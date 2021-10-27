Активиста "Правого сектора" Александра Иванину застрелили в Сумах. ФОТОрепортаж
Вечером 27 октября возле подъезда дома застрелили активиста "Правого сектора" Александра Иванину.
Об этом сообщил в Facebook командир ДУК "Правый сектор" Андрей Стемпицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня вечером в Сумах киллер убил активиста "Правого сектора" Александра Иванину на глазах у жены. Застрелил показательно.
Активная позиция "Правого сектора" в отстаивании интересов украинцев на Сумщине, борьбе с пророссийским криминалом, наркоторговлей и контрабандой стала некоторым поперек горла.
Несмотря на то, что мы в мирных областях - мы и там всегда, как на войне. Когда работает оружие, прекращается дипломатия.
Царство Небесное и вечная память", - написал он.
Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий обнародовал в Facebook фотографии с места происшествия.
"Убит сумчанин, активист, молодой парень, член "Правого сектора" - Александр Иванина.
Его нагло убили у подъезда своего дома из огнестрельного оружия.
На месте работает полиция.
Это ужасно и не допустимо!
Никто не имеет права лишать жизни другого!", - подчеркнул чиновник.
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