учтен приговор, который был ему вынесен два года назад за стрельбу в супермаркете.
Об этом сегодня в эфире телеканала "Дом" сообщил заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Чиж, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодня задержанный помещен в изолятор временного содержания, ему следователями и прокурором вручено подозрение. Он ничего на допросе не говорит, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Это его законное право. Но следствие расценивает это, как нежелание сотрудничать. Возможно, это такая линия защиты от его адвокатов. Но я хочу сказать, что доказательств достаточно", - сказал Чиж.
Он добавил, что у подростка взяты биологические образцы, назначена экспертиза для определения его состояния в момент совершения преступления.
Известно, что парень неоднократно попадал в поле зрения полиции. Так, в 2019 году, когда ему было 14 лет, у него возник конфликт с женщиной в супермаркете. Подросток выстрелил в нее из травматического пистолета, после чего направил оружие в сторону ее сына.
"Уголовное производство по этому факту (стрельбы в супермаркете. - Ред.) следователем расследовано и направлено в суд. И есть судебный приговор - 2 года лишения свободы, но в порядке ст. 75 Уголовного кодекса Украины с освобождением от наказания сроком на 1 год. Следствием по нынешнему делу также будет учтен предыдущий факт, приобщен к делу и использован в доказательствах", - отметил Чиж.
Замначальника полиции Харьковской области уверен, что сегодня нужно ужесточить наказание за подобные преступления на дороге.
"Несмотря на то, что они рассматриваются как совершенные по неосторожности, но все-таки за каждым преступлением есть жертвы невинных людей. Посему нужно однозначно ужесточить. Это мое мнение, как гражданина Украины", - резюмировал Чиж.
Напомним, в Харькове 26 октября 2021 года произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.
СМИ удалось выяснить его личность. Оказалось, что 16-летний Николай Харьковский регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".
У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.
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Ну т.е. средней тяжести
1. Умисне тяжке https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_5 тілесне https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w2_6 ушкодження , тобто умисне https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_6 тілесне https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w2_7 ушкодження , небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, каліцтво статевих органів, психічну хворобу або інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя, -
u1:st121" id="n788" name="n788">карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
2. Умисне тяжке https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_7 тілесне https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w2_8 ушкодження , вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, чи з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого, -
u2:st121" id="n790" name="n790">карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.
Не пойму, о чем мы спорим.
Хотя, имхо, при широком резонансе его отмазать шансов будет немного, даже при наличии бабла. Уж слишком много это гоноровое недоразумение о своих "подвигах" и "мировоззрение" в сетях порасказывало. В противном случае с ним и "несчастный" случай и "суицид" произойти может.
Что на ето скажут либеральные украинские пи***сы и Бундестаг? Решить все мирным путем? Если вы не уничтожаете росийскую падаль то ето не значит что они не будут уничтожать нас.
т.е. уже и образцы изъяли и допросы начали и подозрение вручили
а с трухиным уже месяц не могут выяснить был этот андон за рулем или нет. а тут прямо ускорение и освещение положение дел по каналу "дом". который кстати вещает, ну так плинровалось, на оккупированные территории. вопрос - нахера им там эта информация?
Нічогенька задумка. Хлопці креативні.
https://ua.korrespondent.net/city/kharkov/4411000-vodii-yakyi-vlashtuvav-dtp-u-kharkovi-mozhe-potrapyty-pid-amnistiui
А это гавно лишить ПРАВА управлять автомобилем пожизненно. Но зебилам некогда писать законы. Им нужно работать на ахметку и беню каломойского