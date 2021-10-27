Активиста "Правого сектора" Александра Иванину застрелили в Сумах. ФОТОрепортаж

Вечером 27 октября возле подъезда дома застрелили активиста "Правого сектора" Александра Иванину.

Об этом сообщил в Facebook командир ДУК "Правый сектор" Андрей Стемпицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вечером в Сумах киллер убил активиста "Правого сектора" Александра Иванину на глазах у жены. Застрелил показательно.

Активная позиция "Правого сектора" в отстаивании интересов украинцев на Сумщине, борьбе с пророссийским криминалом, наркоторговлей и контрабандой стала некоторым поперек горла.

Несмотря на то, что мы в мирных областях - мы и там всегда, как на войне. Когда работает оружие, прекращается дипломатия.

Царство Небесное и вечная память", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Война с российской армией идет уже 7 лет и будет продолжаться до полной победы, - командир роты ДУК "Правый сектор" Коцюбайло. ВИДЕО





Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий обнародовал в Facebook фотографии с места происшествия.

Также читайте: Меня избили за общественную деятельность и противодействие криминалитету. Вмешивать Филатова - глупость нариковских технологов, - правозащитница Эшонкулова





"Убит сумчанин, активист, молодой парень, член "Правого сектора" - Александр Иванина.

Его нагло убили у подъезда своего дома из огнестрельного оружия.

На месте работает полиция.

Это ужасно и не допустимо!

Никто не имеет права лишать жизни другого!", - подчеркнул чиновник.

Читайте также: Депутаты и прокуроры превращают законопроект о заочном осуждении в инструмент наказания "неудобных людей", - Устинова