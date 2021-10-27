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Новости Агрессия России против Украины
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Кремль, ОРДЛО и Берлин объединяет тон комментариев о применении Украиной Bayraktar на Донбассе, - Bild

Кремль, ОРДЛО и Берлин объединяет тон комментариев о применении Украиной Bayraktar на Донбассе, - Bild

Негативная реакция правительства Германии на использование ВСУ беспилотника Bayraktar на востоке Украины совпадает с позицией оккупационных "властей" и России и демонстрирует подлинное отношение Берлина к проблеме российской агрессии.

Об этом в немецком издании Bild написал журналист Юлиан Репке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Автор отмечает, что позиции ОРДЛО, Москвы и министерства иностранных дел ФРГ объединяет то, что все трое утверждают, что Украина накануне использовала "иностранный беспилотный летательный аппарат", по их мнению, запрещенный Минскими соглашениями.

"В конце концов, правительство Меркель снова показывает свое настоящее лицо: 7 лет оно ничего не делало, чтобы освободить Крым и Донбасс от российских захватчиков, а теперь соглашается с точкой зрения Москвы, что Bayraktar – "иностранный беспилотник", и поэтому его не следует использовать" , – пишет журналист. Он отмечает, что "Bayraktar – не "чужой аппарат", а дрон, стоящий на вооружении украинской армии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставки Bayraktar Украине дестабилизируют ситуацию на Донбассе, - Песков

Bild пишет, что министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил тем, кто вооружает "киевский режим", подумать, что будет дальше.

"Очевидно, он намекал на украинские власти во главе с Владимиром Зеленским и власти Турции во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом; всего несколько недель назад оба президента договорились о поставках Украине больше беспилотников", - пишет автор.

Также читайте: Германия обеспокоена применением "Байрактара" на Донбассе

Автор: 

беспилотник (3767) Германия (7074) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+84
Я давно говорил что Германия это суки которые поддерживают сруских.Именно они дали добро на войну на Донбассе.
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27.10.2021 23:55 Ответить
+75
Вообще то МИД МОГ БЫ И НОТУ БЕРЛИНУ ВРУЧИТЬ , как подщечину .
Два воина ВСУ за два дня погибли ОТ ОБСТРЕЛОВ - а немцы совсем оборзели !!!
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27.10.2021 23:58 Ответить
+74
Вдуматься только, нас упрекают что мы уничтожили запрещенную артиллерию которая расстреливала наших людей. На нас рать на их мнение. Они даже нас рали на сбитый бинг с 300ми европейцами среди которых 82 рабенка. Не та уже Германия о которую нам так расхваливали за принципиальность и законность.
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27.10.2021 23:59 Ответить
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Ніякої рашки по факту не існує. Згідно нового перерозподілу світу, це - колонія німців, а ми - англосаксів. За нашу територію ці дві метрополії копаються ногами під столом, а над столом - обмінюються люб'язностями і чокаються кришталевими фужерами в честь знищених тубільців.
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30.10.2021 11:41 Ответить
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