Виновник смертельного ДТП в Харькове отказывается сотрудничать со следствием, в деле учтен его прежний приговор, - замглавы полиции области Чиж

16-летний виновник смертельного ДТП в Харькове отказывается сотрудничать со следствием. При этом следствием будет учтен приговор, который был ему вынесен два года назад за стрельбу в супермаркете.

Об этом сегодня в эфире телеканала "Дом" сообщил заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Чиж, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня задержанный помещен в изолятор временного содержания, ему следователями и прокурором вручено подозрение. Он ничего на допросе не говорит, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Это его законное право. Но следствие расценивает это, как нежелание сотрудничать. Возможно, это такая линия защиты от его адвокатов. Но я хочу сказать, что доказательств достаточно", - сказал Чиж.

Он добавил, что у подростка взяты биологические образцы, назначена экспертиза для определения его состояния в момент совершения преступления.

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Известно, что парень неоднократно попадал в поле зрения полиции. Так, в 2019 году, когда ему было 14 лет, у него возник конфликт с женщиной в супермаркете. Подросток выстрелил в нее из травматического пистолета, после чего направил оружие в сторону ее сына.

"Уголовное производство по этому факту (стрельбы в супермаркете. - Ред.) следователем расследовано и направлено в суд. И есть судебный приговор - 2 года лишения свободы, но в порядке ст. 75 Уголовного кодекса Украины с освобождением от наказания сроком на 1 год. Следствием по нынешнему делу также будет учтен предыдущий факт, приобщен к делу и использован в доказательствах", - отметил Чиж.

Замначальника полиции Харьковской области уверен, что сегодня нужно ужесточить наказание за подобные преступления на дороге.

"Несмотря на то, что они рассматриваются как совершенные по неосторожности, но все-таки за каждым преступлением есть жертвы невинных людей. Посему нужно однозначно ужесточить. Это мое мнение, как гражданина Украины", - резюмировал Чиж.

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Напомним, в Харькове 26 октября 2021 года произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить его личность. Оказалось, что 16-летний Николай Харьковский регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.