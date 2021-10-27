Кремль, ОРДЛО и Берлин объединяет тон комментариев о применении Украиной Bayraktar на Донбассе, - Bild

Негативная реакция правительства Германии на использование ВСУ беспилотника Bayraktar на востоке Украины совпадает с позицией оккупационных "властей" и России и демонстрирует подлинное отношение Берлина к проблеме российской агрессии.

Об этом в немецком издании Bild написал журналист Юлиан Репке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Автор отмечает, что позиции ОРДЛО, Москвы и министерства иностранных дел ФРГ объединяет то, что все трое утверждают, что Украина накануне использовала "иностранный беспилотный летательный аппарат", по их мнению, запрещенный Минскими соглашениями.

"В конце концов, правительство Меркель снова показывает свое настоящее лицо: 7 лет оно ничего не делало, чтобы освободить Крым и Донбасс от российских захватчиков, а теперь соглашается с точкой зрения Москвы, что Bayraktar – "иностранный беспилотник", и поэтому его не следует использовать" , – пишет журналист. Он отмечает, что "Bayraktar – не "чужой аппарат", а дрон, стоящий на вооружении украинской армии.

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Bild пишет, что министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил тем, кто вооружает "киевский режим", подумать, что будет дальше.

"Очевидно, он намекал на украинские власти во главе с Владимиром Зеленским и власти Турции во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом; всего несколько недель назад оба президента договорились о поставках Украине больше беспилотников", - пишет автор.

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